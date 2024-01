DIP v otázkách a odpovědích. Co byste měli vědět, než si ho pořídíte

Průměrný český důchod od 1. ledna 2024 činí 20 693 Kč, což jsou přibližně dvě třetiny průměrné čisté mzdy. Šance, že takový poměr vůči čistému příjmu zůstane do budoucna zachován i pro dnešní mladou a střední generaci, je velmi nejistá.

„Očekávání s ohledem na demografický vývoj jsou taková, že reálný důchod klesne zhruba o třetinu,“ uvedla před časem ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani. Přesně to je důvodem, proč by se lidé neměli na stáří spoléhat pouze na státní důchod, pokud si chtějí zachovat takovou životní úroveň, na jakou jsou zvyklí za svého pracovněaktivního života.

Novou strategií, která má lidem pomoct, aby v důchodu finančně nestrádali, je možnost odkládat si peníze v rámci dlouhodobého investičního produktu, tzv. DIP. V tomto případě nejde o spoření, ale plnohodnotné investování, které v dlouhodobém horizontu obvykle přináší mnohem vyšší zisky.

Co důležitého byste měli o DIPu vědět, než se do něj pustíte

DIP je investiční produkt, ve kterém investujete do akcií, dluhopisů či investičních fondů. Na rozdíl od penzijního spoření nebo životního pojištění máte u DIPu mnohem více možností, do čeho můžete investovat, abyste mohli mít nárok na daňové úlevy.





Každý rok si můžete odečíst ze základu daně celkem až 48 000 Kč za zdaňovací období. Tím ročně uspoříte na daních až 7200 Kč .

za zdaňovací období. Tím ročně uspoříte na daních až . Na maximální daňovou úlevu od státu dosáhnete, když si budete do DIPu posílat 4000 Kč měsíčně . Peníze, které investujete nad tuto částku, už mít zvýhodněné nebudete.

. Peníze, které investujete nad tuto částku, už mít zvýhodněné nebudete. Na DIP vám může přispívat váš zaměstnavatel (stejně jako tomu bylo doposud u „penzijka“ nebo „životka“). Zaměstnavatel si bude moct dát tyto příspěvky do nákladů coby daňově podporované produkty na stáří zaměstnance, a to až do výše 50 000 Kč ročně.

ročně. Zaměstnavatele se bude týkat daňová úleva na příspěvky v podobné výši, a to 4127 Kč.

DIP vám mohou nabídnout:

banky,

spořitelní a úvěrní družstva,

obchodníci s cennými papíry,

samosprávné investiční fondy,

zahraniční osoby s obdobnou činností, přičemž všechny tyto uvedené subjekty musí mít licenci České národní banky, která je opravňuje poskytovat tyto investiční či spořicí produkty v ČR.

Podmínky pro daňové zvýhodnění Investování do DIPu musí trvat minimálně 120 měsíců (10 let),

ukončit ho můžete nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete věku 60 let.

Pokud tyto dvě podmínky nedodržíte a DIP zrušíte, budete muset vrátit veškeré daňové zvýhodnění, které jste za dobu investování získali.

Mám „penzijko“ a životní pojištění. Mohu mít ještě k tomu i DIP?

Samozřejmě to je možné. Můžete mít jak penzijní spoření (či připojištění), plus životní pojištění, a k tomu si sjednat ještě DIP. K penzijku budete dostávat státní příspěvky, jejichž výše se bude letos v červenci měnit (důchodci je nebudou dostávat vůbec) a budete mít nárok na daňovou úlevu v souhrnné části 48 000 Kč ročně. Tuto změnu přinesl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Mám penzijko nebo životní pojištění a chtěl/a bych radši DIP. Mohu přejít z jednoho do druhého?

Už si pár let poctivě posíláte peníze do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření nebo do investičního životního pojištění. Nejste úplně spokojeni s dosavadním zhodnocení a říkáte si, jestli by nebylo lepší investovat někam jinam, kde víc vyděláte. Dá se zrušit současná smlouva, převést peníze na nově založený DIP a pokračovat v investování, aniž byste museli vracet daňovou úsporu, kterou jste doposud uplatňovali?

Takhle to nefunguje. Jestliže si už třeba 4 roky spoříte v DPS a napadlo vás, že byste penzijko ukončili a přestěhovali peníze do nově zřízeného DIPu, kam byste posílali peníze zbývajících 6 let nebo déle (abyste kromě 10leté lhůty dodrželi také věkovou hranici 60 let), nepůjde to bez sankce.

Abyste mohli jednorázově vybrat peníze z penzijního spoření, musí smlouva zůstat platná alespoň 60 měsíců (5 let) a musíte dovršit 60 let. Pokud si naspořené peníze vyberete dřív, nesplníte podmínky smlouvy a přijdete o státní příspěvek za celou dobu spoření. Stejně tak budete muset vrátit daňové zvýhodnění za posledních deset let, pokud jste ho využili. Veškeré výnosy z vámi uložených peněz penzijní společnost zdaní 15 %, stejně tak dopadnou příspěvky od zaměstnavatele.

Řešením je jedině zůstat u penzijního spoření, u kterého snížíte platby na minimálních povinných 100 Kč (přijdete však o následující státní příspěvky) a zároveň si ještě založit DIP. Daňovou úlevu budete mít na oba produkty, a to v součtu do výše 48 tisíc Kč ročně.





Založím si DIP. Budu si moct v budoucnu převést peníze z jednoho DIPu do druhého, mezi různými poskytovateli?

Je vám třeba 30 let a rozhodnete se, že si založíte DIP. Finanční trh se však vyvíjí a za pár let se může objevit další, mnohem zajímavější produkt. Stačí si vzpomenout, jaká nabídka zde byla pro běžného investora před 10 lety a jaká je dnes. Co tedy v případě, když po pár letech narazíte na něco mnohem zajímavějšího, co nabízí konkurence?

Migrace mezi DIP u různých poskytovatelů je možná bez nutnosti dodanění, ovšem je nutno starý DIP zcela zrušit a na novém DIP začíná znovu běžet 10letá doba od jeho uzavření.

Pokud si člověk založí ve 30 letech DIP a např. v 35 letech migruje k jinému poskytovateli DIP, tak o daňovou výhodu nepřichází. Je ale nutno, aby u nového DIP byla následně dodržena podmínka trvání (nových, od začátku) 120 měsíců a dosažení věku 60 let, aby nebylo třeba vrátit daňovou podporu, říká Filip Běhal z tiskového oddělení Ministerstva financí.

Už 5 let investuji do podílových fondů. Když si teď založím DIP, započítává se mi těch 5 let do 10leté lhůty pro investování v DIPu?

Bohužel, nezapočítává. S každým nově založeným DIPem začíná běžet 10letá lhůta, která se počítá od data sjednání smlouvy. Ačkoli DIPem může být v podstatě už váš stávající produkt, kam posíláte peníze už řadu let, teprve od letošního roku se vám počítá povinné 10leté období pro daňovou uznatelnost.

Doba před 1. 1. 2024 se do trvání dlouhodobého investičního produktu nezapočítává, protože před tímto datem nebylo možné smlouvu o tomto produktu uzavřít, potvrzuje mluvčí Ministerstva financí Gabriela Krušinová.

Mohu si pod DIP zařadit stávající smlouvu?

Ano, do režimu DIP si bude možné formou jednoduchého dodatku zařadit i stávající investiční smlouvu. Bude to pro vás zajímavé v případě, kdy máte předplacený vstupní poplatek na konkrétní cílovou částku pravidelného investování.

Na druhou stranu je potřeba pamatovat také na to, že zařazením smlouvy do DIP si omezujete možnost výběru, proto pokud máte již nějaké větší částky zainvestované, je vhodnější si tyto investice převést na smlouvu, která v režimu DIP není – na dřívější investice jste neinkasovali daňovou podporu, není tedy důvod, abyste si omezovali jejich likviditu, upřesňuje na svých webových stránkách společnost Conseq.

Zaměstnavatel mi nabídl, že mi bude přispívat do DIPu. Má však podmínku: musím si sjednat konkrétní produkt, který mi určí.

Tohle zaměstnavatel nesmí udělat. Pro zaměstnavatele platí zákaz diskriminace zaměstnanců při výběru produktu spoření na stáří. Může vám nabídnout možnosti, kam byste mohli investovat, ale nesmí podmiňovat poskytnutí příspěvku uzavřením smlouvy u konkrétního poskytovatele DIP.

A dále, zaměstnavatel nesmí přijmout od investiční společnosti pobídku, není ale vyloučeno, aby pobídku poskytl (například zvýhodnění vlastního produktu). Pokud zaměstnavatel tento zákaz poruší, vystavuje se riziku pokuty až ve výši 1 mil. Kč.