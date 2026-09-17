Dny Marianne 2026 startují. S kupony ušetříte, s Mastercard získáte slevu navíc

Dny Marianne jsou slevovou akcí, které třikrát ročně pořádá časopis Marianne. Každoročně se zapojují desítky prodejců, kteří nabízí slevy v podobě kupónů.
Pro účast na Dnech Marianne si nejprve musíte zakoupit tzv. kuponovou knížku, případně digitální přístup přes mobilní aplikaci či web slevy.marianne.cz. Jednorázový poplatek za elektronické kupony činí 120 Kč a zpřístupňuje vám kompletní balíček všech akčních nabídek. Tištěný kupon je součástí časopisů.
Největší slevu nabízejí obchody s módou, oblečením a obuví, a to v rozmezí 20 % až 30 %. Slevy se týkají i prodejců kosmetiky a parfumerií, vybavení domácnosti, nábytku a součástí akce jsou i e-shopy prodávající elektroniku a bílé zboží.
Jak získáte slevy
Jak už jsme vám napsali výše, základem je kupónová knížka za jednorázových 120 Kč. Ta vám otevře pomyslené dveře ke slevám. Alternativou je roční kupónová knížka za 219 Kč, která platí na všechny tři roční nákupní akce (tato podzimní akce je poslení).
Jsou dva typy kupónových knížek: tištěná z časopisů a elektronická z webu. Obě nabízejí stejné slevy.
Kromě slev můžete dostat i dárkové tašky, nebo si zatočit Kolem štěstí v 10 nákupních centrech, které se této akce účastní.
Kolik ušetříte
Příklady standardních cen ke dni publikace článku za nové zboží a úspor.
Tablet iPad Air 11" M4 128 GB, Wi-Fi
- Datart (bez VIP účtu): 18 690. Sleva Marianne: –2000 Kč. Celková cena 16 690 Kč
- Alza.cz: 18 690 Kč
- iStyle: 20 990 Kč
- Úspora: 2000 Kč
Dámský parfém Yves Saint Laurent Black Opium, 90 ml
- Parfumerie Douglas: 2900 Kč. Sleva Marianne: 30 %, tj. celková cena 2030 Kč
- Notino: 2290 Kč
- Úspora: 260 Kč
Furiosa Kashmir niche, parfémová voda, 50 ml
- Fann: 2490 Kč. Sleva Marianne 30 %, sleva Mastercard 3 % (celkem 33 %). Celková cena 1668,30 Kč
- Profi-parfémy.cz (ZNZ ELECTRONICS, s.r.o.): 2490 Kč.
- Úspora: 821,70 Kč
Slevová knížka vám automaticky nezajistí nejnižší cenu na trhu. Před nákupem proto porovnejte konečnou cenu stejného výrobku i u jiných prodejců a zkontrolujte, zda kupon nemá minimální hodnotu nákupu, výluky konkrétních značek nebo zákaz kombinace s jinými akcemi. I oficiální podmínky samy upozorňují, že jednotlivé kupony mohou mít omezení a sleva nemusí platit na celý sortiment.
V případě značkového zboží s oficiální českou distribucí se vám ale nabízené slevy většinou vyplatí.
Karta Mastercard nabídne další 3 % slevy, nebo dárek
Při platbě nákupů kartou Mastercard získáváte nad rámec běžných slevových kuponů další výhodu. Jak pro Měšec.cz uvedla Pavla Císařová, marketingová ředitelka Mastercard pro Česko a Slovensko, podmínky platí plošně pro všechny vydané karty Mastercard:
„V rámci Dnů Marianne získávají držitelé jakékoli karty Mastercard u vybraných partnerů nad rámec standardních kuponových nabídek dodatečnou výhodu. Ta má podle konkrétního obchodníka podobu buď navýšení slevy o další 3 %, nebo dárku k nákupu.“
Z vyjádření Mastercard vyplývá, že u slevové akce není omezení jen na karty Mastercard vydávané českými subjekty.
Fungování výhody se v praxi dělí na dva modely.
V prvním případě vám obchodník přidá 3 procentní body navíc k procentuální slevě z kuponu. Například ze standardní slevy 20 % při platbě kartou vznikne sleva 23 %.
V druhém případě vám prodejce k nákupu přidá produktový bonus, nejčastěji ve formě vzorků, drobných produktů nebo dárkových balíčků.
Jakou konkrétní formu výhody daný obchodník nabízí se dozvíte v aplikaci a v tištěném katalogu akce.
Řada českých bank ale v minulých letech přistoupila k masivní obměně kartového portfolia a převedla své klienty výhradně ke konkurenční Vise.
Přehled bank a nebankovních společností a typy vydávaných platebních karet
|Banka/nebankovní společnost
|Podporované kartové schéma
|Air Bank
|Mastercard
|Banka CREDITAS
|Mastercard
|Česká spořitelna
|Visa
|ČSOB
|Mastercard i Visa
|ESSOX
|Mastercard
|Fio banka
|Mastercard i Visa
|J & T Bank
|Mastercard
|Komerční banka
|Mastercard i Visa
|mBank
|Mastercard i Visa
|MONETA Bank
|Visa
|Oberbank
|Mastercard
|Partners Banka
|Visa
|PPF banka
|Mastercard
|Raiffeisenbank
|Mastercard i Visa
|TRINITY BANK
|Visa
|UniCredit Bank
|Mastercard
|Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
|Mastercard