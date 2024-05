Dotace na rekonstrukci a k ní úvěr stavební spořitelny? Od léta zařídíte vše najednou přímo na pobočkách

Stavební spořitelny od ledna letošního roku začaly po dohodě se státem poskytovat lidem bezplatné dotační poradenství v programech Nová zelená úsporám, které jsou určeny pro energeticky úsporná opatření ve starších a neúsporných objektech.

Vzájemnou dohodu spolu vloni podepsaly Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a Asociace českých stavebních spořitelen, ve které jsou sdruženy ČSOB stavební spořitelna, Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny, účast přislíbila také MONETA Stavební spořitelna. Z bankovního sektoru úvěry nabízí UniCredit Bank.

Nyní, po pár měsících fungování, se na stavební spořitelny jenom za březen a duben obrátilo 4487 klientů. Nejčastěji měli zájem o dotační poradenství lidé ze Středočeského kraje, kteří podali 588 žádostí o dotaci, druhou lokalitou se pak stal Moravskoslezský kraj, zdejší klienti se na poradenská místa obrátili v 524 případech. Více než 400 žádostí pak nasbíral i Jihočeský kraj. Ostatní regiony, počínaje Prahou přes Ústecký a Olomoucký kraj i kraj Vysočina, zaregistrovaly přes 300 žádostí, v ostatních to bylo zhruba o stovku méně.





Počet uskutečněných schůzek k dotačnímu poradenství Autor: Asociace českých stavebních spořitelen

Když jsme v loňském roce spolupráci se státem domlouvali, jako jeden z benefitů jsme uváděli širokou distribuční síť stavebních spořitelen a jejich mateřských bank, která pokryje dotačním poradenstvím i regiony, kde byla služba dotačního poradenství méně dostupná. Jsem moc rád, že přesně to se po roce opravdu děje, říká Michael Pupala, místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen.

K dotačnímu poradenství stavebních spořitelen od února přibyla další služba, nebo lépe řečeno výhoda: mohou lidem nabízet úvěry s poloviční úrokovou sazbou, než jaká je na trhu v současné době obvyklá, a to v rozmezí 3–3,5 %, s fixací nejdéle na 5 let a s 20letou splatností. Je to díky tomu, že stavebním spořitelnám poskytuje bezúročně peníze Státní fond životního prostředí z Modernizačního fondu, část spořitelny poskytují z vlastních zdrojů.

Zvýhodněný úvěr můžete dostat až do dvojnásobné výše schválené „babičkovské“ dotace.





Zájem o zvýhodněný úvěr k dotačnímu programu Oprav dům po babičce je velký. Za první dva měsíce poskytly stavební spořitelny tyto úvěry v celkovém objemu 117 milionů korun a průměrné výši 1,25 milionu korun, říká Libor Vošický, předseda Asociace českých stavebních spořitelen. Zvýhodněný úvěr je určen především na financování komplexního zateplení domu, výměnu oken, dveří a na pořízení a instalaci obnovitelných zdrojů energie. Tyto úvěry se poskytují bez zajištění nemovitostí, mají delší dobu splatnosti, a tudíž i nižší splátku.

Nově: ve stavebních spořitelnách získáte nejen poradenství, ale rovnou vyřídíte i žádost o dotaci

Zatímco doposud mohly stavební spořitelny zájemcům v případě dotací pouze radit a poté, co byla dotace schválena, poskytnout úvěr, od léta, resp. ve 3. čtvrtletí 2024, budou moct dotace přímo sjednávat.

Budeme mít přímý přístup do systému Státního fondu životního prostředí a budeme schopni klienta tou žádostí provést a přímo to za něj zadat. To znamená, že přijde na poradenské místo a my mu nabídneme službu finančního poradenství, že to za něj zadáme a budeme nahrávat ty potřebné dokumenty a opravdu se staneme tím jedním místem, na kterém klient pořídí vše. Teď už zbývá jen doladit technické propojení se systémem SFŽP, proto to bude někdy ve 3. kvartálu, potvrzuje Michael Pupala.

Příklad, jak funguje dotace a úvěr Rodina, která žije ve starším nezatepleném domě s vysokými provozními náklady, požádá o dotaci na optimální zateplení, k tomu třeba i o výměnu starého kotle, fotovoltaiku, rekuperaci, dešťovku či zelenou střechu. Dotaci, která může přesáhnout i 1 mil. Kč, dostane předem a zbytek si půjčí jako úvěr s nízkou úrokovou sazbou. Dotace společně s úvěrem může poskytnout dostatek finančních prostředků na renovaci, v ideálním případě nebude rodina potřebovat žádné vlastní prostředky, nebo jen malou část z celkových nákladů.

Je však nutné připomenout, že nárok na půjčku není automatický, bankovní domy mají ze zákona povinnost provádět vyhodnocení konečného příjemce z hlediska bonity a úvěrové způsobilosti, stejně jako u jakéhokoliv jiného úvěru. Znamená to, že některé nízkopříjmové nebo zadlužené domácnosti na úvěr nemusí vůbec dosáhnout. Poskytovatelé úvěru se totiž musí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru, který nařizuje zodpovědné hodnocení žadatelovy schopnosti splácet.

Současný dotační program Oprav dům po babičce spadá pod program Nová zelená úsporám (NZÚ). Jeho cílem je podpora využití zástavby starších rodinných domů (nebo rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení). Majitelé těchto nemovitostí z něj mohou získat peníze předem, pokud plánují komplexní zateplení domu (dá se doplnit i o další úsporná opatření). Podmínkou je, aby byl žadatel (majitel) ekonomicky aktivní (zaměstnanec, zaměstnavatel žádající jako nepodnikající fyzická osoba, OSVČ, pracující důchodce, pracující student a učeň, rodiče na mateřské dovolené).