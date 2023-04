Daňové přiznání na poslední chvíli. Jak jej podat bez sankce?

Základní termín pro podání daňového přiznání uplynul v pondělí 3. 4. 2023. Platí pro ty, kteří podávají papírové přiznání. Pokud mezi ně patříte a zapomněli jste, nevěšte hlavu. Máte pár dní na to, abyste chybu napravili bez sankce.

Podání daňového přiznání

Termín pro podání papírového přiznání k dani z příjmů uplynul 3. dubna. Podle § 250 daňového řádu máte ale ještě dalších 5 pracovních dnů na to, abyste se vyhnuli pokutě za opožděné tvrzení daně.

Ta jinak činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % stanovené daně (nejvýše 300 tis. Kč). Pokuta se však nepředepíše, pokud je nižší než 1000 Kč.

V listinné podobě můžete podat daňové přiznání na podatelně finančního úřadu nebo poštou s tím, že datem podání je datum na razítku pošty. To platí ale jen v případě, že nevyužíváte liberační lhůty. Pokud ano, vězte, že pátý pracovní den po skončení základního termínu už musí být přiznání na finančním úřadu, fintu s razítkem pošty už nelze využít.

Chcete-li na podání obecně více času, jděte cestou jedniček a nul a podejte přiznání elektronicky. Pak máte čas do 2. května 2023. Můžete si vybrat z několika způsobů:

pošlete přiznání přes datovku ve formátu XML,

pošlete přiznání ve formátu XML e-mailem s elektronickým ověřeným podpisem,

podejte přiznání přes portál MOJE daně přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),

podejte přiznání přes portál MOJE daně přes Online finanční úřad.

Řada poplatníků se od letoška musí „přiznat“ elektronicky povinně kvůli zpřístupněné datové schránce pro podnikající fyzické osoby. Pokud podají přiznání špatným způsobem, mohou dostat pokutu 1000 Kč.

Podnikatelé, jež nechávají daňová přiznání na daňových poradcích, mají termín o 3 měsíce delší, a vychází tedy na 3. července 2023. Pro jistotu zopakujme, že už není nutné předem hlásit podání přiznání přes poradce na finanční úřad.

Úhrada daně

Datum pro úhradu daně je shodné s datem pro podání daňového přiznání. Pro opozdilce platí opět liberační lhůta, která je podle § 252 daňového řádu ale v tomto případě dlouhá jen 3 kalendářní dny. Od čtvrtého dne prodlení do dne úhrady daně se načítá úrok z prodlení, který odpovídá repo sazbě stanovené centrální bankou pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, navýšené o osm procentních bodů (v současnosti 15 %).

V případě, že úrok z prodlení v úhrnu u jednoho druhu daně nepřesáhne 1000 Kč za zdaňovací období nebo kalendářní rok, finanční úřad ho nepředepíše.





Daň můžete zaplatit:

na pokladně finančního úřadu,

bankovním převodem,

poštovní poukázkou typu A,

hotově na pobočce České národní banky.

V případě bezhotovostního převodu mějte na paměti, že dnem platby je až den, kdy se prostředky připíšou na účet finančního úřadu vedeného u centrální banky. Nesmíte zapomenout zvolit správné číslo účtu a také připojit správný variabilní symbol, kterým je buď vaše DIČ, a pokud ho nemáte, tak rodné číslo (právnické osoby uvádějí IČO).

Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710 FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710 FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710 FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710 FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710 FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710 FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710 FÚ pro Královéhradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710 FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710 FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710 FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710 FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710 FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710 FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710 Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 – 713–77620021/0710

Jak se vyhnout sankcím

Poplatníci, kteří platí vysokou daň a finanční úřad by jim sankce předepsal, protože přesáhly minimální hranici, se můžou postihu snadno vyhnout tak, že místo papírového podání zvolí elektronickou formu nebo si koupí ještě další tři měsíce času navíc tím, že využijí služeb daňového poradce. Jde to o to snáz, že není nutné předem správci daně nic hlásit.

Podáte-li přiznání pozdě, stanoví finanční úřad sankci právě podle toho, jakým způsobem to nakonec uděláte. Podáte-li ho nakonec na papíře, budou se sankce načítat už od dubna. Podáte-li ho elektronicky, napočítá vám správce daně sankce od května, a podáte-li ho sice pozdě, ale přes poradce, sankce poběží od července.

Co všechno si odečíst

Daňovou povinnost si můžete snížit. Od základu daně je možné odečíst nezdanitelné části základu daně dle § 15 zákona o daních z příjmů:

Pravidla i aktuální částky jsme shrnuli v článku níže.

Ještě větší efekt vám ohledně snížení daňové povinnosti udělají daňové slevy. Jsou stanovené v § 35ba zákona o daních z příjmů (ZDP), § 35bb v případě slevy za umístění, § 35c ZDP pro daňové zvýhodnění a § 35 odst. 4, kde je ukotven nárok na slevu za zastavenou exekuci. Využít můžete tyto slevy:

Všechny aktuální informace a částky najdete v odkazovaném textu níže.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč (pokud nejde o příjmy osvobozené či příjmy, jež se daní srážkou dle zvláštní sazby daně dle § 36 ZDP). Pro příjmy za letošní rok už se tato hranice zvýší na 50 000 Kč.

Dále tato povinnost platí i pro toho, kdo má vedle příjmů ze závislé činnosti (vyjma příjmů osvobozených a příjmů daněných srážkou dle § 36 ZDP) i jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP vyšší než 6000 Kč. I tento limit pro příjmy za letošní rok vzroste, tentokrát na 20 000 Kč.

Podávat přiznání musí i podnikatelé vykazující daňovou ztrátu. Dále také všichni, u nichž došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění.

Podobně povinnost platí i pro toho, komu penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně mu bylo vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění. V těchto případech je nutné dodanit případné uplatněné odpočty, o které se v minulosti snižoval základ daně, a to za 10 let zpětně.

Dále se musí „přiznat“ ten:

Pozor na nejčastější chyby

Abyste přiznání úspěšně podali hned napoprvé, zkuste se vyhnout nejčastějším chybám, které poplatníci podle Finanční správy v přiznání dělají.