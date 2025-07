ČSOB v listopadu změní podmínky a ceny. Přehled změn

Od 1. listopadu 2025 ČSOB změní některé podmínky bankovních služeb a také jejich ceny. Klienti banky dokument již obdrželi do svého internetového bankovnictví. Tady je přehledný seznam změn a co to pro vás znamená.

Upřesnění virtuálních odměn

Tzv. Kate Coiny (KTC) jsou virtuální odměnou za služby, které od ČSOB využíváte. Je to nový typ věrnostního programu, kdy 1 KTC = 1 CZK. Nasbírané KTC můžete proměnit ve slevu na konkrétní, předem definované nabídky s podmínkami.

To se změní a Kate Coiny budou v roce 2026 univerzální a tedy už nebudou vázané na jednu konkrétní nabídku. Přesné datum banka nezveřejnila. Zároveň banka už nebude tvrdit, že hodnota KTC je 1 Kč, protože tato hodnota se nově bude moci lišit.

ČSOB upřesnila, jak získáte slevu s KTC. Nejprve musíte bezhotovostně z vašeho účtu u ČSOB uhradit plnou cenu služby, a poté následně po uplatnění KTC vám bude proplacena sleva či cashback zpět bezhotovostně na váš účet. Zpravidla to bude v poměru 1 KTC = 1 CZK, ale „směnná hodnota“ se nově může lišit oběma směry.





ČSOB nově může umožnit převést nevyužité KTC do dalšího roku či je nechat proplatit na účet. Nicméně stále platí, že doba platnosti KTC je 1 rok od jeho získání a po roce zaniká. Všechny nabídky či výjimky KTC uvidíte jen v mobilní aplikaci, která může být s personalizovanou nabídkou.

Banka opakuje, že nemáte právo na směnu KTC za peníze. Pořád je to jen nabídka ze strany ČSOB, nikoli nutnost.

Bez skupinového souhlasu coiny nenasbíráte

ČSOB upřesnila, že když odvoláte tzv. skupinový souhlas (jde o 8 subjektů v rámci ČSOB), tak tím přijdete o možnost sbírat KTC. Ty, co jste už nasbírali, neutratíte do doby, dokud zase skupinový souhlas nedáte. A pokud jej nedáte, propadnou. Přesně jde o tyto subjekty:





Československá obchodní banka ČSOB Pojišťovna ČSOB Leasing ČSOB Penzijní společnost ČSOB Asset Management Českomoravská stavební spořitelna Hypoteční banka Patria Finance

Mluvte s AI slušně a pozor na GDPR

S umělou inteligencí Kate nově nesmíte psát či mluvit vulgárně, nebo jinak používat dehonestující výrazy a slova. Zároveň jí nově nesmíte sdělovat informace, ke kterým nevlastníte potřebná práva. Případný problém pak jde za vámi.

Nově nesmíte Kate využívat v rozporu s dobrými mravy. A také obcházet ochranná opatření Kate či jinak zasahovat do jejích funkcí nebo se o to pokoušet.

ČSOB upřesňuje, že Kate je součístí velkých jazykových modelů a umí se strojově učit.

Obchodním místem je i pošta

Nově je definováno, že obchodním místem je pobočka s logem ČSOB, nebo pobočka Česká pošty. Nově je tam to slovo „logo“ a definice pošty.

Změny pro dětské účty

Děti do dovršených 8 let

Děti do 7 let včetně nemohou na účtu zadávat žádné transakce, mají na něj jen pasivní přístup.

Obecný transakční limit na tomto účtu je 500 Kč denně. (Např. platby kartou.)

Děti 8 – 18 let

Všem dětským majitelům účtů, kteří k 1. 11. 2025 dosáhnou 8 let a více a současně již mají pasivní přístup ke svému účtu, ČSOB automaticky nastaví aktivní přístup na provádění transakcí podle již existujících limitů.

Transakční limity však stále může měnit jen zákonný zástupce až do zletilosti dítěte. Nově ale nebude muset na pobočku, nýbrž limit pro dítě změní v mobilním bankovnictví.

ČSOB upřesnila, že transakční limity pro dítě může měnit jen ten zákonný zástupce, který na dítě uzavřel smlouvu.

AML pro děti

ČSOB přidala pár odstavců pro identifikaci dětského majitele účtu. Abychom vás neubili právním výkladem, uděláme zjedodušené shrnutí.

Plně ověřené dítě dostane transakční limit 500 Kč denně. Rodič jej může změnit nahoru i dolů a od 18 let je limit neomezený.

Zjednodušeně nebo nijak ověřené dítě dostane transakční limit 500 Kč denně. Rodič je může jen snížit a v 18 letech limit spadne na 0 Kč, dokud se neověří totožnost již zletilého majitele účtu.

Přes poštu to trvá déle

ČSOB vám po expiraci platební karty vydá automaticky novou. Pokud ji už nechcete, nejméně 6 týdnů před koncem platnosti to musíte dát ČSOB vědět. A pakliže k tomu použijete služby na pobočkách České pošty, musí to být nově 8 týdnů předem.

Stejné lhůty platí pro změnu adresy zaslání karty.

Click to Pay

ČSOB přímo do podmínek zavádí podporu služby Click to Pay. Není třeba to více rozebírat, jde o standardní podmínky.

ePIN pro karty

ČSOB nově při digitalizaci karty umožní držitele karty ověřit i přes ověřovací kód v kombinaci s ePINem. Banka vám zašle ověřovací kód prostřednictvím SMS a ten musíte zadat v mobilním bankovnictví.

Bonusové úroky 14 dnů předem

O změně bonusového úročení spořicího účtu se nově dozvíte min. 14 dnů před změnou úrokových sazeb.

Dražší hotovost

Zdraží používání hotovosti v několika poplatcích.

Vklad na pobočce ČSOB bude stát nově 70 Kč, nyní je pro majitele účtu bez poplatku. (Můžete využít vkladomaty, jsou nadále bez poplatků.)

Na min. 150 Kč zdraží mincovní vklady v korunách a na min. 200 Kč výměna bankovek či mincí.

Na min. 150 Kč zdraží vklady euromincí a nově bude účtován i procentní poplatek za výběr hotovosti z účtu v jiné měně, než ve které je veden. Podrobnosti v tabulce níže.

Služba „donáška hotovosti na adresu“ zdraží na 125 Kč. Jde o službu, kterou lze poptat na speciálním tiskopisu banky na poště, nebo přes pobočku a telefonního bankéře. Pokud už máte nastavené zvýhodnění od 65 let nebo jste zdravotně postižení, 1× měsíčně je tato služba nadále bez poplatku, to se nemění (ale není automaticky pro každého).

Radost budou mít držitele kreditky Premium, automatická splátka bude nově bez poplatku. Pro ostatní typy kreditek poplatek zůstává, nyní je ve výši 30 Kč a bude i po změnách.