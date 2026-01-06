Daně 2026: Výhody pro zaměstnance startupů, družstevníky či majitele akcií a příslib dalších změn

K začátku letošního roku začala platit řada změn v oblasti daně z příjmů.
Zaměstnanecké akciové opční programy
S letošním rokem došlo k zavedení zvýhodněného daňového režimu pro zaměstnanecké akciové opční programy. Jde o způsob, jak si mohou – typicky startupy nebo technologické firmy udržet či motivovat klíčové zaměstnance tím, že je nechají participovat na vlastnictví společnosti a profitovat více z jejího úspěchu.
Příjmy zaměstnanců z realizace těchto programů se nově nepovažují za příjmy ze závislé činnosti, ale budou se danit jako tzv. ostatní příjmy, ze kterých se neodvádí pojistné.
Pokud budou splněny zákonem stanovené podmínky, příjmy zaměstnanců při využití nároků z těchto programů nebudou zdaněny okamžitě, jejich daňová povinnost se odkládá. Zákon z toho důvodu stanovuje oznamovací povinnost zaměstnavatelů vůči správci daně, a to ve lhůtě pro podání jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, upřesňuje Finanční správa ČR.
Příjmy se tedy zdaní až v okamžiku, kdy zaměstnanec skutečně prodá svůj podíl a získá peníze. Pokud by podíl prodat nechtěl, je nutné tento příjem zdanit nejpozději do 15 let.
Příjmy z úroků z prodlení v souvislosti s vyplacením mzdy
Od ledna také platí, že úroky z prodlení při opožděné výplatě mzdy nebo jiné odměny se výslovně vyjímají z příjmů ze závislé činnosti. Nově se daní jako příjmy z kapitálového majetku.
Úroky z úvěru si od daňového základu odečtou i družstevníci
Od základu daně si mohou fyzické osoby odečítat uhrazené úroky z úvěru, kterým financují bytovou potřebu, a to do výše 150 tis. Kč. Nově tuto možnost získali i družstevníci, kteří pořídili družstevní byt a úvěrem (od stavební spořitelny či banky) financují svůj družstevní podíl.
Odpočet si budou moci poprvé uplatnit za letošní rok, takže ho reálně využijí až v roce 2027 (zaměstnanci při zúčtování daní, podnikatelé při podání daňového přiznání za letošní rok).
Roční limit odpočtu je 150 tisíc Kč celkem na jednu společně hospodařící domácnost.
Sleva na manžela vs. superdávka
Jak už jsme vás v minulosti informovali, nová dávka státní sociální pomoci, lidově nazývaná jako superdávka, nahrazuje dvě sociální dávky a dvě dávky hmotné nouze (konkrétně příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení).
Do budoucna je nutné pamatovat na to, že uplatňujete-li daňovou slevu na vyživovanou manželku/manžela, superdávka se nezapočítává do limitu vlastních příjmů ve výši 68 tis. Kč za rok.
Je to logické, protože standardně se do příjmů nezapočítávají mimo jiné ani dávky pomoci v hmotné nouze či dávky sociální podpory.
Více si o pravidlech této daňové slevy přečtěte v samostatném článku.
Příjmy z prodeje akcií a firem
Příjmy z prodeje podílů ve firmách či akcií jsou nově u fyzických osob v případě splnění podmínky časového a hodnotového testu osvobozené od daně z příjmů bez omezení (dosud platil limit 40 mil. Kč). To za podmínky, že nejsou součástí obchodního majetku poplatníka.
Osvobození od daně při prodeji platí i pro kryptoaktiva, ale v tomto případě jen za podmínky, že jejich celková hodnota nepřesáhne za období 40 milionů Kč. Příjmy nad tuto hranici se daní v poměrné části odpovídající podílu částky přesahující 40 milionů Kč.
Odpočet za poskytnutí daru
I za rok 2026 bude možné odečítat hodnotu darů, resp. bezúplatných plnění až do 30 % ze základu daně.
Více informací o tomto odpočtu najdete v samostatném článku.
Změny u pravidel pro osvobození zaměstnaneckých benefitů
Legislativa zpřísnila pravidla pro využití osvobození u zaměstnaneckých benefitů. Cílem je zabránit obcházení smyslu a účelu právní úpravy, kdy zaměstnavatelé nahrazovali část mzdy nebo výplatu bonusů těmito benefity a následně na ně uplatnili osvobození od daně a pojistného.
Nově je definice v zákoně nastavena tak, že od daně jsou osvobozena nepeněžní plnění, která nejsou mzdou, platem, odměnou ani náhradou za ušlý příjem.
S růstem průměrné mzdy pro rok 2026 se zároveň navýšily limity platné pro obě skupiny zmiňovaných benefitů tak, že pro:
- zdravotní benefity bude platit limit ve výši 48 967 Kč,
- ostatní zmíněné benefity bude platit limit ve výši 24 483 Kč.
Vyšší limit pro dohody o provedení práce
Zaměstnancům, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP), se strhávají odvody v případě, že jejich příjem přesáhne zákonem stanovenou mez. Tento limit se nyní zvýšil na 12 000 Kč.
To v praxi znamená, že se jich odvody netýkají, pokud si na DPP měsíčně nevydělají více než 11 999 Kč hrubého.
Příspěvek na důchodové spoření pro lidi z rizikových povolání
Zaměstnavatelé začínají platit příspěvek na důchodové spoření zaměstnancům, kteří vykonávají práci zařazenou do třetí kategorie rizik, pokud jejich pozice obnáší velkou celkovou fyzickou zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem.
Povinný příspěvek je ve výši 4 % z vyměřovacího základu za daný měsíc, jestliže v něm zaměstnanec odpracoval alespoň 3 směny rizikové práce. Poputuje na důchodové spoření zaměstnance ve třetím pilíři, aby mohl odejít do penze dřív prostřednictvím tzv. předdůchodu (pravidla pro jeho využití ale budou mít tito zaměstnanci mírnější).
Tento příspěvek zaměstnavatele bude započítáván do limitu 50 000 Kč pro osvobození příjmů z příspěvků zaměstnavatele na daňově podporované produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče zaměstnance.
Změna výše platby pro první pásmo u paušální daně
Platba pro první pásmo je letos ve výši 9984 Kč měsíčně (6578 Kč důchodové pojištění, 3306 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Protože platba v prvním pásmu je navázána na minimální zálohy OSVČ, bude se v průběhu roku měnit s tím, jak nová vláda ještě pro letošek schválí avizované snížení minimálních záloh na důchodové pojištění. Zatím však není jasné, jak u podnikatelů v režimu paušální daně dojde k vrácení přeplatku.
Platba pro druhé pásmo je pro rok 2026 ve výši 16 745 Kč měsíčně a pro třetí pásmo pak ve výši 27 139 Kč měsíčně.
Oznámení o vstupu nebo výstupu z paušálního režimu a o změně pásma je nutné letos podat do 12. ledna.
Rozšíření povinnosti podat přiznání v souvislosti s paušální daní
V souvislosti s paušální daní také došlo k rozšíření povinnosti podat daňové přiznání.
Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nově vztahuje na všechny poplatníky, kteří byli alespoň část zdaňovacího období v paušálním režimu a jejichž daň není rovna paušální dani, uvedlo Ministerstvo financí ČR.
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
Stát nahradil v rámci informační povinnosti směrem k různým úřadům desítky formulářů tzv. Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele (JMHZ). Namísto až 25 formulářů pro pět různých institucí tak zaměstnavatelé budou podávat elektronicky jedno hlášení a ušetří si opakované vykazování stejných údajů různým úřadům.
Informace budou v rámci JMHZ posílat zaměstnavatelé do 20. dne následujícího měsíce přímo na MPSV, které bude data automaticky sdílet s dalšími institucemi.
Účinnost JMHZ se odložila až na duben. Za leden až březen 2026 budou zaměstnavatelé ještě plnit evidenční povinnosti „po staru“. Údaje od ledna však později budou muset dohlásit zpětně.
Změny u odpočtu na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání
Od ledna došlo ke změně u pravidel pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje a na podporu vzdělávání.
Cílem je zpřístupnit tento odpočet širšímu okruhu poplatníků a současně snížit administrativní zátěž na straně poplatníků i správce daně, vysvětlilo Ministerstvo financí ČR.
Nově je možné uplatnit 150 % vynaložených výdajů do nově nastaveného limitu 50 mil. Kč za jedno období. Výdaje nad tuto částku bude možné uplatnit do 100 %.
Do konce minulého roku platilo, že je možné odečíst odpočet na výzkum a vývoj do součtu 100 % výdajů za dané období a výdaje nad tuto částku do 110 %.
Byl také zaveden pojem odpočtový celek. Ten tvoří ovládající osoba spolu s přímo či nepřímo ovládanými osobami. Pokud uplatňuje odpočet více poplatníků v rámci jednoho odpočtového celku, vztahuje se stanovený limit 50 mil. Kč na celý tento celek.
Zrušení srážkové daně u odměn členů orgánů právnických osob
Od ledna už se srážková daň neaplikuje na odměny členů orgánů právnických osob, kteří jsou fyzickými osobami a zároveň daňovými nerezidenty ČR. Uplatňovat se bude zdanění prostřednictvím záloh na daň se stejnou sazbou (15 % do 36násobku průměrné mzdy, 23 % nad tuto hranici). Zároveň jim vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud za rok tyto odměny přesáhnou 36násobek průměrné mzdy.
Osvobození příjmů z nabytí nemovitosti
Osvobození vztahující se na příjmy z nabytí nemovité věci se od ledna rozšířilo také na situace, kdy fyzická osoba nabývá nemovitou věc od obce či poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem , kteří byli jedinými vlastníky, a na jejíž výstavbu byla poskytnuta dotace (§ 4a písm. p) zákona o daních z příjmů). Osvobození se vztahuje i na příjmy, které vznikly před 1. lednem 2026.
Odpisy fotovoltaických elektráren
Od ledna už nefunguje speciální režim daňových odpisů pro technologické části fotovoltaických elektráren. Režim byl ministerstvem financí označen za nesystémový a znevýhodňující tento typ zařízení oproti jiným zdrojům elektrické energie. Odpisování se tedy nyní řídí standardními pravidly.
Co slibuje nová vláda
Kromě stávajících novinek nás čeká porce změn, kterou chystá nová vláda. Ta například plánuje zavést znovu elektronickou evidenci tržeb (EET 2.0). S ní bude souviset zavedení daňové slevy pro evidující OSVČ. Vláda také plánuje osvobodit od daně a pojistného dobrovolné spropitné v gastronomii a chce snížit DPH pro nealkoholické nápoje v gastronomii (z 21 % na 12 %). Počítá také se snížením daně z příjmů právnických osob a snížením minimálních záloh na důchodové pojištění pro OSVČ. To poslední už se zpětnou platností od začátku letošního roku.
Vrátit by se také měla daňové sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné), sleva pro pracující studenty i původní podmínky platné pro slevu na vyživovanou manželku. Zaměstnancům chce vláda zrušit zastropování osvobození volnočasových benefitů.
Jak avizovalo ministerstvo financí, nová vládní koalice chystá změnu i v oblasti týkající se finančních trhů:
Bude připraveno avizované řešení pro lidi, kteří měli uzavřené penzijní spoření před 1. červencem 2024, byl jim přiznán starobní důchod, ale nestihli spořit alespoň pět let, a tak nemohli ze systému vystoupit bez ztráty svých finančních prostředků. Zákon jim umožní dokončit penzijní spoření za podmínek, které platily před změnou legislativy, jež od července 2024 zastavila vyplácení státního příspěvku u lidí pobírajících starobní důchod.