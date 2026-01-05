Měšec.cz  »  Daně  »  Daňové formuláře platné v roce 2026 ke stažení i k online vyplnění

Daňové formuláře platné v roce 2026 ke stažení i k online vyplnění

Daň z příjmů za rok 2025, přehledy na sociální i zdravotní pojištění, formuláře v Excelu, PDF i pro online vyplnění. Vše na jednom místě.

Máme pro vás všechny aktuální daňové formuláře ke stažení komplet na jednom místě. Pohodlně tak můžete vyřešit:

  • daň z příjmů fyzických osob,
  • přehledy pro sociální správu,
  • přehledy pro zdravotní pojišťovny.

Na jednom místě najdete i formuláře pro:

  • daň z nemovitých věcí,
  • daň silniční,
  • daň z příjmů právnických osob,
  • daň z přidané hodnoty.

Vyberte si formu, která vám vyhovuje nejvíce.

Co je dobré vědět

Jsme na začátku ledna 2026, to znamená, že některé daňové formuláře jsou ještě ve výrobě a nejsou k dispozici. To platí jak pro naše značkové formuláře, tak pro formuláře zdravotních pojišťoven.

Ke dni publikace článku ještě nejsou formuláře VZP a Vojenské zdravotní pojišťovny. Jakmile je pojišťovny zpřístupní, obratem je zaktualizujeme.

V přehledu formulářů chybějící formuláře poznáte podle slova „připravujeme“.

1. Značkové šablony v Excelu

Využijte naše interaktivní formuláře pro daň z příjmů fyzických i právnických osob. Daně spočítají za vás. Základní verze je bezplatná, rozšířená je zpoplatněná

Autorem našich značkových šablon je účetní a daňová kancelář ASPEKT HM, s.r.o.

Šablony jsou připraveny s velkým množstvím vzorců a matematických závislostí. Aby tyto závislosti nebyly porušeny a aby bylo chráněno know-how autorů šablon, jsou buňky se vzorci uzamčené.

K úplnému vyplnění šablony postačuje zadání hodnot do odemčených buněk (zpravidla první výskyt primárního údaje) a zbytek se doplní sám.

Technická pomoc

Máte-li technické problémy s vyplňováním, stahováním nebo tiskem formulářů stažených z tohoto serveru, kontaktujte správce této služby mailem na adrese priznani@aspekt.hm . E-mailovou odpověď garantujeme do 2 pracovních dnů.

Značkové šablony poznáte podle ikony Excelu.

Daňové formuláře komplet ke stažení i k vyplnění online

2. Oficiální formuláře v PDF

Plně k dispozici máte i formuláře ke stažení a ručnímu vyplnění. Sledujeme pro vás aktuální šablony a průběžně je aktualizujeme.

Nic za ně neplatíte, jsou zcela zdarma.

3. Chytré formuláře pro vyplnění na počítači

Tzv. chytrá PDF používají primárně zdravotní pojišťovny. Formulář si stáhnete a vyplníte jej na počítači. Finanční správa je už přestala používat a přešla na online webové aplikace.

Nic za ně neplatíte, jsou zcela zdarma.

4. Online podání

Všechny zdravotní pojišťovny umožnují podávat elektronické přehledy OSVČ. V tabulce jsou proto přímé odkazy na jejich online portály.

ČSSZ má pro podání přehledů vlastní ePortál. Odkaz máte v tabulkách, k přihlášení můžete použít datovou schránku nebo Identitu občana.

Finanční správa umožňuje podat daňová přiznání přes portál Moje Daně.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Nic za tyto přístupy neplatíte, jsou zcela zdarma.

Ve všech případech můžete využít datové schránky a další formy vaší elektronické identity.

Daňové formuláře komplet ke stažení i k vyplnění online

