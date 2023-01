Digitalizace, vylepšené aplikace a platby na kontakt. Co pro vás chystají banky v roce 2023?

Tuzemské banky čekají v roce 2023 velké změny. A to nejenom změny technického charakteru, ale také strategie. Co pro vás banky letos chystají?

Česká spořitelna

Jako první letos přispěchala Česká spořitelna s novým logem a se změnou přístupu ke svým klientům. Spořitelna slíbila, že už pro ni nebudou prvořadé objemy prodejů, ale zájem o vaše finanční zdraví. Bankovní poradci už nebudou hodnoceni podle toho, kolik kterých produktů vám prodají, ale jak vypadá vaše celkové portfolio podle toho, v jaké jste finanční kondici. Spořka v uplynulém roce přesvědčovala klienty o nutnosti pravidelného investování. Zvýšila sazby na spořicím účtu na 5 %, ovšem právě s podmínkou investování.

Letos chceme paletu těchto motivačních řešení výrazně rozšířit a nabídnout je klientům jak na pobočkách, tak i v našem digitálním bankovnictví George, říká Monika Hrubá, která má na starosti finanční zdraví klientů.

Přečtěte si také: Česká spořitelna se mění. Začíná logem a chce klientům pomoci s finančním zdravím

Spořitelna chce v letošním roce hlavně digitalizovat a přesvědčit vás, abyste se přesunuli od využívání internetového bankovnictví k mobilním aplikacím.

Během roku pak představíme další vylepšení v mobilním bankovnictví George, mimo jiné spojíme George a George klíč do jedné aplikace. Zároveň budeme rozvíjet náš slevový program Moneyback, který mezi klienty rychle roste na oblibě a využívá ho již přes 900 tisíc klientů s mobilním bankovnictvím George, říká šéf platebních řešení Spořitelny Jan Hailich.

Druhou novinkou Spořky, která už funguje od 10. ledna 2023, je možnost přímého nákupu investic (akcie, certifikáty a ETF) prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilní aplikace George. Obchodovat nyní můžete na všech velkých světových burzách ve Velké Británii, USA, Japonsku, Francii, Německu, Rakousku, Polsku i v České republice. Na výběr je nyní přibližně 3000 světových akciových titulů.

Abyste mohli sami obchodovat na burzách, musíte si otevřít majetkový účet a mít k němu i platební účet vedený v měně, ve které budete investovat.

Spořka se také zapojí do systému plateb na kontakt, tedy na telefonní číslo, o kterém bude řeč níže.

Air Bank

Hned v závěsu za Spořkou se ozvala Air Bank, která od 11. ledna 2023 přišla s novinkou rozložení plateb. Ta spočívá v tom, že pokud se na vás snesou neočekávané, ale nutné výdaje, banka vám potřebné peníze bezúročně půjčí zpátky třeba hned poté, co je zaplatíte. Posléze si bude půjčené peníze sama stahovat z vašeho účtu ve 3 měsíčních splátkách. Takto si můžete vypůjčit až 30 000 Kč.





Pro letošní rok Air Bank chystá i další zlepšováky. Aktuálně vedení banky přemýšlí, jak to udělat, abyste mohli platit kartou i na místech, kde obchodníci obvykle terminál nemají, tedy například kadeřník, některé restaurace a podobně. Podle průzkumů banky chce většina populace, cca 80 % lidí, platit bezhotovostně. Na druhou stranu jsou zde objektivní příčiny, kvůli kterým se zejména drobní živnostníci platebním terminálům, které by jinak jejich zákazníkům ulehčili platby, brání.

Je spousta důvodů, proč obchodníci terminály nechtějí. Jsou s nimi spojené transakční náklady, někdy je i složité terminál mít. My se díváme na možnost, jak umožnit akceptovat platby kartou stejně jednoduše, jako kdyby ten terminál měli, ale bez nutnosti terminál využívat. Hledáme řešení, které nebude technologicky omezující, alternativu pro přijímání bezhotovostních plateb. Představte si to tak, že při platbě přiložíte kartu nebo telefon k něčemu jinému a ono to zafunguje, říká ředitel divize Produkty a inovace Jiří Suchý.

Platby na kontakt Horkou novinkou roku 2023 pro několik bank jsou platby na kontakt, kde budete místo čísla účtu zadávat telefonní číslo. Projekt připravila Česká bankovní asociace spolu s Českou národní bankou. Podle zjištění serveru Měšec.cz se do systému zapojit tyto banky: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB (vč. Poštovní spořitelny), Fio banka, Komerční banka, MONETA Money Bank a Raiffeisenbank (vč. sloučené Equa bank). Možnost plateb na kontakt mají spustit všechny banky společně. Aby platba příjemcům došla, musí i jejich banka být přihlášena do systému plateb na kontakt a oni sami musejí mít své telefonní číslo propojené se svým platebním účtem. Platby na kontakt nebudou zpoplatněné. Tam, kde neplatíte poplatek za odchozí platbu, nebudete platit ani v případě platby na telefonní číslo. Platba na kontakt nebude novinkou u jediné banky, a tou je mBank, která je umožňuje od roku 2014, přičemž od roku 2019 je lze provést jen v mobilní aplikaci. Přečtěte si také: Nové platby na mobilní číslo odstartují příští rok. Jak budou fungovat a které banky se zapojí?

Pojďme se podívat, jaké změny na vás čekají u ostatních bank.

Banka CREDITAS

Banka se chystá, kromě zapojení do projektu plateb na kontakt, také inovovat investiční služby a produkty. Chceme spustit online pokyny k obchodům s investičními nástroji a uvést do distribuce minimálně tři další investiční fondy, uvedla mluvčí banky Lucie Brunclíková.

Československá obchodní banka

Největší novinkou ČSOB budou právě platby na kontakt, které chce banka spustit ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Vylepšení se dočká virtuální asistentka Kate, aby dokázala více rozumět, na co se jí ptáte, a uměla podle toho reagovat.

Změnou projde i mobilní bankovnictví ČSOB Smart, které bude umět nabídnout všechny produkty a služby tak, aby už jste nemuseli vůbec navštěvovat pobočky, pokud nechcete. Ale i některé pobočky projdou změnou.

U řady poboček je naplánována modernizace. Na call centru investujeme do automatizace. Věnujeme se také vylepšování interních procesů, například robotizaci. Klient by měl tyto investice poznat především ještě ve větší kvalitě služeb, které nabízíme online, nebo v rychlosti vyřízení svých požadavků, uvádí tiskový mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Komerční banka

Komerčka letos plánuje kompletně změnit technologickou platformu a bankovní systém. Vlastně jsme vedle stávající Komerční banky vybudovali novou, na nových základech. Ostré spuštění plánujeme v první polovině roku, říká mluvčí banky Šárka Nevoralová.

Důležitým projektem pro banku zůstává sdílení bankomatové sítě s ostatními bankami, které Komerčka spustila spolu s MONETA Money Bank už vloni v létě. K projektu se nyní od 1. února 2023 připojí také Air Bank a UniCredit Bank.

Max banka

Nástupkyně někdejší Expobank, kterou v loňském roce koupila Banka CREDITAS, se chystá pustit i do hypoték, respektive do jejich refinancování.

Tak jako si díky Refixu mohou klienti zlevnit své půjčky, kontokorenty a kreditní karty převedením do Max banky, chystáme pro rok 2023 obdobně nastavený produkt pro refinancování hypoték. Klienti si své refinancování budou moci vyřídit kompletně online, bez návštěvy pobočky, a tak snadno a rychle získají výhodné sazby své hypotéky, sdělila Ivana Pícková, předsedkyně představenstva.

To naznačuje, že Max banka pracuje na své slibované digitalizaci. Po koupi a rebrandingu Max banky slíbilo vedení Banky CREDITAS, že má v plánu udělat z Max banky plně digitalizovanou banku, která má jedinou pobočku v Praze. Zatím se od října 2022 mnoho nezměnilo. Mobilní aplikace stále slouží jen pro přehledy zůstatků na účtu a platební karty. Okamžité platby banka také neumí, slabinou je i chybějící možnost BankID.

K updatu mobilní aplikace určitě dojde, vše je ve finální části vývoje, vzkázala tisková mluvčí banky Anna Bakošová. Tak uvidíme, nechme se v tomto roce překvapit, jak si banka se slibovanou digitalizací poradí.

mBank

mBank se letos chystá posílit zejména v oblasti virtuálních platebních karet. Vedle toho se naši klienti můžou těšit například na další digitalizaci procesu žádosti o úvěr. Díky využití moderních nástrojů, jako jsou bankovní identita nebo otevřené bankovnictví, budeme schopni vyřídit žádost o úvěr v řádu minut i u pro banku zcela nového klienta, říká Martin Podolák, zástupce generálního ředitele mBank ČR pro oblast produktového a segmentového managementu.

MONETA Money Bank

Jednou z novinek, kterou banka spustila už v prosinci 2022, je nový voicebot v ostravském call centru, který zvládne obsloužit několik klientů najednou. Zatím zvládá ty základní a nejčastější požadavky. V průběhu roku se má jeho porozumění a práce zlepšovat.

Kromě toho bychom rádi v průběhu roku 2023 pokračovali v další postupné digitalizaci produktů pro naši komerční klientelu tak, abychom živnostníkům a firmám mohli v brzké době nabídnout v režimu online podobné nabídkové spektrum, jaké již nyní nabízíme online domácnostem. Právě klientům z řad fyzických osob nabízíme 98 % veškeré naší nabídky produktů a služeb v digitální podobě, říká mluvčí banky Zuzana Filipová.

Banka připouští, že se připravuje na vysoké výdaje kvůli dani z neočekávaných zisků (windfall tax), kvůli které bude muset omezit plánované investice, přesto však se chce pustit do postupné modernizace pobočkové sítě.

Oberbank

Tato banka má na jaro přichystané nové modely privátních balíčkových kont, které mají rozšířit stávající produktovou řadu běžných účtů. Novinky mají přijít i v oblasti karet a jejich pojištění.

Rovněž se chystáme rozšířit nabídku debetních karet o novou zlatou kartu Mastercard s rozšířeným cestovním pojištěním. Součástí nových karet pro firemní a privátní klienty budou také platby v mobilu Apple Pay. Významnou novinkou bude také zahájení prodeje pojištění, nejprve doplňkového pojištění ke kartám, s rozšířením produktů do budoucna, říká mluvčí banky Monika Heiserová.

Raiffeisenbank

„Raiffka“ bude v letošním roce pracovat na vylepšování mobilní aplikace. Jedna z konkrétní věcí, které na letošní rok chystáme v mobilním bankovnictví, je vylepšení různých grafických přehledů. Nově budou v mobilní aplikaci dostupné grafy příjmů a výdajů, umožníme našim klientům vytvořit si vlastní kategorie výdajů nebo si zvolit kategorii při zadání trvalého příkazu. Zavedeme pro ně v mobilním bankovnictví také virtuálního asistenta s hlasovým ovládáním, vypočítává mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.

Od 10. ledna 2023 se do mobilní aplikace přidal slevový program RB Club. Na hlavní stránce sekce RB Club uživatelé aplikace najdou vyhledávání napříč všemi nabídkami, top slevy a kategorie nabídek. Jednotlivé kategorie si uživatel může nastavit jako oblíbené a vidět hned na hlavní stránce nabídky, které ho zajímají nejvíce, říká produktový manažer mobilního bankovnictví Raiffeisenbank Vratislav Kříž.

Jako další inovaci chce Raiffka letos zpřístupnit službu Bank ID pro cizince a pro hromadné podepsání dokumentů.

Služba odložených plateb PlatimPak dostane nové funkce a bude přístupná i v mobilní aplikaci a platbu bude možné rozložit na 4 měsíce.

UniCredit Bank

UCB plánuje spustit možnost přihlašování přes bankovní identitu a také možnost podepisování dokumentů v mobilní aplikaci. Produkty banky už půjde sjednat online jak v internetovém bankovnictví, tak i v mobilu.

Pokud jste klienty banky a máte staženou „appku“, budete přes ni moct volat na call centrum, aniž by si vás operátor ověřoval. Banka bude dál pokračovat v digitalizaci služeb jak pro retailové klienty, tak i pro firemní klientelu.