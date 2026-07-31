Důchodci mohou od srpna ukončit penzijko bez sankce. Nabývá účinnost zákona

Nová možnost se vás týká, pokud jste smlouvu o penzijním spoření uzavřeli nejpozději 29. prosince 2023 včetně, byl vám přiznán starobní důchod a kvůli tomu už nedostáváte státní příspěvek.
Dosud jste přitom mohli být v nepříjemné situaci. Pokud jste ještě nesplnili minimální dobu spoření, která je u starších smluv 5 let, měli jste v zásadě dvě možnosti: dál spořit bez státní podpory, nebo smlouvu ukončit předčasně a přijít o dříve připsané státní příspěvky.
Od 1. srpna 2026 tato překážka končí. Pokud splňujete podmínky novely, můžete penzijní spoření ukončit bez ohledu na to, jak dlouho jste dosud spořili.
Podle Ministerstva financí se tato možnost týká zhruba 100 tisíc lidí.
Už jste penzijko zrušili a přišli o státní příspěvky? Můžete je dostat zpět
Změna se vás také týká v případě, že jste penzijní spoření po červenci 2024 předčasně ukončili, protože už jste jako starobní důchodci nedostávali státní příspěvek.
Pokud jste v té době ještě nesplnili požadovanou minimální dobu spoření, museli jste při předčasném ukončení vrátit všechny dříve připsané státní příspěvky.
Takto penzijko ukončilo přibližně 16 000 důchodců. Pokud mezi ně patříte, můžete nyní požádat, aby vám byly tyto státní příspěvky vráceny.
Někteří dostanou zpět i vlastní vklady
Ještě tvrdší dopad mělo předčasné ukončení penzijka na ty, kteří spořili kratší dobu než 2 roky. Přibližně stovka důchodců kvůli tomu nedostala zpět ani vlastní peníze, které do penzijního spoření vložila.
Pokud se to týká právě vás, novela umožňuje získat zpět i tyto vlastní vklady.
O peníze musíte požádat sami
Vrácení peněz nebude automatické.
Musíte podat písemnou žádost u penzijní společnosti, u které jste naposledy spořili. Na žádost máte pouze půl roku.
- Požádat můžete od 1. srpna 2026 do 1. února 2027 včetně.
Pokud tuto lhůtu nestihnete, nárok na vrácení státních příspěvků vám zanikne. Vyplatí se proto žádost neodkládat.
Stejně tak není automatické ani ukončení dosud běžícího penzijního spoření. Pokud chcete smlouvu podle nových pravidel ukončit, musíte se obrátit na svou penzijní společnost.
Co tím stát „opravuje“
Od 1. července 2024 stát přestal vyplácet státní příspěvek na penzijní spoření lidem, kterým byl přiznán starobní důchod. Změna se vztáhla také na smlouvy uzavřené před tímto datem.
Pokud jste v té době ještě nesplnili minimální dobu spoření, nemohli jste penzijko bez následků jednoduše ukončit. Buď jste museli dál posílat alespoň minimální částku bez státního příspěvku, nebo smlouvu předčasně zrušit a přijít o státní podporu.
Tento problém nynější novela napravuje a je účinná právě od 1. 8. 2026
Co vám naopak stát nevrátí
Pokud jste kvůli předčasnému ukončení penzijka museli zpětně dodanit dříve uplatněné daňové odpočty, novela vám tuto daň nevrátí.
Vrácení se týká státních příspěvků a v některých případech také vašich vlastních vkladů. Případné dodanění předchozích daňových odpočtů zůstává beze změny.