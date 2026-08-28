Dluhy pod kontrolou. Kde zjistit půjčky, soudní řízení i exekuce

Půjčka na novou ledničku, dluh za jízdu načerno, nezaplacené daně. Pokud se člověk dostane do finančních problémů, může rychle ztratit přehled o tom, kolik a komu dluží. Nesplácený dluh pak snadno přeroste v exekuci.
Na dlužnících se navíc snaží parazitovat nejrůznější podvodníci, kteří nabízí falešné výpisy z neoficiálních dluhových či exekučních registrů. Jak takovým podvodníkům nenaletět, kde hledat ověřené informace a pomoc při řešení finančních problémů?
Stát vs. soukromí věřitelé
Předně je vhodné připomenout, že dlužit nemusíte pouze soukromým věřitelům, jako jsou banky a půjčkové společnosti, ale i státu. Dluh vám může vzniknout na zdravotním a sociálním pojištění či daních, dlužit ale můžete i městu, když nezaplatíte za svoz komunálního odpadu. Podrobně jsme se tématu věnovali v článku:
Právě na zjištění dluhů vůči státu se dlouhodobě zaměřuje edukativní web Institutu prevence a řešení předlužení nedluzimstatu.cz – zde vám s mapováním poradí dotazník, který vás na základě 8 otázek (vlastníte psa, auto, podnikali jste?) navede na konkrétní instituce, kvůli kterým byste mohli dlužit. Od letoška pak na tomto webu najdete také sekci věnovanou soukromým dluhům.
Přehled o dluzích a registry
Pokud si vezmete úvěr v bance, využijete mikropůjčku nebo si koupíte spotřebič na splátky, záznam o tomto závazku se může propsat do jednoho z úvěrových registrů spravovaných společností CRIF – Registr platebních informací s. r. o.
V případě bank jde o Bankovní registr klientských informací (BRKI), poskytovatelé nebankovních půjček reportují do Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a splátkové společnosti, poskytovatelé odložených plateb i některé energetické společnosti do Registru platebních informací (REPI).
Neplatí to však stoprocentně – spolupráce s uvedenými registry je pro banky i další společnosti dobrovolná. Povinnost předávat záznamy o půjčkách mají pouze zapojení členové. V případě bank či stavebních spořitelen jsou do BRKI zapojené všechny subjekty na trhu, které půjčky pro fyzické osoby poskytují. U NRKI či REPI už ale situace tak přehledná není.
Do těchto registrů se pak sbíhají pozitivní i negativní informace – tedy fakt, že jste si nějakou půjčku vzali, ale i to, že jste v prodlení s jejím splácením. Pokud chcete vědět, jaké záznamy u vás tyto registry evidují, můžete si prostřednictvím jejich webu kolikmam.cz požádat o placený výpis.
Jde to ale i bez poplatku – tak, že podáte žádost dle GDPR. Takto, skrze žádost o přístup k vašim osobním údajům, můžete požádat o potvrzení o tom, zda o vás uvedené registry nějaké informace evidují, a požádat o kopii vašich osobních údajů, které registry zpracovávají.
Žádost lze poslat buď datovou schránkou, nebo doporučeně, za což poště zaplatíte 77 Kč. Odpověď byste měli dostat do 30 dní.
Pokud by váš poskytovatel půjčky s registrem nespolupracoval, museli byste ho oslovit napřímo.
U soukromých společností se někdy stává, že dluh prodají dál. Proto se ptejte nejen na to, jestli a kolik dlužíte, ale i na to, zda věřitel dluh v minulosti někomu nepostoupil, radí platforma Nedlužím státu.
Formuláře
Žádost o přístup k osobním údajům – datovkou
Žádost o přístup k osobním údajům – doporučeným dopisem
Zdroj: Nedlužím státu
Vedle registrů provozovaných společností CRIF existuje ještě registr dlužníků SOLUS. Ten sdružuje informace pouze o dlužnících, kteří jsou při splácení svých závazků v prodlení. S registrem SOLUS opět nespolupracují veškeré finanční instituce na trhu, zároveň ale mezi členy patří třeba trojice mobilních operátorů – O2, T-Mobile a Vodafone.
I z registru SOLUS lze získat informace o dluzích bezplatně, opět skrze žádost o přístup k osobním údajům. Alternativou je placený výpis přímo od registru, o který lze za poplatek požádat SMSkou.
S dohledáním dluhů vám může pomoci i dluhová poradna – tu vždy vybírejte pečlivě, abyste nenaletěli podvodníkům. Služby dluhových poraden by měly být zdarma – v regionech jsou dostupné například poradny Člověka v tísni nebo Farní charity, pomoci může i Dluhový patron Konsorcia dluhových poraden.
Tip!
Mapování vašich, nejen soukromých, dluhů vám může značně zjednodušit datová schránka. Nebudete jednak muset platit za úředně ověřené podpisy, korespondence s úřady je bez poplatku a za zprávy se soukromými subjekty zaplatíte výrazně méně než za doporučený dopis.
O datovou schránku přitom můžete požádat několika způsoby, založení je ale vždy zdarma: na pobočkách Czech POINTu, písemně nebo online, pokud máte zároveň zřízenou Identitu občana. Přihlašovací údaje vám dorazí e-mailem nebo poštou a poté už se můžete přihlásit na adrese datovka.gov.cz. Zde také získáte všechny potřebné informace.
Dluhy ve fázi soudního řízení
Mít přehled o tom, kde a kolik dlužíte, vám může pomoci začít řešit vaše dluhy včas – pokud věřitele kontaktujete a budete se snažit dohodnout například na splátkovém kalendáři, můžete tak v mnoha případech oddálit exekuci.
Exekuci jako takové přitom předchází podání žaloby k soudu – pokud soud potvrdí, že dluh platí, vydá rozhodnutí nebo platební rozkaz, přičemž obojí může sloužit jako exekuční titul. Zjistit, zda vám nějaká exekuce nehrozí, tak můžete ještě předtím, než se vám ozve exekutor.
Můžete totiž soud požádat o výpis soudních řízení, u kterých jste vedení jakožto účastníci. Takovýto výpis ovšem zahrnuje veškerá řízení u daného soudu, tedy i ta, která jsou ukončená. Z výpisu také nepoznáte, které dluhy už jste uhradili nebo jak řízení skončila.
Pokud chcete o výpis požádat, můžete soud oslovit datovou schránkou, poštou prostřednictvím žádosti s úředně ověřeným podpisem nebo osobně u vašeho místně příslušného soudu.
Když dojde na exekuci
Pokud už vaše dluhy přerostly v exekuci, nejrychlejší způsob, jak získat přehled, je Centrální evidence exekucí (CEE). Jde totiž o oficiální evidenci Exekutorské komory, ze které se dozvíte výši dluhu, jméno nebo název věřitele, spisovou značku, jméno exekutora a datum zahájení exekuce – pokud požádáte o správný výpis.
Z Centrální evidence exekucí můžete získat dva typy výpisů. Na oficiální stránce CEE se proklikáte k výpisu, který je spíš než pro samotné dlužníky určený pro toho, kdo si chce prověřit nějakou osobu nebo když potřebujete potvrzení, že žádné exekuce nemáte. Tento výpis z CEE nikdy neobsahuje jména nebo názvy věřitelů. V základu, který je zpoplatněný částkou 60 Kč, najdete pouze spisové značky. Za zobrazení detailu jednotlivých exekucí pak zaplatíte dalších 60 Kč za každou exekuci.
Kdo chce tedy získat kompletní přehled o tom, jaké exekuce jsou proti němu vedeny, měl by žádat o Zvýhodněný výpis z CEE, ze kterého se dozví jména věřitelů i výši dluhů. Pokud máte exekucí víc, vyjde vás také výrazně levněji – za první kompletní výpis v kalendářním roce zaplatíte 75 až 100 Kč podle počtu stran.
O tento zvýhodněný výpis nejjednodušeji požádáte na poště s pobočkou Czech POINTu.
Možnost získat zvýhodněný výpis z CEE tu je poměrně krátce a na poště se můžete občas setkat s nepochopením. Vždy je proto vhodné uvést, že člověk požaduje zvýhodněný výpis, který je se jmény věřitelů, stojí 75 až 100 Kč a je na osobu, takže k jeho získání je potřeba prokázat se občankou, upozorňuje dluhová poradkyně a právnička Institutu Petra Lomozová.
Kdo si není jistý, může si stáhnout Žádost o zvýhodněný výpis z Centrální evidence exekucí a vyrazit na poštu přímo s ní.
Alternativou je osobní návštěva Exekutorské komory v Praze nebo Brně. Poštou, přes datovku nebo portál Exekutorské komory zvýhodněný výpis získat nelze. Využít můžete také zmíněnou službu kolikmam.cz, kde za kompletní výpis z úvěrových registrů a CEE zaplatíte 200 Kč, jestliže o něj požádáte online.
Jestliže budete o výpis z CEE žádat, počítejte s tím, že nová exekuce se do CEE propisuje až po uplynutí 30 dnů, během kterých lze dluh dobrovolně splatit. Naopak po skončení exekuce dojde k výmazu zápisu do 15 dnů.