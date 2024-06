Deset věcí, které musíte vědět o bitcoinu

První řada podcastové série Bitcoin a blondýna je za námi. Ale protože víme, že opakování je matka moudrosti, přinášíme souhrn hlavních informací, které zazněly v jednotlivých dílech.

Proč by vás měl bitcoin zajímat?

V období vyšší inflace, kdy současné peníze (tzv. fiat měna) přestávají plnit funkci uchovatele hodnoty a na spořicích produktech tím často přicházíme o část hodnoty, může být bitcoin řešení, které pomůže proti znehodnocování bojovat. Když se totiž podíváme na hodnotu bitcoinu, z dlouhodobého hlediska roste.

Bitcoin nemůže generovat nikdo jiný než těžaři. Proto je tato kryptoměna soustavného znehodnocování zásahy zvenčí ušetřena. Jakákoliv změna v programu bitcoinu jde udělat jen tak, že se na ní shodne strašně moc lidí. Všichni, kteří jsou v tom zainteresovaní, například provozovatelé uzlů nebo těžaři. A nikdo z nich samozřejmě nepůjde proti svému byznysu, vysvětluje Tomáš Krause, provozovatel webu Bitcoinvkapse.cz.

V prvním dílu našeho podcastu se dále bavíme i o dalších funkcích, které bitcoin může nabídnout. Proč ho nazýváme bankou v kapse, která může být pro některé lidi darem z nebes? A proč právě bitcoin a ne jiné kryptoměny?





Bitcoin není pyramida ani zázrak, co z vás udělá přes noc milionáře. Proč by vás měl zajímat?

Jak celý systém funguje a proč se u bitcoinu snižuje inflace?

Bitcoin je virtuální měna. Jeho systém funguje na síti nezávislých počítačů, jejichž uživatelé si stáhli příslušný software a začali ho v dané síti provozovat. Některé počítače v síti plní roli tzv. uzlů, jež pomáhají síť udržovat v chodu, distribuují po ní bitcoinové transakce, ověřují jejich platnost, potvrzují je a zajišťují dodržování pravidel sítě.

Když je ověřena platnost transakce, přidá se ta do tzv. blockchainu, což je databáze, jež uchovává všechny bitcoinové transakce tak, aby byly chráněné proti neoprávněnému zásahu z vnějšku i ze strany uzlů. Je to tedy jakási zabezpečená účetní kniha, kde jsou navždy zapsány všechny transakce z bitcoinové sítě, které navíc existují v obrovském množství kopií po celém světě.

Kromě počítačů, které plní funkci uzlů, v síti působí také speciální jednoúčelové počítače (tzv. ASIC minery) v roli těžařů. Bitcoin je totiž navržen tak, že mince se uvolňují do oběhu postupně, a právě těžaři zajišťují, že nové mince vůbec vznikají. Samotné těžení není řešení komplikovaných matematických operací, jak se často chybně říká. Jde naopak o jednoduchou operaci, kdy těžař hledá číslo, které vyhoví nějakému zadání. Náročná na celém procesu je rychlost, se kterou tyto operace probíhají.

Kromě odměny za těžení dostávají těžaři i odměnu za zpracované transakce, proto budou vždy motivovaní síť provozovat, a proto uživatelé sítě platí za zasílání bitcoinů drobný poplatek.

Těžaři těžbou získávají tzv. bloky s transakcemi, které se dějí po celém světě. Když se blok naplní, těžaři hádají zmíněné číslo. Jakmile ho někdo uhodne, blok se zapečetí, transakce v něm se potvrdí – proběhnou – a začne se plnit zase další blok. Těžař, který uhodne číslo jako první, získává odměnu 3,125 bitcoinu.

Ve druhém dílu našeho podcastu si také vysvětlujeme, proč se u bitcoinu stále snižuje inflace, proč se náročnost těžby bitcoinu jednou za dva týdny automaticky reguluje a jaké bezpečnostní pojistky systém bitcoinu má.

Proč se u bitcoinu stále snižuje inflace a jak celý systém funguje?

Kde pořídit první bitcoin?

Při rozhodování o tom, kde koupit bitcoin, je dobré zvážit, jestli chcete jít z nějakého důvodu cestou anonymního bitcoinu, nebo vám nevadí si pořídit bitcoin s identifikací. V souvislosti s touto problematikou se setkáte se zkratkou KYC (know your customer), kdy bitcoinové burzy nebo směnárny musí identifikovat své zákazníky, uchovávat o tom záznamy a předávat je státním orgánům. Bitcoin byl ale navržen jako peer-to-peer, takže se dá používat i bez prostředníka. Můžete si tak pořídit bitcoiny například přímo od jiné osoby, která se s vámi může podělit o bitcoiny bez identifikace (tzv. noKYC). Anonymně můžete pořídit tuto kryptoměnu také z bitcoinmatu, tam ale jen za určitých podmínek.

Burza, kde se obchoduje bitcoin, funguje stejně jako jiné burzy. Když se cena nabídky i poptávky potká, dojde k transakci. Buď můžete nakupovat na burze za aktuální nabízenou cenu, nebo nastavit pokyn k nákupu, až cena klesne na určitou úroveň.

I provoz bitcoinových směnáren se podobá klasickým směnárnám. Bitcoiny tu nakoupíte jednoduše na pár kliků s tím, že při nákupu akceptujete prostě nabízený kurz. Drtivá většina bitcoinových směnáren funguje čistě online.

Bitcoinmat umožňuje nakoupit bitcoin bez identifikace. Nákup ale musí být do určité částky, poté už i provozovatel bitcoinmatu podléhá povinnosti vás při transakci ověřit. Bitcoinmaty najdete většinou v nákupních centrech.

Bitcoiny bez identifikace můžete pořídit i od jiné osoby, například přímo od těžaře nebo jiného bitcoinera.

Ve třetím dílu našeho podcastu si také vysvětlujeme, k čemu může být užitečný bitcoin bez identifikace (noKYC), na co dát pozor, aby bez vaší identity zůstal i nadále, jak bezpečně koupit bitcoin od někoho jiného, na co určitě nezapomenout poté, co si bitcoin pořídíte, a jakou metodou jednoduše a spolehlivě bitcoin nakupovat, když ho chcete shromažďovat dlouhodobě.

Kde pořídit svůj první bitcoin? Poradíme, na jakou otázku byste si předtím měli odpovědět

Jak uchovávat nashromážděné bitcoiny?

Pokud jste si koupili bitcoiny, neměli byste si je nechávat uložené na burze nebo ve směnárně. Dokud je nemáte uložené ve spolehlivé bitcoinové peněžence, nejsou skutečně vaše.

Bitcoinové peněženky (dnes se bavíme o těch on-chain, které uchovávají bitcoiny v blockchainu) můžeme rozdělit do několika kategorií:

online peněženky,

papírové peněženky,

softwarové peněženky,

hardwarové peněženky.

Jen některé z výše jmenovaných ale dává smysl používat.

Online peněženka nabízí vlastníkům bitcoinu asi tolik bezpečí, jaké nabízí ponechání kryptoměny na burze. V těchto případech svá aktiva prostě necháváte uložené u třetí strany v online prostoru a spoléháte na jeho solidnost a dobré zabezpečení.

Papírovou peněženku si vytvoříte tak, že bitcoin prostě vytisknete na papír (ať už formou adresy, nebo QR kódu) a ten uložíte na bezpečné místo. Je to řešení nezávislé na jakémkoli hardwaru a softwaru, na druhou stranu papír snadno podlehne zkáze.

Softwarové peněženky existují v podobě aplikací, které nainstalujete do počítače nebo svého mobilu. I když jde o jistější řešení než je online peněženka, stále existuje riziko, že vaše zařízení, na kterém peněženku máte, infikuje škodlivý kód, přes který útočníci bitcoiny ukradnou. Využít můžete například softwarové peněženky:

Electrum – pro Windows, Linux, macOS, Android. Bohužel neexistuje pro iOS (iPhone),

Green pro mobily s Androidem i iOS,

Blue Wallet– pro mobily s Androidem i iOS.

V softwarové peněžence byste ideálně neměli mít uložený bitcoin za stovky tisíc. Uvažujte nad ní spíš jako nad klasickou peněženkou, kterou nosíte při sobě. Taky s sebou běžně nenosíte v hotovosti tak vysoké částky.

Na ty už využijte hardwarové peněženky. Jde o samostatná zařízení, podobná USB přívěsku na klíče. Bez přívěsku a bez znalosti hesla k němu s vlastněným bitcoinem nenaděláte nic. Jde prakticky o neprůstřelné řešení, myslí si Tomáš Krause a připomíná celosvětově známou a asi i nejoblíbenější hardwarovou peněženku Trezor, která vzešla z českých rukou zakladatelů společnosti Satoshi Labs.

Dále ve čtvrtém dílu probíráme například to, jak pracovat s poplatky za transakce, co je to seed a jak ho uchovat a vysvětlujeme, co je shamir backup nebo passphrase a kdy se vám tato řešení budou hodit.

Koupili jste si bitcoin? Poradíme, v jaké peněžence bude v bezpečí a čemu se raději vyhnout

Součástí první série podcastu Bitcoin a blondýna byla i soutěž, která proběhla ve spolupráci s firmou Trezor. U každého dílu byl vylosován jeden vítěz trička s logem této společnosti (výherce jsme kontaktovali průběžně). Po vydání všech deseti dílů jsme dali dohromady všechny správné otázky z jednotlivých epizod (celkem 723) a z nich jsme pak vylosovali tři výherce hlavní ceny – peněženky Trezor Safe 3: David L. (Ústí nad Labem),

Michal B. (Horní Moštěnice),

Ellen D. (Praha 8). Vedle toho jsme vylosovali i výherce dalších pěti triček společnosti Trezor: Jiří F. (Plzeň),

Libor Z. (Svitávka),

David V. (Brno),

Jaroslav K. (Salaš),

Vladimír B. (Holice).

Platby bitcoinem

Placení bitcoinem může probíhat ve dvou režimech. Tzv. onchain transakce jsou zapsané v oné velké „účetní knize“, v blockchainu. Jde o nevratnou a trvale evidovanou platbu, se kterou se pojí vyšší poplatky a která neprobíhá okamžitě, ale až poté, co je ověřena její platnost (proběhne cca za 10 minut). Na druhou stranu transakce připisuje bitcoiny přímo vám na vaši adresu a máte nad nimi úplnou kontrolu.

Protože jsou ale onchain transakce pro některé účely příliš těžkopádné a drahé, vznikla před několika lety nad blockchainem ještě jedna vrstva, které říkáme Lightning network. Platby jsou v tomto režimu rychlejší a mnohem levnější. Poplatek za transakci hradí platící a stanovuje se z výše posílané částky. Lépe se hodí pro menší transakce, které není nutné jednotlivě v blockchainu evidovat (zapisují se tam jen jednou za čas). Na platby přes Lightning network používáme jiné peněženky. Jde o softwarové aplikace v mobilním telefonu (např. Phoenix, Wallet of Satoshi nebo česká Bitlifi). Umí samozřejmě ale i onchain transakce, abyste si zde shromážděné satoshi mohli přesunout na bezpečnější místo prostřednictvím transakce, která je zapsaná v blockchainu.

Lightningové peněženky se dělí na dva druhy. Custodial a non-custodial (neboli hostované a nehostované). Máte-li custodial (hostovanou) peněženku, znamená to, že vaše aktiva v ní jsou fakticky pod kontrolou provozovatele peněženky, který vlastní privátní klíče, takže v nich raději uchovávejte jen menší obnosy. Zmíněná Bitlifi a Wallet of Satoshi patří mezi custodial peněženky a mají jednoduché ovládání. Mohou tak být první volbou pro začátečníky, kteří si chtějí placení v lightningu osahat.

Více uživatelské zručnosti musíte projevit u nehostovaných peněženek (non-custodial), u kterých jste ale pány svých bitcoinů, privátní klíče vlastníte vy. Z výše jmenovaných je nehostovanou peněženkou jen Phoenix.

V pátém dílu našeho podcastu si dál povídáme o tom, jak tyto platby fungují, kde najít informace o obchodnících, kteří přijímají platby v bitcoinech nebo jak může bitcoinová platba pomoci v situaci, kdy potřebujete poslat peníze do zahraničí, ale stávající služby jsou jen drahé a pomalé.

Bitcoinem zaplatíte kafe nebo pošlete snadno milion na druhý konec světa. Poradíme, jak

Halving není půlení bitcoinu

Ačkoli těžení není řešení komplikovaných matematických operací, výkon k němu potřeba je. Těžař, který jako první uhodne číslo vyhovující zadaným parametrům (viz výše), získává odměnu 3,125 bitcoinu (plus odměnu z poplatků za transakce, které se v tom daném bloku těžily).

Když Bitcoin vznikl, byla odměna za vytěžení bloku ve výši 50 BTC. V roce 2012 se snížila na 25 BTC, v roce 2016 na 12,5 BTC a v roce 2020 na 6,25 BTC.

Tato odměna se ale po potvrzení každých 210 000 bloků snižuje na polovinu. Toto půlení označujeme jako halving. Protože získání každého bloku trvá zhruba deset minut, k halvingu dochází pravidelně jednou za čtyři roky. Ten poslední proběhl letos v dubnu.

Možná vás napadne, že byste si doma také nějaký ten bitcoin vytěžili. Těžební počítače (tzv. asic minery) jsou ale drahé a energie už také. Navíc nemáte jistotu, že zrovna váš počítač někdy uhodne zmíněné číslo, za které získáte odměnu.

Přesně proto vznikly tzv. těžařské pooly. V nich si jednotlivci sloučí výkony svých počítačů a pak má pool větší šanci, že dané číslo uhodne. V případě úspěchu pak rozdělí svým členům odměnu poměrnou částí podle toho, jak který uživatel tomu poolu přispívá svým výkonem, vysvětlil Tomáš Krause, provozovatel webu Bitcoinvkapse.cz.

Dále v šestém dílu bavíme o tom, co se stane poté, až se odměna pro těžaře ještě několikrát přepůlí, co je to tzv. security budget a probíráme také dva přístupy ohledně budoucího zabezpečení sítě pro případ, že by počet těžařů začal rapidně klesat, a o tom, co se asi stane, až se dotěží vše, co vytěžit jde. Dáváme také tip na fajn knížku o bitcoinu, kterou si na internetu můžete stáhnout zdarma.

Halving: O co jde a co od něj mají čekat ti, kteří vlastní bitcoiny?

Jak přijímat platby v bitcoinech v rámci podnikání?

Začít ve svém podniku přijímat bitcoin není náročné. Potřebujete k tomu chytrý telefon nebo tablet. Na dané zařízení si pak nainstalujete (samozřejmě jen z Google Play nebo App Store) nějakou z bezplatných peněženek, které umí platby v rámci Lightning network.

Uvažujeme-li například Wallet of Satoshi, doporučujeme v menu vpravo nahoře nastavit peněženku do češtiny a na české koruny. Nezapomeňte vyplnit také váš e-mail, který vám peněženku pomůže obnovit, pokud byste o zařízení z nějakého důvodu přišli. Bez nastaveného e-mailu v takovém případě o své bitcoiny přijdete.

Bude-li chtít zákazník platit bitcoinem, spustíte peněženku (uvádíme na příkladu Wallet of Satoshi), kliknete na možnost „Přijmout“ a pak na tlačítko s ikonou blesku. Dále kliknete na možnost „Určit částku“ a dále na šipky, přes které zadáte konkrétní sumu v Kč (a ne v satoshi). Po zadání částky kliknete na možnost „Generovat fakturu“ a následně zákazníkovi ukážete vygenerovaný QR kód.

Zákazník si ho načte a ze své peněženky vám obratem platbu pošle. Vaše peněženka ohlásí příjem platby.

A jak to bude v tomto případě s daněmi? O tom píšeme v článku Jak danit bitcoin, když ho chcete přijímat ve svém podniku?

Probíhá-li platba ve vrstvě Lightning network (platit za kafe onchain platbou je ekonomický nesmysl), poplatek je v nicotné výši (haléře) a strhává se odesilateli, nikoli příjemci.

V sedmém dílu našeho podcastu si dál povídáme o tom, na co důležitého nezapomenout, pokud budete chtít platby v bitcoinech přijímat a jak v podniku přijaté bitcoiny evidovat účetně.

Jak přijímat platby v bitcoinech v rámci vašeho podnikání?

Má smysl kupovat altcoiny nebo se pokoušet o trading?

Jako altcoiny (alternativní mince) označujeme všechny kryptoměny kromě bitcoinu. Mezi nejznámější altcoiny řadíme např. Ethereum nebo Litecoin.

Smart-contract je dohoda stran prováděná programem. Zdrojový kód, v němž jsou zaneseny smluvní podmínky, se ukládá v blockchainu. Program se spouští automaticky a ke splnění vyplývajících závazků dojde bez ohledu na následnou vůli smluvních stran.

Altcoiny se často využívají k různým jiným účelům, než k jakým byl stvořen Bitcoin. Řeší například smart-contracty, privátní nebo skupinové transakce apod. Některé altcoiny se zase specializují na specifické trhy či sektor (např. mince pro microplatby).

Srovnávat altcoiny s bitcoinem je ošemetné, protože z povahy věci nejde o totéž. Tomáš Krause altcoiny přirovnává spíš k akciím startupu, který je vytvořil. Zatímco systém, na němž běží bitcoin, je nezávislý a mince samotná funguje jako uchovatel hodnoty, prostředek směny a jeho systém si poradil i s problémem inflace, altcoiny za sebou mají v reálném světě nějaký subjekt, který je řídí a rozhoduje, co se bude s nimi bude dít (nebo výrazně ovlivňuje konsenzus).

Nebezpečí tedy často spočívá v nepředvídatelnosti. Než nějaký altcoin koupíte, Tomáš radí se před tím ještě podívat na jeho kurz k Bitcoinu. U všech uvidíte, jak hodnota v čase klesá. Takový graf by vám měl napovědět, že kdybyste před rokem koupili bitcoin, tak jste na tom lépe .

Pokud už si nějaký čas s Bitcoinem hrajete, možná máte pocit, že máte dost zkušeností na to, abyste mohli spekulovat na růst nebo na pokles hodnoty na burze. Pokud za sebou ale nemáte zkušenosti třeba se spekulováním u akcí či na forexu, měli byste si to dvakrát rozmyslet.

Představa, že krypto se vydělává tak, že jdu na burzu, nakoupím a za týden to prodám za dvojnásobek, je cesta do pekel a já bych před tím každého varoval, říká Tomáš, který na svém webu v minulosti své zkušenosti s tradingem průběžně popisoval.

Pokud vám chybí zkušenosti, nesnažte se odhadnout, kdy je cena nejvyšší nebo naopak nejnižší. Vhodnější je jít spíš cestou DCA (dollar-cost averaging) a nakupovat po menších částkách pravidelně a tím odstínit větší výkyvy v ceně bitcoinu. Jednou nakoupíte levně, jednou draze a v průměru z toho může být zajímavé zhodnocení, aniž byste museli denně ležet v burzovních grafech.

V této souvislosti zmiňme český startup Štosuj (recenzi na službu najdete na Tomášově webu), který umožňuje nastavit kdy a za kolik peněz proběhne automaticky nákup bitcoinu (resp. satoshi).

V osmém dílu našeho podcastu si dál vysvětlujeme, co je páka a jak funguje.

Má smysl kupovat i jiné kryptoměny než bitcoin nebo se pokoušet o trading?

Podvody kolem kryptoměn

Útočníci, kteří se snaží vylákat z lidí podvodem jejich peníze, zneužívají jména velkých firem, známých osobností a výjimkou není ani bitcoin. To ale ještě nedělá podvod z projektu samotného, jen mu tento fakt kazí pověst.

Jak už jsme upozorňovali ve třetím dílu, není úplně chytré používat bitcoin pro podvody, protože často není tak anonymní, jak si mnozí myslí. Na druhou stranu je velice obtížné jednou odeslanou platbu v bitcoinech dohledat.

Útočníci jsou často úspěšní jen proto, že se jejich oběť nedokáže na chvíli zastavit a zamyslet, jestli vůbec nabízený příběh dává smysl. Píše vám někdo, že máte někde uložené bitcoiny, které jste nikdy nekoupili? Vážně myslíte, že by vám je někdo věnoval z dobroty srdce?

K domnělým bitcoinům se samozřejmě nikdy nedostanete, ale rozhodně budete chudší o nějaké koruny. Vždycky byste tedy měli být obezřetní v případě, kdy vám má zčistajasna spadnout do klína nějaký nečekaný zisk, jehož získání je však podmíněno nějakou platbou. Většinou stačí zadat tu údajnou firmu či platformu do vyhledávače a snadno a rychle podle recenzí a diskusí zjistíte, že jde o podvod.

Další jednoduchou věcí, kterou si můžete zachránit peníze na účtu, je jednoduché ověření. Když vám volá někdo z banky, od policie nebo jakékoli jiné instituce a chce nějaký nestandardní požadavek, můžete si jeho tvrzení ověřit jen tím, že hovor ukončíte a do dané instituce zavoláte sami přes číslo, které najdete na oficiální adrese. Tak máte jistotu, že mluvíte opravdu se zástupci dané společnosti a ne s útočníky zneužívající její jméno. To samé platí i o webech. Zadávejte jejich adresy vlastnoručně (ty, které navštěvujete často, si můžete nahrát do záložky do prohlížeče), nenechte se na web přivádět odkazem z nějakého e-mailu, mohli byste se dostat na podvodnou stránku.

Selský rozum vám pomůže odstínit i různé neobvykle výhodné investiční nabídky. Pokud slibují roční (nebo dokonce denní) výnos v desítkách procent, měli byste se zarazit. Extrémně výhodným nabídkám neznámých platforem se vyhněte. Lákají na bezkonkurenční nabídky. Jsou ale reálné? Chcete-li investovat, máte spoustu cest, jak to udělat přes ověřené fungující firmy. Výnosy v takové výši jsou fatou morgánou, nebo jde o investici s extrémní mírou rizika, které pravděpodobně nejste ochotni podstoupit.

Pozor dejte i na lákavé nabídky spojené se jménem známé osoby nebo třeba známé značky. Proč myslíte, že by známý český zpěvák, nebo dokonce náš premiér rozdávali veřejnosti své úspory? Stačí se jen zastavit a přemýšlet nad tím, jestli daná nabídka dává ve své podstatě smysl, jestli je pravděpodobné, že se něco takového bude skutečně dít.

Nesdělujte nikomu přihlašovací údaje do svých finančních účtů, privátní klíč ani tzv. seed k bitcoinové peněžence.

V devátém dílu se bavíme o různých příbězích, které podvody často rámují, o podvodech založených na úniku dat a o tom, jak se dá riziko plynoucí z těchto situací aspoň částečně eliminovat.

Podvody okolo kryptoměn: Používejte selský rozum, bitcoin za vaši zbrklost nemůže

Mýty kolem bitcoinu

Kolem bitcoinů koluje hodně mýtů nebo polopravd bez kontextu. Je například pravda, že těžba bitcoinů je energeticky náročná. Čím dál více jsou pro ni ale využívány obnovitelné zdroje energie. K těžbě se často využívají přebytky elektřiny při vodních a solárních elektrárnách, nebo nevyužívaný metan, jenž vzniká jako vedlejší produkt při těžbě ropy a standardně se nechává jen vyhořet, čímž přispívá k emisím CO 2 . Nedávno vyšla studie, podle které pochází elektřina využitá k těžbě bitcoinu z více než poloviny z obnovitelných zdrojů. A kvůli cenám energií to bude čím dál tím víc, myslí si Tomáš Krause.

Mýtus, že bitcoin používají zločinci, souvisí s mylnou představou, že bitcoinu je anonymní. Faktem přitom je, že všechny transakce jsou zaznamenané v blockchainu (což je taková účetní kniha celého systému) a nejde je nijak vymazat.

Určitě je pravda, že si s bitcoinem začali pohrávat nejdříve ti, kteří mají k technologiím blízko. Dříve také nebyli třeba kryptopeněženky, takže ukládání bitcoinu bylo mnohem krkolomnější. Dnes už je svět bitcoinu ale dostupný všem, kdo o něj mají zájem a ne jen „ajťákům“, jak se říká. Jak jsme popisovali v předchozích dílech, pořízení bitcoinu např. na burze nebo online směnárně je velice jednoduché, stejně jako obsluha bitcoinové peněženky, kde si ho pak uložíte.

Další častý mýtus je založený na předpokladu, že hodnota bitcoinu už je tak vysoká, že se nevyplatí do něj investovat. Jasně. Určitě netvrdíme, že se zopakuje zlatá horečka z minulosti, kdy cena bitcoinu překotně rostla o stovky procent. Čím déle je tato kryptoměna déle na světě, tím cenová křivka zplošťuje. Pořád má ale růstový trend.

Dále probíráme i úskalí, která bitcoin má a vy s nimi musíte počítat nebo kde získat bitcoin bez identifikace, jaké jsou poplatky u bitcoinových plateb, jak s nimi pracovat a jakým směrem se asi budou vyvíjet.