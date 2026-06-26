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Další zvýšení úrokových sazeb spoření. J & T Banka je už zvýšila, mBank je zvýší od července

Dalibor Z. Chvátal
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Muž na žebříku kreslí po zdi grafy
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Úrokové sazby spoření u některých bank znovu začínají číslicí 4, nebo se k ní aspoň blíží. A to platí jak pro spořicí účty, tak pro termínované vklady,
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Nový úrokový lístek J & T Banky vydržel jen dva dny, od 26. 6. 2026 banka vydala nový a v něm oznámila zvýšení úrokových sazeb depozitních produktů. Sazby se zvyšují na spořicím účtu i na termínovaných vkladech do 2 let včetně. Nad to jsou úrokové sazby beze změn.

Drobné zvýšení nastalo i u hybridních vkladů s podmíněnou investicí, a to o 0,10 p.b. Všechny změny podrobně ukazují tabulky níže.

J & T Banka: Zvýšení sazeb od pátku 26. 6. 2026

Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,25 → 3,40 %

Vklady s výpovědní lhůtou

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
33 dnů 3,35 → 3,45 %
3 měsíce 3,45 → 3,50 %

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
100 000 – neomezeno
3 měsíce 3,45 → 3,50 %
6 měsíců 3,50 → 3,60 %
9 měsíců 3,55 → 3,65 %
1 rok 3,60 → 3,70 %
1.25 roku 3,65 → 3,75 %
1.5 roku 3,70 → 3,75 %
2 roky 3,75 → 3,80 %
3 roky 3,85 %
4 roky 3,95 %
5 let 4 %
10 let 4,25 %

J&T COMBI (30 %)

Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do těchto podílových fondů:

J&T MONEY CZK: 4,10% → 4,20 %
J&T BOND CZK: 4,35
J&T RENTIER CZK: 4,45 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 4,10 → 4,20 %
3 roky 4,35 %

J&T COMBI (50 %)

Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do těchto podílových fondů:

J&T MONEY CZK: 4 → 4,10 % p.a.
J&T BOND CZK: 4,20 % p.a.
J&T RENTIER CZK: 4,30 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 4 → 4,10 %
3 roky 4,30 %
Nejlepší spořicí účty s úrokovou sazbou od 4 % p.a. Přehled a podmínky Přečtěte si také:

Nejlepší spořicí účty s úrokovou sazbou od 4 % p.a. Přehled a podmínky

mBank: Zvýšení sazeb od středy 1. 7. 2026

Jak jsme už psali, mBank zvýší úrokovou sazbu na mSpořicím účtu Plus.

Od 1. 7. 2026 bude mít spořicí účet od mBank úrokovou sazbu 4,21 % p.a. pro prvních 250 000 Kč. První 3 kalendářní měsíce od založení účtu jsou bez podmínek. Poté musíte splnit tyto podmínky:

  • min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
  • min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci

Pokud patříte mezi studenty do 18 let, máte jen 1 podmínku:

  • min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci

Výhodou mBank je, že pro tuto úrokovou sazbu vůbec nemusíte investovat, stačí jen plnit podmínky obratu na účtu a na platební kartě. V době publikace článku tak jde o nejlepší nabídku na trhu bez složitých podmínek pro částku do 250 000 Kč.

mSpořicí účet Plus

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 000 – 500 000  500 001 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,01 → 4,21 % 4,01 % 3,41 % 3,21 %

Tip, jak poskládat nejlepší úrokové sazby

Abyste získali nejlepší dostupné finanční produkty pro bezpečné spoření, v době publikace článku si můžete peníze rozložit do níže uvedených produktů, resp. na spořicí účty vašich dalších členů rodiny, pokud je v dané bance mají.

Bez podmínky investování tak v součtu ve třech bankách můžete úročit 1 mil. Kč úrokovou sazbou v průměru více než 4 % p.a.

Limit 250 000 Kč

  • mBank: 4,21 % p.a. min, do 31. 8. 2026
  • TRINITY BANK: 4,08 % p.a. min. do 31. 8. 2026

Limit 500 000 Kč

  • Banka CREDITAS: 4 % s investováním min. 3000 Kč měsíčně
  • Raiffeisenbank: 4 % p.a. bez investování a 4,20 % s investováním min. 500 Kč měsíčně

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Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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