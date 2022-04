Další zvyšování sazeb na spoření. Přes 4 % p.a. už mají spořicí účty a termínované vklady, 2,50 % dá stavební spoření

Během dubna velké množství bank a záložen znovu zvýšilo úrokové sazby spořicích produktů, proto máme před koncem měsíce nový mimořádný přehled aktuálních úrokových sazeb a produktových novinek na spoření.

Banka CREDITAS

Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu má od 25. 4. 2022 úrokové sazby 2,75–3,25 % p.a. (bylo 2–2,20).

Termínovaný vklad má sazby od 2,50 do 4,50 % p.a. (bylo 2–3,60). Nejvyšší úroková sazba platí pro půlroční vklad.

Česká spořitelna

Od 23. 4. 2022 je vyšší bonusový úrok na Spoření České spořitelny s účtem PLUS, nově se celkem úročí sazbou 2 % p.a. do 200 000 Kč (bylo 1,50 %). Stejné zvýšení je i na Spoření Premier, a to do 1 mil. Kč.

Vyšší sazby jsou i na vkladovém účtu (včetně segmentu Premier), nově jsou sazby 2,50–3,30 % p.a. (bylo 2–3 %).





Československá obchodní banka

Změna úrokových sazeb proběhla k 20. 4. 2022.

Spoření s bonusem, úroková sazba do 1 mil. Kč: 1,50 % p.a. → 1,75 %.

Spoření s bonusem Smart (+ používání mobilní aplikace ČSOB Smart): 2,25 % p.a. → 2,75 %.

Spoření s bonusem pro děti, úroková sazba do 250 000 Kč: 1,50 % p.a. → 2,50 %.

Spoření s bonusem pro děti (+ účet): 1,75 % p.a. → 2,75 %.

Spoření s bonusem pro děti (+ účet a investice): 2 % p.a. → 3 %.

Termínovaný vklad a Poštovní termínovaný vklad:

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 1 měsíc 0,01 % → 2,25 % p.a. 3 měsíce 2 % → 2,75 % p.a. 6 měsíců 2,5 % → 3,25 % p.a. 1 rok 3 % → 4 % p.a. 2 roky 0,05 % p.a. 3 roky 0,05 % p.a.

Expobank

Vyšší sazby jsou na běžném účtu a na termínovaném vkladu od 11. 4. 2022.

NEO účet: 3,01 → 3,51 % p.a.

IQ Maxi vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 6 měsíců 1,75 % → 3,20 % p.a. 1 rok 1,9 % → 3,60 % p.a. 2 roky 2,5 % → 3,65 % p.a. 3 roky 2,6 % → 3,70 % p.a. 4 roky 2,7 % → 3,72 % p.a. 5 let 2,8 % → 3,75 % p.a.

Fio banka

Fio konto: 3 → 4 % p.a. od 1. 5. 2022 pro vklady do 200 000 Kč.

Fio spořicí účet: 2,50 → 3 % p.a. od 1. 5. 2022 bez omezení zůstatku.

mBank

mBank zvyšovala úrokové sazby od 14. 4. 2022.

mSpoření: 2 → 2,75 % p.a. pro vklady do 100 000 Kč.

eMax Plus: 2 → 2,75 % p.a. pro vklady do 500 000 Kč.

MONETA Money Bank

MMB úrokové sazby zvýšila od 24. 4. 2022. Od tohoto dne pak přestala sjednávat původní spořicí účet Spoření/Spoříto B a vznikla varianta „C“. Původní spořicí účet „B“ má úrokovou sazbu 2,50 % p.a. a nový „C“ má již 3,30 % p.a.

Spořicí účet Spoření/Spoříto C: 3,30 % p.a. do 1 mil. Kč.

Vyšší sazby jsou i u termínovaných vkladů, ale pouze pro nově sjednané od 25. 4. 2022.

Termínovaný vklad: 3měsíční 0,10 → 3,60 % p.a., 6měsíční 0,10 → 3,80 % p.a., roční 3,50 → 4,30 % p.a.

MONETA Stavební Spořitelna

Od 23. 4. 2022 MONETA zvýšila úrokové sazby pro nové smlouvy stavebního spoření na 2,50 % p.a., a to bez dalších podmínek. To je nejvyšší nabídka na trhu, konkurence má úrokové sazby 0,50–1,50 % p.a., a to ještě někdy s podmínkami (např. pravidelného spoření). Ve spojení se státní podporou se takto dostanete na roční efektivní úrokovou sazbu max. 4,82 % p.a. (podle výše vkladu), a to již po odečtení srážkové daně.

Má to i druhou stranu mince, zdražily úvěry ze stavebka, nejlevněji jej u MONETY pořídíte za 5,19 % p.a.

NEY spořitelní družstvo

Termínovaný vklad (úroky na konci vkladu):vyšší sazba u 6měsíčního vkladu, 3,80 a 4,20 → 4,70 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Termínovaný vklad (měsíční úroky): vyšší sazba u 6měsíčního vkladu, 3,60 % a 4,00 % → 4,50 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Raiffeisenbank

Úrokové sazby banka zvýšila od 5. 4. 2022 a v případě své značky Equa bank od 7. 4. 2022.

eKonto Garant: roční vklad do 10 mil. Kč 3,70 → 4,30 % p.a, roční vklad nad 10 mil. Kč. 3,90 → 4,50 % p.a.

Termínované vklady

1 měsíc: 2,60 → 3,50 % p.a. pro vklady 10 mil. – 30 mil. Kč

6 měsíců: 3,60 → 4 % p.a. pro vklady 10 mil. – 30 mil. Kč

1 rok: 3,70 → 4,30 % p.a. pro vklady do 10 mil. Kč, 3,90 → 4,50 % p.a. pro vklady 10 mil. – 30 mil. Kč

TRINITY BANK

Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient má novou úrokovou sazbu 4,08 % p.a. do 400 000 Kč (bylo 3,68) a 3,68 % p.a. nad 400 000 Kč (bylo 3,18), a to pro nové i stávající klienty.

Pokud si vklad u stejného typu účtu zafixujete na 1 rok, zvyšuje se sazba na 4,58 % p.a. (bylo 4,08 % p.a.).

UniCredit Bank

Spořicí účet Save: 2 -> 2,50 % p.a. do 499 999,99 Kč

Termínovaný vklad: 6 měsíců zvyšuje 2,50 → 3,50 % p.a., 1 rok má zvýšení ze 3 → 4 % p.a. pro vklady do 5 mil. Kč.