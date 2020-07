Dovolenou v Rakousku vám zlevní „zážitkové“ karty. Tipy z praxe

Letošní letní dovolená je rozhodně jiná než v předchozích letech, zejména co se týká možných výběrů destinací. Mimo Evropu se český cestovatel v zásadě nepodívá, i v rámci starého kontinentu panují mnohá omezení, která se navíc v čase poměrně dynamicky mění. Jistotou je tak dovolená v tuzemsku nebo u našich sousedů, z nichž nejkomplexnější a infrastrukturně nejvybavenější je Rakousko.

Předně je však potřeba podotknout, že letošní sezona i v Rakousku je jiná než v minulosti. Bez rezervace mnohdy měsíce dopředu se v několika posledních letech stávalo bohužel pravidlem, že mnohé standardní ubytovací kapacity byly zcela zaplněny a zůstávaly k dispozici pouze velmi špatně hodnocené, nebo na druhou stranu exkluzivní nákladné luxusní hotely. Letos i dny před odjezdem je většinou možné získat ubytování s adekvátním poměrem cena-výkon. Což je samozřejmě skvělá zpráva pro cestovatele, méně dobrá pro ubytovací zařízení. Ale to je už jiný příběh.



Autor: Michal Přádka Rosenalmbahn, Zillertal, Rakousko. (Xiaomi Mi 8)

„Velká“ karta se nemusí vyplatit, hledejte i karty pro mikroregiony

Mnoho rakouských regionů nabízí ve spolupráci s vybranými ubytovateli (jak hotely, tak apartmány) letní zážitkové karty, mnohdy deklarované jako „all inclusive“, což vzhledem k možnostem, které tyto karty nabízejí, není úplně špatné označení. Tyto karty zahrnují bezplatné využití lanovek a často také další výhody, jako přepravu místní dopravou (autobusy, někdy i vlaky), vstupy na koupaliště a do vnitřních bazénů nebo účast na organizovaných túrách s průvodcem. Jízda lanovkami je přitom z nákladového hlediska stěžejní, protože jedna taková cesta pro dospělou osobu bude obvykle stát 10–20 EUR, u lanovek do vyšších nadmořských výšek typu Dachstein nebo Hintertux ještě více.

Cestování během koronaviru Hygienické opatření v souvislosti s koronavirem se v Rakousku liší oblast od oblasti, v některých místech jsou povinné roušky ve veřejné dopravě, za kterou jsou považovány i lanovky. Desinfekce je k dispozici téměř všude, pro lanovky byly v údolí Zillertal poskytovány jednorázové roušky zdarma přímo na místě.

Stejně jako v jiných případech ale platí, že není karta jako karta a mnohdy při plánování cesty stojí za zvážení, jakou nabídku daný region v této oblasti má. První otázku, kterou by si cestoval měl položit, je, zda vlastně vůbec něco podobného, jako je letní turistická karta některého z rakouských regionů, využije. Chcete-li chodit na výlučně pěší výšlapy a lanovku využijete dvakrát za pobyt, pak na karty v zásadě můžete zapomenout, ve velké většině případů se nevyplatí. Naopak pro cestující s dětmi nebo někoho, kdo nemá ambici příliš chodit a spíše lanovkou vyjede nahoru a sejde jen dolů do údolí, odpoledne zajde na bazén a v deštivém počasí navštíví nějaké muzeum, tam to určitě logiku dává, a nejen finanční.

V některých regionech poskytují letní zážitkové karty zdarma všichni ubytovatelé, jinde jen partneři projektu. Několik spolkových zemí a regionů nabízí karty ke koupi (za cenu obvykle několika desítek EUR na týden), jinde naopak bez pobytu v partnerském hotelu nebo apartmánu v zásadě nemáte možnost karty koupit.



Letní rakouské turistické karty si dovolím rozdělit na velké a malé. Takové dělení samozřejmě chce vysvětlení.

Rakousko sice není obrovská země, ale i tak jednotlivé regiony (spolkové země) jsou poměrně rozlehlé. Již dlouhá léta nabízí takovou velkou, tedy celoregionální, kartu Salcbursko. Karta se prodává na 6 nebo 12 dní a zahrnuje 190 výletních cílů v celé spolkové zemi zadarmo nebo se slevou. Týdenní varianty stojí 76 EUR pro dospělého a 38 EUR pro dítě 4–15 let. V Salcbursku letní karta v drtivé většině případů není v ceně ubytování, takže je třeba si ji zakoupit.

Naproti tomu ve spolkové zemi Korutany kartu mnohdy dostanete jako součást ubytování, místy to však může být podmíněno pobytem na určitý počet nocí. Korutanskou kartu je také možné zakoupit, ceny jsou o něco nižší než v Salcbursku.

Pro mnoho turistů však karta platná pro celý region (spolkovou zemi) může být zbytečně obsáhlá. Více než 100 výletních cílů rozhodně nabízí možnost výběru, při týdenní pobytu však nelze navštívit ani čtvrtinu z nich. Z tohoto pohledu pak jsou rozhodně zajímavou alternativou karty konkrétních mikroregionů, kde vzdálenosti mezi jednotlivými v kartě obsaženými cíli se počítají spíše na kilometry než velké desítky kilometrů, jak je tomu u „velkých“ karet jednotlivých spolkových zemí.



Autor: Michal Přádka Ahornbahn, Zillertal, Rakousko. (Xiaomi Mi 8)

Letní karta pro jedno údolí

Jako příklad letní karty platné pro vlastně jedno údolí může složit Zillertal Activcard. Zahrnuje 10 lanovek, 6 bazénů a přírodních koupališť a také neomezené cestování místní veřejnou dopravou, tedy autobusy a vlaky (kromě historického parního vlaku). Dále je po předložení karty poskytnuta sleva u dalších 65 partnerů, kterými jsou například vysokohorská silnice, pronájem elektrokol, rafting nebo restaurace.