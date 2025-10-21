Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Bez námahy i bez poplatků? Kdo při rozvozu nákupu zvýhodňuje seniory nebo lidi s handicapem

Bez námahy i bez poplatků? Kdo při rozvozu nákupu zvýhodňuje seniory nebo lidi s handicapem

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 6 minut
Kurýr donáší staršímu muži objednané potraviny.
Autor: Shutterstock.com
Rozvoz potravin nabízí klasické i online supermarkety. Jen některé ale mají výhodnější podmínky pro lidi nad 65 let nebo tělesně postižené.

Rozvoz nákupů až k domovním dveřím znají čeští spotřebitelé už od roku 2012, kdy u nás tuto službu zavedl obchodní řetězec Tesco. Nedlouho poté došlo ke spuštění prvních online supermarketů – v roce 2014 to byl Rohlik.cz, o rok později Košík.cz a další.

V prvních letech fungování se rozvozci potravin logicky soustředili hlavně na větší města, dnes ale řada z nich doveze nákup i do zapadlé vísky. V poslední době navíc začaly službu rozvozu nabízet také další klasické supermarkety.

Kdo konkrétně vám nákup domů doveze a jaké obchody nabízí dopravu bez poplatku nebo výhodnější ceny pro seniory a lidi se zdravotním omezením? A co udělat pro bezplatnou dopravu jinde? Poradí náš přehled.

Rohlik.cz

Osoby starší 65 let a také držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením TP, ZTP nebo ZTP/P mohou na Rohlíku čerpat určité výhody, pokud se stanou členy klubu Rohlík bez bariér.

Členství jako takové je bezplatné, členové klubu mají doručení bez poplatku za podmínky, že si nákup nechají doručit mezi 10. a 15. hodinou. Kurýři jim nadto nákup vynesou i do vyššího patra.

Starší ročníky pravděpodobně ocení také možnost vytvořit si objednávku po telefonu s pomocí operátorů zákaznické linky.

Členství v klubu je možné zřídit až po registraci na Rohlik.cz – tu lze provést online nebo opět za pomoci zákaznické linky. Jakmile je registrace hotová, je každopádně nutné zákaznickou linku kontaktovat a spolu s operátorem dokončit aktivaci členství v klubu.

Samotné ověření toho, zda splňujete podmínky pro vstup do klubu, poté učiní kurýr při doručení první objednávky: seniory nad 65 let vizuálně zhodnotí, držitelé průkazu ZTP by se měli prokázat právě průkazkou, případně jiným dokumentem, který potvrdí jejich zdravotní omezení.

Pokud jde o podmínky nákupu jako takového, platí, že každý nákup musí být minimálně za 500 Kč. Pro členy klubu Rohlík bez bariér má online supermarket nachystané také speciální akce a nabídky. Objednávku lze uhradit předem nebo platební kartou či hotově při doručení.

Rohlik.cz aktuálně vozí nákupy do všech velkých, ale i spousty menších měst, naposledy na jeho rozvozovou mapu přibylo 70 měst a obcí v Jižních Čechách.

Rozvozová mapa online supermarketu Rohlik.cz.

Mapa rozvozu online supermarketu Rohlik.cz.

Autor: Monika Veselíková

Košík.cz

Seniory nad 65 let a držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P, kteří se přihlásí do klubu Plná péče, zvýhodňuje také Košík.cz. I na Košíku je členství v klubu bezplatné, stejně tak doprava, pokud si doručení objednáte v časovém oknu 10:00 až 16:00. Samozřejmostí je výnos nákupu až ke dveřím bytu, pro členy klubu má online supermarket nachystané také speciální nabídky.

Ani členství v klubu Plná péče se neobejde bez zákaznického účtu – buď existujícího, nebo je třeba vytvořit nový. Registraci je možné provést 2 způsoby: online nebo prostřednictvím zákaznické linky. 

Na zákaznickou linku je také třeba zavolat po dokončení registrace a nadiktovat zde registrační e-mail, datum narození nebo číslo průkazu osoby se zdravotním postižením. Zda splňujete podmínky pro členství zkontroluje kurýr při převzetí prvního nákupu, tedy bude potřebovat občanský průkaz nebo ZTP průkazku.

Hodnota minimální objednávky na Košík.cz činí 749 Kč. Členům klubu Plná péče mohou s objednávkou pomoci operátoři zákaznické linky. Zaplatit lze předem platební kartou nebo při převzetí nákupu, a to hotově nebo opět platební kartou. Zda Košík.cz doručuje na vaši adresu, zjistíte po zadání PSČ. 

Tesco

Pokud jde o klasické supermarkety, nejdéle nabízí rozvozovou službu Tesco. Nyní ji lze využít v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Ostravě, Jihlavě, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi, Prostějově, Kolíně, Přerově, Děčíně, Kladně a obcích, které jsou od těchto měst zhruba 30 kilometrů.

Mapa rozvozu obchodního řetězce Tesco.

Mapa rozvozu obchodního řetězce Tesco.

Autor: Monika Veselíková

Tesco sice žádné zvýhodnění pro seniory nebo lidi se zdravotním omezením nenabízí, aktuálně ale odpustí poplatek za dopravu všem, kdo nakoupí alespoň za 1500 Kč. Do tohoto limitu je poplatek za rozvoz od 49 do 99 Kč v závislosti na oblasti a zvoleném času doručení.

Pro toho, kdo by na iTesco nakupoval pravidelně, může být variantou také členství v Online Clubu, které je ovšem zpoplatněné. Poté lze čerpat určité benefity, například právě bezplatnou dopravu. Tesco nabízí 2 varianty členství:

  • Po Třetí přijde měsíčně na 79 Kč (při ročním členství), za dovoz nákupu neplatíte poplatek, pokud si ho necháte dovézt druhý den po 15. hodině. 
  • Kdykoli nabízí bezplatný rozvoz bez omezení za měsíční poplatek 139 Kč (při ročním členství). 

Na iTesco byste měli nakoupit minimálně za 700 Kč. Pokud bude hodnota nákupu nižší, supermarket vám naúčtuje poplatek 80 Kč. Platit lze předem nebo kartou při převzetí. Hotovost kurýři Tesca nepřijímají.

Billa

Billa rozveze nákup v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Pokud byste chtěli ušetřit za dopravu, je třeba udělat větší nákup – alespoň za 1399 Kč.

Mapa rozvozu obchodního řetězce Billa.

Mapa rozvozu obchodního řetězce Billa.

Autor: Monika Veselíková

Při nákupu pod uvedený limit bude cena za rozvoz záviset na zvoleném časovém oknu – brzy ráno a pozdě večer můžete mít dopravu za 29 Kč. Za doručení ve vytíženějších časech zaplatíte 49 nebo 69 Kč.

Nákup jako takový lze udělat až po registraci, naklikat si ho můžete v e-shopu nebo skrze mobilní aplikaci. Minimální hodnota objednávky je 700 Kč. Platit lze předem, nebo platební kartou přes platební terminál přímo u kurýra.

Albert

Z Albertu si můžete nákup objednat, jestliže bydlíte v Brně, Olomouci, Přerově, Prostějově, Ostravě, Frýdku-Místku, Havířově, Zlíně, Otrokovicích a jejich okolí.

Mapa rozvozu obchodního řetězce Albert.

Mapa rozvozu obchodního řetězce Albert.

Autor: Monika Veselíková

Nakupovat lze po registraci na webu Albert.cz nebo v online aplikaci. Platit lze ale pouze předem platební kartou. Minimální hodnota objednávky je 500 Kč.

Na rozvoz bez poplatku lze dosáhnout jen v případě větších nákupů nad 1500 Kč. Cena za dovoz menšího nákupu se odvíjí od jeho hodnoty:

  • Nákup v hodnotě do 1000 Kč Albert doručí ve stejný den za 89 Kč, na druhý den za 59 Kč.
  • Nákup v rozmezí od 1000 do 1500 Kč Albert doručí ve stejný den za 59 Kč, na druhý den za 39 Kč.

Penny

Supermarkety Penny na rozvozu potravin spolupracují s kurýrními službami Wolt a foodora. Přes jejich webové rozhraní či mobilní aplikaci pak také probíhá samotné objednávání, což se neobejde bez registrace do těchto služeb.

Nákup si lze nechat dovézt z prodejen v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Mladé Boleslavi, Teplicích či Liberci – přesný výčet najdete na webu supermarketu.

Při objednávce přes Wolt je potřeba nakoupit minimálně za 250 Kč, přes foodoru za 350 Kč. Cena za dovoz se odvíjí od vzdálenosti od obchodů a vytížení kurýrů.

Coop

V několika městech nabízí rozvoz nákupu také jednoty Coop ve spolupráci s Českou poštou. Potraviny se nerozváží z centrálního skladu, ale přímo z jednotlivých obchodů. Objednávku je potřeba začít na e-coop.cz, kde si vyberete konkrétní obchod, který službu Doručení domů nabízí.

Poplatek za dovoz činí 77 Kč. Minimální hodnota objednávky je 300 Kč, platí se při převzetí – hotově nebo kartou.

Shrnutí

Rohlik.cz: Klub Rohlík bez bariér pro seniory 65+ a držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Doprava zdarma mezi 10. a 15. hodinou, nákup minimálně za 500 Kč, výnos až ke dveřím, možnost objednávky i po telefonu.

Košík.cz: Klub Plná péče pro seniory 65+ a držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Doprava zdarma mezi 10. a 16. hodinou, nákup minimálně za 749 Kč, výnos až ke dveřím, možnost objednávky i po telefonu.

Tesco: Rozvoz zdarma při nákupu od 1500 Kč, jinak 49 až 99 Kč dle oblasti a času doručení. Možnost členství v Online Clubu s bezplatnou dopravou za měsíční poplatek. Nákup minimálně za 700 Kč, jinak poplatek 80 Kč.

Billa: Doprava zdarma při nákupu od 1399 Kč, jinak 29 až 69 Kč dle času doručení. Nákup minimálně za 700 Kč.

Albert: Doprava zdarma při nákupu od 1500 Kč, menší nákupy 39 až 89 Kč podle hodnoty a termínu doručení. Nákup minimálně za 500 Kč.

Penny: Rozvoz přes Wolt a foodoru, nákup od 250 nebo 350 Kč dle kurýrní služby, cena dopravy se liší podle vzdálenosti od obchodu.

Coop: Rozvoz s Českou poštou, nákup od 300 Kč, doprava 77 Kč.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

