Dodavatel energií nechce vrátit přeplatek? Můžete na něj vyzrát

Někteří dodavatelé energií nechtějí zákazníkům vracet přeplatky z vyúčtování. Ty přitom podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) někdy šplhají až do desetitisícových částek. Podle úřadu šlo loni o jeden z nejčastějších podnětů ze strany spotřebitelů.

Obchodníci sice podle ERÚ přeplatek i s datem splatnosti řádně uvádí ve vyúčtování, do daného termínu však žádné prostředky zákazníkům nepřijdou a dodavatel s nimi následně nekomunikuje buď vůbec, nebo jen sporadicky.

Pokud jste ve stejné situaci, měli byste nejprve dodavateli zaslat písemnou výzvu k uhrazení přeplatku. Pokud ta zůstane bez reakce, máte několik možností, jak postupovat dál.

Peníze vám stačí získat zpět postupně

Pokud vám nesejde na formě, v níž se vám peníze vrátí, můžete dlužnou částku postupně zmenšovat zápočtem proti platbě záloh, které byste jinak dodavateli energií platili.





Chcete-li jít touto cestou, nemůžete ale jen přestat posílat zálohy. Je nutné, abyste ještě předtím obchodníkovi svůj záměr oznámili.

V případě započtení sdělí spotřebitel obchodníkovi, že zálohu neuhradí z důvodu, že vůči ní započítává pohledávku představovanou přeplatkem, vysvětlila Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, podle které je úkonem započtení zákaznická povinnost splněná.

Pro tyto účely neexistuje žádný konkrétní formulář. Ale selským rozumem se dobereme k tomu, že je nutné v tomto oznámení dodavateli uvést kromě vašich osobních údajů i číslo smlouvy a nesmí chybět formulace zmíněného požadavku. Musí být tedy zřejmé, co žádáte či oznamujete (vrácení přeplatku / oznámení o zápočtu pohledávky proti platbě záloh).

V tomto ohledu by měly být vymezeny pohledávky, které jsou předmětem započtení, tj. pohledávky zákazníka, které započítává, a pohledávky, vůči nimž započítává. Dále v jaké výši jsou započítávány. Základem je pak uvést projev vůle pohledávky započítat a tím způsobit částečný, či úplný zánik pohledávky, upřesnil pro server Měšec mluvčí ERÚ Jan Hamrník.

Můžete tedy uvést, že vzhledem k pohledávce vůči dodavateli ve formě přeplatku na základě vyúčtování z toho a toho dne v té a té výši využíváte § 1982 občanského zákoníku a nebudete platit zálohy za vyjmenované měsíce v té a té výši s tím, že započtení využíváte jako projev vůle pohledávky započítat a tím docílit částečného, nebo úplného zániku pohledávky.





Požadavek byste měli zaslat dodavateli v listinné podobě s podpisem (nebo elektronicky se zaručeným podpisem), aby se předešlo případným sporům. Dodejme, že písemnost je lepší kvůli průkaznosti doručení posílat vždy doporučeně.

Peníze chcete zpět najednou

Výše uvedený postup je podle Hamrníka jednodušší a rychlejší cesta než vymáhat celý přeplatek najednou. V takovém případě totiž musíte jít cestou exekuce přes soudního exekutora či soud. Za tímto účelem ale musí mít tzv. exekuční titul – typicky rozhodnutí o přiznání pohledávky. To získáte u civilního soudu prostřednictvím žaloby.

Spotřebitelé (osoby odebírající elektřinu a plyn mimo podnikatelskou činnost – jen pro svou domácnost) ho ale mohou získat i od ERÚ v rámci návrhu na spor, který je mimosoudní obdobou žaloby (výjimkou je situace, kdy by u dodavatele bylo zahájeno insolvenční řízení, pak můžete svou pohledávku uplatnit jen přihlášením do insolvenčního řízení).

Mimosoudní spor

Mimosoudní spor s dodavatelem energií (ale i se zprostředkovatelem) řeší právě Energetický regulační úřad. Podle Hamrníka vyřešení sporu standardně trvá zhruba čtyři měsíce navzdory tomu, že od roku 2019 se počet těchto sporů zvýšil z desítek na stovky ročně. Výjimku tvoří případy, kdy jsou podány opravné prostředky (rozklad). Tam se doba řešení může o několik měsíců protáhnout, upřesnil mluvčí ERÚ.

Za návrh na zahájení sporu neplatíte poplatek ani nemusíte najímat advokáta. Na webu úřadu najdete popis řízení i vzorové návrhy na jeho zahájení.

Ač se za toto řízení neplatí poplatek, strana, která nemá ve sporu úspěch, může platit náhradu nákladů řízení (podobně, jako je tomu u soudu).

Podle ERÚ se to ale v praxi téměř nestává. Pokud by tomu tak bylo, účtuje se podle advokátního tarifu za úkon právní služby 1300 Kč a v řízení je třeba počítat s cca čtyřmi úkony, které by byly předmětem zpoplatnění. Je ale třeba říci, že v případě, kdy zákazník má vyúčtování od dodavatele s přeplatkem a ten po splatnosti neobdržel, měl by být ve sporu v zásadě úspěšný vždy, nepůjde-li o nějaké výjimečné okolnosti, tj. náhrada nákladů by hrozit neměla, vysvětlil Hamrník s tím, že spotřebitelé navíc často nejprve kontaktují „neformálně“ oddělení ochrany spotřebitele, kde svůj případ zkonzultují, a pak teprve podají formální návrh.

Odstoupení od smlouvy

Kromě zápočtu nebo exekučního titulu může vyústit situace ještě jedním směrem. Neuhrazený přeplatek, který je v nezanedbatelné výši, totiž může podle Markéty Zemanové znamenat podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele.

To vám dle občanského zákoníku umožňuje od ní bez zbytečného odkladu odstoupit (s odkazem právě na hrubé porušení smlouvy), pokud se spolu nedohodnete na jiném řešení, například na snížení záloh na další období o výši přeplatku. Tato možnost v některých případech bývá uvedena ve smlouvě, ale protistrany se na tom mohou domluvit, i pokud tomu tak není. Vždy ale platí, že zákazník s návrhem musí souhlasit, jinak toto řešení padá.

Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku jeho doručení dodavateli. Pokud se tedy rozhodneme tímto způsobem s obchodníkem spolupráci ukončit, měli bychom už mít sjednanou smlouvu s obchodníkem novým, abychom po určité období nezůstali bez dodavatele. Naše pohledávka se tím neruší, informoval také Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Co však odpovídá částce v nezanedbatelné výši? To zákon nevysvětluje a není v tomto případě k dispozici ani konkrétní judikát soudu, který má právní úpravu vykládat.

Obecně ovšem judikatura i doktrína dovozují, že toto měřítko by se mělo posuzovat individuálně v každém případě podle povahy závazku a toho, jak významně byl porušen (rozsah a délka neuhrazení přeplatku). Rozhodnutí soudu nelze predikovat, nicméně pokud by např. obchodník zákazníkovi přeplatek dlužil 2 měsíce po splatnosti (pro samotnou splatnost taky bývá stanovena určitá délka) a přeplatek byl ve výši 2–3 záloh, jednalo by se už podle našeho názoru o podstatné porušení, myslí si Hamrník z Energetického regulačního úřadu.

Jak je to s pohledávkou, když vás dodavatel předá?

V souvislosti s pohledávkou za dodavatelem energií zmiňme ještě situace, kdy vás ten převede (kvůli tomu, že nezvládá svou finanční situaci) jinému dodavateli (většinou tzv. prodej obchodního závodu). Dluh z nevyplaceného přeplatku původního dodavatele v takové situaci nezaniká a jeho povinnosti se převádějí na nového dodavatele.

Můžete se ale setkat i s tím, že vás kontaktuje jiný obchodník, jenž tvrdí, že ví o problémech vašeho dodavatele, a nabízí vám přechod k němu. V těchto situacích byste si ale měli dát pozor na svou původní smlouvu. Je pravděpodobné, že tento obchodník získal informaci a kontakt na spotřebitele od jejich problémového dodavatele. A nyní využívá jejich nepříznivé situace, varuje Havel, podle kterého byste mohli uzavřením smlouvy s jiným dodavatelem porušit smlouvu u toho stávajícího (záleží na tom, jaký kontrakt máte podepsaný) a tím by vám mohla navíc vzniknout povinnost platit původnímu dodavateli ještě pokutu.

Navíc pohledávka vůči původnímu dodavateli se v případě uzavření nové smlouvy s jiným dodavatelem na toho nového nepřevádí (na rozdíl od případu prodeje obchodního závodu). S dlužnou částkou byste si tím tak nijak nepomohli.

Pokud tedy chcete ukončit smlouvu s původním dodavatelem, protože na vás neuhrazený přeplatek nedělá dobrý dojem, musíte to udělat se zohledněním stávající smlouvy, dodržet délku kontraktu a včas podat výpověď (pokud tedy neukončujete smlouvu kvůli podstatnému porušení smlouvy, které zmiňujeme výše).

Co když dodavatel přijde o licenci?

DPI je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který vám v zákonem stanovených případech musí dodávat elektřinu a zemní plyn. Ceny v tomto případě stanovuje ERÚ.

Pokud má dodavatel nesplacené dluhy vůči svým zákazníkům, může vůči němu ERÚ zahájit řízení o zrušení licence na obchod s elektřinou a plynem. Pokud o ni dodavatel přijde, bude spotřebitelům poskytovat energie dodavatel poslední instance (DPI). Ani v tomto případě dluh dodavatele vůči zákazníkovi nezaniká. Můžete ho vymáhat (možná ale jen uplatněním pohledávky v insolvenčním řízení), ale nebudete ho logicky moci realizovat započtením vůči zálohovým platbám.