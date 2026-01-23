Měšec.cz  »  Dávky a důchody  »  Dávky pro ZTP i seniory. Přehled pro rok 2026

Dávky pro ZTP i seniory. Přehled pro rok 2026

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 10 minut
přidejte názor

Sdílet

Autor: Pixabay
O jaké dávky pro zdravotně postižené lze žádat, co je třeba splnit a kolik dělají? Projděte si náš souhrn nejdůležitějších informací.

Dávky pro zdravotně a tělesně postižené mají pomoci lidem s fyzickým či mentálním hendikepem se zjednodušením každodenního života. Pro čerpání některých dávek na pomůcky je nutná příslušná diagnóza, u příspěvku na mobilitu ale „stačí“ i vysoký věk a z něj vyplývající problémy s chůzí. Projděte si, zda na tyto dávky máte vy, nebo vaši blízcí nárok a jak o ně žádat.

Co se dozvíte v článku
  1. Příspěvek na mobilitu a průkaz ZTP
  2. Kdo může žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku
  3. Jak vysoký příspěvek lze čerpat?
  4. Příspěvek na pořízení motorového vozidla
  5. Jak o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo auto požádat?
  6. FAQ

Příspěvek na mobilitu a průkaz ZTP

Smyslem příspěvku na mobilitu je pokrytí nákladů na cestování, jestliže je nutné nemocného nebo seniora často přepravovat. Přiznání příspěvku se ovšem neobejde bez průkazu osoby se zdravotním postižením, konkrétně typu ZTP či ZTP/P. Nejprve je tedy nutné si o tuto průkazku požádat. 

Za zdravotní postižení nutné k získání statusu ZTP se považují problémy s orientací, poruchy autistického spektra i poruchy pohyblivosti. Odpovídající průkazku tedy mohou získat i senioři se sníženou pohyblivostí, kteří se při chůzi neobejdou bez hůlky či berlí.

Obecně je pak pro nárok na příspěvek na mobilitu nutné splnit tyto podmínky:

  • být starší 1 roku,
  • mít průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P,
  • během kalendářního měsíce se opakovaně dopravovat (například do školy, do práce nebo na pravidelné prohlídky k lékaři, sám nebo za pomoci blízkých ale i taxislužby),
  • nebýt klientem domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením, domova se zvláštním režimem nebo nepobývat ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Na základě míry postižení poté úřad práce vydá jeden ze tří typů průkazky:

  • TP: pro osoby se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Za středně těžké funkční postižení pohyblivosti se považuje stav, kdy je daná osoba schopná samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Za středně těžké funkční postižení orientace se považuje stav, kdy se osoba spolehlivě orientuje v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má pouze v exteriéru.
  • ZTP: pro osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Za těžké funkční postižení pohyblivosti se považuje stav, kdy je daná osoba schopná samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, pohyb v exteriéru jí ale činí značné obtíže a ujde jen krátké vzdálenosti. Za těžké funkční postižení orientace se považuje stav, kdy je daná osoba schopná spolehlivé orientace v domácím prostředí, ale v exteriéru má značné obtíže.
  • ZTP/P: pro osoby se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Za zvlášť těžké funkční postižení pohyblivosti a úplné postižení pohyblivosti se považuje stav, kdy je daná osoba schopná chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopná chůze vůbec. V exteriéru není schopná samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Za zvlášť těžké funkční postižení orientace a úplné postižení orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopná samostatné orientace v exteriéru.

Zažádat o průkaz osoby se zdravotním postižením jde buď elektronicky, nebo prostřednictvím tištěného formuláře. V obou případech se žádost podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě bydliště. 

Pro elektronické odeslání formuláře je třeba mít zřízenou datovou schránku, uznávaný elektronický podpis nebo jeden z prostředků takzvané Identity občana. Jejich seznam včetně způsobů, jak je získat, si můžete projít například v článku: Online přístup ke státním portálům. Zřídíte ho na dálku, nebo budete muset na úřad?

Formulář pro online vyplnění i tiskopis ke stažení najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Po podání žádosti zašle krajská pobočka Úřadu práce žádost o posouzení vašeho zdravotního stavu na Institut posuzování zdravotního stavu při ČSSZ. Na základě tohoto posudku pak Úřad práce vydá rozhodnutí o tom, zda a jaký průkaz vám přizná.

Když od Úřadu práce obdržíte průkaz ZTP nebo ZTP/P, můžete následně požádat také o příspěvek na mobilitu.

Příspěvek odpovídá částce 900 Kč měsíčně (vyplácí se za daný měsíc zpětně). I během letoška lze navíc čerpat příspěvek zvýšený na 2900 Kč, jestliže příjemce příspěvku po celý kalendářní měsíc využívá zdravotnický prostředek pro dlouhodobou oxygenterapii nebo domácí plicní umělou ventilaci.

Podobně jako o průkaz osoby se zdravotním postižením se žádá také o příspěvek na mobilitu – tedy buď elektronicky prostřednictvím Identity občana, datovou schránkou, e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím tištěného formuláře. 

V obou případech je nutné žádost směřovat na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce v místě trvalého pobytu. Formuláře lze vyplnit či stáhnout na webových stránkách MPSV. Pokud pečujete o své příbuzné a žádáte za ně, neobejdete se bez plné moci.

Na co máte s průkazy nárok?

  • Průkaz TP: vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
  • Průkaz ZTP: vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, zdarma jízdné v tramvaji, autobusu a metru, slevu pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
  • Průkaz ZTP/P: vedle výhod uvedených v předchozích dvou bodech nárok bezplatně (nebo se slevou) cestovat i s doprovodem.

Držitelé průkazu ZTP či ZTP/P mohou zároveň požádat o Parkovací průkaz (modrá kartička se symbolem vozíčkáře). Nemusí být přitom vlastníkem vozidla, vždy ale platí, že průkaz lze využít pouze v momentě, kdy ZTP osoba auto řídí nebo se jím přepravuje.

Díky průkazu lze například parkovat na místech vyhrazených pro invalidy, dále není nutné mít na území ČR dálniční známku. V mimořádných situacích lze například vjet do oblasti vymezené jako pěší zóna nebo do míst, kde je pro ostatní zákaz vjezdu (označený danou značkou).

Žádost o parkovací průkaz se vyřizuje na obecních úřadech či magistrátech.

Kdo může žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku

Vedle příspěvku na dopravování mohou lidé s hendikepem žádat také o příspěvek na pomůcky, které jim usnadní základní soběstačnost, styk s okolím, vzdělávání nebo hledání pracovního uplatnění. Na rozdíl od příspěvku na mobilitu nejde o opakující se ale o jednorázovou dávku.

Také okruh příjemců je u příspěvku na zvláštní pomůcku užší. Žádat o něj lze, jen pokud spadáte do jedné ze tří skupiny vymezených zákonem. Konkrétně jde o osoby:

  • s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí,
  • těžce sluchově postižené,
  • těžce zrakově postižené,
  • se zdravotním postižením interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti,
  • s těžkou demenci s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík nebo těžkou demenci provázenou těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility.

Přesný seznam typů zdravotního postižení, při kterých nárok na příspěvek může vzniknout, si můžete projít v příloze zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Zda je zdravotní stav důvodem k přiznání příspěvku posuzuje Institut posuzování zdravotního stavu (dříve lékařská posudková služba) při ČSSZ.

Vedle jedné z výše uvedených diagnóz je podmínkou také určitý věk – obecně mají nárok pouze osoby starší 1 roku, u některých konkrétních typů pomůcek je ale věkový limit vyšší.

Příspěvek na péči 2026: Navýšení, přehled pravidel a chystané změny Přečtěte si také:

Příspěvek na péči 2026: Navýšení, přehled pravidel a chystané změny

Jak vysoký příspěvek lze čerpat?

Výše příspěvku závisí na konkrétní pomůcce. U pomůcek, které lze pořídit za méně jak 10 tisíc Kč, se nadto posuzuje také příjem žadatele. Platí, že příspěvek na pomůcky v této cenové relaci lze čerpat, jen pokud je příjem vaší domácnosti nižší než 8násobek životního minima.

Životní minimum jako takové se odvíjí od počtu členů domácnosti a také jejich věku. Spočítat si ho můžete na naší kalkulačce.

nápověda
Počet dětí do 6 let.
nápověda
Počet dětí od 6 do 15 let.
nápověda
Počet studujících dětí od 15 do 26 let.
nápověda
Počet dospělých ve společné domácnosti.

Vedle tohoto příjmového omezení je ale platný také horní limit, kdy může příspěvek na zvláštní pomůcku činit maximálně 350 tis. Kč, případně 500 tis. Kč pokud žádáte o peníze na schodišťovou plošinu.

Zároveň nesmí součet všech vyplacených příspěvků přesáhnout 800 tis. Kč v pěti po sobě jdoucích letech.

V praxi je nutné počítat také se spoluúčastí 10 % z ceny zvláštní pomůcky. Při nákupu pomůcky levnější než 10 000 Kč pak počítejte se spoluúčastí alespoň ve výši 1000 Kč. V některých případech mohou úředníci po individuálním posouzení spoluúčast snížit.

O stárnoucí rodiče či nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát i zaměstnavatelé je ale často přehlíží Přečtěte si také:

O stárnoucí rodiče či nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát i zaměstnavatelé je ale často přehlíží

Příspěvek na pořízení motorového vozidla

S o něco odlišnými pravidly je potřeba počítat, pokud má příspěvek na zvláštní pomůcku pokrýt koupi auta. Nárok na dávku zde vzniká pouze lidem s:

  • těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí, 
  • hlubokou mentální retardací,
  • autistickou poruchou spektra s těžkým funkčním postižením. 

Daná osoba také vždy musí být starší tří let.

Další podmínkou je, že jde o osobu, která se musí každý měsíc pravidelně dopravovat a zároveň je schopná motorové vozidlo řídit nebo se v něm nechat převážet. Potřeba pravidelného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla poté činí maximálně 285 000 a minimálně 185 000 Kč. Konkrétní výše příspěvku závisí na vaší finanční situaci a opět se posuzuje na základě životního minima vaší domácnosti. Konkrétní výše příspěvku se vždy odvine od toho, zda váš příjem dosáhne určitého násobku tohoto životního minima:

Výše životního minima Výše příspěvku
≤ 16násobku 285 000 Kč
16 – 17násobek 265 000 Kč
17 – 18násobek 245 000 Kč
18 – 19násobek 225 000 Kč
19 – 20násobek 205 000 Kč
≥ 20násobku 185 000 Kč

Zdravotní postižení mnohdy ovlivní také pracovní uplatnění člověka. Pokud se vzhledem k vašemu hendikepu potýkáte s nízkými příjmy, možná budete mít nárok i na další dávky. Jednou z nich může být superdávka, prostřednictvím které lze čerpat příspěvky na bydlení, děti, živobytí ale i bonus za pracovní aktivitu.

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si, kolik peněz dostanete od státu na dávkách Přečtěte si také:

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si, kolik peněz dostanete od státu na dávkách

Jak o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo auto požádat?

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, včetně automobilu, je třeba směřovat na kontaktní pracoviště Úřadu práce podle místa trvalého bydliště. Rozcestník pro žádost a doložení dalších nutných údajů – například příjmů – najdete na webových stránkách MPSV.

školení pri začínající mzdové účetní

Využít můžete online podání, které se ale neobejde bez Identity občana, datovku nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Variantou je samozřejmě i podání přes klasický tištěný formulář přímo na kontaktním pracovišti ÚP. V takovém případě si s sebou nezapomeňte také průkaz totožnosti, rodný list pokud žádáte za dítě do 15 let, nebo plnou moc, jestliže jako pečující žádáte za někoho jiného.

FAQ

Kdo má na příspěvek na mobilitu nárok?
Nárok zpravidla vzniká tomu, kdo je starší 1 roku a má průkaz ZTP nebo ZTP/P, přičemž se během měsíce opakovaně dopravuje (například do práce, školy nebo k lékaři) a zároveň není klientem vybraných pobytových služeb ani není v ústavní zdravotní péči.
Kde získám průkaz ZTP nebo ZTP/P?
O průkaz je třeba žádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce v místě vašeho bydliště. Elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem), nebo přes tištěný formulář.
Kolik příspěvek na mobilitu v roce 2026 činí?
Standardně jde o částku 900 Kč měsíčně (vyplácí se zpětně). Pokud příjemce po celý kalendářní měsíc využívá prostředek pro dlouhodobou oxygenterapii nebo domácí plicní umělou ventilaci zvyšuje se na 2900 Kč.
Jak a kde o příspěvek na mobilitu požádat?
Žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce podle místa trvalého pobytu. Elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem), nebo přes tištěný formulář.
Kdo může příspěvek na zvláštní pomůcku získat?
Žádat může jen ten, kdo spadá do vymezených skupin zdravotních postižení (například těžká vada pohybového ústrojí, těžké sluchové či zrakové postižení nebo některé interní příčiny s těžkým omezením pohyblivosti), přičemž splnění podmínek posuzuje Institut posuzování zdravotního stavu.
Kdy se u příspěvku na pomůcky zkoumá příjem domácnosti?
Pokud pomůcka stojí méně než 10 000 Kč, posuzuje se příjem domácnosti, a příspěvek lze čerpat jen tehdy, když je nižší než 8násobek životního minima.
Jaké jsou limity a spoluúčast u příspěvku na zvláštní pomůcku?
Příspěvek může dosáhnout maximálně 350 000 Kč (u schodišťové plošiny až 500 000 Kč), přičemž součet vyplacených příspěvků nesmí překročit 800 000 Kč v pěti po sobě jdoucích letech a běžně se počítá se spoluúčastí 10 % (u pomůcek levnějších než 10 000 Kč alespoň 1000 Kč).
Kdo má nárok na příspěvek na auto a jaké jsou hlavní podmínky?
Nárok vzniká jen lidem s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí, hlubokou mentální retardací nebo s poruchou autistického spektra s těžkým funkčním postižením, kteří jsou zároveň starší 3 let a prokážou (čestným prohlášením), že se musí každý měsíc pravidelně dopravovat a že jsou schopní auto řídit nebo se jím nechat převážet.
Kolik příspěvek na pořízení auta činí a podle čeho se určuje výše?
Příspěvek je nejméně 185 000 Kč a nejvýše 285 000 Kč, přičemž konkrétní částka se odvíjí od finanční situace domácnosti a posuzuje se přes životní minimum.
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Daň z nemovitých věcí

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).