Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Zlomené nohy, rozbitá okna i vážné nemoci. S dětmi zkrátka bývají vedle radostí také starosti. Některé navíc krom jiného můžou znamenat citelný zásah do rodinného rozpočtu. Řešením finančních trablů může být pojištění.

Jenže pojistek je na trhu mnoho, mají různé podmínky a rozsah pojistného krytí. Předtím, než nějakou z nich vyberete, je proto vhodné mít jasno v tom, v jakých situacích za škodu způsobenou dítětem odpovídá rodič, co po vás může druhá strana požadovat, nebo jakým způsobem pojišťovny oceňují následky úrazu.

Odpovědnost za dítě. Kdo ji má?

Předně – ne všechny škody, které vaše dítě napáchá, musí jít nutně za vámi. Záleží, kde k nehodě došlo a kolik je vašemu dítěti let. Obecně totiž platí, že pokud škodu způsobí dítě mladší 13 let, odpovídá za škodu ten, kdo nad ním zanedbal dohled. Tedy pokud například učitel na školní exkurzi neohlídá dítě a to rozbije drahou vázu, nebo zraní spolužáka, měla by jít odpovědnost za učitelem a náhrada vzniklé škody za školou.

Pokud by se ale podařilo prokázat, že nedošlo k zanedbání dohledu, musel by si škodu uhradit sám poškozený. V rámci pravidel stanovených zákonem jsou pak možné i určité výjimky – například by mohlo k náhradě škody i ze strany dítěte mladšího 13 let dojít v situaci, kdy by to bylo vzhledem k jeho majetkovým poměrům spravedlivé.





Děti nad 13 let jsou pak za škody spoluzodpovědné, ať už pod dohledem byly, nebo ne – pokud byly schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho následky.

Výběr pojištění odpovědnosti: Na co dát pozor?

Nehody se ale samozřejmě nedějí jen ve škole, nebo dětem mladším 13 let. Pak může jít odpovědnost za škodu za vámi. Navíc – zatímco rozbité okno dost možná zaplatit zvládnete, poplatit škody způsobené na zdraví může být problém.

Pokud se totiž vaše dítě na kole srazí třeba s chodcem a dojde k úrazu, může po vás zraněný ve finále požadovat nejen proplacení nákladů na léčení, ale i náhradu ušlého výdělku, bolestné či náhradu za ztížení společenského uplatnění.





Právě tyhle situace pak může pokrýt pojištění občanské odpovědnosti v běžném životě, lidově pojistka na blbost. Pojištění kryje škody na majetku a zdraví třetích osob, které způsobí členové vaší domácnosti – tedy vedle vás a dětí i váš partner, nebo dokonce domácí mazlíček. Pokud jde o zvířata, ty některé pojišťovny zahrnují automaticky, u jiných si je musíte připojistit.

Základním rizikem, které pojišťovny v rámci pojištění odpovědnosti kryjí, jsou škody vzniklé při vedení a provozu domácnosti (karambol v obchodě, vytopení sousedi), rekreaci a zábavě a případně i vlastnictví nemovitosti (spadlá taška ze střechy) a vlastnictví domácích a hospodářských zvířat (pes vběhne do cesty cyklistovi).

Ovšem pozor: počítají se jen škody, které způsobíte cizí osobě. Pokud tedy vaše dítě cokoli zničí někomu z rodiny – ať už přímo ve vaší domácnosti nebo takzvané osobě blízké, pojišťovna plnit nebude.

Před výběrem konkrétní pojistky se pak vyplatí zamyslet se nad vaším životním stylem. Pokud hodně cestujete, pohlídejte si územní platnost pojištění – většina pojistek kryje škody vzniklé v rámci Evropy, některé pojišťovny se ale omezují jen na Česko, jiné nabídnou krytí všude na světě.

Jestli jste sportovně založená rodina a často pro děti půjčujete nejrůznější sportovní vybavení, vyplatí se pohlídat, zda daná pojišťovna kryje také škody vzniklé na pronajatých věcech. Pokud krytí pronajatých věcí v pojistných podmínkách najdete, zajímejte se také o to, do jaké výše pojišťovna škodu proplatí. Limit zde může být nižší, než jaký máte nastavený v rámci celé pojistky.

Vedle specifických výluk daných pojišťoven je samozřejmě potřeba počítat také s obecnými výlukami, kdy pojišťovna neplní v případě škod vzniklých například válečnou událostí či terorismem.

Kolik za pojištění zaplatíte, závisí na rozsahu pojistného krytí – kolik a jaká konkrétní rizika máte pojištěná a také na tom, na jak vysokou částku jste se pojistili.

Rozbilo někdy vaše dítě v obchodě, na návštěvě nebo v muzeu nějakou drahou věc? Ano.

Ne.

Jak funguje plnění u úrazového pojištění?

Úrazy se samozřejmě nedějí jen třetím osobám, zlomená noha může potrápit i vaše dítě. Pokud vám ho se sádrou přivezou ze školy nebo nějaké školní akce, platí, že by vám škola následně měla vyplatit odškodné: Školy odpovídají žákům za škodu na zdraví, která se jim stala při vyučování. Kdy plně a kdy jen částečně?

Dítě se sádrou nebo jiným zraněním často znamená také to, že s ním jeden z rodičů musí zůstat doma nebo mu dělat doprovod během pobytu v nemocnici. To pro rodiče většinou znamená nižší příjem – během péče o nemocné dítě lze čerpat ošetřovné, až na 90 dní i dlouhodobé ošetřovné, které odpovídá zhruba 60 % předchozích příjmů.

Zatímco menší úrazy se tedy mnohdy dají zvládnout s pomocí dávek a úspor, pokud dojde na závažnější zdravotní problémy, můžou rodiče čelit o dost náročnější finanční situaci.

Ostatně – specialisté na pojištění často radí, aby se rodiče při sjednávání úrazového, respektive životního pojištění, více soustředili právě na krytí trvalých následků a dalších dlouhodobějších zdravotních komplikací. Nebo jinak řečeno: větších zdravotních průšvihů, které většinou znamenají delší a nákladnější léčbu, rehabilitace nebo pomůcky.

Abyste mohli dobře promyslet a zvážit, zda vaše rodina tento typ pojištění potřebuje a co od něj máte chtít, je dobré vědět, jak funguje.

Předně – pokud si vaše dítě zlomí ruku, nečekejte, že vám pojišťovna vyplatí stotisícové sumy. Ačkoli se pojištění obvykle sjednává na pojistné částky v řádech milionů korun, nemusí to znamenat, že na ně dosáhnete.

Konkrétní plnění se totiž vždy odvíjí od druhu úrazu a rozsahu tělesného poškození. K jeho určení slouží pojišťovnám takzvané oceňovací tabulky, ve kterých najdete seznam nejrůznějších diagnóz a jejich procentuální ohodnocení. Toto ohodnocení pak určuje, kolik procent ze sjednané pojistné částky vám pojišťovna za dané poranění vyplatí.

U drobných úrazů jako natržené šlachy, vymknuté prsty, podvrknuté klouby nebo méně závažné zlomeniny pak většinou najdeme pouze nižší jednotky procent, což by například při pojistné částce 1 mil. Kč odpovídalo pojistnému plnění v řádu desítek tisíc Kč.

Na druhou stranu – často pojišťovny nabízí takzvané progresivní plnění, což znamená, že od určitého procenta tělesného poškození se pojistné plnění naopak násobí.

Obdobně se to má s denním odškodným úrazu či hospitalizací, což jsou další plnění, která vám může pojišťovna vyplatit. V rámci dětských pojistek u některých pojišťoven narazíte také na denní ošetřovné, které pojišťovna platí pečujícímu rodiči nad rámec denního odškodného či peněž za hospitalizaci.

I u tohoto krytí se přitom sjednává určitá částka, na kterou budete mít nárok po dobu, kdy se bude dítě s úrazem léčit doma, nebo v nemocnici. Ovšem pozor – nepočítá se skutečná doba léčení, ale vždy maximálně doba stanovená v oceňovacích tabulkách. Neplatí to však bez výjimky – v nabídkách pojišťoven lze najít například i pojištění hospitalizace s progresí. To znamená, že čím je pobyt vašeho dítěte v nemocnici delší, tím vyšší bude plnění.

V praxi: Za zlomeninu lýtkové kosti například u jedné z pojišťoven dostanete 8 % z pojistné částky a denní odškodné maximálně po dobu 56 dní, což by při denním odškodném 500 Kč dělalo maximálně 28. tis. Kč.

V rámci úrazového pojištění se pak samozřejmě pojišťují také trvalé následky způsobené úrazem – na jejich výplatu ovšem obvykle dochází až po jednom roce od úrazu, kdy je možné následky lépe stanovit.

Úrazové, životní ale i cestovní

Samostatné úrazové pojištění dnes najdete především v nabídce menších pojišťoven, případně zdravotních pojišťoven. Větší pojišťovny ho zahrnují spíše do životních pojistek. Ty vedle úrazů dokážou pokrýt také další zdravotní rizika jako závažná onemocnění, někdy také dětskou invaliditu, respektive připojištění závislosti na péči. V případě těchto rizik by pak měly pojišťovny vyplatit sjednanou pojistnou částku.

Pojišťovny ale umí vyjít vstříc i rodičům, kteří chtějí pojistit dítě například jen po dobu letního tábora. Krátkodobé úrazové pojištění jako takové dnes nabízí pouze pojišťovna UNIQA. Zároveň je ale možné pojistit dítě pro případ úrazu i v rámci tuzemského cestovního pojištění. To může vedle úrazů nebo ztráty zavazadel krýt také pojištění odpovědnosti, o kterém byla řeč v první části článku.