Drobné z plateb kartou investujete nebo dáte na spoření. Kde a jak službu aktivovat?

Jedna ze služeb, která zaokrouhluje karetní platby a převádí drobné částky – v tomto případě do podílových fondů – je služba ČSOB Drobné. Právě ta přitom tento týden slaví pětileté výročí.
Prvenství zde nicméně patří Equa Bank, která obdobnou službu představila už v roce 2018. Banka dnes ovšem na našem trhu nepůsobí, respektive v roce 2022 přešla pod Raiffeisenbank. Právě Raiffka přitom odkládání drobných na spořicí účet pod názvem Drobné spoření spustila loni, stejně jako Česká spořitelna svoji službu Platím a spořím.
Dlouhodobě můžou peníze v návaznosti na karetní transakce ukládat na spoření také klienti mBank se spořicím účtem mSpoření.
Platím a Spořím od České spořitelny
Pokud jste klienty České spořitelny a chcete využít funkci automatického spoření s názvem Platím a spořím, vedle běžného účtu musíte mít u banky otevřený také účet spořicí. Samotné odkládání funguje tak, že Spořitelna každou platbu debetní kartou zaokrouhlí na nejbližších 10 Kč a rozdíl přepošle na váš spořicí účet.
Kdo by chtěl spoření uspíšit, může zapnout funkci Spořím víc a ke každé zaokrouhlené částce přidat dalších 10, 20 nebo 30 Kč.
Jak službu aktivovat v Georgi?
- V aplikaci George se proklikněte do detailu vašeho účtu.
- V horní části obrazovky najděte možnost Funkce a klepněte na ni.
- Funkci Platím a spořím najdete až ke konci výčtu pod nadpisem Chytré spoření.
- Poté, co tuto funkci rozkliknete, si můžete ještě pročíst, jak služba funguje a případně rovnou aktivovat funkci Spořím víc.
- V následujícím kroku potvrdíte, na jaký spořicí účet od ČS chcete nechat drobné posílat a potvrdíte.
Pokud už byste o drobné spoření nestáli, v Georgi se opět proklikejte na funkci Platím a spořím: deaktivaci najdete vpravo nahoře pod třemi tečkami u zařízení Android, nebo ozubeným kolečkem u zařízení IOS.
ČSOB Drobné
Klientům, kteří si aktivují službu ČSOB Drobné, banka každou platbu kartou zaokrouhlí na nejbližší násobek 20 Kč a rozdíl následně investuje do vybraného podílového fondu. Na rozdíl od ostatních bank, které v rámci automatického spoření posílají peníze pouze na spořicí účet, je tedy u ČSOB třeba počítat s rizikem, že o naspořené drobásky můžete ve výsledku přijít.
Podílový fond si zjednodušeně představte jako balík peněz, který dá dohromady skupina lidí a předá je investiční společnosti. Ta je rozloží do různých investic (akcie, dluhopisy). Každý, kdo do fondu vložil peníze, má pak určitý podíl na tom, co fond investicemi vydělá. Zároveň ale musí každý počítat s tím, že hodnota investice může i klesnout.
Služba jako taková je bez poplatku a funguje následovně: z platby ve výši 157 Kč půjdou na investice 3 Kč, při platbě 245 Kč 15 Kč. Banka ovšem vždycky čeká, dokud takto nenastřádáte 300 Kč a teprve tuto částku zainvestuje.
Klient ČSOB Drobných v průměru měsíčně odloží 529 korun, což je asi 18 korun denně. Nejvíce plateb se odehrává vždy v pátek, říká Marcela Suchánková, výkonná ředitelka útvaru investice v ČSOB.
Kdo chce investovat víc, může si aktivovat službu Turbo, která odkládanou částku znásobí až na pětinásobek.
Takto nastřádané částky lze odkládat do jednoho ze 3 podílových fondů, který byste si měli zvolit s ohledem na váš rizikový profil. Tedy to, jak velké riziko kolísání hodnoty vaší investice jste schopní podstoupit, respektive jakou toleranci máte k případným ztrátám. Vycházet byste měli z vaší finanční situace, investičních zkušeností a cílů.
Pokud se s investováním teprve seznamujete, s určením vašeho profilu vám pomůže investiční dotazník. Tím musí ze zákona projít každý nový klient investiční společnosti. Smyslem je ochrana drobných střadatelů před investicemi do příliš rizikových, respektive pro ně nevhodných produktů.
V rámci služby Drobné budete mít následně na výběr z 3 podílových fondů:
- ČSOB Bohatství: 40 % akcie, 60 % dluhopisy,
- ČSOB Opatrný zodpovědný: 35 % akcie a 65 % státní a korporátní dluhopisy,
- ČSOB Velmi opatrný zodpovědný: 10 % akcie a 90 % státní a korporátní dluhopisy.
Akcie vs. dluhopisy
Když si koupíte akcie nějaké firmy, stáváte se jedním z jejích mnoha spoluvlastníků. Když se firmě daří a její hodnota na burze roste, roste s ní i cena vašich akcií. Někdy firma akcionářům vyplácí i část zisku, takzvanou dividendu. V momentě, kdy se ale firmě dařit přestane, může naopak cena vaší akcie klesnout a vy byste za její prodej utržili méně, než jste investovali. Investice do akcií tak představují vyšší riziko, na straně druhé ale také možnost vyššího výnosu.
Dluhopis je v podstatě půjčka, kterou dáte firmě nebo státu na určitou dobu. Během této doby vám daná firma nebo stát vyplácí úroky. Investice do dluhopisů s sebou tedy nesou menší riziko, ale většinou také méně vydělají.
Jak službu Drobné aktivovat v aplikaci Smart?
- Poté, co se přihlásíte do aplikace Smart, klepněte v pravém dolním rohu na ikonu Nabídka a dále na dlaždici Investice. Službu Drobné uvidíte v nabídce jako první.
- Po rozkliknutí nabídky stačí klepnout na Sjednat online.
- Následuje zmíněný investiční dotazník, který vás nejprve poučí o tom, co jsou podílové fondy, jaké riziko je s investováním spojené, co je to investiční horizont apod. Na základě těchto informací potom uvedete, jaký typ investora podle vás jste, v jakém časovém horizontu chce investovat apod. Na základě vašich odpovědí vám banka vybere konkrétní podílový fond.
- Poté bude třeba online odsouhlasit smlouvu o investičních službách a vybrat účet, ze kterého budou odcházet peníze do Drobných. Aktivací služby si totiž u banky, respektive její investiční společnosti, zřídíte investiční účet a přístup do Investičního portálu. Tady můžete následně kontrolovat, jak se vašim investicím daří.
- Nato banka zpracuje smluvní dokumentaci, kterou si ideálně pročtete, odsouhlasíte a elektronicky podepíšete.
- Pokud byste chtěli zapnout funkci Turbo, nebo přecházet mezi jednotlivými fondy, budete muset projít dalším o něco obsáhlejším investičním dotazníkem. Jakmile ho vyplníte, tyto funkce se vám odemknou.
Kdo by chtěl ČSOB Drobné na nějakou dobu uspat, může tak učinit přímo v aplikaci – stačí najít funkci s názvem Play & Pause. Střádání drobných se pozastaví, a pokud pauzu nezrušíte vy, služba se automaticky znovu spustí po 30 dnech. Zrušení služby jako takové vyřídíte pouze na pobočce banky, s ukončením není spojený žádný poplatek.
mBank: Pravidelné odkládání na spořicí účet
V případě mBank nejde o doplňkovou funkci či službu. Banka totiž na automatickém odkládání peněz z každé karetní transakce postavila jeden ze svých spořicích účtů. Konkrétně jde o účet s názvem mSpoření pro toho, kdo chce spořit opravdu pravidelně.
Součástí jeho aktivace je určení spořicího cíle, v rámci kterého zadáte částku, kterou byste chtěli naspořit a také lhůtu, během které byste toho chtěli dosáhnout. Díky tomu ihned vidíte, kolik byste měli měsíčně odkládat.
Jakmile máte cíl nastavený, vyberete, jakým způsobem na něj chcete peníze odkládat. Zvolit samozřejmě můžete klasický trvalý příkaz, nadto ale můžete navázat spoření na platby kartou. Na výběr jsou následující 3 možnosti:
- Zaokrouhlování transakcí: vaše platba se zaokrouhlí na stokoruny nahoru a přebytek poputuje na spořicí účet.
- Procento z transakce: podle přednastaveného procenta banka převede odpovídající částku z vašeho mKonta na spořicí účet.
- Fixní částka z každé platby: sami si zvolíte, jakou částku budete chtít po každé platbě na spoření posílat.
Oba způsoby spoření, tedy trvalý příkaz a spoření navázané na platby kartou, lze také zkombinovat. Podobných cílů s různě zvoleným způsobem spoření si můžete nastavit až 8.
Drobné spoření u Raiffeisenbank
Minimálně 10 Kč z každé platby kartou si mohou nechat automaticky posílat na spořicí účet také klienti Raiffeisenbank. Služba se jmenuje Drobné spoření a podobně jako u konkurence ji aktivujete jednoduše online v aplikaci banky.
Kdo by chtěl spořit rychleji, může si odkládat vyšší sumy, na výběr jsou 4 varianty: 10, 25, 50 a 100 Kč. Vždy ale musíte nasbírat přinejmenším 100 Kč, teprve ty banka následně převede na spoření.
Zároveň si můžete nastavit až 10 spořicích cílů a pro každý cíl nastavit samostatné drobné spoření. Tedy například na Finanční polštář 50 Kč, na Zábavu 10 Kč.
Podle tiskové mluvčí banky Terezy Kaiseršotové si službu dosud aktivovalo 50 tisíc klientů.
Jak si Drobné spoření aktivovat v aplikaci Raiffeisenbank?
- Přihlásíte se do aplikace a zvolíte spořicí účet, na který budete chtít drobné posílat.
- Ťuknete na nabídku Cíle.
- Nastavíte, kam chcete převádět naspořené peníze. Buď vyberte spořicí cíl (pokud ho máte vytvořený) nebo zvolte Volné prostředky a banka vám bude peníze posílat rovnou na spořák.
- Potom vyberete možnost Drobné spoření při platbě kartou.
- Seznámíte se s tím, jak služba funguje a klepnete na Nastavit spoření.
- Pokud byste chtěli Drobné spoření vypnout, musíte se k funkci dostat stejný způsobem a poté jednoduše klepnete na Vypnout.