Daňové formuláře platné v roce 2026 ke stažení i k online vyplnění

Máme pro vás všechny aktuální daňové formuláře ke stažení komplet na jednom místě. Pohodlně tak můžete vyřešit:
- daň z příjmů fyzických osob,
- přehledy pro sociální správu,
- přehledy pro zdravotní pojišťovny.
Na jednom místě najdete i formuláře pro:
- daň z nemovitých věcí,
- daň silniční,
- daň z příjmů právnických osob,
- daň z přidané hodnoty.
Vyberte si formu, která vám vyhovuje nejvíce.
Co je dobré vědět
Jsme na začátku ledna 2026, to znamená, že některé daňové formuláře jsou ještě ve výrobě a nejsou k dispozici. To platí jak pro naše značkové formuláře, tak pro formuláře zdravotních pojišťoven.
Ke dni publikace článku ještě nejsou formuláře VZP a Vojenské zdravotní pojišťovny. Jakmile je pojišťovny zpřístupní, obratem je zaktualizujeme.
V přehledu formulářů chybějící formuláře poznáte podle slova „připravujeme“.
1. Značkové šablony v Excelu
Využijte naše interaktivní formuláře pro daň z příjmů fyzických i právnických osob. Daně spočítají za vás. Základní verze je bezplatná, rozšířená je zpoplatněná.
Autorem našich značkových šablon je účetní a daňová kancelář ASPEKT HM, s.r.o.
Šablony jsou připraveny s velkým množstvím vzorců a matematických závislostí. Aby tyto závislosti nebyly porušeny a aby bylo chráněno know-how autorů šablon, jsou buňky se vzorci uzamčené.
K úplnému vyplnění šablony postačuje zadání hodnot do odemčených buněk (zpravidla první výskyt primárního údaje) a zbytek se doplní sám.
Technická pomoc
Máte-li technické problémy s vyplňováním, stahováním nebo tiskem formulářů stažených z tohoto serveru, kontaktujte správce této služby mailem na adrese
priznani@aspekt.hm . E-mailovou odpověď garantujeme do 2 pracovních dnů.
Značkové šablony poznáte podle ikony Excelu.
2. Oficiální formuláře v PDF
Plně k dispozici máte i formuláře ke stažení a ručnímu vyplnění. Sledujeme pro vás aktuální šablony a průběžně je aktualizujeme.
Nic za ně neplatíte, jsou zcela zdarma.
3. Chytré formuláře pro vyplnění na počítači
Tzv. chytrá PDF používají primárně zdravotní pojišťovny. Formulář si stáhnete a vyplníte jej na počítači. Finanční správa je už přestala používat a přešla na online webové aplikace.
Nic za ně neplatíte, jsou zcela zdarma.
4. Online podání
Všechny zdravotní pojišťovny umožnují podávat elektronické přehledy OSVČ. V tabulce jsou proto přímé odkazy na jejich online portály.
ČSSZ má pro podání přehledů vlastní ePortál. Odkaz máte v tabulkách, k přihlášení můžete použít datovou schránku nebo Identitu občana.
Finanční správa umožňuje podat daňová přiznání přes portál Moje Daně.
Nic za tyto přístupy neplatíte, jsou zcela zdarma.
Ve všech případech můžete využít datové schránky a další formy vaší elektronické identity.