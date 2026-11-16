Dědictví vás může připravit o vlastní domov. Na tyto situace lidé často nemyslí

Setkáme se s ním skoro všichni, spousta lidí ho ale vůbec neřeší, dokud už není pozdě. Řeč je o dědictví, které často není příběhem o tom, kterak nám do klína spadl hrnec plný zlata. V praxi může přinést naopak komplikace a je prubířským kamenem prověřujícím vztahy v rodině. Nemusí totiž nutně znamenat další majetek, naopak může vést k jeho ztrátě.
Dědictví není jen právní formalitou. Je to okamžik, kdy se finanční plán potká s realitou rodinných vztahů, zákonných pravidel, emocí a často i nedostatku hotovosti. A právě tam se ukazuje, zda byl majetek skutečně naplánovaný, nebo jen nashromážděný, uvedl Jiři Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která se věnuje finančnímu auditu a poukázal na to, že o dědictví hovoříme méně než o důchodu, investicích či hypotéce, protože se dotýká smrti a citlivé otázky, kdo jednou co v rodině dostane. Řešit ale poprvé dělení majetku až notáře po smrti zůstavitele je podle něj pozdě.
Pokud ho nenaplánujete předem prostřednictvím závěti nebo dědické smlouvy, budou po vás pozůstalí dědit v zákonném režimu, který má pevná pravidla a nemusí odpovídat vašemu přání nebo potřebám rodiny.
Dědění ze zákona
Připomeňme, že zákon majetek přiznává v první řadě nejbližším rodinným příslušníkům podle příbuzenského nebo jiného právního vztahu (např. manželství). Pokud to není možné, myslí i na vzdálenější příbuzné. Pro tyto účely existuje šest dědických tříd, přičemž další třída dědí, pokud neexistují příbuzní ve třídě předchozí:
- první dědická třída: dědí zde děti a manžel, každý obdrží stejný díl (pokud by např. některé z dětí zemřelo dříve, připadne podíl jeho dětem),
- druhá dědická třída: pokud je zůstavitel bez potomků, dědí manžel, rodiče a osoby, které s ním žily ve společné domácnosti aspoň rok přes smrtí a pečovaly o domácnost nebo je zůstavitel vyživoval (všichni mají stejný podíl, ale manžel má nárok aspoň na polovinu celé pozůstalosti),
- třetí třída: pokud není manžel ani rodiče, dědí zůstavitelovi sourozenci a osoby, které s ním rok žily ve společné domácnosti (všichni dědí stejným dílem, pokud některý sourozenec zemřel dříve, přechází podíl na jeho děti),
- čtvrtá třída: pokud neexistují dědici z vyšších tříd, dědí prarodiče stejným dílem,
- pátá třída: dědí praprarodiče (prarodiče rodičů) s tím, že polovina pozůstalosti jde těm z matčiny strany a druhá těm z otcovy strany a každý dvojice si rozdělí podíl napůl,
- šestá třída: zde dědí neteře a synovci a strýcové a tety, všichni stejným dílem.
Pokud dědic neexistuje, majetek připadne státu (tzv. odúmrť). Pamatujte na to, že dědické tituly se mohou vzájemně kombinovat, takže můžete odkázat nějaký majetek dědici na základě dědické smlouvy či závěti a zbytek nechat rozdělit zákon.
Jaké situace nepodceňovat
Stále nejste přesvědčení, že byste měli rozdělení svého majetku po smrti měli věnovat pozornost? Možná vás přesvědčí několik situací, které podle Šafaříka Češi podceňují.
Pozůstalý partner zůstává v domě, který už mu nepatří celý
V případě dědění podle zákona se z nemovitosti, která je dosud manželi vnímána jako vlastní dům, může stát spoluvlastněný majetek. Pokud je dům ve společném jmění manželů a to smrtí zanikne, část, která patřila zemřelému, půjde do dědického řízení.
S pozůstalým partnerem mohou podle konkrétní rodinné situace dědit děti zůstavitele, jejich potomci nebo další osoby určené zákonem. Výsledkem může být situace, kdy partner sice v domě dál bydlí, ale část nemovitosti nově patří dalším dědicům. Na papíře to může vypadat spravedlivě. V praxi to ale znamená, že o domě už nerozhoduje jen ten, kdo v něm žije, vysvětlil Šafařík, podle kterého pak mohou přijít problémy například v situaci, kdy je třeba větší oprava domu nebo jeden z spoluvlastníků potřebuje peníze a navrhne prodej nemovitosti. Dohodu mezi spoluvlastníky domu navíc mohou v praxi komplikovat třeba partneři dětí nebo pozůstalí v zahraničí, kteří k nemovitosti nemají vztah.
V praxi se tak může stát, že manželka, která se svým chotěm celý život splácela rodinný dům, bude po jeho smrti vlastnit sice největší část domu, ale každou větší změnu s ním spojenou bude muset diskutovat ještě se synem nebo dvěma vnoučaty po zemřelé dceři.
Navíc je nutné přihlédnout k tomu, že s odchodem partnera často dojde v domácnosti k výraznému poklesu příjmů, protože náklady už se nerozpočítávají mezi dva příjmy, ale musí na ně stačit jen jeden. Často je zatížený ještě jednorázovými náklady spojené s pohřbem, hřbitovními službami a poplatky spojenými s vypořádáním pozůstalosti.Pokud partneři žili v domě, náklady související s jeho provozem se sice dají osekat, ale nikam nezmizí, stejně tak jako nutnost oprav a udržování nemovitosti.
Nakonec tak vše může dospět k tomu, že pozůstalý partner musí nemovitost prodat, protože už neutáhne její provoz. O případné nutnosti vyplácet jiné dědice ani nemluvě.
Někdy je lepší místo vydědění jen zkrátit dědický podíl. Můžete si tím ušetřit spoustu problémů
Rodina má majetek, ale hotovost chybí
Častý problém podle Šafaříka způsobuje i fakt, že rodiny mají často majetek v podobě nemovitostí, investic nebo třeba firmy, ale jejím členům chybí hotovost, kterou by mohli vyplatit ostatní spoluvlastníky.
Pozůstalý partner se tak může dostat do paradoxní situace: na papíře je majetný, ale v praxi nemá dost dostupných prostředků. Pokud chce získat nemovitost do výlučného vlastnictví nebo zachovat rodinný majetek pohromadě, může potřebovat miliony korun, které nemá a bankovní úvěr nemusí být v důchodovém věku nebo při nižším příjmu reálný, popsal další typickou situaci Šafařík, podle kterého je pak nutná dohoda nebo nutnost pořízení úvěru. Pokud to není možné, může být vlastník nucen část majetku prodat, aby měl na vyrovnání.
Nespoléhejte na to, že se děti domluví
Podle Jiřího Šafaříka je poměrně častou chybou, že se s rozdělením majetku spoléháme na domluvu potomků.
Dědictví není jen racionální rozdělení majetku. Je to emoční situace, ve které se mísí zármutek, staré rodinné příběhy, rozdílné životní potřeby i představy o spravedlnosti. Jedno dítě může potřebovat peníze na vlastní bydlení. Druhé může chtít zachovat rodinný dům. Třetí žije v zahraničí. Do rozhodování mohou vstoupit partneři dětí, rozvody, exekuce, podnikatelská rizika nebo nezletilí dědicové, upozornil zakladatel společnosti Freedom Financial Services.
Samotná závěť nemusí stačit
Závěrem poukázal na to, že i když je závěť důležitým nástrojem, nemusí sama o sobě vyřešit všechny praktické otázky. Bude s ní jasnější, jak zamýšlel zůstavitel naložit se svým majetkem, ale finanční řešení případného vypořádání dalších dědiců zajistit nemusí.
Proto by se podle něj lidé měli zamyslet nad tím, zda je pro ně i rodinu vyhovující dědictví tak, jak jej nastaví zákon. Pokud ne je třeba promyslet, jakou formou majetek rozdělit (závěť, dědická smlouva, darování během života apod.). Měli byste ale řešit i dědické podíly u nemovitostí, zajištění pozůstalého partnera nebo potřebu hotovosti na vypořádání dalších dědiců. Abyste předešli sporům, které mohou vzniknout po vaší smrti, stojí také za to váš záměr rodině vysvětlit.