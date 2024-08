Další snížení základní úrokové sazby ČNB. Jaké to má dopady pro běžné lidi? Očima analytiků

Snižování úrokových sazeb spořicích účtů a termínovaných vkladů bude pokračovat. To je automatická a očekávaná reakce na čtvrteční snížení základní úrokové sazby ČNB, která nyní činí 4,50 % p.a. Jinými slovy, toto je úroková sazba, za kterou si úročí peníze komerční banky a záložny, když si je uloží přímo u ČNB. Svým klientům pak logicky připíšou úrokovou sazbu sníženou o svoji marži. Ta je sice u top klientů okolo 0,50 p.b., nicméně je jisté, že i ty nejlepší spořicí účty a termínované vklady nově zamíří pod hranici 4 % p.a.

Dobrá zpráva však míří na zájemce o hypotéky. Ty totiž pod 4 % p.a. míří také. Zatím první vlaštovkou je MONETA Money Bank, která od 30. 7. 2024 snížila nejnižší úrokovou sazbu hypoték na 3,99 % p.a. Za tuto sazbu jde o hypotéku jak pro nákup nemovitostí, tak pro refinancování stávajících hypoték.

Je potřeba ale k tomu napsat to „B)“. Tato úroková sazba platí pro 5leté fixace a s povinným pojištěním hypotéky. Maximální hodnota financování nemovitosti pro bydlení je pak 55 %. Bez pojištění se cena hypotéky zvýší na 4,19 % p.a. Je to však hozená rukavice pro konkurenci a snižování úrokových sazeb hypoték pod 4 % p.a. je takřka na spadnutí. Pro pořádek však uvádím, že cena hypoték se úplně neřídí základní úrokovou sazbou ČNB, nýbrž spíše cenou peněz na dalších 5 let.

Jakub Seidler , hlavní ekonom České bankovní asociace

Vzhledem k vývoji inflace a slabším datům z ekonomiky je pravděpodobné, že ČNB bude pokračovat ve snižování sazeb a současná očekávání trhu ohledně hlavní sazby na konci roku ve výši 3,75 % se zdají být realistická.





Pro příští rok vidí trh sazby u 3% hranice navzdory tomu, že 3M Pribor je v nové prognóze po celý rok nad 3,5 %. Současné holubičí globální prostředí nemohla dnešní prognóza ČNB „přetlačit“ a pokles dlouhých tuzemských sazeb tak i po dnešním jednání ČNB pokračuje, což by mohlo znovu po létě otevřít prostor pro pokles hypotečních sazeb.

Dominik Rusinko , analytik ČSOB

ČNB včera snížila sazby, ale zahrála na jestřábí strunu. Vzhledem k příznivému inflačnímu výhledu a zejména slabému výkonu české ekonomiky předpokládáme, že ČNB bude dále snižovat sazby o 25 bazických bodů a na konci roku se repo sazba dostane na 3,75 %.

Překvapivě ostrá jestřábí rétorika centrální banky je však rizikem ve směru pozvolnějšího poklesu sazeb a možné taktické pauzy na konci letošního roku.

Miroslav Novák , analytik, Akcenta

Překvapivě lze podle mě hodnotit skutečnost, že snížení sazeb o 25 bodů bylo v rámci bankovní rady jednomyslné. To podle mě ukazuje, že snížení sazeb o 50 bodů je na dalších zasedáních definitivně mimo hru.

Výhled na další vývoj sazeb? Bankovní rada bude sazby dále snižovat, ale zda v závěru letošního roku bude hlavní sazba na 4 %, nebo níže, momentálně není možné říci. Pokud se nestane nic mimořádného, je však jasné, že centrální bankéři už budou s dalším snižováním sazeb pokračovat o poznání opatrněji než v první polovině letošního roku.

Martin Gürtler , Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka

Vše napovídá tomu, že v obezřetném přístupu ke snižování úrokových sazeb bude bankovní rada pokračovat také na následujících jednáních. Na všech zbylých zasedáních v tomto roce tedy očekáváme snížení úrokových sazeb o 25 bb, a základní repo sazba by tak na konci roku měla podle nás dosáhnout 3,75 %.

To bude ale zároveň znamenat, že měnová politika zůstane pravděpodobně přísnější, než by bylo potřeba. Výsledkem podle naší prognózy bude pouze pozvolné oživení ekonomiky a možný pokles inflace v příštím roce pod 2 %.

Odhad terminální výše repo sazby v současném cyklu měnové politiky prozatím ponecháváme na 3,5 % a její dosažení předpokládáme v únoru příštího roku. S ohledem na dosavadní slabá data jsou ale rizika naší prognózy tuzemských měnově-politických sazeb vychýlena ve směru rychlejšího poklesu a nižší terminální úrovně.

Petr Dufek , hlavní ekonom, Banka CREDITAS

Důsledkem snížení úrokových sazeb bude s největší pravděpodobností další pokles depozitních sazeb na trhu. Ať už půjde o spořicí, nebo termínované vklady.

Zlevnění by se měly dočkat i úvěry firmám s variabilní úrokovou sazbou a časem i hypotéky, jejichž sazby však nereflektují přímo ani tak repo sazbu ČNB, jako spíše cenu pětiletých peněz na finančních trzích.

Vliv na chod ekonomiky bude mít dnešní krok centrální banky jen malý. Českou ekonomiku nedusí úrokové sazby, ale v první řadě klesající zakázky exportně orientovaného průmyslu.

Tomáš Volf , hlavní analytik Citfin

ČNB včera snížila svou základní sazbu jen o 25 bodů na 4,50 %. Centrální bankéři se tak dál drží při zemi a rozhodli se k mírnějšímu snížení sazeb. Ve hře byla ještě odvážnější varianta uvolnění měnové politiky, a to o 50 b.

Ekonomicky dávalo větší smysl spíše razantnější snížení sazeb. Pro něj hovořila především nižší inflace, která za poslední měsíc zpomalila na 2 %. Také slabý výkon ekonomiky potřeboval vzpruhu a nižší sazby by mohly být tím správným impulzem, ale nakonec musí ekonomice stačit snížení o 25 b.

Česká koruna měla v sobě do velké míry započítáno uvolnění měnových podmínek o 50 b, což je důvod, proč koruna v posledních dnech slábla až k 25,50 EURCZK. Po dnešním rozhodnutí by mohla své ztráty korigovat a posílit.

Mírnější snížení sazeb bude hrát do karet dovozcům, kteří na placení faktur budou kupovat cizí měny levněji. Naopak spotřebitelské úvěry, hypotéky, stejně jako provozní a překlenovací úvěry zůstanou dražší, takže na oživení poptávky si budeme muset dál počkat. Depozitní produkty zůstanou o to více atraktivní.