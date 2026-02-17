Daňové přiznání k dani z příjmů v roce 2026: Termíny, novinky a změny, o kterých musíte vědět

Řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se pomalu blíží. Přinášíme proto základní souhrn informací, které se vám letos budou při splnění daňové povinnosti hodit.
Termíny pro podání daňového přiznání
Letošní termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů vychází na:
- listinná (papírová) podoba: do středy 1. dubna 2026
- elektronické podání: do pondělí 4. května 2026
- podání prostřednictvím daňového poradce nebo pro poplatníky s povinným auditem účetní závěrky: do středy 1. července 2026.
Jak vidno, termínů je několik. Připomínáme, že ten první se vztahuje pouze na ty, kteří stále mohou podávat daňové přiznání v papírové podobě.
Základní tříměsíční lhůta pro podání daňového přiznání by měla zajímat poplatníky, kteří chtějí co nejdříve vrátit přeplatek na dani.
Pokud do 1. dubna 2026 podají daňové přiznání i žádost o vrácení přeplatku, vrátí jim správce daně přeplatek nejpozději do 2. května 2026. To platí pro všechny způsoby podání daňového přiznání – samozřejmě za předpokladu, že správce daně nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti a u žadatele neeviduje žádné nedoplatky, vysvětlila Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Protože má drtivá většina poplatníků ze zákona zřízenou datovou schránku, musí podávat daňová přiznání související s jejich podnikatelskou činností elektronicky. To zároveň znamená, že na to mají o měsíc více času.
Pokud si necháváte přiznání zpracovat daňovým poradcem, máte čas až do 1. července s tím, že už tuto informaci nemusíte do konce prvního řádného termínu finančnímu úřadu oznamovat.
Co přesně je elektronické podání?
Fyzické osoby – podnikatelé, kteří mají zpřístupněnou „datovku“ ze zákona, musí přiznání související s podnikáním podávat elektronicky, přičemž zákon trvá na tom, aby byl formulář zasílán v předepsaném formátu XML. V tom se podle finanční správy často chybuje, zvlášť při podání přes datovou schránku. Zaslání datovkou totiž ještě samo o sobě podmínky elektronického podání nenaplňuje, podmínkou je právě zmíněný formát XML. Pošlete-li tedy přiznání přes datovku například v PDF, zákonným požadavkům u finanční správy nedostojíte.
Chcete-li podat přiznání elektronicky, můžete to udělat přes:
- aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO),
- aplikaci Online finanční úřad, kde máte svou Daňovou informační schránku Plus (DIS+),
- datovou schránku, ale jen ve formátu XML,
- program třetí strany, který umí po vyplnění přiznání vygenerovat XML soubor, jež pošlete datovkou nebo ho načtete do aplikace EPO. Takovou službu vám nabízí i naše formuláře.
Pokud si nejste ohledně formátu XML jistí, vyplňte a odešlete přiznání přímo přes portál MOJE daně, v takovém případě je ve správném formátu podáno automaticky.
Co vám hrozí za pozdní podání daňového přiznání
Termíny pro podání jsou tedy jasné, podle § 250 daňového řádu ale máte ještě dalších 5 pracovních dnů na to, abyste se vyhnuli pokutě za opožděné tvrzení daně, pokud výše zmíněná data propásnete.
Pokud podáte přiznání pozdě, naúčtuje vám finanční úřad za opožděné tvrzení daně sankci ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % stanovené daně (nejvýše 300 tis. Kč). Pokuta se však nepředepíše, pokud je nižší než 1000 Kč.
Sankce se začíná načítat po skončení lhůty, která odpovídá tomu, jakou formou přiznání podáte (papírově / elektronicky / přes poradce). Podáte-li ho nakonec na papíře, budou se sankce načítat už od dubna. Podáte-li ho elektronicky, napočítá vám správce daně sankce od května, a podáte-li ho sice pozdě, ale přes poradce, sankce poběží až od července.
Finanční úřad vyjíždí do obcí
Pokud si s podáním nevíte rady, vězte, že úředníci z finančních úřadů nyní tradičně začínají vyjíždět do obcí, aby poplatníkům s podáním přiznání pomohli. V provozu jsou také telefonní linky, na které se můžete obrátit s dotazem.
Splatnost daně s termínem pro podání přiznání
Datum pro úhradu daně je shodné s datem pro podání daňového přiznání. Pro opozdilce platí opět liberační lhůta, která je ale podle § 252 daňového řádu u placení daně dlouhá jen 3 kalendářní dny.
Od čtvrtého dne prodlení do dne úhrady daně se načítá úrok z prodlení, který odpovídá repo sazbě stanovené centrální bankou pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, navýšené o osm procentních bodů. Pokud ale částka u jednoho druhu daně v úhrnu nepřesáhne tisícikorunu za zdaňovací období nebo kalendářní rok, finanční úřad ji nepředepíše k úhradě.
Daň zaplaťte:
- na pokladně finančního úřadu,
- bankovním převodem,
- poštovní poukázkou typu A,
- hotově na pobočce České národní banky.
Mějte na paměti, že dnem platby je až den, kdy se prostředky připíšou na účet finančního úřadu vedeného u centrální banky. Nesmíte zapomenout zvolit správné číslo účtu a také připojit správný variabilní symbol, kterým je buď vaše DIČ, a pokud ho nemáte, tak rodné číslo (právnické osoby uvádějí IČO).
|Název finančního úřadu
|Daň z příjmů právnických osob
|Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
|Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
|FÚ pro hlavní město Prahu
|7704–77628031/0710
|721–77628031/0710
|713–77628031/0710
|FÚ pro Středočeský kraj
|7704–77628111/0710
|721–77628111/0710
|713–77628111/0710
|FÚ pro Jihočeský kraj
|7704–77627231/0710
|721–77627231/0710
|713–77627231/0710
|FÚ pro Plzeňský kraj
|7704–77627311/0710
|721–77627311/0710
|713– 77627311/0710
|FÚ pro Karlovarský kraj
|7704–77629341/0710
|721–77629341/0710
|713–77629341/0710
|FÚ pro Ústecký kraj
|7704–77621411/0710
|721–77621411/0710
|713–77621411/0710
|FÚ pro Liberecký kraj
|7704–77628461/0710
|721–77628461/0710
|713–77628461/0710
|FÚ pro Královéhradecký kraj
|7704–77626511/0710
|721–77626511/0710
|713–77626511/0710
|FÚ pro Pardubický kraj
|7704–77622561/0710
|721–77622561/0710
|713–77622561/0710
|FÚ pro Kraj Vysočina
|7704–67626681/0710
|721–67626681/0710
|713–67626681/0710
|FÚ pro Jihomoravský kraj
|7704–77628621/0710
|721–77628621/0710
|713–77628621/0710
|FÚ pro Olomoucký kraj
|7704–47623811/0710
|721–47623811/0710
|713–47623811/0710
|FÚ pro Moravskoslezský kraj
|7704–77621761/0710
|721–77621761/0710
|713–77621761/0710
|FÚ pro Zlínský kraj
|7704–47620661/0710
|721–47620661/0710
|713–47620661/0710
|Specializovaný finanční úřad
|7704–77620021/0710
|–
|713–77620021/0710
Chyba v daňovém přiznání
Pokud už jste někdy daňové přiznání podávali, jistě jste si všimli, že nahoře ve formuláři kromě klasického řádného daňového přiznání jsou ještě dvě možnosti: opravné a dodatečné. Taková přiznání podáváte, pokud jste v tom řádně odevzdaném udělali chybu.
Opravné přiznání podáváte v případě, že jste zjistili v původním formuláři chybu ještě před uplynutím termínu pro řádné podání platné pro vámi zvolený způsob podání. (Např. pokud podáváte přiznání elektronicky, platí pro vás květnový termín, ale vy se elektronicky přiznáte už v dubnu a svou chybu si uvědomíte včas. Pokud to stihnete ještě před 4. květnem, podáváte právě opravné přiznání. S opravným přiznáním se nepojí žádná sankce. Pokud je nová výše daňové povinnosti vyšší a vy už máte daň uhrazenou, doplaťte rozdíl. V opačném případě si musíte požádat o přeplatek.
Dodatečné přiznání podáváte, pokud si svou chybu uvědomíte až po uplynutí vašeho řádného termínu a nestihnete už tedy podat opravné přiznání. Jak přesně podat dodatečné přiznání vysvětlujeme v samostatném textu.
Termíny pro podání přehledů
Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) musíte podat do měsíce od doby, kdy jste měli podat daňové přiznání.
Pokud jste daňové přiznání podali ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí minulého roku (bez ohledu na formu podání), musíte podat přehledy do 4. května.
Pokud přiznání odevzdáte elektronicky po 1. 4. 2026, musíte přehledy podat do začátku června. VZP uvádí datum 4. června, zatímco pokyny k přehledu pro ČSSZ uvádí 2. června.
Pro OSVČ, které nemusí podat daňové přiznání, ale přehledy ano, platí u zdravotních pojišťoven termín 8. dubna a u ČSSZ pak 31. července.
V případě, že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pak pro vás bude platit lhůta 3. srpna.
Podnikatelé musí přehledy podat elektronicky. Nejdřív tato povinnost platila pouze na přehledy pro ČSSZ, od letoška se vztahuje i na ty pro zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny také nově už nepřijímají hotovost, takže zálohy i doplatky je nutné poukazovat výhradně bezhotovostně.
Vyjde-li vám v přehledu doplatek pojistného, je nutné ho uhradit do 8 dnů od data, kdy jste přehled podali. Za případnou dlužnou platbu se vám bude načítat penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, kdy jste po splatnosti. Sankce nebude předepsána, pokud za rok nepřesáhne celkem 100 Kč.