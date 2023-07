Dali jste peníze do advokátní úschovy. Jak si je můžete sami pohlídat, aby nezmizely?

Plánujete koupit či prodat nemovitost a budete muset řešit, komu svěřit peníze do úschovy, aby byly opravdu v bezpečí? Poté, co se médii přehnaly zprávy o zpronevěrách peněz klientů (popisujeme je níže v článku) několika advokáty, rozhodla se Advokátní komora ČR posílit bezpečnost celého systému advokátních úschov.

Advokátní úschova, která se nejčastěji využívá například při realitních transakcích, slouží jako neutrální místo, na které je dočasně složena kupní cena nemovitosti. Peníze v úschově leží od podpisu kupní smlouvy až do doby, kdy na katastrálním úřadu proběhne převod nemovitosti na nového majitele, tedy prodávajícího. Tato doba trvá přibližně 30 dnů. Jakmile je převod nemovitosti dokončen, peníze putují z advokátní úschovy na účet prodávajícího.

Speciální účet sloužící pro advokátní (i notářskou) úschovu nabízí jen několik tuzemských bank.

Které banky poskytují speciální bankovní účty pro úschovu peněz? Banka Úroková sazba p.a. Bližší informace Česká spořitelna 0,00 % Podmínky Československá obchodní banka 0,3 % Podmínky MONETA Money Bank 2 % Podmínky Komerční banka 0,05 % při vkladu od 5 mil. Kč Podmínky a sazebník Raiffeisenbank Úrokové podmínky je možné stanovit dle požadavků a specifik daného obchodu Podrobnosti UniCredit Bank 1,2 % Podmínky

Takový účet musí být oddělený od osobních účtů notářů i advokátů. Peníze, které klient svěří do úschovy, zůstávají stále jeho majetkem až do zamýšleného vypořádání, tedy až do splnění podmínek pro výdej z úschovy, po které následuje úhrada kupní ceny za nemovitost prodávajícímu. Tyto peníze se nesmí míchat s penězi jiných klientů, což znamená, že pro každou úschovu musí advokát nebo notář použít samostatný účet.

Advokát (či notář) má na výběr ze dvou možností:

Zařídí klientovi účet nový, anebo může použít nějaký z účtů, které už zřídil pro úschovu dříve. Musí však dodržet podmínku, že předchozí úschova už byla do poslední koruny vypořádána. Například tedy v případě prodeje nemovitosti už byla kupní cena odeslána prodávajícímu.

Celý systém zabezpečení peněz klientů v advokátní úschově stojí na elektronické knize úschov provozované Českou advokátní komorou (ČAK), kam advokáti musí každou advokátní úschovu nahlásit. Elektronická kniha úschov funguje u advokátní komory od roku 2012 a od této doby k dnešku přes ni proběhlo více než 500 tisíc úschov.

Jakmile váš advokát zavede informaci o tom, že od vás peníze přijal, do této elektronické knihy úschov, přijde vám do e-mailu nebo SMS potvrzující notifikace od ČAK, že vaši úschovu Komora zaregistrovala.

Je důležité, aby o tomto postupu klienti věděli a trvali na dodržení této povinnosti. Pokud totiž advokát úschovu peněz do advokátní úschovy nenahlásí, pak komora vůbec nemá jak se o této úschově dozvědět a následně nemůže kontrolovat další povinnosti, které advokáti při úschově musí dodržovat, říká předseda ČAK Robert Němec.

Jako novinku a vylepšení systému nyní ČAK zavádí ještě notifikaci od banky, u které má daný advokát otevřený speciální účet pro bankovní úschovu. Nově budete moct od 27. července 2023 požádat advokáta, aby bance nahlásil také vaše kontaktní údaje. Jakmile nastane na účtu jakýkoli pohyb, ihned se to dozvíte. Teoreticky by vám měla přijít z banky dvě oznámení. To první o přijetí vašich peněz na účet zástavy, druhé o jejich zaslání na účet protistrany. Advokáti nyní také budou povinni vás o všech těchto vašich možnostech informovat.

Advokáti tedy od konce července 2023 budou moct hlásit bankám kontaktní údaje všech účastníků úschovy, tedy jak složitele, tak i příjemce, a banka jim bude zasílat notifikace oběma.





Bude však záležet na vás coby klientovi, zda se rozhodnete tuto možnost využít, advokát nebude bance hlásit vaše údaje automaticky. Jsou totiž typy advokátních úschov, kde si to klient vůbec nemusí přát.

U realitních transakcí, kdy jde o prodej nemovitosti a převod peněz od kupujícího k prodávajícímu, klienti zřejmě budou bez obav sdělovat své kontaktní údaje bance. Ale pak jsou i jiné transakce, kdy jde třeba o vypořádání společného jmění manželů, a tam už se může stát, že lidé nebudou chtít bance své údaje dát. Proto ponecháme na klientech, aby se sami rozhodli. Advokáti však budu mít nově povinnost jim toto nabídnout, říká Robert Němec.

ČAK zároveň začala vyjednávat s bankami o vytvoření společného systému, ve kterém by banky o pohybech na účtu informovaly přímo Komoru a ta by následně informovala klienty.

Je důležité, aby klienti věděli, co od advokáta mohou a musí očekávat. A vyžadovat to. Jde o to, abychom jim poskytli jistotu, že když své finanční prostředky vloží do úschovy advokáta, který klienty správně poučí o svých povinnostech a oni je budou vyžadovat, tak budou mít své peníze v bezpečí, dodává místopředsedkyně ČAK Monika Novotná.

Jak lépe zabezpečit vaše peníze v advokátní úschově Když budete kupovat nemovitost přes realitní kancelář, chtějte, aby vaše peníze šly raději do úschovy advokáta, kterého si sami zvolíte. Myslete na to, že na své straně chcete svého advokáta, který chrání vaše zájmy.

Po podpisu smlouvy o úschově požádejte advokáta o notifikaci od ČAK, že byla vaše úschova zaregistrována v elektronické knize úschov.

Dále advokáta požádejte, aby bance předal vaše kontaktní údaje pro notifikace o pohybech na účtu úschovy.

Pokud vám nevyhoví, obraťte se ihned na Českou advokátní komoru.

Případy, kdy advokáti zpronevěřili peníze

Pražský advokát Jaroslav Filip podle policie zpronevěřil 50 milionů Kč z advokátní úschovy. Šlo o peníze, které mu klienti svěřili do úschovy s úmyslem koupě nemovitostí, k čemuž však nakonec vůbec nedošlo.

Další, mnohem výraznější případ zpronevěry peněz klientů se odehrál v roce 2022, kdy advokátka Hana Suková, která se specializovala na obchody s nemovitostmi, skončila ve vazbě, protože okradla klienty o celkovou sumu minimálně 130 milionů korun. Okradených klientů však stále přibývá.

Hana Suková ve svých 76 letech skončila ve vazbě spolu se svojí dcerou, advokátní koncipientkou Pavlou Marešovou. Suková přitom mnoho let dříve spolupracovala s desítkami realitních kanceláří. Peníze zřejmě skončily v nakoupených cenných papírech. Oběma ženám hrozí 10 let vězení. Česká advokátní komora sdělila, že Sukové i Marešové pozastavila výkon advokacie, a tudíž nemohou vykonávat právní služby.

A do třetice, podobně zpronevěřil peníze klientů mezi lety 2010 až 2012 advokát Miloš Vlasák. Tehdy šlo o cca 65 mil. Kč. Vlasák odmítl před soudem vypovídat, ale při výsleších na policii svaloval vinu na nepořádek v účetnictví nebo na kolegy z kanceláře. Kriminalistům se však zmínil, že chtěl peníze z úschovy zhodnotit při hře v kasinu.

Jak se mohlo stát, že si zpronevěr dlouho nikdo nevšiml?

Ty největší případy, se kterými jsme se setkali, byly případy, kdy advokáti pracovali pro realitní kanceláře a zařizovali velké množství, třeba stovky, úschov, říká Monika Novotná.

Těmto advokátům postupně přibývaly další a další úschovy, které po dobu cca 30 dnů ležely na účtech a nakonec zase odcházely k vyplácení. Všimli si, že jak jim peníze přitékají a zase odtékají, tak jim stále zůstává na ostatních účtech poměrně velký polštář.

Těmto advokátům přišlo atraktivní s těmito penězi nějakým způsobem pracovat, což jim nakonec nevyšlo. Investovali je takovým způsobem, že o ně své klienty připravili. Stačilo, aby měli po nějaké době méně klientů a zakázek, tudíž jim do úschovy nepřicházely další peníze. A tím se na zpronevěry přišlo, uzavírá Monika Novotná z České advokátní komory.

Změny čekají i notáře

Na zabezpečení úschov v bankách už začali letos pracovat také notáři. Podobně jako advokáti i Notářská komora ČR chce zavést systém bankovních notifikací, kdy bude vlastník peněz okamžitě informován o jakémkoli pohybu peněz na účtu, na kterém jsou jeho peníze uloženy.