Dluhopisy Republiky jsou zpět. Nabídka je podle ekonomů atraktivní

Ministryně financí Alena Schillerová včera představila parametry nové emise státních spořicích dluhopisů. Zároveň včera odstartoval jejich úpis, který potrvá do 28. června 2026. Samotná emise pak proběhne 15. července, přičemž ministerstvo plánuje vydat dluhopisy v objemu 20 mld. Kč.
Podívejte se s námi na parametry nových dluhopisů i na to, jak tuto nabídku hodnotí odborníci. Poradíme také s jejich nákupem.
Jaké typy dluhopisů jsou v nabídce?
Novou nabídku státních dluhopisů podle Schillerové její resort koncipoval tak, aby byla atraktivní i pro střadatele, kteří chtějí své peníze uložit krátkodobě. Zásadní novinkou je tak nový typ dluhopisu se splatností 3 měsíce s názvem Flexi Bond.
Flexi Bond nabídne pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,5 % p. a. V případě, že ke konci upisovacího období dojde ke zvýšení dvoutýdenní repo sazby České národní banky, má být výnos stanoven ve výši této vyšší sazby.
Po splatnosti se prostředky buď automaticky reinvestují do nové emise opět se splatností 3 měsíce, nebo si je necháte vyplatit. Pokud o toto automatické prodloužení nebudete stát, je nutné nejpozději 4 pracovní dny před koncem splatnosti požádat o vyplacení peněz. Vždy před zahájením dalšího upisovacího období Flexi Bondu pak Ministerstvo financí zveřejní výnos a dobu do splatnosti nového dluhopisu.
Jeho držitelé tak budou mít možnost tuto výši zohlednit při rozhodování, jestli své Flexi Bondy reinvestovat, nebo vybrat, vysvětlila Schillerová.
Motivací pro zavedení této novinky byla podle Schillerové zkušenost s úspěšným prodejem obdobných instrumentů ze strany státu na finančních trzích.
Zároveň si myslíme, že by to mohlo být zajímavé pro ty, kteří nechtějí fixovat peníze, nebo pro toho, kdo si chce investice do státních dluhopisů zkrátka jenom vyzkoušet a chce mít jistotu, že si může peníze v krátkém horizontu vybrat, uvedla na tiskové konferenci.
Další dva typy dluhopisů jsou obdobné tomu, co domácnosti znají z předchozích emisí. Fixní státní dluhopis má splatnost pět let a při dodržení tohoto horizontu činí průměrný roční výnos 4,544 % p. a. Výnos se pak jednou ročně reinvestuje do stejné emise dluhopisů. Jedenkrát ročně také půjde využít možnost předčasného splacení – v plné výši včetně výnosu, bez sankcí a bez poplatků. Tento typ je podle ministryně vhodný spíše pro konzervativní střadatele.
A konečně poslední Proti-inflační státní dluhopis bude fungovat podobně jako fixní dluhopis – tedy se splatností 5 let, reinvesticí výnosu a možností 1× ročně zažádat o předčasné splacení. Rozdíl je ve stanovení výnosu, který bude odpovídat meziroční inflaci v květnu daného roku.
Zároveň stát chce, aby lidé tento dluhopis ideálně drželi po celou dobu jeho splatnosti. Proto zavádí mechanismus, podle kterého je při předčasném splacení výnos zastropovaný na 5 %, zatímco při dodržení celé pětileté doby spoření se v pátém roce připíše součet hodnot veškeré dosavadní meziroční inflace přesahující 5 %. Nadto stát těm, kteří vydrží pět let, připíše v posledním roce ještě prémii 2,5 % z hodnoty dluhopisu.
Jmenovitá hodnota jednoho kusu všech typů dluhopisů je 1 Kč, přičemž minimální investice do každého typu je stanovena na 1000 Kč a maximální na 3 mil. Kč.
|Název emise
|ISIN
|Emise/Tranše
|Upisovací období
|Datum emise
|Datum splatnosti
|Původní doba do splatnosti
|Fixní státní dluhopis České republiky, 2026–2031, FIX %
|CZ0001007686
|166/1
|14.05.2026 – 28.06.2026
|15.07.2026
|15.07.2031
|5 let
|Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2026–2031, CPI %
|CZ0001007694
|167/1
|14.05.2026 – 28.06.2026
|15.07.2026
|15.07.2031
|5 let
|Vyměnitelná státní pokladniční poukázka České republiky pro fyzické osoby
|CZ0001007702
|1/1
|14.05.2026 – 28.06.2026
|15.07.2026
|15.10.2026
|92 dní
Zdroj: Ministerstvo financí
Na stránce dluhopisy.gov.cz najdete kalkulačku, s jejíž pomocí si můžete při zadání investované sumy a vybraného dluhopisu spočítat očekávaný výnos. U Proti-inflačního dluhopisu můžete výpočet modelovat s očekávanou inflací v jednotlivých letech. Podle Schillerové jsou výnosy srovnatelné s výnosy nejlepších spořicích účtů na trhu, jelikož jsou osvobozené od 15% daně z příjmů.
Například při investici 10 tis. Kč do fixních dluhopisů bude kumulovaný výnos činit 2490 Kč.
Ti, kdo mají dluhopisy zakoupené v minulých obdobích a kterým letos v červenci končí splatnost, mohou pohodlně investovat do nově nabízených, ubezpečila také Schillerová. Druhé upisovací období pak proběhne od 24. 8. do 4. 10. a v nabídce bude pouze Flexi Bond. Třetí upisovací období ministryně plánuje na období před Vánoci, přičemž k dispozici budou všechny 3 typy dluhopisů.
Kompletní emisní podmínky pro jednotlivé typy dluhopisů si můžete projít na následujících odkazech:
Emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis
Emisní podmínky pro Proti-inflační dluhopis
Dluhopisy pořídíte online, zůstává i možnost nákupu v bankách
Vedle nabídky samotné prošel proměnou také způsob nákupu dluhopisů. Ten se neobejde bez otevření osobního majetkového účtu, což šlo v minulých letech vyřídit na pobočce spolupracující banky a později pomocí eObčanky s aktivovaným elektronickým čipem. Teprve poté bylo možné nakupovat dluhopisy online.
Osobní návštěva banky nyní odpadá – pokud majetkový účet ještě nemáte, nově ho vyřídíte online na pssd.sporicidluhopisycr.cz. Neobejdete se ale bez vzdáleného ověření totožnosti na úrovni vysoká nebo značná, k čemuž vám postačí bankovní identita nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.
Na dané stránce najdete odkaz na novou registraci, poté odpovíte na dvě otázky ANO/NE v krátkém dotazníku a kliknete na Přihlásit se. Následně ověříte svoji totožnost jedním ze způsobů, který máte zpřístupněný.
Poté vám vyběhne částečně předvyplněný formulář, do kterého dále zadáte údaje jako místo narození, číslo občanky, telefonní číslo a číslo bankovního účtu pro výplatu výnosů. Svůj požadavek odešlete. Na mobilní telefon obdržíte kód, který přepíšete a máte založeno. Vše trvá sotva pár minut.
Obdobně jednoduchý a rychlý je také úpis – připomeňme, že upisovací období běží do 28. června 2026. Stačí v menu kliknout na Nákup dluhopisu, poté si vybrat konkrétní typ dluhopisu a zadat počet upisovaných kusů, přičemž minimem je 1000. Poté znovu potvrdíte ověřovacím kódem a máte hotovo. U všech typů dluhopisů je nutné zaplatit nejpozději do 7. 7. 2026.
Kdo vsází spíš na osobní návštěvu úřadů, může si osobní majetkový účet založit také na pobočkách Czech POINTu, například na poště.
Pro toho, kdo už osobní majetkový účet má, se nic nemění a může nakupovat prakticky ihned na již zmíněné webové stránce.
Vedle toho pak MF nabízí také možnost koupit dluhopisy na vybraných pobočkách 2 spolupracujících bank – na padesátce poboček ČSOB nakoupíte všechny dluhopisy, padesátka poboček České spořitelny nabídne Fixní a Proti-inflační dluhopis.
Jak nabídku dluhopisů hodnotí experti?
Podle hlavního ekonoma společnosti Citfin Miroslava Nováka mohou být pro drobné střadatele zajímavé všechny tři typy nabídnutých dluhopisů.
Hlavní výhody vidím dvě. Za prvé jsou jejich výnosy osvobozeny od 15% daně z příjmu. Pokud si vezmu například spořicí účet s úrokovou sazbou 4 %, tak po zdanění vychází čistá úroková sazba na 3,4 %. V případě nově nabízeného Flexi Bondu s tříměsíční splatností je čistý výnos 3,5 %. Z mého pohledu jde tedy o srovnatelný poměr výnosu a rychlé dostupnosti, uvedl na dotaz redakce.
Pozitivně vnímá také možnost předčasného splacení bez sankcí a poplatků, což z dluhopisů ve srovnání s klasickými termínovanými vklady dělá výrazně likvidnější produkt. Pokud by navíc chtěl některý z termínovaných vkladů konkurovat fixnímu dluhopisu, musel by mít podle výpočtu redakce úrokovou sazbu kolem 5,30 % p. a. Nejlepší úroková sazba u pětiletého termínovaného vkladu na trhu přitom aktuálně činí 4 % p. a.
Když to shrnu – Flexi Bond s tříměsíční splatností je solidní alternativou ke spořicímu účtu. Fixní státní dluhopis představuje velmi dobrou alternativu k termínovanému vkladu. A protiinflační státní dluhopis slouží jako ochrana kupní síly investovaných prostředků. Jsem celkem zvědavý, jaká bude po těchto dluhopisech poptávka. Předpokládám, že poměrně vysoká. Ještě více mě ale zajímá, zda se banky „polepší“ a pokusí se na spořících účtech a termínovaných vkladech dorovnat úrokové sazby nabízené státem. MFČR totiž nastavilo výnosové parametry poměrně atraktivně, hodnotí Novák.
Své zájemce, především z řad konzervativního investorů, si Dluhopisy Republiky najdou také podle hlavního ekonoma společnosti Investika Víta Hradila.
Proti-inflační a fixní dluhopisy jsou nicméně vhodné prakticky výhradně v situaci, kdy máme právě pětiletý investiční horizont. Tedy když své peníze chceme odložit přesně na pět let. Pokud uvažujeme na delším horizontu, jsou už příliš konzervativní a bylo by lepší se poohlédnout po větším výnosu. Naproti tomu pro kratší horizont jsou velmi nevhodné, protože disproporční část výnosů koncentrují do posledního roku spoření. To je podle mě věc, na kterou je třeba si dát pozor. S těmito dluhopisy je střadatel poměrně znatelně penalizován, pokud peníze vybere dříve než právě za pět let, hodnotí.
Za nejlákavější volbu pak považuje Flexi Bond – podle Hradila jde o poměrně atraktivní alternativu ke spořicím účtům nebo termínovaným vkladům.
Na rozdíl od nich ovšem nevyžaduje plnění žádných speciálních podmínek ani konstantní turistiku mezi bankami ve snaze získat slušný úrok, uzavírá.