ČSOB dá na spoření 4 % p.a. Podmínkou bude pravidelné investování, nebo stavebko

Československá obchodní banka od středy 6. 8. 2025 spustí novou akci, během níž zvýší úrokové sazby na spořicích účtech na 4 % p.a. V praxi jde o stávající spořicí účty s bonusovým úročením, nově však přibude další bonusová „TOP sazba“ při splnění podmínek (viz níže). (Podrobné podmínky.)

Po sečtení všech sazeb se tak dostanete na 4 % p.a.

Je potřeba dodat, že stávající spořicí účty s bonusem bez podmínky investování zůstávají beze změn, tj. je u nich maximem 3,25 % p.a.:





Mladí od 18 do 26 let včetně

Lepší úrokovou sazbu dostanou mladí od 18 do 26 let včetně:

Spoření s bonusem 18–26

Podmínky:

je vám od 18 do 26 let včetně

5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 250 000 250 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno Bez omezení 4 % 2,25 % 0,15 %

Lidé od 27 let

Stávajícímu spořicímu účtu pro lepší TOP sazbu přibude podmínka investování, nebo spoření na stavební spoření. Pozor na to, že pokud patříte mezi klienty služby ČSOB Premium, podmínka pravidelné investice/stavebka je 4000 Kč měsíčně, místo obvyklých 1500 Kč měsíčně pro ostatní klienty.





A všimněte si, že v podmínce jsou uvedené jen podílové fondy, které mají minimální poplatek 1 % (před případnou slevou). Pakliže byste našli levnější podílový fond v rámci nabídky ČSOB, pro bonusovou TOP sazbu se nebude počítat.

Dobrou zprávou je, že různé druhy investic/stavebka se sčítají. Můžete tak posílat např. 1000 Kč na stavební spoření do ČSOB SS a dále pravidelně investovat 500 Kč s ČSOB nebo Patrií.

Spoření s bonusem TOP

Podmínky:

je vám 27 let a více

5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci

min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet

min. 1500 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 250 000 250001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno Bez omezení 4 % 2,25 % 0,15 %

ČSOB Premium

Pokud využíváte službu ČSOB Premium, můžete se těšit z pásma 4 % p.a. až do výše 1 mil. Kč. Co za to? Pravidelná investice min. 4000 Kč měsíčně, resp. v kombinaci se stavebkem.

Spoření s bonusem Premium TOP

Podmínky:

min. 4000 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 1000000 1000001 – neomezeno Bez omezení 4 % 0.15 %

Děti do 17 let včetně

A v obdobné formě vznikl vylepšený dětský účet s podmínkami pro zákonného zástupce. Tzn., podmínky úrokové sazby platí ne pro dítě, ale pro zákonného zástupce, který dítěti účet zřizoval. S samozřejmě tedy platí pro platební účet zákonného zástupce a ne pro účet jeho dítěte.

Spoření s bonusem pro děti TOP

Podmínky:

zákonnému zástupci je 27 let a více

5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci

min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet zákonného zástupce

min. 1500 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření (pozor, pro klienty ČSOB Premium je to min. 4000 Kč měsíčně!)

Investiční podmínky jsou už popsané výše a jsou stejné.

Pokud zákonní zástupci dítěte jsou v segmentu ČSOB Premium, platí i pro dětský účet přísnější podmínky, tj. min. 4000 Kč měsíčně na pravidelné investice/stavebko.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 250 000 250 001 – neomezeno Bez omezení 4 % 0,15 %

Co je podmínka pravidelné investice pro spořicí účty TOP? Pravidelný nákup podílových fondů s poplatkem min. 1 % před slevou, prostřednictvím ČSOB.

Pravidelný pokyn přes brokera Patria, nebo vklad přes Indigo.

Pravidelná platba pro ČSOB Penzijní společnost.

Pravidelná platba pro ČSOB Stavební spořitelnu (lze využít i tzv. předspoření).