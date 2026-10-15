Dlužník vás obelhal, a proto jste peníze nevymáhali? Nejvyšší soud vysvětlil, kdy se promlčení zastaví

Dárce poskytl obdarovanému celkem 2,75 milionu korun. Později chtěl peníze vrátit, protože podle něj nebyly dodrženy podmínky darování. Obdarovaný to odmítl a namítl, že nárok na vrácení peněz je promlčený. Nižší soudy mu daly za pravdu.
Nejvyšší soud však přišel s důležitým závěrem: Pokud věřitel své právo neuplatnil proto, že ho dlužník úmyslně uvedl v omyl, nemůže mu být na újmu, že dlužníkovi důvěřoval a jeho lest neodhalil.
Shrnutí v kostce: Co je dobré vědět o promlčení dluhu
Promlčený dluh nemusí dlužník splnit, pokud uplatní námitku promlčení. Jestliže ale zaplatí dobrovolně, nemůže jen kvůli promlčení požadovat peníze zpět.
Lstivé jednání dlužníka může zastavit běh promlčecí lhůty. Podmínkou je, že věřitel kvůli vyvolanému omylu své právo neuplatnil.
Ne každá nepravda je lest. Dlužník musí úmyslně poskytovat nepravdivé informace nebo zastírat skutečnost s cílem uvést věřitele v omyl.
Věřiteli nelze vyčítat, že dlužníkovu lest sám neodhalil. Podle Nejvyššího soudu nemusí doplácet na to, že důvěřoval poctivosti druhé strany.
Stavení promlčecí lhůty může věřiteli poskytnout více času na soudní vymáhání peněz. Rozhodující je souvislost mezi lstivým jednáním dlužníka, omylem věřitele a tím, že věřitel svůj nárok neuplatnil.
Shrnutí v kostce ve vytvářeno s pomocí AI.
Příklad z běžného života: Synovec předstírá, že má dítě
Než se pustíme do právního výkladu případu, ukážeme si, jak jak může taková situace vypadat v běžném životě. Je to vymyšlený příklad pro konkrétní ilustraci problematiky.
Představme si strýce, který poskytne svému synovci peníze. Dohodnou se, že pokud se synovci do dvou let narodí dítě, nebude muset peníze vracet. Z původně vratných peněz se tak stane nevratný dar.
Synovci se však dítě nenarodí. Aby strýce přesvědčil o opaku, při jeho návštěvě mu představí dítě sousedů jako své vlastní.
Strýc mu uvěří. Nepožaduje předložení rodného listu ani si jinak neověřuje, zda je dítě skutečně synovcovo.
Synovec navíc ve lsti pokračuje. Strýci pravidelně posílá „rodinné fotografie“ s rostoucím dítětem, které si opakovaně půjčuje od sousedů.
Strýc tak žije v přesvědčení, že synovec splnil sjednanou podmínku a peníze vracet nemusí.
Za běžných okolností by se v tomto modelovém příkladu nárok strýce na vrácení peněz promlčel za 5 let od jejich poskytnutí. Dva roky měl synovec na splnění podmínky a další 3 roky činí promlčecí lhůta.
Jenže strýc byl úmyslně uveden v omyl. Proto může požadovat vrácení peněz i později.
Nelze mu totiž vyčítat, že synovci uvěřil a nepožadoval předložení rodného listu. Důvodem, proč peníze nevymáhal, nebyla jeho nedbalost, ale lest synovce.
Kdy se dluh promlčí a co to znamená?
Právo promlčí, pokud nebylo uplatněno v promlčecí lhůtě. Dlužník pak může namítnout, že věřitel svůj nárok neuplatnil včas, a odmítnout splnění dluhu. (§ 609 občanského zákoníku.)
Pokud však dlužník zaplatí i po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení peněz jen proto, že dluh už byl promlčený. Nejde totiž o bezdůvodné obohacení věřitele.
Zákon ale pamatuje také na situace, kdy věřitel své právo neuplatní včas nikoliv vlastní vinou, ale kvůli jednání dlužníka.
Když dlužník věřitele oklame, promlčecí lhůta se může zastavit
Promlčecí lhůta neběží po dobu, kdy se věřiteli hrozbou brání v uplatnění jeho práva. Totéž platí, pokud věřitel své právo neuplatní proto, že ho dlužník nebo osoba dlužníkovi blízká lstivě uvedli v omyl. (§ 650 OZ).
Zákon tak chrání věřitele, který svůj nárok nevymáhá nikoliv z nedbalosti nebo nezájmu, ale proto, že nezná skutečný stav věci. Dlužník ho totiž úmyslně oklamal.
V takovém případě dochází ke stavení promlčecí lhůty. To znamená, že se její běh na určitou dobu zastaví. Věřitel tak získává více času na uplatnění svého práva, například na podání žaloby proti dlužníkovi.
Ne každá nepravda je lest. Dlužník musí jednat úmyslně
Aby se promlčecí lhůta zastavila, nestačí jakákoliv nesprávná informace od dlužníka. Musí jít o lstivé jednání, které věřitele uvedlo v omyl a bylo příčinou toho, že svůj nárok neuplatnil.
Lest obvykle spočívá v tom, že dlužník úmyslně předstírá něco, co ve skutečnosti neexistuje, nebo naopak zatajuje něco, co existuje.
Lstivé jednání musí být úmyslné. Dlužník si musí být vědom toho, že poskytuje nesprávnou informaci, a současně musí chtít, aby jí věřitel uvěřil a dostal se tak do omylu.
Jde tedy o podvodné, nepoctivé jednání, které nemůže požívat právní ochrany. To odpovídá také § 6 občanského zákoníku, podle něhož má každý povinnost jednat v právním styku poctivě a nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého činu.
Věřitel nemusí doplácet na to, že dlužníkovi důvěřoval
Co když si ale věřitel mohl pravdivost informací ověřit, a přesto to neudělal? Může mu soud vytknout, že nebyl dostatečně opatrný?
Podle Nejvyššího soudu nikoliv, pokud byl věřitel lstivým jednáním dlužníka nebo osoby jemu blízké uveden v omyl a právě kvůli tomu své právo neuplatnil.
Věřiteli nemůže být na újmu, že důvěřoval poctivosti dlužníka a nepředpokládal, že ho chce oklamat. Nelze ho proto činit spoluodpovědným za vzniklý omyl jen proto, že nepostupoval dostatečně obezřetně, aby dlužníkovu lest odhalil.
Nejvyšší soud tento závěr formuloval v rozsudku (sp. zn. 21 Cdo 1228/2026 ze dne 9. září 2026) takto:
Bylo-li omylu věřitele, který byl příčinou toho, že neuplatnil své právo, dosaženo takovým jednáním dlužníka (nebo osoby jemu blízké), nemůže být věřiteli na újmu, že spoléhal na poctivost dlužníka a nepředpokládal, že ten naopak usiluje o to, aby věřitele oklamal (srov. ustanovení § 7 o. z., podle něhož se má za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře). Věřitele proto nelze činit spoluodpovědným za takto vzniklý omyl na jeho straně z důvodu, že nepostupoval tak, aby lest dlužníka (osoby jemu blízké) odhalil.
Spor o 2,75 milionu korun: Dárce chtěl peníze zpět, obdarovaný namítl promlčení
Případ, kterým se Nejvyšší soud zabýval, se týkal peněžitých darů v celkové hodnotě 2 750 000 Kč.
Dárce poskytoval obdarovanému peníze postupně na základě jednotlivých darovacích smluv. V nich se obdarovaný zavázal použít peníze na předem dohodnuté účely.
Smlouvy zároveň stanovovaly, že pokud obdarovaný použije peníze v rozporu se sjednaným účelem, může dárce od smluv odstoupit a požadovat vrácení darů. Dárce měl také právo požádat o kontrolu jejich využití.
Důkladnou kontrolu hospodaření s poskytnutými penězi však zpočátku neprováděl. Teprve s odstupem času si od obdarovaného vyžádal příslušné doklady.
S předloženými dokumenty nebyl spokojen a dospěl k závěru, že sjednané podmínky darování nebyly dodrženy.
Proto od darovacích smluv odstoupil a požadoval vrácení peněz.
Obdarovaný však odstoupení od smluv neuznal. Považoval je za bezdůvodné a navíc namítl, že nárok na vrácení peněz je promlčený.
Dárce se proto obrátil na soud.
Nižší soudy: Dárce měl peníze kontrolovat včas
Soud prvního stupně i odvolací soud žalobu dárce po opakovaném projednání věci zamítly.
Podle jejich závěrů nebyla námitka promlčení ze strany obdarovaného v rozporu s dobrými mravy.
Dárce totiž bezdůvodně nevyužil své právo na včasnou kontrolu nakládání s penězi. Pokud by kontrolu provedl dříve, mohl také včas odstoupit od darovacích smluv a požadovat vrácení peněz.
Nejvyšší soud: Věřiteli nelze vyčítat, že lest neodhalil
Nejvyšší soud však s posouzením stavení promlčecí lhůty nesouhlasil.
Dospěl k závěru, že pokud věřitel neuplatnil své právo proto, že ho dlužník nebo osoba dlužníkovi blízká lstivě uvedli v omyl, není pro stavení promlčecí lhůty (podle § 650 OZ) podstatné, zda věřitel mohl podvodné jednání odhalit.
Rozhodující je, zda byl věřitel lstivě uveden v omyl a právě tento omyl způsobil, že své právo neuplatnil.
Nejvyšší soud proto odmítl závěr odvolacího soudu, podle něhož nebyla důvodná námitka věřitele, že se běh promlčecí lhůty zastavil.
Přijal naopak jeho argument, že promlčecí lhůta neběžela z důvodu omylu, do něhož byl lstivě uveden dlužníkem.
Pozn. red.: Autorský text prošel redakční úpravou.