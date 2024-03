ČSOB změní ceník a obchodní podmínky. Klienti bez chytrých mobilů si připlatí

Československá obchodní banka (ČSOB) se rozhodla přesvědčit své klienty, kteří doposud dávají přednost osobním službám na pobočkách a papírovým výpisům z účtů, aby raději přešli na internetové či mobilní bankovnictví. Pokud budete chtít zůstat ve stávajícím režimu, stane se pro vás banka výrazně dražší než doposud.

Podle nových obchodních podmínek a po změně sazebníku poplatků, které budou platit od 1. července 2024, zdraží vše, k čemu bude nutná osobní asistence pracovníka banky nebo České pošty.

Nové ceny služeb pocítí lidé, kteří si nechávají každý měsíc posílat bankovní výpisy poštou, vybírají si peníze na pobočkách banky nebo naopak peníze tímto způsobem posílají. Změna cen se bude týkat i poboček České pošty, která v rámci Poštovní spořitelny s ČSOB spolupracuje.

V tuto chvíli banka svým zákazníkům rozesílá informace o nejdůležitějších chystaných změnách a na svých webových stránkách upřesňuje, že kompletní informace bude mít k dispozici 1. května 2024.





Prozatímní přehled změn naleznete na konci článku v přehledné tabulce, nyní si to podstatné shrneme v krátkých bodech.

Papírové výpisy

Cena papírového výpisu z běžného účtu, spořicího účtu a termínovaného vkladu se sjednotí z původních 55 Kč na 100 Kč. To se bude týkat klientů do věku 65 let. Senioři ve věku od 65 let budou mít tištěné výpisy za zvýhodněnou cenu 65 Kč.

Levnější nebo bezplatné řešení:

Zrušte zasílání papírových výpisů a stahujte si je z elektronického bankovnictví, nebo si je nechte zasílat na e-mail.

Výběry hotovosti

Z Plus Konta a z Poštovního účtu můžete vybrat jednou měsíčně na poště. Každý další výběr vás bude stát 50 Kč. Na pobočce ČSOB to bude dražší, místo dosavadních 100 Kč zaplatíte nově 150 Kč.





Pokud chcete ušetřit, vybírejte raději z bankomatů. Pokud je vám více než 65 let nebo jste zdravotně postižení, pak máte nárok nechat si jednou měsíčně bezplatně donést hotovost domů, a to až 20 000 Kč.

Odchozí platby na pobočce a poště

Poplatek za odchozí platbu zadanou na pobočce se navýší o 25 Kč, nově zaplatíte 150 Kč. Za odchozí platbu zadanou kartou na poště si připlatíte o 15 Kč víc, tedy 50 Kč.

Chcete platit levněji?

Nastavte si na účtu zvýhodnění pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením. Výjimkou jsou Osobní účty poskytované do 1. 5. 2017, u kterých jsou odchozí platby zpoplatněny. A plaťte raději pomocí elektronického bankovnictví, případně se naučte pracovat s virtuální asistentkou Kate, která platbu pošle za vás.

Zřízení a změna trvalého příkazu na pobočce

Za tuto službu si připlatíte z dosavadních 125 Kč na 150 Kč. Zdarma si příkaz zřídíte jen tehdy, pokud máte na svém účtu nastavené zvýhodnění pro klienty nad 65 let nebo se zdravotním postižením (netýká se Osobního účtu).

Bezplatné nebo levnější řešení:

Přejděte na elektronické bankovnictví. Pro zřízení nové trvalé platby v ČSOB Smart klikněte na „Platba“ a zvolte „Trvalá platba“. Pro změnu existujícího trvalého příkazu klikněte na běžný účet. Následně klepněte na ikonu tří teček s názvem „Další“ a vyberte „Trvalé příkazy“.

Změna týdenního limitu karty telefonicky nebo na pobočce

Poplatek se zvýší z 50 Kč na 100 Kč a nově bude účtován také u Premium Konta. Seniorům nad 65 let banka poplatek vrátí. Pokud platit nechcete, nezbude vám, než začít používat elektronické bankovnictví.

Expresní vydání karty

Novou plastovou kartu dostanete standardně do 10 pracovních dnů poštou. Pokud ji potřebujete rychleji, budete si muset připlatit, a to ze současných 1000 Kč na 1500 Kč. Pak u vás karta bude za 3 dny. Novou kartu přitom máte ihned v ČSOB Smart a můžete začít platit.

Kreditní karty

V bezúročném období máte peníze půjčené s nulovým úrokem, ale po tomto období vám banka naúčtuje 22,9 % p.a. místo dosavadních 19,9 %. Převod peněz z kreditní karty na běžný účet v ČSOB bude stát nově 200 Kč místo dosavadních 150 Kč.

Měsíční platba za služby spojené s kreditní kartou bude dražší o 30 Kč na nových 60 Kč. Tento poplatek ušetříte, když každý měsíc zaplatíte kreditkou alespoň 3000 Kč. Bezplatné služby mají také studenti, kteří si je sjednali do 30. 6. 2018. Toto zvýhodnění končí, jakmile student dosáhne 26 let.

Předčasný výběr z termínovaného vkladu

Za předčasný výběr z termínovaného vkladu zaplatíte v současné době 1 % z vybírané částky (nejméně 50 Kč, případně protihodnota v cizí měně). Nově vás to však bude stát 2 % z vybírané částky (nejméně 200 Kč, případně protihodnota v cizí měně), a to u starších i nových smluv.

Zahraniční platby a platby v cizích měnách

Příchozí úhrada z příkazu klienta ČSOB v ČR a SR bude navýšena ze stávajících 5 Kč na 6 Kč. Poplatek za zpracování písemného příkazu na pobočce se zvýší ze 100 Kč na 150 Kč.

Pokud budete zadávat platbu přes elektronické bankovnictví, zaplatíte nově o 1 Kč více, tedy 6 Kč. Avšak když platbu zadáte na pobočce banky, bude vás to stát 150 Kč.

SEPA úhrada a ostatní úhrady v měně EUR v rámci EU/EHP

Plus Konto, Poštovní účet a Premium Konto mají úhradu přes internetové bankovnictví nadále zdarma, u ostatních účtů bude poplatek navýšen o 1 Kč na 6 Kč. Vyřízení platby na pobočce bude stát místo dosavadních 125 Kč nově 150 Kč.

Odchozí platba v korunách z cizoměnového nebo korunového účtu na cizoměnový

Pokud zadáte platbu na pobočce, přijde vás to na 150 Kč, tedy o 25 Kč více než doposud. Platba pomocí internet bankingu bude stát 6 Kč místo dosavadních 5 Kč.

Výběr hotovosti na pobočce v Kč nebo cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

K poplatku ve výši 1 % z vybírané částky zaplatíte i poplatek ve výši 150 Kč, zatímco nyní ještě platíte 100 Kč. Pokud si peníze vyberete z bankomatu ČSOB, neplatíte nic.

Výběr hotovosti v cizí měně bude potřeba pobočce ohlásit předem, a to i v případě, že budete vybírat částku nižší, než je limit dané pobočky.

Investice na poště

Na poště už investice nevyřídíte. Založit i spravovat je ale můžete pouze online v Investičním portálu, případně na pobočce ČSOB.

Prodloužení splatnosti půjčky při odkladu a snížení splátek

Pokud budete chtít odklad nebo změnu splátek úvěru, nově můžete dobu splácení natáhnout na 120 měsíců (původně 108 měsíců). Úvěr na bydlení můžete splácet 144 měsíců.

Novinka: Kate Coiny

ČSOB letos chce představit Kate Coiny. Jde o věrnostní program, který vás má odměňovat za využívání bankovních služeb. Kate Coiny jsou digitální „mince“, jakési věrnostní body, pomocí kterých budete moci získávat odměny.

Nové telefonní číslo infolinky

V průběhu roku banka změní telefonní číslo infolinky na 495 300 300. Hovory budou účtovány podle vašeho tarifu jako volání na pevnou linku.