Dlužit můžete na daních i za popelnice. Jak si dluh vůči státu zkontrolovat?

Někdy člověk zapomene, jindy pošle nesprávnou částku. Případně ani netuší, že se ho některé platby vůbec týkají. Pokud už dluh vůči státu máte, vyplatí se celou situaci řešit aktivně a včas. Čím déle totiž dlužíte, tím víc nakonec zaplatíte. Úřady si k dlužné částce připočítají penále, nebo úroky z prodlení. Pokud vám například vznikne dluh kvůli poplatku za komunální odpad, obec ho může navýšit až na trojnásobek.
Dluh na zdravotním pojištění
Zdravotně pojištěný musí být každý, kdo v Česku trvale žije. Toto veřejné pojištění vybírají zdravotní pojišťovny, které ovšem vystupují jako samostatné právní subjekty.
Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Za státní pojištěnce – děti, důchodce, studenty, rodiče pečující o malé děti a další, hradí zdravotní pojištění stát.
Další 2 skupiny – osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) mají povinnost hradit si zdravotní pojištění samy. Právě OSVČ a OBZP můžou na zdravotním pojištění dlužit poměrně snadno, stačí když jeden měsíc pojistné neodešlou, nebo ho uhradí ve špatné výši.
Nedoplatek u zdravotní pojišťovny může vzniknout i tomu, kdo přijde o zaměstnání a včas se nepřihlásí na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP spadají do kategorie státních pojištěnců).
Dluh na zdravotním pojištění může potkat také absolventy středních a vysokých škol. Platí, že za studenty do 26 let hradí zdravotní pojištění stát. I poté, co studium řádně ukončí, jsou ale po určitou dobu hájení: středoškoláci 2 měsíce od složení závěrečné zkoušky, vysokoškoláci 1 měsíc. Kdo lhůtu prošvihne – nenajde si zaměstnání, nebo si nezačne zdravotní pojištění platit sám, tomu může vzniknout dluh.
V praxi většinou zdravotní pojišťovny dlužníky o nedoplatku na zdravotním pojištění aktivně informují. Teprve, pokud i přes upozornění svůj dluh nesmažete, může vám pojišťovna zaslat platební výměr. Ten zároveň slouží jako exekuční titul – na jeho základě lze zahájit exekuci.
K dlužnému pojistnému si zdravotní pojišťovny připočtou penále. To se od roku 2022 stanovuje ve výši repo sazby České národní banky k prvnímu dni kalendářního pololetí, zvýšené o 8 %. Od 1. 7. 2025 tedy penále odpovídá 0,0315 % dlužné částky neuhrazeného pojistného za každý kalendářní den prodlení.
Kdo chce případným dluhům předejít, může si stav svých plateb ověřit přímo u zdravotní pojišťovny. Prostřednictvím online aplikace, případně můžete podat individuální žádost o potvrzení bezdlužnosti prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven. Informace lze samozřejmě získat také na pobočce vaší zdravotní pojišťovny.
Kdo může dlužit České správě sociálního zabezpečení?
Za zaměstnance odvádí zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatel. Pokud tak nečiní, nejdou případné dluhy za vámi jakožto zaměstnancem, ale právě za vaším zaměstnavatelem.
Povinnost platit si sociální pojištění mají všechny osoby výdělečně činné – zaměstnanci i podnikatelé. Za zaměstnance odvádí sociální pojištění zaměstnavatel, OSVČ si musí hlídat platbu záloh samy. To platí i pro toho, kdo si sociální pojištění hradí dobrovolně (například kvůli budoucímu nároku na starobní penzi).
Výběr sociálního pojištění přitom spadá pod Českou správu sociálního zabezpečení. I zde platí, že pokud nedojde k úhradě pojistného včas nebo ve správné výši, vznikne dluh, ke kterému si může ČSSZ připočíst penále. Aktuálně tedy 0,0315 % dlužné částky neuhrazeného pojistného za každý kalendářní den prodlení.
I sociálka dlužníkovi nejprve zašle platební výměr či výkaz nedoplatků. Když ani po této výzvě nedojde k zaplacení, může úřad přistoupit k vymáhání prostřednictvím soudního exekutora.
Současně platí, že pokud u ČSSZ dluh máte a požádáte o splátkový kalendář (nesmí být delší než 36 měsíců), aplikuje se snížená sazba 0,025 % z dlužné částky účtovaná za každý den existence dluhu.
I z tohoto důvodu se může vyplatit aktivně se o stav svých odvodů zajímat. OSVČ mohou využít ePortál ČSSZ, konkrétně záložku Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ. Do ePortálu se lze přihlásit Identitou občana nebo datovou schránkou. Stav pohledávek vidíte okamžitě. Stejně tak lze na ePortálu požádat o potvrzení o bezdlužnosti. Vyřízení této žádosti už ovšem potrvá – obvyklá lhůta činí 30 dní.
Finanční správa a dluhy na daních
I dluhy vůči Finanční správě se týkají zejména živnostníků a podnikatelů, kteří včas, nebo vůbec neuhradí daň z příjmů, zálohy paušální daně, nebo třeba pokutu za pozdní podání daňového přiznání. Fyzickým osobám pak může nedoplatek vzniknout kvůli dani z nemovitosti.
K dluhu na dani se ovšem nepřipočítává penále ale úrok z prodlení. Ten finanční úřady účtují od 4. dne ode dne splatnosti daně. Úroková sazba pro úroky z prodlení odpovídá repo sazbě ČNB platné k 1. dni daného pololetí zvýšené o osm procentních bodů. V 1. pololetí roku 2025 tak dělají úroky za opožděnou platbu daně 11,5 %.
Když dluh na dani vznikne, pracovníci finančního úřadu někdy dlužníka nejprve kontaktují neformálně (povinnost upozorňovat na nedoplatky ale finanční úřady nemají). Jestliže ani poté nedojde k doplacení daně, přijde na řadu klasický postup. Finanční správa vám zašle výkaz nedoplatků, který zároveň slouží jako exekuční titul.
Pozor: daňovou exekuci může Finanční správa zahájit až 6 let od uplynutí lhůty pro placení daně.
Kdo chce zjistit, zda nedluží berňáku, a nechce tak učinit osobně na příslušném finančním úřadě, bude muset požádat o Potvrzení bezdlužnosti. To lze vyřídit prostřednictvím portálu MOJE Daně. Konkrétně je třeba vyplnit formulář Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, který najdete pod záložkou Obecné písemnosti – Šablony.
Vyplněnou žádost lze stáhnout a odeslat datovou schránkou, případně poštou. Vydání potvrzení o bezdlužnosti se ovšem neobejde bez uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč.
Dlužit můžete i celníkům
Celní správa, v rámci takzvané dělené správy, vybírá a vymáhá poplatky uložené jinými státními orgány. Například Policií ČR či Českou obchodní inspekcí. To mimo jiné znamená, že když vás celníci zastaví na silnici nebo třeba na letišti, zároveň vždy kontrolují, zda nemáte u celní správy evidovaný nějaký dluh.
Kdo by chtěl nepříjemnostem na cestách předejít, může si nedoplatky vůči celní správě zdarma ověřit na cPortále. Zde v sekci Aplikace pod záložkou Moje přeplatky a nedoplatky ihned vidíte aktuální stav. Pokud na nějaký dluh narazíte, v aplikaci rovnou najdete platební údaje k jeho úhradě.
V aplikaci si také rovnou můžete požádat o potvrzení o bezdlužnosti. Žádost lze poté odeslat datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. I zde se hradí správní poplatek 100 Kč.
Dluhy vůči městu
Nepříjemně potrápit můžou člověka také místní poplatky, které vybírají obce. Mezi nejznámější patří poplatek za komunální odpad či místní poplatek ze psů. Obci samozřejmě můžete dlužit i za nájemné, pokud bydlíte či jste bydleli v obecním bytě.
Většina obcí vás o dlužné částce dopředu informuje a poskytne lhůtu k jejímu vyrovnání. Pokud do konce této lhůty nestihnete zaplatit, i tady přijde na řadu platební výměr a případně i exekuce.
Pozor: obce jsou oprávněné váš dluh za místní poplatky navýšit až na trojnásobek.
I tady se proto vyplatí řešit nesrovnalosti včas. Pokud se nemůžete poptat osobně přímo na daném městském úřadě či magistrátu, můžete obci zaslat žádost o potvrzení bezdlužnosti. Tu nejčastěji, za správní poplatek 100 Kč, vydávají finanční odbory příslušných úřadů. Se sepsáním žádosti pomůže například web nedluzimstatu.cz.
Nedlužím státu
Nedluzimstatu.cz je informační a edukativní web, který funguje od roku 2021. Každému, kdo si není jistý svými dluhy, nabízí přehledný rozcestník pro jejich zjištění. Web na jednom místě nabízí odkazy na online služby příslušných institucí, ale i podrobné návody a rady, jak na klasická podání pomocí papírových formulářů. Příslušné formuláře zde můžete také stahovat, nebo si je po zadání osobních údajů nechat vygenerovat již vyplněné.
Využít lze také dotazník, který vás na základě 8 otázek (vlastníte psa, auto, podnikali jste?) navede na konkrétní instituce, kterým byste mohli dlužit.