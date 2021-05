Z jakých bankomatů v Česku (ne)vybírat zahraniční kartou? (TEST)

Výběr hotovosti z bankomatu je dnes standardní součástí balíčků k účtům a v naprosté většině je u spotřebitelů bez poplatku. Lepší bankovní účty mají bez poplatku i výběry z bankomatů kdekoli na světě (to už banky dotují). Střední cestou jdou banky s bezplatnými výběry z bankomatů v EU (protože poplatky v EU podléhají regulaci). Tak či onak není dnes nijak složité mít platební kartu, se kterou vůbec nemusíte řešit poplatky z výběr z bankomatu. Vydavatel správné karty si žádný další poplatek za výběr hotovosti nevezme.

Jenže tu máme ještě provozovatele bankomatu. A ten na to může mít jiný názor. Že máte výběry v ceně účtu či v ceně karty ještě nezmanená, že za ně nic nezaplatíte.

Jak se navyšují poplatky

Za výběr hotovosti z bankomatu můžete zaplatit klidně tři různé poplatky.

1. Poplatek vydavateli karty

Jak jsme si napsali, většinou jsou výběry hotovosti bez poplatku, ale samozřejmě se tu a tam objeví. Poplatek jde vydavateli vaší karty.

2. DCC – garantovaný kurz

Nabídka garantovaného kurzu, alias DCC, vám může vyskočit v případě, kdy provozovatel bankomatu zjistí, že karta je vydána v jiném státě a v jiné měně, než v jaké provádíte výběr. Kurzová marže je variantou poplatku a jde provozovateli bankomatu. DCC může mít smysl jen tehdy, pokud váš vydavatel karty požaduje velkou kurzovou marži za použití karty v cizí měně. Ale to si musíte zjistit předem, nejspíš před bankomatem aktuální kurz zjišťovat nebudete.

3. Poplatek provozovateli bankomatu

Provozovatel bankomatu může žádat za jeho využití poplatek přímo od vás. To se týká případů, kdy v bankomatu vybíráte kartou z jiného státu. Na tento poplatek vás musí předem upozornit. Poplatek jde přímo provozovateli bankomatu. (A ještě dostane poplatek od vašeho vydavatele karty.)

Curve, Revolut, Crypto.com Zen.com a další

Mít zahraniční kartu v Česku není neobvyklé. Je standardem např. pro pendlery, kteří pracují v Německu nebo Rakousku. Mají tam otevřený bankovní účet a k němu platební kartu v eurech. Následně musí v českých bankomatech řešit poplatky a DCC.

Ale i lidé žijící v Česku a placení zahraniční centrálou mívají zahraniční platební kartu, na kterou jim chodí příjem.

A také všechny známé fintechy mají zahraniční platební karty.

Základní rozlišení poplatků: český BIN

Žijete v Česku, utrácíte v Česku, ale pro bankomaty a obchodníky jste cizinec, protože máte „špatnou“ kartu. Existuje cesta, jak z toho ven, ale ne vždy ji můžete ovlivnit. Hlavním ukazatelem je totiž tzv. BIN (Bank Identification Number). BIN je prvních 6–8 číslic na vaší platební kartě. Lze podle něj zjistit, kdo platební kartu vydal, typ karty a pro jaký stát je vydaná.

V praxi to znamená, že zahraniční vydavatel karty může mít jednu vydávanou kartu (např. Mastercard Platinum červené barvy), ale několik BINů. Jeden z nich je určený pro zákazníky z České republiky, druhý pro zákazníky z Německa atp. Univerzální BIN pro zbývající hrstku zákazníků z exotických zemí bude vydávaný třeba jen jako britský, kde má sídlo vydavatel, aby mohli služby používat.

Jaký typ karty s jakým BINem ovlivňuje správnost vyplnění vašich osobních údajů při uzavření smlouvy s daným subjektem, a tedy i správné místo daňové rezidence.

Konkrétně, Revolut nebo Curve na svém začátku měli u platebních karet britské BINy, což výrazně komplikovalo život s jejich kartou v Česku. Po Brexitu však většina původem britských fintechů přešla do Litvy a navíc začala používat více typů BINů. Pro české zákazníky se tak vydávají platební karty, které se tváří jako „české“.

Multitest Měšce

Test serveru Měšec.cz proto sledoval 5 parametrů:

Jak se chová zahraniční platební karta nejznámějších fintechů v českých bankomatech. Které české bankomaty automaticky nabízejí automaticky DCC u zahraničních karet. Které české bankomaty účtují vlastní poplatek za výběr zahraniční kartou. Které české bankomaty nabízejí DCC a zároveň naúčtují poplatek za výběr. Jak vysoké jsou kurzové marže při využití nabídky DCC.

Test proběhl osobně na bankomatech dané sítě provozovatelů ve středu 26. května 2021. Při testu byly použity plastové platební karty zahraničních vydavatelů.

Následné opakování testu potvrdilo, že je jedno, zda u bankomatu použijete platební kartu fyzickým vložením do štěrbiny bankomatu, nebo bezkontaktním načtením, nebo bezkontaktním přiložením mobilu/hodinek ke snímači. Následný proces a výsledek je totožný bez ohledu na způsob načtení údajů z karty.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Platební karty použité pro test výběrů z bankomatů. (05/2021) Zleva: ING PL, Wise, YooMoney, SumUp, Revolut, Zen, Crypto.com, Curve.

1. TEST: „České“ zahraniční karty

Dobrou zprávou je, že pro české rezidenty se platební karty hlavních fintechů dostupných v ČR vydávají jako české, tj. mají český BIN.

Jde o platební karty těchto společností:

Crypto.com

Curve

Revolut

SumUp

Wise

Karta polského fintechu Zen.com (recenze se píše), který sice sídlí v Litvě, se v platebních systémech hlásí jako karta polská.

Do testu jsme ale zařadili i dvě karty nefintechových společností, abychom simulovali reálného zahraničního držitele karty – českého nerezidenta. Vydavatelem jedné karty je polská ING Bank Śląski, druhým vydavatelem je ruská společnost YooMoney (bývalá Yandex.Money).

Zahraniční karty s českým BINem však stejně pro provozovatele bankomatů nemusí nutně znamenat, že jim odpustí poplatek. To si ukážeme dále.

Tabulka níže přehledně ukazuje testované karty, odkud pocházejí a jak se v platebním systému identifikují. Ověření BINů karet Mastercard proběhlo přes veřejně dostupnou databázi Mastercard, v případě karty Visa jde o odhad z praxe používání této karty.

Testované platební karty (abecedně) Název karty Brand karty Typ karty Vydavatel Stát vydavetele BIC Crypto.com Visa Platinum debetní/předplacená UAB „Payrnet“ Litva CZ Curve Mastercard Commercial debetní Curve Europe UAB Litva CZ ING Mastecard Mastercard Standard debetní/předplacená ING Bank Śląski S.A. Polsko PL Revolut Mastercard Platinum debetní/předplacená Revolut Payments UAB Litva CZ SumUp Mastercard Business debetní/předplacená SumUp Limited Irsko

CZ Wise Mastercard Platinum debetní TransferWise Limited Spojené království CZ YooMoney Mastercard World debetní YooMoney, NBCO LLC Rusko RUS Zen.com Mastercard Standard debetní Zen Global UAB Litva PL

2. TEST: DCC na českých bankomatech

Druhý test sledoval, které bankomaty nabízejí možnost DCC u zahraničních karet. Pokud se nabídka DCC zobrazila i u zmiňovaných fintechových karet, znamená to, že u daného provozovatele se identifikovala jako karta vydávaná v jiné měně než v CZK.

Tabulka ukazuje přehled provozovatelů bankomatů v Česku, kteří používají u zahraničních karet DCC. Jsou z ní vidět tyto závěry.

Pouze bankomaty Equa bank a Fio banky neuplatňují DCC. Nikdy a u žádné platební karty. Equa bank však končí a přechází pod Raiffeisenbank, takže poté zůstane Fio banka jedinou bankou, jejíž bankomaty nepoužívají DCC.

Bankomaty ostatních provozovatelů DCC umí a nabízejí (lze jej odmítnout).

Platební karty nejznámějších fintechů se u českých rezidentů identifikují jako karty v CZK a přepočet DCC jim tedy není nabízen. Jedinou výjimkou jsou bankomaty Air Bank. Platební kartu SumUp identifikují jako kartu v eurech a DCC jí nabídnou. Naproti tomu polské karty Air Bank nijak dál nezpoplatnila.

České bankomaty a nabídka DCC Bankomat/Karta Crypto.com Curve ING PL Revolut SumUp Wise Yoo Zen Air Bank – DCC DCC – Česká spořitelna DCC – DCC DCC ČSOB DCC – DCC DCC Euronet DCC – DCC DCC Equa bank – – – – Fio banka – – – – Hello bank! DCC – DCC DCC Komerční banka DCC – DCC DCC mBank (Euronet) DCC – DCC DCC Raiffeisenbank DCC – DCC DCC Sberbank DCC – DCC DCC UniCredit Bank DCC – DCC DCC

3. TEST: Přirážky za výběr zahraniční kartou

Třetí test sledoval, zda český provozovatel bankomatu uplatní možnost naúčtovat další poplatek přímo držiteli karty. A zda lze kartami fintechů vybírat jen povinně s poplatkem, nebo i bez něj.

Poplatky u zahraničních karet účtují 3 banky a 1 nebankovní síť, všechny subjekty na něj upozorní v posledním kroku a máte možnost transakci odmítnout:

Česká spořitelna – 125 Kč Euronet – 99 Kč Sberbank – 150 Kč UniCredit Bank – 125 Kč

Bankomaty mBank provozuje Euronet, takže tam platí stejné poplatky.

S platební kartou Curve na českém BINu můžete vybírat bez poplatků ze všech bankomatů v ČR.

S platební kartou Revolut na českém BINu můžete vybíratbez poplatků, kromě Sberbank, vezme si od vás 150 Kč.

S platební kartou Crypto.com vybíráte rovněž bez poplatků, kromě UniCredit Bank, která si naúčtuje 125 Kč.

U bankomatů Euronet získáte při výběru hotovosti možnost volby. Můžete si vybrat, zda chcete CZK nebo EUR. Tato volba však neplatí pro bankomaty Euronetu s logem mBank, ty vydávají jen koruny.

České bankomaty a poplatky za výběr účtované provozovatelem bankomatu Bankomat/Karta Crypto.com Curve ING PL Revolut SumUp Wise Yoo Zen Air Bank Česká spořitelna 125 Kč 125 Kč 125 Kč ČSOB Euronet 99 Kč 99 Kč 99 Kč Equa bank Fio banka Hello bank! Komerční banka mBank (Euronet) 99 Kč 99 Kč 99 Kč Raiffeisenbank Sberbank 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč UniCredit Bank 125 Kč 125 Kč 125 Kč 125 Kč

4. TEST: DCC + poplatky

Sledovali jsme rovněž, které bankomaty u zahraničních karet nabídnou jak DCC (kurzovní marži), tak naúčtují poplatek za výběr.

Jde o stejné tři banky a jednu nebankovní síť. U zahraničních karet automaticky nabídnou DCC a naúčtují poplatek za výběr. Tady je ale vidět, že UniCredit Bank umí v některých případech účtovat jen poplatek za výběr bez nabídky DCC (šlo o kartu Crypto.com).

Česká spořitelna Euronet Sberbank UniCredit Bank

České bankomaty: nabídka DCC a naúčtování poplatku za výběr přímo provozovatelem bankomatu Bankomat/Karta Crypto.com Curve ING PL Revolut SumUp Wise Yoo Zen Air Bank Česká spořitelna DCC + poplatek DCC + poplatek DCC + poplatek ČSOB Euronet DCC + poplatek DCC + poplatek DCC + poplatek Equa bank Fio banka Hello bank! Komerční banka mBank (Euronet) DCC + poplatek DCC + poplatek DCC + poplatek Raiffeisenbank Sberbank DCC + poplatek DCC + poplatek DCC + poplatek UniCredit Bank DCC DCC + poplatek DCC + poplatek DCC + poplatek

5. TEST: rozdíly v DCC – kurzovních maržích

Chcete, aby vám bankomat naúčtoval transakci v měně vaší platební karty? Je to přece pak pro vás jasné, přehledné a srozumitelné. Pokud tuto skvělou nabídu (DCC) odmítnete, dostane se vám varování, že váš vydavatel karty může naúčtovat své vlastní poplatky a kurzovou marži! Vážně raději nechcete transakci ve vámi známé, bezpečné domácí měně?

Ne, nechcete. DCC vždy odmítněte. Tabulka níže ukazuje, že nabízené kurzy se službou DCC jsou výhodné jen pro provozovatele bankomatu. Držitel karty vždy prodělá, a to dost zásadně.

Nejmenší marži v testu měla Air Bank. U měny EUR bylo „jen“ 5 %. Běžná výše kurzovní marže vydavatelů zahraničích karet se přitom pohybuje mezi 1–3 %, průměr jsou 2 %. Někteří čeští vydavatelé karet mají marži i nulovou (viz kurzy platebních karet).

Jakmile šlo o polský zlotý a ruský rubl, marže začala výrazně skákat. Zaručeně nejvyšší marži měla UniCredit Bank, a to 21,32 % u rublu. ČSOB zase měla nejvyšší marži u zlotého, 13,72 %.

Za povinnost uvádět tyto výše marží můžeme poděkovat Evropské komisi, která to u spotřebitelských platebních karet direktivně nařídila a banky nařízení musely implementovat do svých obchodních podmínek.



V praxi tak vidíte, že využití DCC je pro držitele karty značně nevýhodné. A v případě, že použije platební kartu v měně mimo státy EU/EHP, nezřídka směnný kurz vůbec neuvidí a musí si jej sám vypočítat. V praxi šlo o Českou spořitelnu, ČSOB a UniCredit Bank.

České bankomaty: marže u nabídky DCC ke dni 26. 5. 2021 Bankomat/Měna Marže / kurz EUR/CZK Marže / kurz PLN/CZK Marže / kurz RUB/CZK Referenční kurz ECB 0 % / 25,451 Kč 0 % / 5,659 Kč 0 % / 0,2831 Kč Air Bank 7,85 % / 23,598 neúčtovala 5 % / 0,2621 Česká spořitelna 11,20 % / 5,089 neuvedeno, výpočtem 10,29 % / 0,2539 ČSOB 13,72 % / 4,883 uvedeno 0 %, výpočtem 20,78 % / 0,2344 Euronet 13,10 % / 5,0178 13,10 % / 0,2503 Equa bank 0 % 0 % Fio banka 0 % 0 % Hello bank! 10,26 % / 5,0931 neuvedeno, výpočtem 11,31 % / 0,2543 Komerční banka 12 % / 5,053 12 % / 0,2523 mBank (Euronet) 13,10 % / 5,0178 13,10 % / 0,2503 Raiffeisenbank 10,24 % / 5,0899 10,06 % / 0,2541 Sberbank 8,50 % / 5,2160 8,50 % / 0,2605 UniCredit Bank 13,03 % / 5,02110 neuvedeno, výpočtem 21,32 % / 0,2333

Poučení pro držitele platebních karet

Test serveru Měšec.cz potvrdil, že využívání služby DCC je vždy naprosto nevýhodné pro držitele platební karty. DCC odmítněte a požadujte transakci zaúčtovat v měně daného státu. Marže se totiž nepohybuje v jednotkách, nýbrž i v desítkách (!) procent. A to už je vážně raketa.

S platebními kartami v Česku oblíbených fintechů můžete vybírat hotovost bez dalších poplatků. Stačí se vyhnout bankomatům Sberbank a UniCredit Bank, ale neplatí pro všechny karty.

I čeští provozovatelé bankomatů umí účtovat zahraničním kartám poplatky a nevýhodné kurzy, není to jen specialita mimo ČR.

V bankomatech Equa bank a Fio banky můžete jakoukoliv zahraniční platební kartou vybírat bez obav z DCC a z poplatků.

Aktualizováno 28. 5. 2021 v 10:00 hod.

Na základě diskuze pod článkem jsme provedli ještě doplňkový test přímo v zahraničí. Všemi testovanými kartami byl proveden výběr z bankomatu polské banky Bank Spółdzielczy. Cílem bylo zjistit, zda nabídne DCC a pokud ano, do jaké výchozí měny platební karty. Tento doplňkový test prokázal, že „nové“ platební karty fintechů českých zákazníků se opravdu tváří jako „české“. Bankomat buď nabídl konverzi do korun, nebo DCC vůbec nenabídl a výběr byl možný jen s poplatkem. Ani v jenom případě však neproběhla nabídka konverze do GBP.

Karta Curve se v bankomatu tvářila jako česká a nabízená konverze byla do CZK, stejný postup byl u karty Wise.

U karet Crypto.com a Revolut k nabídce DCC vůbec nedošlo, naopak bankomat oznámil, že u této transakce nelze použít „garantovaný kurz“ a místo něj byl automaticky dopočítán poplatek provozovatele bankomatu ve výši 9 PLN (cca 51 Kč).