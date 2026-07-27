ČSOB mění podmínky. Přidá okamžité SEPA platby, upraví Kate Coiny a služby pro děti

ČSOB v těchto dnech svým klientům rozesílá návrh nových obchodních podmínek a sazebníku, které mají začít platit 1. listopadu 2026. Jednotlivé úpravy se vás týkají pouze tehdy, pokud danou službu využíváte nebo máte s bankou uzavřenou příslušnou smlouvu.
Banka upravuje také pravidla ČSOB Identity a přesouvá podmínky programu Kate Coiny do samostatného dokumentu. Část změn je pouze formulační nebo organizační, některé ale budou mít přímý dopad na používání vašich účtů a dalších služeb.
Investování najdete přímo v aplikaci ČSOB Smart
ČSOB připravuje možnost investovat prostřednictvím společnosti Patria Finance, která patří do skupiny ČSOB, přímo v aplikaci ČSOB Smart.
Změnový dokument zatím nepopisuje konkrétní investiční produkty, poplatky ani přesné datum spuštění. Banka pouze uvádí, že investování bude v aplikaci dostupné „brzy“. Nové smluvní dokumenty tak především připravují právní základ pro propojení investičních služeb s aplikací.
Budete moci posílat okamžité SEPA platby v eurech
Do nabídky banky přibudou okamžité SEPA platby v eurech z a do zemí EU a EHP.
V hlavní části sazebníku ČSOB nově uvádí elektronicky zadanou SEPA úhradu, včetně okamžité platby, a SEPA inkaso jako bezplatné služby.
Změna zahrnuje:
- převody v eurech mezi ČSOB v České republice a na Slovensku,
- elektronické SEPA úhrady a inkasa z a do EU a EHP,
- platby v rámci ČSOB,
- a úhrady z a do ČSOB Slovensko.
U některých typů účtů budou odlišné ceny.
Pokud máte ČSOB běžný účet v cizí měně nebo Základní účet, sazebník uvádí za elektronickou SEPA úhradu včetně okamžité platby a SEPA inkasa poplatek 6 Kč. U Chráněného účtu bude platba bez poplatku..
Banka zároveň doplňuje obecné pravidlo pro účty vedené v cizí měně. Jestliže je poplatek v sazebníku uveden v korunách, strhne vám ČSOB z cizoměnového účtu jeho odpovídající protihodnotu v měně účtu.
Neprovedenou platbu banka zopakuje už jen následující den
Mění se postup u běžných platebních příkazů, které se nepodaří provést kvůli nedostatku peněz na vašem účtu.
ČSOB se nově pokusí takovou platbu odeslat už jen následující den.
Změna se podle oznámení týká běžných plateb. Dokument blíže nerozvádí, jak bude banka postupovat například u trvalých příkazů nebo inkas, lze ale očekávat, že čekání max. 1 den bude jednotné pro všechny druhy plateb.
Limity na dětských účtech změníte v aplikaci
Pokud spravujete dětský účet, budete moci kdykoliv měnit platební limity dítěte v aplikaci ČSOB Smart, a to bez poplatku.
Při změně limitů na pobočce vám banka naúčtuje 100 Kč.
Jestliže používáte mobilní bankovnictví, zůstane pro vás správa limitů bezplatná. Za osobní vyřízení na pobočce ale zaplatíte.
Děti si budou moci přidat kartu do mobilu dříve
ČSOB také uvolní pravidla pro přidávání dětských platebních karet do digitálních peněženek. Rozhodující už nebude jednotná věková hranice stanovená bankou, ale podmínky konkrétního provozovatele peněženky.
Banka jako příklad uvádí
Google Pay, kde může být služba dostupná už od 8 let. Skutečná věková hranice se proto může lišit podle peněženky, operačního systému a aktuálních pravidel jejího poskytovatele.
Dohodu o ČSOB Identitě podepíšete i pomocí kódu
ČSOB upravuje definici aplikace Smart klíč a způsob její aktivace. Nové znění výslovně uvádí, že pokud se do dosud neaktivovaného Smart klíče přihlásíte pomocí prvků ČSOB Identity, aplikaci tím aktivujete.
Dohodu o ČSOB Identitě budete moci uzavřít také jako kombinaci ž
ádosti o zřízení identity a následného oznámení banky o jejím zřízení.
Na pobočkách České pošty budete moci dohodu podepsat:
- vlastnoručně,
- komerčním certifikátem ČSOB,
- zaručeným elektronickým podpisem vytvořeným pomocí kódu zaslaného bankou na vaše bezpečnostní telefonní číslo.
Pokud sdělíte kód pracovníkovi České pošty, potvrdíte tím souhlas s dohodou, obchodními podmínkami a vydáním jednorázového certifikátu pro elektronický podpis.
Obdobně budete moci postupovat jako zákonní zástupci nezletilého dítěte. Heslo v takovém případě banka odešle na bezpečnostní telefonní číslo uvedené v dohodě mezi bankou a zákonným zástupcem.
Stejným způsobem budete moci na poště podepisovat také smlouvy k dalším produktům a službám ČSOB.
Máte-li sluchové nebo hlasové omezení, využijete také e-mail
V podmínkách ČSOB Identity se mění možnosti oznámení pro osoby se sluchovým nebo hlasovým omezením.
Pokud máte sluchové postižení, budete moci nadále využít chat uvedený na webu banky.
Máte-li sluchové nebo hlasové omezení, budete moci oznámení učinit také prostřednictvím e-mailové schránky uvedené na stránce ČSOB věnované neslyšícím klientům.
Porušení bezpečnostních pravidel může banka považovat za hrubou nedbalost
ČSOB přeformulovala ustanovení o vaší odpovědnosti při porušení bezpečnostních povinností spojených s ČSOB Identitou.
Nové znění zdůrazňuje, že porušení povinností, které mají chránit používání služby, ČSOB Identitu a její bezpečnostní prvky, může banka považovat za jednání
z hrubé nedbalosti nebo za úmyslné jednání.
Pokud kvůli tomu dojde k neautorizované platební transakci, můžete nést vzniklou ztrátu. Odpovídat můžete také za další škodu vzniklou vám nebo třetím osobám.
V případném sporu proto může být důležité, zda jste chránili přihlašovací údaje, bezpečnostní telefon a potvrzovací prvky a zda jste podezřelou událost oznámili včas.
Nevyužívaná ČSOB Identita může zaniknout ještě před koncem výpovědní doby
Nadále platí, že váš smluvní vztah k ČSOB Identitě zanikne, pokud ji jako zletilí uživatelé 18 měsíců nepoužijete a současně nemáte u žádného člena skupiny ČSOB jiný produkt nebo službu.
Nově banka doplňuje, že tímto způsobem může smluvní vztah zaniknout také v situaci, kdy jste vy nebo banka již podali výpověď dohody. Pokud podmínky pro zánik kvůli neaktivitě nastanou dříve, může váš vztah s bankou skončit ještě před uplynutím standardní výpovědní doby.
Kate Coiny dostanou vlastní obchodní podmínky
Pravidla programu Kate Coiny už nebudou součástí obchodních podmínek pro ČSOB Identitu. Banka je přesune do samostatného dokumentu.
Kvůli tomu se z podmínek identity vypouštějí definice a celý oddíl věnovaný Kate Coinům. Samostatné podmínky zároveň upravují způsob, jakým bude banka moci pravidla programu v budoucnu měnit.
Návrh změny banka zveřejní na svém webu nebo v Kate Coin Store a upozorní vás nejméně 14 dnů před účinností. Informaci vám může poslat do schránky v aplikaci, prostřednictvím push notifikace, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.
Změnu budete moci do data její účinnosti odmítnout e-mailem na adresu uvedenou v podmínkách. Vaše odmítnutí se současně bude považovat za okamžitou výpověď smlouvy. Pokud změnu neodmítnete, bude se považovat za přijatou.
Pro uplatnění Kate Coinů budete potřebovat korunový účet
Nové podmínky zavádějí pojem Účet, jehož existence bude nezbytná pro uplatnění Kate Coinů.
Musí jít o standardní nepodnikatelský platební účet vedený v korunách na vaše jméno. Za takový účet se nepovažuje:
- Chráněný účet,
- transakční účet určený k vypořádávání investic.
Kate Coin Store budete mít dostupný v aplikaci ČSOB Smart. Využívání programu je ale spojeno s tím, že vám banka může zobrazovat nabídky produktů a služeb skupiny ČSOB a jejích partnerů.
Pokud u vás banka eviduje platný souhlas s použitím údajů pro skupinu ČSOB, můžete začít Kate Coiny získávat a používat rovnou. V opačném případě budete moci takzvaný skupinový souhlas udělit v aplikaci. Stejnou cestou jej budete moci kdykoliv odvolat.
Odměnu dostanete zpravidla do 2 pracovních dnů
Kate Coiny budete moci uplatnit dvěma hlavními způsoby. Prvním je získání peněžní odměny za nákup určeného zboží nebo služby.
Nejprve zaplatíte celou cenu bezhotovostně z účtu vedeného u ČSOB. Po uplatnění Kate Coinů vám banka připíše odpovídající částku na účet.
Není-li u konkrétní nabídky uvedeno jinak, platí poměr 1 Kate Coin = 1 Kč. Aplikace vám vždy ukáže, zda se mince uplatní automaticky, nebo zda musíte o vyplacení odměny aktivně požádat.
Pokud v okamžiku výplaty nebudete mít vhodný účet, nárok na odměnu ztratíte. ČSOB vám má odměnu připsat zpravidla do 2 pracovních dnů od splnění všech podmínek.
Konkrétní nabídka v Kate Coin Store může stanovit také další závazná pravidla, například lhůtu pro připsání mincí nebo podmínky jejich použití.
Voucher už nevyměníte zpět
Druhou možností je výměna Kate Coinů za voucher u partnera ČSOB. Po provedení výměny se vám voucher nebo příslušný kód zobrazí v Kate Coin Store.
Vaše rozhodnutí bude nevratné. Voucher nebudete moci převést zpět na Kate Coiny ani jej vyměnit za poukaz jiné hodnoty nebo jiného partnera.
Partner ČSOB vám může nabídnout výhodnější směnný poměr, například voucher v hodnotě 100 Kč za méně než 100 Kate Coinů. Podmínky a dobu platnosti uvidíte přímo v aplikaci.
Jestliže voucher nevyužijete včas, nebudete mít vůči ČSOB právo na kompenzaci. Počet voucherů může být omezen a po vyčerpání nabídky banka další výměnu nezprostředkuje.
Případnou reklamaci související s využitím voucheru budete muset řešit přímo s partnerem, který jej vydal.
U kreditní karty už bude záležet na účtu, ze kterého ji splácíte
V části sazebníku věnované kreditním kartám ČSOB zpřesňuje podmínku bezplatnosti pro klienty služby Premium.
Službu budete mít bez poplatku pouze tehdy, pokud máte splácení kreditní karty sjednané z účtu vedeného jako Premium Konto. Nestačí tedy pouze využívat službu Premium. Rozhodující bude také účet, který máte nastavený pro splácení karty.
Na Duo Profit nevložíte více, než dovoluje maximální zůstatek
Pokud máte spořicí účet Duo Profit, budete moci prostřednictvím vkladového bankomatu vložit hotovost jen do výše smluvně sjednaného maximálního zůstatku.
Stejné doplnění banka uvádí také v části sazebníku pro již nenabízené produkty a služby.
Mladším a starším klientům banka stržený poplatek vrátí
V části sazebníku věnované nejčastějším kartovým službám banka upřesňuje příslušnou poznámku k poplatku.
Pokud jste mladší 18 let nebo starší 65 let, banka vám příslušný poplatek nejprve strhne, ale následně jej vrátí na stejný účet.
Banka vysvětluje pojmy u hotovostních a zahraničních plateb
U hotovostních operací prováděných na obchodních místech ČSOB nově výslovně stanoví, že platebním účtem se rozumí běžný nebo spořicí účet vedený v příslušné měně.
Do části o zahraničním platebním styku banka doplňuje vysvětlení kódů určujících, kdo zaplatí náklady převodu:
- OUR – všechny poplatky hradíte jako plátci,
- BEN – všechny poplatky hradí příjemce,
- SHA – vy i příjemce hradíte poplatky své bance.
Garantovaný OUR se omezí na dolarové platby mimo EU a EHP
ČSOB mění popis služby Garantovaný OUR. Půjde o dodatečný poplatek účtovaný společně s cenou za odchozí platbu, který má pokrýt další náklady spojené s jejím provedením.
Poplatek se vás bude týkat, pokud budete posílat platbu:
- v amerických dolarech
- s kódem poplatků OUR,
- do země mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor.
Změny u vkladních knížek
Pokud máte již nenabízenou vkladní knížku, bude při jejím zrušení možné vyplatit na České poště hotovost maximálně do výše 50 000 Kč.