Dávky pro ZTP i seniory. Přehled pro rok 2026

Dávky pro zdravotně a tělesně postižené mají pomoci lidem s fyzickým či mentálním hendikepem se zjednodušením každodenního života. Pro čerpání některých dávek na pomůcky je nutná příslušná diagnóza, u příspěvku na mobilitu ale „stačí“ i vysoký věk a z něj vyplývající problémy s chůzí. Projděte si, zda na tyto dávky máte vy, nebo vaši blízcí nárok a jak o ně žádat.
Co se dozvíte v článku
Příspěvek na mobilitu a průkaz ZTP
Smyslem příspěvku na mobilitu je pokrytí nákladů na cestování, jestliže je nutné nemocného nebo seniora často přepravovat. Přiznání příspěvku se ovšem neobejde bez průkazu osoby se zdravotním postižením, konkrétně typu ZTP či ZTP/P. Nejprve je tedy nutné si o tuto průkazku požádat.
Za zdravotní postižení nutné k získání statusu ZTP se považují problémy s orientací, poruchy autistického spektra i poruchy pohyblivosti. Odpovídající průkazku tedy mohou získat i senioři se sníženou pohyblivostí, kteří se při chůzi neobejdou bez hůlky či berlí.
Obecně je pak pro nárok na příspěvek na mobilitu nutné splnit tyto podmínky:
- být starší 1 roku,
- mít průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P,
- během kalendářního měsíce se opakovaně dopravovat (například do školy, do práce nebo na pravidelné prohlídky k lékaři, sám nebo za pomoci blízkých ale i taxislužby),
- nebýt klientem domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením, domova se zvláštním režimem nebo nepobývat ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Na základě míry postižení poté úřad práce vydá jeden ze tří typů průkazky:
- TP: pro osoby se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Za středně těžké funkční postižení pohyblivosti se považuje stav, kdy je daná osoba schopná samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Za středně těžké funkční postižení orientace se považuje stav, kdy se osoba spolehlivě orientuje v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má pouze v exteriéru.
- ZTP: pro osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Za těžké funkční postižení pohyblivosti se považuje stav, kdy je daná osoba schopná samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, pohyb v exteriéru jí ale činí značné obtíže a ujde jen krátké vzdálenosti. Za těžké funkční postižení orientace se považuje stav, kdy je daná osoba schopná spolehlivé orientace v domácím prostředí, ale v exteriéru má značné obtíže.
- ZTP/P: pro osoby se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Za zvlášť těžké funkční postižení pohyblivosti a úplné postižení pohyblivosti se považuje stav, kdy je daná osoba schopná chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopná chůze vůbec. V exteriéru není schopná samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Za zvlášť těžké funkční postižení orientace a úplné postižení orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopná samostatné orientace v exteriéru.
Zažádat o průkaz osoby se zdravotním postižením jde buď elektronicky, nebo prostřednictvím tištěného formuláře. V obou případech se žádost podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě bydliště.
Pro elektronické odeslání formuláře je třeba mít zřízenou datovou schránku, uznávaný elektronický podpis nebo jeden z prostředků takzvané Identity občana. Jejich seznam včetně způsobů, jak je získat, si můžete projít například v článku: Online přístup ke státním portálům. Zřídíte ho na dálku, nebo budete muset na úřad?
Formulář pro online vyplnění i tiskopis ke stažení najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Po podání žádosti zašle krajská pobočka Úřadu práce žádost o posouzení vašeho zdravotního stavu na Institut posuzování zdravotního stavu při ČSSZ. Na základě tohoto posudku pak Úřad práce vydá rozhodnutí o tom, zda a jaký průkaz vám přizná.
Když od Úřadu práce obdržíte průkaz ZTP nebo ZTP/P, můžete následně požádat také o příspěvek na mobilitu.
Příspěvek odpovídá částce 900 Kč měsíčně (vyplácí se za daný měsíc zpětně). I během letoška lze navíc čerpat příspěvek zvýšený na 2900 Kč, jestliže příjemce příspěvku po celý kalendářní měsíc využívá zdravotnický prostředek pro dlouhodobou oxygenterapii nebo domácí plicní umělou ventilaci.
Podobně jako o průkaz osoby se zdravotním postižením se žádá také o příspěvek na mobilitu – tedy buď elektronicky prostřednictvím Identity občana, datovou schránkou, e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím tištěného formuláře.
V obou případech je nutné žádost směřovat na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce v místě trvalého pobytu. Formuláře lze vyplnit či stáhnout na webových stránkách MPSV. Pokud pečujete o své příbuzné a žádáte za ně, neobejdete se bez plné moci.
Na co máte s průkazy nárok?
- Průkaz TP: vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
- Průkaz ZTP: vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, zdarma jízdné v tramvaji, autobusu a metru, slevu pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
- Průkaz ZTP/P: vedle výhod uvedených v předchozích dvou bodech nárok bezplatně (nebo se slevou) cestovat i s doprovodem.
Držitelé průkazu ZTP či ZTP/P mohou zároveň požádat o Parkovací průkaz (modrá kartička se symbolem vozíčkáře). Nemusí být přitom vlastníkem vozidla, vždy ale platí, že průkaz lze využít pouze v momentě, kdy ZTP osoba auto řídí nebo se jím přepravuje.
Díky průkazu lze například parkovat na místech vyhrazených pro invalidy, dále není nutné mít na území ČR dálniční známku. V mimořádných situacích lze například vjet do oblasti vymezené jako pěší zóna nebo do míst, kde je pro ostatní zákaz vjezdu (označený danou značkou).
Žádost o parkovací průkaz se vyřizuje na obecních úřadech či magistrátech.
Kdo může žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku
Vedle příspěvku na dopravování mohou lidé s hendikepem žádat také o příspěvek na pomůcky, které jim usnadní základní soběstačnost, styk s okolím, vzdělávání nebo hledání pracovního uplatnění. Na rozdíl od příspěvku na mobilitu nejde o opakující se ale o jednorázovou dávku.
Také okruh příjemců je u příspěvku na zvláštní pomůcku užší. Žádat o něj lze, jen pokud spadáte do jedné ze tří skupiny vymezených zákonem. Konkrétně jde o osoby:
- s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí,
- těžce sluchově postižené,
- těžce zrakově postižené,
- se zdravotním postižením interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti,
- s těžkou demenci s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík nebo těžkou demenci provázenou těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility.
Přesný seznam typů zdravotního postižení, při kterých nárok na příspěvek může vzniknout, si můžete projít v příloze zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Zda je zdravotní stav důvodem k přiznání příspěvku posuzuje Institut posuzování zdravotního stavu (dříve lékařská posudková služba) při ČSSZ.
Vedle jedné z výše uvedených diagnóz je podmínkou také určitý věk – obecně mají nárok pouze osoby starší 1 roku, u některých konkrétních typů pomůcek je ale věkový limit vyšší.
Jak vysoký příspěvek lze čerpat?
Výše příspěvku závisí na konkrétní pomůcce. U pomůcek, které lze pořídit za méně jak 10 tisíc Kč, se nadto posuzuje také příjem žadatele. Platí, že příspěvek na pomůcky v této cenové relaci lze čerpat, jen pokud je příjem vaší domácnosti nižší než 8násobek životního minima.
Životní minimum jako takové se odvíjí od počtu členů domácnosti a také jejich věku. Spočítat si ho můžete na naší kalkulačce.
Vedle tohoto příjmového omezení je ale platný také horní limit, kdy může příspěvek na zvláštní pomůcku činit maximálně 350 tis. Kč, případně 500 tis. Kč pokud žádáte o peníze na schodišťovou plošinu.
Zároveň nesmí součet všech vyplacených příspěvků přesáhnout 800 tis. Kč v pěti po sobě jdoucích letech.
V praxi je nutné počítat také se spoluúčastí 10 % z ceny zvláštní pomůcky. Při nákupu pomůcky levnější než 10 000 Kč pak počítejte se spoluúčastí alespoň ve výši 1000 Kč. V některých případech mohou úředníci po individuálním posouzení spoluúčast snížit.
Příspěvek na pořízení motorového vozidla
S o něco odlišnými pravidly je potřeba počítat, pokud má příspěvek na zvláštní pomůcku pokrýt koupi auta. Nárok na dávku zde vzniká pouze lidem s:
- těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí,
- hlubokou mentální retardací,
- autistickou poruchou spektra s těžkým funkčním postižením.
Daná osoba také vždy musí být starší tří let.
Další podmínkou je, že jde o osobu, která se musí každý měsíc pravidelně dopravovat a zároveň je schopná motorové vozidlo řídit nebo se v něm nechat převážet. Potřeba pravidelného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.
Příspěvek na pořízení motorového vozidla poté činí maximálně 285 000 a minimálně 185 000 Kč. Konkrétní výše příspěvku závisí na vaší finanční situaci a opět se posuzuje na základě životního minima vaší domácnosti. Konkrétní výše příspěvku se vždy odvine od toho, zda váš příjem dosáhne určitého násobku tohoto životního minima:
|Výše životního minima
|Výše příspěvku
|≤ 16násobku
|285 000 Kč
|16 – 17násobek
|265 000 Kč
|17 – 18násobek
|245 000 Kč
|18 – 19násobek
|225 000 Kč
|19 – 20násobek
|205 000 Kč
|≥ 20násobku
|185 000 Kč
Zdravotní postižení mnohdy ovlivní také pracovní uplatnění člověka. Pokud se vzhledem k vašemu hendikepu potýkáte s nízkými příjmy, možná budete mít nárok i na další dávky. Jednou z nich může být superdávka, prostřednictvím které lze čerpat příspěvky na bydlení, děti, živobytí ale i bonus za pracovní aktivitu.
Jak o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo auto požádat?
Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, včetně automobilu, je třeba směřovat na kontaktní pracoviště Úřadu práce podle místa trvalého bydliště. Rozcestník pro žádost a doložení dalších nutných údajů – například příjmů – najdete na webových stránkách MPSV.
Využít můžete online podání, které se ale neobejde bez Identity občana, datovku nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.
Variantou je samozřejmě i podání přes klasický tištěný formulář přímo na kontaktním pracovišti ÚP. V takovém případě si s sebou nezapomeňte také průkaz totožnosti, rodný list pokud žádáte za dítě do 15 let, nebo plnou moc, jestliže jako pečující žádáte za někoho jiného.