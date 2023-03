Další ročník FIN (R‌)Evoluce za námi. Probírali jsme digitalizaci a inovace ve finančním sektoru

V pražském Hotelu Jalta proběhl 28. 2. 2023 další ročník konference s názvem Fin (R‌)Evoluce, který se zaměřoval na aktuální témata spojená zejména s digitální transformací finančního sektoru. Nechyběl ovšem ani tradiční networking.

V tomto článku jen krátce představíme témata zajímavých přednášek, které si pro nás letošní spíkři připravili. V následujících dnech se jim budeme věnovat podrobněji.

Jak navrhují produkty a služby v Komerční bance

V přednášce Lucie Tarbajovské a Heleny Warausové z Komerční banky jsme se dozvěděli, jak se snoubí designové myšlení a agilní metodika práce a jak propojení obou světů přispívá k budování design driven kultury.

Díky tomu jsme mohli lépe pochopit, jak tento přístup ovlivňuje uživatele a celkový obchodní úspěch.

Virtualizace karetního portfolia: dáme sbohem fyzickým kartám?

Martin Podolák z mBank se zamýšlel nad tím, zda už nastal správný čas pro nahrazení plastové karty mobilem a jak tento trend vlastně vysvětlit bankovním klientům.

Podělil se o zkušenosti, jak klienti mBank na zavedení virtuálních karet reagovali a jaké přínosy tato novinka znamená pro klienty a pro banku.

Card-linked marketing: Nový evropský fenomén?

Ondřej Knot ze společnosti Dateio nám představil fenomén card-linked marketingu, který je založený na analýze platebního chování zákazníků spolupracujících bank, díky níž je pak možné cílit na zákazníky s relevantní nabídkou.

Na příkladech pak vysvětlil, proč je tento koncept stále více populární a jak původně český start-up dokáže s pomocí mobilních aplikací 12 spolupracujících bank v 5 zemích oslovit až 5,5 milionu zákazníků s nabídkami od více než 300 partnerů.

Nativní digitalizace – Evoluce, nebo revoluce?

Libor David ze společnosti SOFTEC se zamýšlel nad tím, proč obsluha ve finančních službách trvá dlouho a je komplikovaná a drahá navzdory faktu, že řada procesů kolem nás už je dnes digitální.





Proč nemůžeme naše potřeby probrat s bankéřem prostým lidským jazykem, jednoduše, srozumitelně a na konci si potřást rukou? Je chyba v procesech, nebo v technologii? David ve své přednášce představil, jak může pomoci nativní digitalizace.

Jak fintech využije trendy v IT

Dynamická doba přináší v technologických oblastech stále nové trendy. S přihlédnutím k tomu, jak rychle se zločin přelévá do online prostředí, asi dnes už nikdo nepochybuje, že kyberbezpečnost je stále větší téma. Potřebu regulovat digitální prostředí sdílejí národní i evropské instituce.

Denisa Škantová z ČSOB nám povídala o tom, jaké v tom vidí v ČSOB příležitosti a proč se považují za fintech.

Proč koupit IT zařízení na leasing?

Firmy už si před nějakou dobou uvědomily, že kupovat komplet vozový park není efektivní. Začaly proto své flotily financovat operativním leasingem. Tímto směrem se ale mohou firmy ubírat i u dalších položek firemních nákladů, například u bobtnajících nákladů na IT technologie.

Vlastimil Nešetřil z J&T Leasing nám na své přednášce nastínil výhody a budoucnost pořízení firemního IT formou operativního leasingu.

Vstoupit, či nevstoupit do Metaverse jako finanční instituce?

Dává smysl teď vstupovat do metaverse? Může být k něčemu finančním institucím? Jak na to reagují klienti? A má to vůbec budoucnost?

Ivo Apetauer ze společnosti Deloitte Czech Republic se zamyslel nad novým fenoménem, který nyní rezonuje napříč trhem.

Metaverse je počítačově generovaný virtuální svět, který napodobuje realitu a jejž mohou lidé navštěvovat prostřednictvím avatarů reprezentujících jejich identitu. Otevřená platforma umožňuje interakci avatarů mezi sebou nebo s aplikacemi. Jsou v ní umístěné virtuální nemovitosti, pozemky i zboží, které se (někdy dost draze) prodávají.

Využití AI v recruitmentu

Firma je tak úspěšná, jak úspěšný je její recruitment. Jak ale zlepšit „candidate experience“ a zdvojnásobit počty kandidátů? Jak v náborovém procesu může pomoci umělá inteligence, UX a kvalitní IT implementace?

O tom nám vyprávěl Milan Mahovský z dream.jobs, který efekt ilustroval na případové studii kampaně České Spořitelny.

Bankovní identita: rok druhý

Bankovní identita, která umožňuje snadné ověření identity v soukromém i státním sektoru, je tu s námi od ledna 2021. Marek Růžička nám proto po dvou letech fungování zhodnotil, jak se jí daří v kontextu digitálních služeb státu i soukromých firem. Podělil se s námi o statistiky a zajímavé příklady jejího využití a prozradil, jak se rozjíždí služba elektronického podpisu i chystaný projekt evropské digitální peněženky.

Jak fintech mění investiční svět

Retailoví investoři čím dál častěji skloňují pojem pasivní investování. S rostoucím zájmem o indexové investování se ale mění i investiční terén. Fintechy toho využívají a roste z nich konkurence tradičním podílovým fondům.

O tom, jaké příležitosti i rizika s sebou přináší tato pasivní revoluce, nám povídal Jan Hlavsa ze společnosti Fondee.

Pasivní a aktivní investování jsou dvě odlišné strategie. Obě poměřují svůj úspěch s průměrnou výkonností vybraného trhu měřenou indexem (např. S&P 500). Aktivní investování má ale za cíl tuto průměrnou výkonnost trhu překonat, např. zařazováním jednotlivých cenných papírů do portfolia na základě různých analýz. Jde o náročnější metodu spojenou s vyššími transakčními náklady. Pasivní investování má za cíl průměrnou výkonnost daného trhu víceméně kopírovat, investováním do cenných papírů zastoupených ve sledovaném indexu a nakupovaném ve stejném poměru. Menší objemy obchodů s touto strategií tak vedou i k nižším nákladům pro investora.

(R‌)Evoluce zabezpečení digitálních kanálů mezi klientem a poskytovatelem služby

Uživatelé chtějí služby v digitálním světě ovládat co nejsnáze, zároveň ale očekávají vysokou míru zabezpečení. Zvlášť s přihlédnutím k tomu, jak strmě roste počet kybernetických útoků. Vybalancovat uživatelskou přívětivost, dostupnost a bezpečnost digitální obsluhy je výzvou pro všechny poskytovatele digitálních služeb.

Radomír Pravda ze společnosti MONET+ nám na konferenci představil moderní metody ověření zákazníka pro zabezpečení digitálních kanálů.

Inovace v oblasti pojištění osobních věcí a kybernetické bezpečnosti

Martin Pejsar z BNP Paribas Cardif Pojišťovny zase ve své prezentaci představil produktové inovace v oblasti pojištění osobních věcí (tzv. předměty každodenního nošení), které pojišťovna zavedla během roku 2022.

Zaměřil se také na kybernetické bezpečnostní hrozby pro retailové klienty a ukázal reálné příklady, které společnost musela v minulosti řešit. Poukázal také na možnosti vzdělávání zákazníků a partnerů a představil pojištění kybernetické bezpečnosti.

Je možné prodávat životní pojištění přes srovnávač?

Když před dvěma lety srovnávač RIXO spouštěl online prodej životního pojištění, mnozí pobaveně zvedali obočí. Teď s ním sklízí úspěch a nastavuje nové standardy v oblasti komplexního pojištění.

Martin Ždímal kromě digitální distribuce životního pojištění hovořil i o tom, jak RIXO využívá svou mobilní aplikaci k propojování a rozvoji dodatečných služeb.

Jak připravit svého virtuálního asistenta na budoucnost

Virtuální asistenti představují novou příležitost pro tvorbu nabídek na míru i pro personalizovanou obsluhu klientů. Hlasové rozhraní má také vysoký potenciál pro uživatelskou interakci a sběr a zpracování dat. Aby virtuální asistent správně fungoval, je zapotřebí pokročilých analýz konverzací pro lepší trénování porozumění a pro detekci nových témat nebo potřeb klientů.

O tom, jaké nároky je třeba mít při tvorbě virtuálního asistenta, jak vést efektivní komunikaci, jak pracovat s daty a dále je obchodně využívat, nám povídal Martin Franc ze společnosti Agnostix.