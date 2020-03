 »   »  Do taxíku jen s rouškou. Řidiči ale nově dovezou základní nákup

Provozovatelé mobilních aplikací pro taxislužbu jednotně nabízejí možnost nákupu nezbytných služeb pro domácnost. Jako první s tím přišla společnost Liftago, druhou je Bolt.

Bolt

Společnost Bolt ceny stavuje sama, řidič jen provede samotnou jízdu a servis. Vše spočítá za něj aplikace. Do aplikace nově přibyla nabídka „Balíček potravin“ a za fixní cenu 400–500 Kč nabízí samotnou cestu s dovozem a k tomu balíček potravin, které za vás vybrala společnost Bolt:

Balené pečivo,

výběr ze dvou příloh (těstoviny, rýže, čočka nebo brambory),

mléko,

polohrubou mouku,

instantní polévky,

zeleninu v konzervě (fazole, cizrnu nebo hrášek),

rajčata v konzervě,

čaj,

paštiku,

něco sladkého na zub,

džus,

dvě nealko piva.

Takto bude balíček vypadat první den a v následujících dnech se pak může trochu lišit na základě aktuální dostupnosti daných potravin, píše Bolt na webu. Co se v balíčku zrovna přibližně nachází, zjistíte během objednávání balíčku, když kliknete na ikonku „i“ vedle názvu kategorie.

Služba je dostupná každý den do vyčerpání zásob. Na začátku bude k dispozici několik set těchto balíčků a dle zájmu Bolt bude pracovat zvýšení kapacity. Platba je možná výhradně platební kartou. Na rozdíl od Liftaga si Bolt ověřuje, zda je karta krytá, řidič má tedy platbu za jízdu jistou. Po ukončení jízdy a předání balíčku automaticky obdržíte od Boltu elektronický doklad do e-mailu.

Pro první dny a stovky balíčků zástupci firmy Bolt sedli do aut, jeli do obchodu, věci nakoupili a balíčky připravili, řidiči se nemusí o nic starat a jen je rozvezou. Lze očekávat, že v případě zájmů se o zbytek postarají partnerští řidiči Boltu. V rámci testovacího provozu řidiči disponují několika stovkami těchto balíčků. V případě, že bude o tuto službu mezi uživateli zájem, jsme v Boltu připraveni ji rozšířit tak, aby se dostalo na co nejvíce lidí. Snažíme se v této situaci pomoci, jak jen to je možné, uvedl Roman Sysel, regionální manažer Boltu pro střední Evropu.



Autor: Bolt Technology OÜ Bolt umí zajistit základní balíček potravin z předpřipravené nabídky. Cena je mezi 400–500 Kč a je včetně dovozu (17. 3. 2020)

Výhody pro zákazníky

Nízká cena s jasně danými pravidly.

Vše uhradíte kartou v aplikaci.

Průběžně vidíte, co se děje na cestě a kde se řidič zdržuje.

Rychlejší dodání, než u rozvážkové služby.

Nevýhody pro zákazníky

Omezený sortiment zboží, balíček je předpřipravený. Řidič samotný nákup neprovádí.

Dostupnost služby pouze v Praze a okolí. (Po účinnosti novely zákona o silniční dopravě lze očekávat rozšíření služby do všech krajských měst a jejich okolí.)

Pokud se cesta z nějakého neočekávaného důvodu zkomplikuje, Bolt bude účtovat standardní sazby.

Řidiče přiděluje Bolt, vy si jej nevybíráte.

Výhody pro řidiče

Získání dalších zakázek v krizovém období.

Omezení osobního kontaktu s pasažéry, a tím snížení rizika nákazy při jízdě.

Jistota platby za jízdu.

Nevýhody pro řidiče

Menší příjem z jízd, je nutné jich provádět větší množství.

Balíčky je nutné osobně přebírat a vozit v autě.

Při platbě kartou zákazníci až na výjimky nedávají dýška.

Doporučení pro cestující v taxíku Taxi používejte pouze k nezbytným cestám a respektujte nařízení vlády.

Vezměte si do vozu něco, s čím si zakryjete ústa a nos. Aspoň roušku, nebo šátek. Pokud to neuděláte, řidič má právo jízdu odmítnout a zrušit.

Provozovatelé digitálních taxislužeb požadují po řidičích, aby roušky nosili, nebo měli jinak zakrytá ústa. Musejí své vozy také pravidelně dezinfikovat.

Sedněte si na zadní sedadlo a buďte k řidičům ohleduplní.

Pokud jedete sami, nesedejte si přímo za řidiče, ale využijte pravé zadní sedadlo. Řidič nemá nad vámi kontrolu, nemusí se cítit bezpečně a může vás vyzvat k přesednutí.

Pokud na sobě cítíte jakékoli příznaky možné nemoci, zůstaňte doma a taxíkem nejezděte.

Liftago

Liftago Nákup funguje jako samotná aplikace na principu aukce, cenu si stanovuje řidič sám, ale Liftago má interní cenové limity, za které řidiče nepustí. Zákazník zadává poptávku a vybírá si z řidičů podle různých kritérií (orientační cena, rychlost dojezdu, typ vozu, rok výroby vozu, sympatie s fotografií řidiče/-ky, hodnocení řidiče).