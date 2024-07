DIP zatím objevují ti zkušenější. Co byste o něm měli vědět?

Už téměř 7 měsíců mají lidé v České republice další příležitost, jak se zajistit na stáří. Od 1. ledna 2024 stát zavedl v rámci 3. důchodového pilíře dlouhodobý investiční produkt (DIP), jehož prostřednictvím investujete do akcií, dluhopisů či investičních fondů a zároveň získáte nárok na daňovou úlevu.

Dlouhá desetiletí neřešený důchodový systém způsobil, že v loňském roce skončil s rekordním deficitem ve výši 72,8 mld. Kč, přičemž výdaje na penze a správu činily přes 692,3 mld. Kč. Na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se vloni utratilo o 97,2 mld. Kč více než v roce 2022, což činí nárůst o 17 %. Česká populace stárne a v budoucnu se dá očekávat, že státní penze bude plnit funkci zajištění spíše životního minima než důstojného stáří.

Očekávání s ohledem na demografický vývoj jsou taková, že reálný důchod klesne zhruba o třetinu, uvádí ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani. Přesně to je důvodem, proč by se lidé neměli na stáří spoléhat pouze na státní důchod, pokud si chtějí zachovat takovou životní úroveň, na jakou jsou zvyklí za svého pracovněaktivního života.

DIP je v podstatě něco podobného, co vlastníte už teď, pokud máte sjednané doplňkové penzijní spoření nebo si platíte investiční životní pojištění, případně třeba investujete do fondů ve své bance. Zatímco na životní pojištění a penzijní spoření jste měli daňovou úlevu, u jiných investic tato možnost doposud nebyla.





Dlouhodobý investiční produkt je tedy souhrnný název jak pro nové, tak pro už existující finanční produkty, které umožňují vytváření úspor na stáří a které vám mohou nabídnout:

banky,

spořitelní a úvěrní družstva,

obchodníci s cennými papíry,

samosprávné investiční fondy,

a zahraniční osoby s obdobnou činností.

Všechny tyto uvedené subjekty musí mít licenci České národní banky, která je opravňuje poskytovat tyto investiční či spořicí produkty v ČR.

Zájem o DIP však zatím není nijak převratný. K 30. červnu 2024 si ho zatím sjednalo pouze 53 tisíc lidí, což je téměř stejný počet jako zájemců, kteří si letos sjednali doplňkové penzijní spoření (data z Asociace penzijních společnost ČR hovoří o 52 559 nových účastnících v květnu 2024).

Poptávka po DIP odpovídá očekáváním, kdy v prvních měsících si pořizovali DIP především tzv. early adopters, tj. spíše zkušení investoři, kteří zavedení DIP několik posledních let očekávali, říká Jana Borani. Postupně se v další vlně přidávají lidé reagující na změny ve třetím penzijním pilíři od 1. 7. 2024, kdy největší poptávku lze očekávat obdobně jako u všech produktů podporovaných státem na roční bázi v průběhu podzimu a koncem roku.

Jedním z důvodů, proč se DIP rozjíždí tak trochu rozpačitě, byla nepřipravenost tuzemských hráčů na trhu, kteří DIP mohou nabízet – většina z nich začala svůj produkt konstruovat až v průběhu letošního roku. Legislativní proces zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, byl ukončen až těsně před koncem roku 2023, a většina investičních společností tak do poslední chvíle nevěděla, jak má svůj nový produkt nastavit a jak vlastně bude zákon vypadat.

Podle serveru Seznam Zprávy si poskytovatelé DIPu stěžují, že lidé dosud DIP v podstatě neznají a že stát zanedbal jeho propagaci.

Nebylo to moc vysvětleno a představeno. Je to produkt vlády a ta se k tomu vůbec nevyjádřila, komentovala situaci například Anna Píchová, analytička One Family Office, který spadá pod Havel & Partners. Na to však Ministerstvo financí ústy svého mluvčího Petra Habáně reagovalo, že je zejména na poskytovatelích DIPu, do jaké míry budou své klienty o možnosti využití tohoto nástroje informovat.

Fakta o DIP Každý rok si můžete odečíst ze základu daně celkem až 48 000 Kč za zdaňovací období. Tím ročně uspoříte na daních až 7200 Kč .

za zdaňovací období. Tím ročně uspoříte na daních až . Na maximální daňovou úlevu od státu dosáhnete, když si budete do DIPu posílat 4000 Kč měsíčně. Peníze, které investujete nad tuto částku, už mít zvýhodněné nebudete.

měsíčně. Peníze, které investujete nad tuto částku, už mít zvýhodněné nebudete. Na DIP vám může přispívat váš zaměstnavatel (stejně jako tomu bylo doposud u „penzijka“ nebo „životka“). Zaměstnavatel si bude moct dát tyto příspěvky do nákladů coby daňově podporované produkty na stáří zaměstnance, a to až do výše 50 000 Kč ročně.

ročně. Zaměstnavatele se bude týkat daňová úleva na příspěvky v podobné výši, a to 4127 Kč. Abyste mohli využít daňové zvýhodnění, musíte splnit následující podmínky: Investování do DIPu musí trvat minimálně 120 měsíců (10 let),

ukončit ho můžete nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete věku 60 let.

Pokud tyto dvě podmínky nedodržíte a DIP zrušíte, budete muset vrátit veškeré daňové zvýhodnění, které jste za dobu investování získali.

Tipy na banky a některé investiční společnosti nabízející DIP

Zde přinášíme přehled tuzemských bank a některých dalších finančních společností, které v současné době DIP poskytují.

V čem se liší DIP od klasického „penzijka“?

V rámci penzijního připojištění (v transformovaných fondech) nebo doplňkového penzijního spoření můžete investovat jen do účastnických fondů, které nabízí daná penzijní společnost. Nemáte kontrolu nad tím, jak penzijní společnost s investovanými penězi nakládá.

Naproti tomu DIPy si můžete založit v různých investičních společnostech či bankách (viz výše) a nastavit investice podle svého uvážení, přičemž složení investic můžete v průběhu času libovolně měnit. Nemusíte přitom volit, zda mít penzijko, nebo raději DIP. Můžete mít obojí. Od letošního roku můžete mít jak své stávající penzijní připojištění (PP) nebo doplňkové penzijní spoření (DPS), tak i DIP, nebo dokonce několik DIPů u různých společností.

Utéct z penzijka do DIPu nelze

Převod doplňkového penzijního spoření na dlouhodobý investiční produkt však možný není. Jedině byste museli „penzijko“ ukončit a peníze vložit do nového DIPu, to však nedoporučujeme udělat, protože při předčasném ukončení penzijka musíte vrátit státní příspěvky, a ještě byste museli zdanit 15 % vaše vlastní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele i podíl z výnosu.

Až přijde doba, kdy si budete moct své peníze z DIPu vybrat (musí vám být alespoň 60 let a investice musí trvat minimálně 10 let), pak si je můžete vybrat jak jednorázově, tak i postupně, aniž by výběr podléhal zdanění, a také můžete v investování pokračovat.

Založíte si dlouhodobý investiční produkt (DIP)? Ano

Ne

DIP už možná doma máte, zatím bez daňového zvýhodnění

Možná, že už si řadu let posíláte peníze do některého z podílových fondů, které jste si sjednali u banky nebo investiční společnosti. Pokud vás zajímá DIP, podívejte se na webové stránky této instituce, zda nenabízí tento produkt také jako DIP. Často je možné tento produkt pouze „přepnout“ do systému DIP.

Je však důležité upozornit, že ačkoli DIPem může být v podstatě už váš stávající produkt, teprve od letošního roku se vám počítá povinné 10leté období pro daňovou uznatelnost. Doba před 1. 1. 2024 se do trvání dlouhodobého investičního produktu nezapočítává, protože před tímto datem nebylo možné smlouvu o tomto produktu uzavřít.

Abyste mohli DIP uplatnit v daňovém přiznání, budete potřebovat po skončení kalendářního roku potvrzení o výši vkladů podobně, jako vám každoročně posílají penzijní fondy nebo pojišťovny. Svá první potvrzení o investici do DIPu tedy dostanete poprvé na začátku roku 2025.

Pokud už tedy nějakou dobu investujete, můžete využít i stávající smlouvu, ve které jste si už předplatili vstupní poplatek na určitou cílovou částku pravidelného investování. Je však důležité se předtím zamyslet, zda byste neměli ze stávající smlouvy vyčlenit část již zainvestovaných peněz na jinou smlouvu, která nemá časové omezení, abyste si tak nesnížili likviditu.

Peníze si můžete převést z jednoho DIPu do druhého, i mezi různými poskytovateli. Ale začínáte od začátku

Dnes se například rozhodnete, že si založíte DIP. Finanční trh se však vyvíjí a za pár let se může objevit další, mnohem zajímavější produkt. Stačí si vzpomenout, jaká nabídka zde byla pro běžného investora před 10 lety a jaká je dnes. Co tedy v případě, když po pár letech narazíte na něco mnohem zajímavějšího, co nabízí konkurence?

Migrace mezi DIP u různých poskytovatelů je možná bez nutnosti dodanění, ovšem je nutno starý DIP zcela zrušit a na novém DIP začíná znovu běžet 10letá doba od jeho uzavření.O daňovou výhodu však nepřijdete.

Zaměstnavatel může přispívat, ale nesmí si diktovat, který DIP si sjednáte

Zaměstnavatel mi nabídl, že mi bude přispívat do DIPu. Má však podmínku: musím si sjednat konkrétní produkt, který mi určí.

Tohle zaměstnavatel nesmí udělat. Pro zaměstnavatele platí zákaz diskriminace zaměstnanců při výběru produktu spoření na stáří. Může vám nabídnout možnosti, kam byste mohli investovat, ale nesmí podmiňovat poskytnutí příspěvku uzavřením smlouvy u konkrétního poskytovatele DIP.

A dále, zaměstnavatel nesmí přijmout od investiční společnosti pobídku, není ale vyloučeno, aby pobídku poskytl (například zvýhodnění vlastního produktu). Pokud zaměstnavatel tento zákaz poruší, vystavuje se riziku pokuty až ve výši 1 mil. Kč.