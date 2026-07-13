Digitální kurzy se vracejí. Úřad práce přispěje až 35 tisíc, nově ale zaplatíte vyšší spoluúčast

Úřad práce spouští další kolo dotovaných kurzů digitálního vzdělávání. Kurzy, jejichž prostřednictvím si mohou zájemci osvojit nejrůznější digitální dovednosti, včetně práce s umělou inteligencí, spustil úřad poprvé v roce 2024. Během jejich dvouletého trvání je využilo téměř 100 tisíc osob.
Rychlý rozvoj digitálních technologií, automatizace a využívání umělé inteligence proměňuje český trh práce nebývalým tempem. Zaměstnavatelé stále častěji hledají pracovníky s novými dovednostmi, zatímco část pracovní síly se potýká s nedostatkem potřebné kvalifikace, vysvětluje generální ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík.
V rámci nového projektu Vzdělávání pro firmy mohou zaměstnavatelé získat příspěvek na kurzy digitálních dovedností a kompetencí pro Průmysl 4.0, na vzdělávání v technických oborech, ale i na výuku českého jazyka pro zaměstnance ze zahraničí. Do projektu se mohou zapojit i OSVČ.
Na rostoucí potřebu vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí proto Úřad práce spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí znovu reaguje spuštěním dvou nových projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) – DIGIkurzy a Vzdělávání pro firmy.
Za jakých podmínek budou nové kurzy probíhat, kolik vám stát přispěje a komu je proplatí bez spoluúčasti?
Nové DIGIkurzy: Maximálně 35 tisíc a vyšší spoluúčast
Aktuálně – od začátku července – mohou vzdělavatelé vkládat své kurzy do Databáze rekvalifikací a jakmile je Úřad práce schválí, budou postupně zveřejněné na portálu Jsem v kurzu.
Nová pravidla kladou větší důraz na kvalitu a efektivitu vzdělávání. Kurzy budou muset mít minimální délku 50 hodin a vzdělavatelé budou například povinni zveřejnit videoukázku, upozorňuje Chlopčík.
Určité podmínky ale budete muset splnit i jako zájemce o digitální kurz. Předně se na Úřadu práce přihlásit jako uchazeč o zaměstnání, což znamená, že jste aktuálně bez práce a hledáte novou, nebo jako zájemce o zaměstnání, což je varianta pro toho, kdo aktuálně zaměstnání má.
Z průzkumu
Na kurzy digitálního vzdělávání se v minulém období hlásilo 60 % lidí, kteří měli zaměstnání, dále 21 % OSVČ a na registrované nezaměstnané připadalo 13 % osob. Statistiky také potvrzují vyšší podíl žen, konkrétně 63 %.
Nejvíce kurzy využívala skupina lidí ve věku od 30 do 49 let, konkrétně 62 %. U osob ve věku nad 50 let pak evidoval Úřad práce 26% podíl.
Z pohledu vzdělání kurzy nejvíce zajímaly vysokoškoláky, konkrétně 61 % účastníků mělo vysokoškolské vzdělání nebo vystudovalo vyšší odbornou školu. Na absolventy střední školy s maturitou potom připadalo 36 %, zbývající byli vyučení, měli střední školu bez maturity či jen základní vzdělání.
Mezi dotazovanými účastníky byli nejvíce zastoupeni lidé z Prahy, Středočeského kraje, Ústeckého a Jihomoravského kraje.
Zdroj: průzkum Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí
Vedle toho se absolvování digitálního kurzu neobejde bez vaší finanční spoluúčasti. Ta oproti minulému období vzrostla a navíc došlo ke snížení limitu, který za vás ÚP maximálně zaplatí: zatímco dříve činila spoluúčast 18 % a úřad přispíval nanejvýš 50 tis. Kč, nově budete muset uhradit 23,27 % z ceny kurzu a stát vám přispěje maximálně 35 tis. Kč během tří let. Příspěvek vám Úřad práce poskytne, jen pokud z kurzu absolvujete přinejmenším 80 %. Částku spoluúčasti je pak nutné uhradit vždy nejpozději 1 den před zahájením kurzu.
Výjimku ze spoluúčasti budou mít pouze lidé s nízkými příjmy.
V případě DIGIkurzů platí, že nízkopříjmovým skupinám bude moci Úřad práce ČR během podzimu uhradit až 100 % ceny kurzu, potvrdila na dotaz redakce Martina Mlynářová z tiskového oddělení ÚP. Podrobnosti o tom, kdo přesně se bude považovat za nízkopříjmového žadatele, ale Úřad práce prozatím nechce komentovat.
Přihlašování na DIGIkurzy pak bude stejně jako v předchozích letech probíhat online prostřednictvím zmíněného e-shopu Úřadu práce Jsem v kurzu. K přihlášení bude potřeba datová schránka nebo některý z identifikačních prostředků Identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.).
Jak jinak vám může Úřad práce pomoci se změnou profese?
Pokud nechcete jen prohloubit svoje dovednosti, ale rádi byste si našli práci v jiném oboru, může vám Úřad práce pomoci také s rekvalifikací. Ať už s jejím zajištěním, anebo s její úhradou. Rekvalifikace se totiž obecně dělí na dvě skupiny:
- rekvalifikace, kterou zajišťuje přímo Úřad práce,
- zvolená rekvalifikace, kterou si zájemce sežene sám.
V případě zvolené rekvalifikace si vyberete činnost a rekvalifikační zařízení, což mimo jiné obnáší také to, že veškeré papírování a komunikace s poskytovatelem kurzu jsou na vás. Na tuto zvolenou rekvalifikaci Úřad přispívá maximálně 50 000 Kč během 3 let. Rekvalifikace zajišťované úřady práce jsou pro jejich účastníky bezplatné.
U obou typů rekvalifikací je stejně jako u kurzů digitálního vzdělávání nezbytné, aby byl člověk na Úřadu práce nahlášený jako uchazeč, nebo zájemce o zaměstnání.
Podle ředitelky pracovního portálu JenPráce.cz Anny Kevorkyan je ale v roce 2026 schvalování ze strany Úřadu práce přísnější než v minulých letech.
Důraz klade především na to, zda má vybraný kurz skutečný praktický přínos a zda odpovídá aktuální poptávce zaměstnavatelů, vysvětluje Kevorkyan.
Mezi oblasti, kde je podle aktuální praxe úřadů práce velká pravděpodobnost na schválení a proplacení kurzu, je především:
- zdravotnictví,
- sociální služby,
- vzdělávání,
- technické a řemeslné obory,
- doprava,
- logistika,
- energetika,
- průmysl,
- zemědělství a lesnictví.
Jde o oblasti, kde se zaměstnavatelé dlouhodobě potýkají s nedostatkem lidí a mnohdy tak hledají i pracovníky bez předchozí praxe. Silnou podporu získávají zejména rekvalifikace zaměřené na péči o seniory, osoby se zdravotním postižením nebo další sociální služby, vypočítává šéfka pracovního portálu.
Od začátku letošního roku pak mohou uchazeči o zaměstnání, kteří nastoupí na zvolenou rekvalifikaci, po dobu trvání kurzu pobírat také podporu při rekvalifikaci. Dříve měli na tuto dávku nárok jen účastníci rekvalifikací zajišťovaných Úřadem práce.
Podpora při rekvalifikaci odpovídá 80 % předchozího průměrného výdělku. Zároveň je ale vždy výše podpory omezená shora, konkrétně jako 0,8násobek měsíční průměrné mzdy v Česku za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Pro letošek platí strop 38 537 Kč.