Důchodová reforma: Jak se bude počítat věk odchodu do penze a komu se oproti současnosti prodlouží?

Důchodový věk je nyní zastropován na hranici 65 let. Kvůli stárnutí populace se ale bude muset systém změnit. Že hranice 65 let nevydrží, bylo jasné už ve chvíli, kdy se návrh tehdejší ministryně práce Michaely Marksové schvaloval.

V současné době zákon o důchodovém pojištění v příloze obsahuje tabulku, která stanovuje důchodový věk pro narozené do roku 1971 včetně. Současně platná pravidla, podle kterých se důchodový věk bude navyšovat do roku 2030, postupně všem sjednocují důchodový věk na 65 let s tím, že ženám, které vychovaly děti, roste kvůli sjednocení věku rychleji.

Zdroj: Příloha zákona o důchodovém pojištění

Podle plánovaných parametrických úprav důchodového systému pod hlavičkou důchodové reformy se má věková hranice 65 let prolomit v roce 2031 u osob narozených po roce 1965. Důchodový věk se bude navyšovat postupně v závislosti na vývoji průměrné doby dožití.

To je ukazatel, který stanovuje Český statistický úřad na základě dat o střední délce života v 50 letech. Výchozí hodnotou by byla vždy střední délka života (prostý průměr žen a mužů) v 50 letech dosažená v roce 2015 (tj. v zásadě osoby narozené v roce 1965), upřesňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Důchodový věk se má stanovovat s ohledem na fakt, abychom v penzi strávili zhruba 21,5 roku, a vždy osobám, které v daném roce dosáhnou 50 let. Podle navrhovaného systému tedy budeme důchodový věk tušit a přesně se ho dozvíme až s příchodem padesátky.

Generace dnešních padesátníků se ale přesný věk odchodu do důchodu dozví později kvůli přechodu na nový systém. Lidem nad 50 let to oznámíme v jeden moment. Někteří se to nedozvědí 15 let předem, to pravda je. Potřebujeme s tím ale začít, potvrdil před časem pro ČTK ministr práce Marian Jurečka. Ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce Tomáš Machanec odhadl, že by se jednorázově sděloval přesný důchodový věk lidem připadajícím na sedm nebo osm ročníků.

Prodlužování důchodového věku podle naděje dožití má být mezi jednotlivými ročníky nejvýše v rozsahu dvou měsíců. Může se ale i stát, že v některých obdobích se důchodový věk kvůli vývoji průměrné doby dožití navyšovat nebude.

Třeba jako za roky 2020 a 2021, kdy se kvůli důsledkům pandemie koronaviru doba dožití oproti předchozím letům zkrátila. Rok 2021 zůstal rokem s nejvyšším úhrnem zemřelých v naší poválečné historii, uvedla před časem k vývoji úmrtnosti Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Důchodový věk pro narozené v roce 1966 by se určil jako důchodový věk narozených v roce 1965 (tj. 65 let) + průměr střední délky života mužů a žen v 50 letech v roce 2016 (tj. v roce, kdy dosáhli 50 let věku). To by znamenalo zvýšení důchodového věku pro ročník narození 1966 o 5 měsíců (65 + 30,56 − 30,13 = 65,43 roku). V tomto případě by se ale uplatnilo omezení tak, že by se důchodový věk stanovil na 65 let a 2 měsíce.

Důchodový věk pro osoby narozené v roce 1967 by se určil jako důchodový věk narozených v roce 1965 (tj. 65 let) + střední délka života v 50 letech v roce 2017 – střední délka života v 50 letech v roce 2015, tj. 65 + 30,51 − 30,13 = 65,37 roku, po zaokrouhlení na celé měsíce na 65 let a 4 měsíce.

Zdroj: MPSV