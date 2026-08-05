Direct Fidoo Multibanking: Všechny firemní účty na jednom místě. První start se docela povedl (TEST)

Spravovat jeden podnikatelský účet není složité. Jakmile ale podnikatel používá více bank, několik měn a vedle živnosti provozuje také společnost s ručením omezeným, začíná být běžné přepínání mezi internetovými bankovnictvími nepohodlné. Server Měšec.cz proto vyzkoušel komerční verzi multibankingové novinky od Direct Fidoo.
Účet u Fidoo byl založen pro českou s. r. o. a českou OSVČ, do administrace byly následně přidány české i zahraniční platební účty obou subjektů, a poté jsme novinku testovali. Technicky šlo o jeden uživatelský účet ve Fidoo a dva podnikatelské subjekty s řadou platebních účtů.
Výsledkem je aplikace, která už nyní umí nabídnout užitečný společný přehled, zároveň ale na několika místech ukazuje, že jde o čerstvou službu, kterou ještě čeká další vývoj.
Direct Fidoo nabízí multibanking, který umí účty, zůstatky a transakce různých firem soustředit do jednoho rozhraní.
Registrace je delší, ale srozumitelná
Založení účtu začíná klasicky vámi zvoleným firemním e-mailem a heslem. Následuje ověření e-mailové adresy a telefonního čísla. Poté vytvoříte profil společnosti, který systém dohledá podle názvu nebo IČO, doplníte své jméno, pracovní pozici a potvrdíte, že jste oprávněni za společnost jednat.
Postup je rozdělen do tří hlavních kroků: vytvoření uživatelského účtu, nastavení společnosti a připojení banky. Průvodce poměrně dobře vysvětluje, co se právě děje a jaká oprávnění bude mít hlavní správce firemního profilu.
Pokud chcete jen rychle nahlédnout do aplikace, může onboarding působit trochu zdlouhavě. U finanční služby pracující s firemními účty je však ověřování identity a oprávnění pochopitelné – a hlavně nezbytné. Přímá demo verze služby bohužel zatím neexistuje, ale můžete se podívat na oficiální náhledy, jak multibanking vypadá.
Výhodou je, že pod jeden uživatelský účet lze přidat více společností. V našem případě tak bylo možné oddělit finance OSVČ a s. r. o., ale zároveň si jejich souhrn zobrazit v globálním přehledu.
Direct Fidoo přitom nerozlišuje, zda přidáváte svůj podnikatelský účet, účet firmy, nebo účet soukromý. Jakmile do vaší banky dorazí API požadavek k připojení do Direct Fidoo, zobrazí se vám všechny účty, kterými u dané banky disponujete, a vy si ručně vybíráte, které se mají do Direct Fidoo připojit. Prakticky tak můžete multibanking od Directu používat i pro soukromé účty. Služba však primárně cílí na firemní klientelu a OSVČ.
Bankovní účet se bezpečně připojuje přes prostředí banky
Samotné připojení účtu probíhá prostřednictvím otevřeného bankovnictví podle pravidel PSD2. Vy si v aplikaci vyberete svoji banku, resp. platební instituci, a aplikace vás následně přesměruje do jejího internetového/mobilního bankovnictví, kde se přihlásíte a povolíte přístup k vybraným účtům.
V době publikace článku Direct Fidoo podporuje celkem 74 bank a platebních institucí, z toho 12 českých bank. Zastoupeny jsou i společnosti Revolut a Wise.
Fidoo přitom vaše bankovní přihlašovací údaje nezískává. Přihlášení i potvrzení souhlasu probíhají přímo u banky. Po návratu do aplikace už můžete jednotlivé účty přiřadit ke správné společnosti.
Průběh připojení se ale u různých bank liší. Někde je hotové během několika desítek sekund, jinde čekáte na ověření autorizace nebo na několik přesměrování. Během testu se objevila také prakticky prázdná stránka s načítacím symbolem, u které nebylo zřejmé, zda máme jen čekat, nebo se připojení zastavilo.
Matoucí mohou být i názvy třetích stran uvedené na autorizačních stránkách bank. Vy tak nemusíte vždy vidět přímo značku Fidoo, ale jméno licencovaného technického poskytovatele. Z právního a technologického hlediska je to v pořádku, z pohledu běžného zákazníka by však aplikace mohla před přesměrováním jasněji vysvětlit, jaký název se v bance objeví a proč.
Všeobecné obchodní podmínky pro Direct Fidoo platformu
Všeobecné obchodní podmínky pro Direct Fidoo Marketplace
Obchodní podmínky společnosti Finbricks, s. r. o. o službě infofmování o platebním účtu
Hlavní obrazovka dává dobrý přehled
Po připojení účtů se hlavní předností služby stává společný dashboard. Na jedné obrazovce je vidět celkový zůstatek, vývoj vašich financí za zvolené období, jednotlivé účty a rozdělení podle společností, máte-li jich více.
Můžete si zvolit období, zobrazovanou měnu i účty zahrnuté do přehledu. Účty vedené v cizích měnách systém přepočítává do vybrané měny. Každá vaše společnost má zároveň vlastní detailní přehled, takže lze snadno přecházet mezi globálním pohledem a financemi konkrétního subjektu.
Právě při správě více firem nebo kombinaci OSVČ a s. r. o. dává služba největší smysl. Místo několika přihlášení do bank máte tak na jednom místě základní informaci o vaší likviditě.
Grafy jsou vizuálně čisté, ale někdy jim chybí lepší kontext. Prudké skoky mohou totiž být způsobeny převody mezi vlastními účty, splátkami úvěrů nebo tím, že některá banka neposkytla data za celý zvolený interval. Samotný graf proto bez podrobnějšího rozlišení nemusí vždy přesně vystihovat skutečný vývoj hospodaření.
„V reálném čase“ je potřeba brát s rezervou
Fidoo na několika místech pracuje s formulací, že získáte přehled o financích v reálném čase. V praxi však rychlost aktualizace dat závisí také na konkrétní bance a poskytovateli bankovního připojení.
Během testu byly některé účty aktualizované před několika minutami, jiné před čtyřmi až pěti hodinami. To nemusí být problém při běžné denní kontrole, ale pokud potřebujete znát přesnou okamžitou likviditu, je důležité sledovat údaj o poslední aktualizaci.
Aplikace čas synchronizace zobrazuje, což je správně. Marketingové označení „v reálném čase“ je však podle našich zkušeností příliš sebevědomé. Přesnější by bylo mluvit o průběžně nebo pravidelně aktualizovaném přehledu.
V jednom případě aplikace zobrazila také upozornění na nesprávný zůstatek s vysvětlením, že pro daný den nebyl nalezen žádný zůstatek. Hláška sice upozorní, že údaj nemusí být přesný, ale už vám neřekne, zda jde o dočasnou chybu banky, zpoždění synchronizace nebo nutnost účet znovu připojit.
Uživatelské rozhraní je moderní, přehledné a poměrně konzistentní. Registrace a vytvoření firemního profilu jsou srozumitelné. Připojování bank už ale ukazuje, že za uhlazenou aplikací stojí složitá infrastruktura PSD2, několik technických poskytovatelů a rozdílné postupy jednotlivých bank. Právě v těchto okamžicích systém občas ztrácí na srozumitelnosti.
Transakce na jednom místě jsou silnou stránkou
Sekce Transakce sdružuje pohyby ze všech připojených účtů. U každé položky je vidět datum, protistrana, částka, společnost, účet, způsob platby, kategorie a bankovní reference.
Transakce lze vyhledávat a filtrovat podle data, částky, společnosti i dalších parametrů. K dispozici je také export. Pro člověka, který by jinak hledal stejnou platbu ve třech nebo čtyřech bankovnictvích, jde o výrazné zjednodušení.
Užitečné je také oddělení jednotlivých společností. Můžete si tak procházet transakce celé skupiny, případně se omezit pouze na konkrétní firmu.
Slabším místem je automatická kategorizace. Řada položek zůstala během testu nezařazená a některé automaticky přiřazené kategorie nemusely přesně odpovídat skutečnému účelu platby. Pro kvalitní reporting proto musíte data průběžně kontrolovat a doplňovat. Zvláště v počátku budete muset systém naučit některé typy transakcí, které pak už bude sám správně řadit do kategorií.
U karetních plateb se navíc někdy místo jasného názvu obchodníka objevilo pouze neurčité označení. Jde pravděpodobně o omezení dat poskytovaných bankou, pro vás je ale výsledek stejný: musíte transakci identifikovat podle částky, data nebo reference.
Analytika ukazuje vaše cash flow, nikoli celé účetnictví
Pro každou společnost nabízí Fidoo také analytickou část. Ta porovnává příchozí a odchozí platby a rozděluje je podle kategorií. Data lze zobrazit po týdnech nebo měsících a přepínat mezi různými typy grafů.
Analytika vám tak může rychle ukázat období s vyššími příjmy nebo výdaji a základní strukturu cash flow. Pro majitele menší firmy nebo finančního manažera může být užitečná jako první orientační vrstva.
Nemůžete ji ale zaměňovat za účetnictví ani komplexní finanční plánování. Pracuje s pohyby na vašich účtech, a proto nevidí například neuhrazené pohledávky, splatné závazky, odpisy nebo faktury, které dosud nebyly zaplacené. Přesnost jednotlivých kategorií je navíc závislá na správném zařazení transakcí.
Ale jako nástroj pro dohled nad vaší hotovostí je Fidoo skvělá služba.
Kontakty vznikají automaticky z plateb
Samostatná část Kontakty vytváří seznam protistran nalezených v bankovních transakcích. U jednotlivých položek zobrazuje název, číslo účtu, měnu a společnost, ke které kontakt patří.
Funkce může usnadnit dohledání obchodního partnera nebo konkrétního účtu. Zároveň se zde ale ukazují rozdíly v kvalitě bankovních dat. Stejný příjemce se může objevit pod několika mírně odlišnými názvy a některé položky vzniknou pouze z neúplného nebo zkráceného označení.
Do budoucna by proto dávalo smysl automatické slučování duplicit a možnost ručně sjednotit více záznamů pod jednu protistranu.
Marketplace působí spíše jako obchodní katalog
Součástí aplikace je také služba Marketplace s nabídkami financování, faktoringu, pojištění podnikání, pojištění vozidel a dalších služeb. Některé produkty poskytují firmy ze skupiny Direct, jiné externí partneři.
Technicky jde o logické rozšíření. Fidoo má přehled o účtech a může vám na jednom místě nabídnout další finanční služby. Z pohledu recenze multibankingu ale Marketplace zatím nepřidává zásadní hodnotu k hlavní funkci aplikace, protože větší část nabídek během testu nesla označení „Již brzy“. Marketplace proto nyní působí spíše jako připravovaný ekosystém a distribuční kanál než jako plně rozvinutá součást firemního finančního řízení.
Direct Fidoo Multibanking působí jako velmi slušně navržený základ pro firmy a podnikatele, kteří spravují více účtů nebo více subjektů. Největší přínos není v tom, že by vám nahradil internetové bankovnictví, ale že dokáže na jednom místě ukázat účty OSVČ i s. r. o., jejich zůstatky, transakce a základní finanční vývoj.
I přesto jsme si zkusili vytvořit nabídku pojištění odpovědnosti z podnikání. Nejprve bylo potřeba potvrdit, že daná OSVČ/firma nepatří do typů podnikání, které sesterská Direct pojišťovna nepojišťuje. Dvě testovací identifikační čísla tímto filtrem prošla. Samotná kalkulace pojištění byla zpracovaná přehledně a umožňovala porovnat několik variant i měnit limity krytí. Hůře již vypadalo sledování výluk. Tady bylo potřeba podrobně prostudovat pojistné podmínky, aby bylo jasné, zda se na určitou oblast podnikání výluka náhodou nevztahuje, přestože v samotném prvním filtru pro onboarding výluka nebyla.
Nabídka firemního pojištění je už samostatnou službou, která s agregací bankovních účtů souvisí pouze nepřímo.
Co se povedlo
Největší předností Direct Fidoo Multibankingu je čisté a srozumitelné uživatelské rozhraní. Přechod mezi společnostmi, účty a transakcemi je rychlý a vy se v aplikaci nijak neztrácíte.
- Společný přehled více společností a bank,
- oddělení OSVČ a právnických osob,
- možnost sledovat i soukromé účty (aplikace nepozná, zda je účet soukromý nebo firemní)
- souhrnné vyhledávání v transakcích,
- možnost přepočtu zůstatků do jedné měny,
- pojmenování kategorií,
- grafická vizualizace cash flow
- informace o poslední aktualizaci,
- role hlavního správce a možnost zvát další uživatele,
- přehled expirace bankovních souhlasů,
- možnost jedním tlačítkem smazat celý účet. Stále jde o vzácnost.
Na co si musíte dát pozor
Do aplikace Direct Fidoo Multibanking v rámci PSD2 můžete přidat podporované účty, k nimž vám banka umožní přístup. Tedy i jako nemajitel, třeba jako statutární orgán, pověřená osoba, účetní apod.
Banka vám ukáže všechny dostupné účty, ke kterým máte přístup. Je vaší odpovědnosti přidat do Fidoo pouze takové účty, u kterých máte oprávnění tuto operaci udělat. Fidoo toto nesleduje a ani nemá jak to zkontrolovat, jde přitom o vlastnost, ne o chybu. Odpovědnost je na vás.
Příklad:
Jste OSVČ, zároveň vlastníte s. r. o. a kromě toho jste předsedou SVJ, pokladníkem jiné právnické osoby nebo statutárním orgánem další společnosti. Máte-li ke všem jejich účtům přístup u jedné banky, může vám banka nabídnout jejich připojení. Do Fidoo byste však měli přidat pouze vlastní účty, případně účty subjektů, od nichž k tomu máte souhlas.
Co potřebuje dopracovat
Největší prostor pro zlepšení vidíme v transparentnosti bankovního připojení a v práci s chybovými stavy. Při několikahodinovém zpoždění nebo chybě zůstatku by aplikace měla jasněji říct, co se stalo a co můžete udělat.
Zlepšení by si zasloužily zejména:
- přesnější formulace o aktualizacích,
- srozumitelnější vysvětlení technických poskytovatelů PSD2,
- jasnější stavové a chybové zprávy,
- spolehlivější automatická kategorizace,
- slučování duplicitních kontaktů,
- lepší odlišení interních převodů mezi vlastními účty,
- větší množství dostupných produktů v Marketplace,
- doplnění biometrického přihlašování nebo jiných způsobů ověření. Nyní vždy opisujete kód z SMS zprávy zaslané na telefonní číslo uvedené při registraci,
- doladit nastavení odkazů. Stránka FAQ nás navedla na neexistující stránku (404),
- občasné zamrznutí načítání stránky s přehledy.
Vyjádření Fidoo: Jsme reálně online
Fidoo data aktualizuje v reálném čase. Kromě pravidelné synchronizace několikrát denně se všechny propojené účty aktualizují také při každém přihlášení uživatele do platformy, aby měl vždy k dispozici co nejaktuálnější data.
Pomocník pro přehled nejen firemních financí
Direct Fidoo Multibanking už v současné podobě řeší reálný problém, jak mít na jednom místě přehled o vaší hotovosti na platebních účtech, kreditních kartách a úvěrových účtech. Podnikatelům a menším firmám s účty u více bank dokáže ušetřit opakované přihlašování a nabídnout rychlý přehled o zůstatcích i transakcích.
Největší smysl má pro majitele několika firem, finanční manažery a podnikatele, kteří kombinují osobní podnikání s provozem s. r. o. Pokud máte jen jeden bankovní účet, přínos pro vás bude podstatně menší a teoreticky to zvládne i spartánské prostředí IB vaší banky či platebky.
Služba nenahrazuje účetní systém ani pokročilé treasury řešení, tedy nástroje určené především velkým firmám, které využívají vyspělý systém nebo soubor nástrojů pro řízení podnikových financí.
Jako novinka má své mouchy a očekávané porodní bolesti, ale jde o dobře zpracovaný agregátor účtů doplněný o základní analytiku a katalog navazujících finančních produktů. Abychom byli féroví, Fidoo na tyto námi zmiňované limity upozorňovalo už při spuštění a od začátku transparentně komunikovalo, že jde o první verzi produktu, kterou bude dále rozvíjet na základě zpětné vazby svých uživatelů
Z testu serveru Měšec.cz vychází jako povedený a prakticky použitelný začátek, který ale potřebuje zpřesnit komunikaci o aktualizaci dat a lépe zvládat situace, kdy banka neposkytne úplné nebo aktuální informace.
Úvěrové účty jsou v multibankingu nadstandardem
Úvěrové účty (firemní úvěry, spotřebitelské úvěry, hypotéky, kreditní karty) nespadají do povinného rozsahu PSD2. Pokud je některé banky zpřístupňují, jde o jejich nadstandardní benefit, nikoli o standardní součást open bankingu nebo vlastnost Fidoo.
Že jsou v tomto testu zpřístuněné úvěrové účty je tak výsledkem dobrovolného exportu dané banky, nikoli služby Fidoo.