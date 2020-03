 »   »  Důchodová reforma: Komise pracuje na technické variantě. Co navrhuje?

Komise pro spravedlivé důchody (dále jen Komise) rozpracovala technickou variantu návrhu nastavení penzijního systému, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). V souvislosti s ní představila několik alternativ, jak systém parametricky nastavit.

Co už víme

Aby se měli o co opřít i čtenáři, kteří dosud osudy návrhů budoucího nastavení důchodového systému nesledovali, zopakujeme si nejprve nejrelevantnější informace.

Jak už jsme informovali v článku První kroky k reformě důchodového systému: Nultý pilíř a minimální důchod, stávající průběžný pilíř se má rozdělit na dva (nultý a první pilíř).

Nultý pilíř má fungovat na principu solidarity. Odsud by dostávali penzisté s nárokem na důchod (potřebná doba pojištění + důchodový věk) dávku ve stejné výši. Šlo by o jakýsi zaručený důchod. Nultý pilíř by stát financoval z rozpočtu, z daní.

Z druhé části průběžného pilíře, která by tvořila první pilíř v novém uspořádání, by se vyplácela zbylá část důchodů. Vycházela by z principu zásluhovosti, tedy zjednodušeně řečeno z toho, jaké jste měli příjmy (přesněji z osobního vyměřovacího základu), nebo z jiných forem zásluhovosti (viz dále). Nastavení v prvním pilíři má podle MPSV oceňovat i vyšší příjmy nebo například delší dobu strávenou v pracovním procesu. Tento pilíř by byl financován z vybraného pojistného.



Autor: TZ MPSV Klikněte pro větší obrázek

Zásluhovost nemá být jen o příjmech

Jak už jsme uvedli, princip zásluhovosti se do budoucna nemá do penze promítat jen výší minulých příjmů, ale i výkonem oceňovaných činností. Např. péčí o dítě prostřednictvím bonusu za dítě nebo péčí o blízké osoby prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu, který má kompenzovat ušlé příjmy za dobu péče.

Modifikace technické varianty

Komise rozpracovala původní technickou variantu do několika parametrických modifikací, které jdou v některých případech za hranice původního návrhu. Týkají se:

nastavení nultého pilíře,

nastavení ocenění za delší dobu pojištění,

nastavení bonusu za výchovu dětí,

nastavení ocenění za péči různou úrovní fiktivních vyměřovacích základů.

Shrnutí navrhovaných variant najdete například v následující tabulce ze zprávy MPSV:



Autor: TZ MPSV

Nultý pilíř a delší doba pojištění

V současnosti platí, že pro nárok na starobní důchod je potřeba (kromě dosažení důchodového věku) získat potřebnou dobu pojištění v délce 35 let.

Původně technická varianta počítala s tím, že základní důchod z nultého pilíře bude ve výši 10 500 Kč měsíčně pro všechny, kteří splní podmínku věku potřebné minimální doby pojištění. V souvislosti s vyšší dobou pojištění ale nepočítala s žádnou bonifikací.

Komise v nejnovějším konceptu navázala výši zaručeného důchodu z nultého pilíře na délku doby pojištění, tedy na délku doby, po kterou jste byli výdělečně činní a odváděli z příjmu zálohy (nebo na náhradní doby pojištění). Výše základního důchodu tedy ve variantách vždy odpovídá zvýrazněné době pojištění.