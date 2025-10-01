Dobro na druhou. Dárci krve pomáhají, sami navíc získají daňovou úlevu, stravenky a den volna navíc

V českých nemocnicích pravidelně daruje krev či její složky (plazmu, krevní destičky) přibližně 220 tisíc lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ovšem pro zajištění dostatku krve a dalších transfúzních přípravků bylo potřeba alespoň 300 tisíc.
Dárcem krve se přitom může stát každý, kdo v Česku dlouhodobě žije, je mu mezi 18 a 65 lety a váží alespoň 50 kg. Muži mohou darovat krev 4× ročně, ženy 3×.
Další nutnou podmínku pro dárcovství krve je také dobrý zdravotní stav.
Před samotným odběrem mi sestřička odebere vzorek krve. Potom jdu k lékaři, který mi ještě změří teplotu a potom podle výsledků krve řekne, jestli můžu jít na odběr, nebo mě pošle domů, popisuje postup transfúzních center čtenář Tomáš, který už krev daroval víc jak dvacetkrát.
Samotné darování krve je přitom bezpříspěvkové, neboli bezplatné. Přesto se ale zákonodárci, zdravotní pojišťovny i jednotlivá transfúzní centra snaží dárcům oplatit jejich pomoc alespoň prostřednictvím nejrůznějších úlev a benefitů.
Vedle nehrazených odběrů pak samozřejmě fungují ještě plazmacentra, která za odběr krevní plazmy platí, respektive poskytují náhradu účelně vynaložených nákladů napřímo. Těchto hrazených odběrů plazmy se ovšem níže popsané úlevy a výhody netýkají.
Ocenění dárců krve
Pokud darujete krev opakovaně, obdržíte od Českého červeného kříže ocenění. Za 10 až 40 odběrů medaili prof. MUDr. Jana Janského a za 80 až 160 odběrů zlatý kříž Českého červeného kříže. Některé zdravotní pojišťovny pak svým pojištěncům přiznávají určité finanční odměny právě na základě výše uvedených ocenění.
Snížení daňového základu
Patrně nejznámější výhodou pro dárce krve je daňová úleva. Darování krve patří mezi daňové odpočty, pomocí kterých si lze snížit základ daně, ze kterého se následně počítá výsledná daň. Konkrétně platí: za každý bezpříspěvkový odběr si můžete ze základu daně odečíst 3000 Kč, za jeden odběr tedy na daních ušetříte 450 Kč.
Co to znamená v praxi? Muž, který daruje krev 4× ročně, si základ daně sníží o 12 tis. Kč, a na daních tak uspoří celkem 1800 Kč. U žen, které mohou darovat 3× ročně a odečíst si tak maximálně 9 tis. Kč, činí úspora na dani nanejvýš 1350 Kč.
Pokud vaše roční příjmy, respektive základ daně, převyšuje částku 36násobku průměrné mzdy, vztahuje se na vás vyšší sazba daně – 23 %. Jeden odběr by vám tak přinesl daňovou úsporu 690 Kč.
Zaměstnanci uplatňují daňový odpočet za darování krve u svého zaměstnavatele. Především tedy musí mzdové účetní doložit potvrzení o bezpříspěvkovém odběru – příslušné lejstro vám vystaví v transfúzním centru. Živnostníci totožné potvrzení přikládají jako přílohu k daňovému přiznání.
Placené volno
Další výhodou spojenou s dárcovstvím krve, kterou lze nadto načerpat hned, je volno v práci. Podle zákoníku práce přísluší dárci krve jednodenní pracovní volno s náhradou mzdy ve výši odpovídající průměrnému pracovnímu výdělku. V překladu: den volna budete mít hrazený ze 100 %. Podle platných pravidel by mělo dané volno sloužit k cestě na odběr a z něj a k následnému zotavení.
Úplně zkrátka ale nepřijde ani ten, koho nakonec kvůli špatné zdravotní kondici na samotný odběr nepustí. V takovém případě vám zákoník práce přiznává nárok na placené pracovní volno po prokazatelně nezbytnou dobu k absolvování cesty na odběr a z něj.
Pokud jde o pracovní volno, spolu s přijetím flexinovely zákoníku práce letos došlo k určitým změnám. Projděte si jejich přehled: Nová pravidla pracovního volna: Až 5 dní při úmrtí člena rodiny a náhrada mzdy v den svatby
Příspěvky zdravotních pojišťoven
Dárce krve prostřednictvím nejrůznějších příspěvků odměňují také jednotlivé zdravotní pojišťovny. Upozorňujeme, že benefitní programy jednotlivých pojišťoven se mohou rok od roku měnit. Následující přehled je platný pro rok 2025, uvedené sumy odpovídají maximální výši příspěvku v rámci jednoho kalendářního roku.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Pojištěnci VZP, kteří darují krev, mohou například čerpat 3000 Kč na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Dle pojišťovny může jít o plavání, masáže, saunu, solnou jeskyni nebo třeba kryokomoru. Pojištěncům, kteří již aktivně nedarují, ale jsou držiteli přinejmenším bronzové medaile profesora Jánského, pojišťovna na tyto aktivity přispěje 500 Kč.
Za minimálně 2 odběry v jednom kalendářním roce lze pak také čerpat příspěvek 1000 Kč na dentální hygienu. Nadto lze získat ještě 35 dní cestovního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČPZP poskytuje finanční příspěvky na pohybové aktivity, léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních, masáže, plavání, saunu, pobyt v kryokomoře nebo solné jeskyni. Příspěvek lze ale čerpat i na preventivní očkování, laserové operace očí, brýlové čočky, kontaktní čočky, brýlové obruby, stomatologickou péči, očkovací látky, vitamíny nebo potravinové doplňky.
Výše příspěvku se odvíjí od počtu absolvovaných odběrů:
- 1000 Kč pro nové dárce (po 2. odběru),
- 500 Kč pro držitele bronzové Janského medaile (10 odběrů),
- 1000 Kč pro držitele stříbrné Janského medaile (20 odběrů),
- 1500 Kč pro držitele zlaté Janského medaile (40 odběrů),
- 2000 Kč pro držitele zlatého kříže ČČK III. třídy (80 odběrů),
- 2500 Kč pro držitele zlatého kříže ČČK II. třídy (120 odběrů),
- 3000 Kč pro držitele zlatého kříže ČČK I. třídy (160 odběrů),
- 3500 Kč za obdržení plakety ČČK Dar krve – dar života (250 odběrů),
- 500 Kč v Programu Kapka pro stávající držitele zlaté Janského medaile nebo zlatých křížů ČČK, bez ohledu na rok získání ocenění, avšak s alespoň jedním odběrem v letošním roce.
Po každém odběru lze také čerpat příspěvek 100 Kč na nákup vitamínů.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Pojištěnci ZP MV ČR, kteří darují krev poprvé, získají příspěvek 1000 Kč, který lze použít na ambulantní rehabilitační péči, dentální hygienu, sportovní pohybové aktivity, nákup zdravotnických prostředků apod. Za 2 odběry v jednom roce pojišťovna vyplatí 250 Kč na vitamíny a minerály.
Pokud doložíte minimálně 5 odběrů v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, můžete také čerpat příspěvek 5000 Kč na lázeňskou rehabilitační péči, nebo až 2000 Kč na ambulantní rehabilitační péči, sportovní pohybové aktivity, nákup zdravotnických prostředků a podobně.
Oborová zdravotní pojišťovna
Dárci krve mohou u OZP čerpat příspěvky na vitaminové doplňky, zdravotní pomůcky, rekondiční, rehabilitační a pohybové aktivity, přípravky na odvykání kouření, rovnátka, dentální hygienu, stomatologické výrobky, kontaktní čočky nebo dioptrické brýle a očkování, které není hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Výše příspěvku se odvíjí od počtu absolvovaných odběrů:
- 1000 Kč pro aktivní dárce krve, kteří v průběhu roku darovali krev alespoň 2×,
- 2000 Kč pro nové držitele Janského medaile nebo Zlatého kříže ČČK, kteří získali ocenění v letošním roce.
Dárcům krve OZP také až 4× ročně věnuje balení vitaminů pro podporu regenerace organismu.
Revírní bratrská pokladna
U Revírní bratrské poklady lze příspěvky využít na úhradu nákupu zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách, dále na očkování, dentální hygienu a vícedenní ozdravné pobyty.
Výše příspěvku se odvíjí od počtu absolvovaných odběrů:
- 1213 Kč pro prvodárce, kteří darovali krev v posledních 3 měsících,
- 500 Kč za 2 až 9 odběrů,
- 1000 Kč za 10 až 39 odběrů,
- 1500 Kč za 40 až 79 odběrů,
- 2000 Kč za 80 až 119 odběrů,
- 2500 Kč za 120 až 159 odběrů,
- 3000 Kč za 160 a více odběrů.
Každý aktivní dárce, který daroval krev v posledních 12 měsících, získá ještě 500 Kč navíc.
Vedle finančního příspěvku lze čerpat také benefit v podobě cestovního pojištění na 30 dní. Podmínkou je alespoň 1 odběr v posledních 365 dnech.
Vojenská zdravotní pojišťovna
I VoZP odměňuje dárce krve na základě počtu absolvovaných odběrů:
- 700 Kč za každý 3. odběr,
- 500 Kč za bronzovou medaili prof. Janského (10 odběrů),
- 1000 Kč za stříbrnou medaili prof. Janského (20 odběrů),
- 1500 Kč za zlatou medaili prof. Janského (40 odběrů),
- 2000 Kč za Zlatý kříž 3. a 2. třídy (80 a 120 odběrů),
- 2500 Kč za Zlatý kříž 1. třídy (160 odběrů),
- 3000 Kč po dosažení 200 odběrů, na základě potvrzení transfuzního oddělení,
- 4000 Kč za plaketu ČČK Dar krve – dar života (250 odběrů).
Příspěvky lze využít například na optiku, laserovou operaci očí, péči o zuby, vitamíny a doplňky stravy zakoupené v lékárně, volně prodejné léky, hormonální antikoncepci, zdravotnické pomůcky, pohybové aktivity včetně plavání, rehabilitaci, lázně, masáže, saunu, solnou jeskyni a různé druhy fyzioterapie.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
ZPŠ dárcům krve, kteří v posledním roce absolvovali alespoň 1 odběr, přispěje 1000 Kč. Držitelům Zlatého kříže až 4000 Kč. Příspěvky lze čerpat na pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky a služby dentální hygieny, sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv a ortopedické vložky, saunu a opalovací krémy s UV filtrem.
Po dobu 30 dní vám také pojišťovna zajistí cestovní pojištění – i zde je podmínkou 1 odběr krve za posledních 12 měsíců.
Občerstvení, jízdné nebo parkovné
Každý dárce by měl mít nárok také na uhrazení jízdného a parkovného, které mu proplatí přímo v transfúzní stanici.
Přímo na místě by pak mělo být k dostání i drobné občerstvení.
Odběry jsem absolvoval v Brně, Praze a Litomyšli. Někde rozdávají žetony do automatu na kávu, standard jsou rohlíky a nějaké sušenky. Všude jsem také při odchodu dostal stravenku, vypočítává Tomáš.
Výhody i pro dárce kostní dřeně a dárce orgánů
Krev samozřejmě není jediný způsob, jak se nezištně rozdat – obdobně lze darovat kostní dřeň nebo orgány. Vstup do registrů kostní dřeně takzvaných nepříbuzných dárců je ovšem věkově omezen – na 35 nebo 40 let podle konkrétního registru. Dárci kostní dřeně pak mají stejně jako dárci krve nárok na daňový odpočet – ze základu daně si mohou za odběr odečíst až 20 tis. Kč.
Další výhody pak mohou čerpat od svých zdravotních pojišťoven, nechybí samozřejmě ani zákonem přiznané pracovní volno na potřebná vyšetření i pár dní na zotavení po samotném odběru. Obdobně se postupuje v případě dárců orgánů.