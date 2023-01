Crypto.com ruší Netflix i Spotify zdarma. Našli jsme ale náhradu

Ještě bych chtěl upozornit na to, že v článku nehodnotím ekonomiku celého startupu a netuším, z čeho bonusy platí a jestli je to udržitelný model. Podstatné pro mě je, že momentálně se karta vyplatí a riziko ztráty peněz je takřka nulové (při zachování určitých pravidel, které zmiňuji dále).

Odměny a bonusy karty Plutus

Odměnou za používání karty je v první řadě cashback. To znamená, že určité procento z každé platby kartou se vám vrátí. Můžete dosáhnout až na 8 %, ale reálné jsou 3 %. Pokoušet se o vyšší cashback už zavání zbytečným rizikem, protože musíte investovat i své peníze (o tom později). 3 % máte automaticky hned po obdržení karty a nemusíte splnit nic.

Druhá část bonusů spočívá v tom, že na vybranou službu či ve vybraném obchodě dostanete 100% cashback. To v praxi znamená, že službu máte zdarma – zaplatíte ji kartou Plutus a vzápětí dostanete celou částku zpět jako cashback (vždy je to ale omezeno maximální sumou 10 EUR). Vybírat můžete ze dvou desítek firem a nejlepší na tom je, že na rozdíl od Crypto.com na jednu odměnu nemusíte také nic splnit a máte ji hned, i kdybyste s kartou neplatili nic jiného a ležela v šuplíku. Bez podmínek tedy máte cashback 3 % na všechny platby + jeden 100% cashback.

Z jakých odměn můžete vybírat, vidíte níže. Některé v Česku asi nevyužijete, ale spoustu z nich ano. Já osobně už jsem vyzkoušel Netflix, Spotify a Lidl.

Zábava: Netflix, Spotify, Apple One, Disney+, Amazon Prime

Netflix, Spotify, Apple One, Disney+, Amazon Prime Cestování: Uber, Shell, Booking, Airbnb

Uber, Shell, Booking, Airbnb Dovážka jídla: Deliveroo Plus, UBER eats, Just Eat, Starbucks

Deliveroo Plus, UBER eats, Just Eat, Starbucks Obchody: Aldi/Hofer, Sainsbury's, Lidl, Tesco

Aldi/Hofer, Sainsbury's, Lidl, Tesco Online nákupy: Apple credit, ASOS, eBay, Curve

Jak už bylo řečeno, tyto odměny fungují na principu 100% cashbacku. To znamená, že vy kartou musíte zaplatit za vybranou službu a Plutus vám celou částku vrátí, resp. vrátí vám ji do výše 10 eur. Pokud si například jako odměnu vyberete Netflix a tarif dražší než 10 eur, dostanete zpět 10 eur a zbytek je na vás.





Jakou odměnu chcete v daném měsíci využít, si musíte vybrat v mobilní aplikaci nebo na webu a na stejném místě to můžete i na další měsíc změnit.

Pozor na háček – Token Pluton (PLU)

Uživatelé karty Crypto.com už asi tuší, jak tyto věci fungují. Cashback nedostáváte v eurech, ale v interní měně Plutusu, která se jmenuje Pluton. Technicky je to kryptoměna, jejíž kurz roste a padá, protože cenu určuje burza. Pokud jste se právě zhrozili, protože s kryptoměnami nechcete mít nic společného, mohu vás trochu uklidnit. Můžete se na Pluton dívat i tak, že je to prostě nějaký věrnostní bod, který dostáváte za svoji aktivitu. Kdo někdy sbíral body v Albertu nebo Lidlu, sbírá je dodnes, že…

Pluton můžete na rozdíl od bodů z Albertu prodat za „normální“ peníze a ty utratit. Trochu nešikovné je, že obdržené tokeny PLU můžete prodat až po uplynutí 45 dnů od jejich obdržení. Pluton se tak prý chrání proti případným podvodům. Podle mého pozorování lze ale některé nasbírané PLU směnit i dříve a 45 dní je spíše maximum.

V okamžiku, kdy získáte Pluton jako cashback za platbu, mohou nastat dva scénáře:

kurz Plutonu za 45 dní klesne a vy jste de facto dostali cashback nižší než 3 % kurz Plutonu za 45 dní stoupne a vy jste de facto dostali cashback vyšší než 3 %. Pokud by kurz stoupl na dvojnásobek, máte fakticky místo tří procent šest.

Pro představu – za poslední dva roky byla maximální cena 20 dolarů za jeden Pluton a minimální čtyři dolary. V době psaní článku stojí jeden PLU něco přes 10 dolarů.

Jak směnit Pluton za eura

Plutony můžete buď jednoduše směnit za eura a nechat si je připsat na kartu, nebo je prodávat na integrované burze. Burzu bych nechal s dovolením pro pokročilejší čtenáře a věnoval se tomu, co bude asi zajímat běžné uživatele – jak nabyté PLU obratem prodat. A to je snadný úkon. Stačí přejít na webu na záložku Pluton a použít tlačítko Sell (jde to jen na webu, v mobilní aplikace momentálně ne). Minimální částka pro prodej je ekvivalent 10 EUR a maximální 30 EUR. Je to trochu nízký limit, ale Plutus jím asi cílí spíše na drobné střadatele cashbacku. Pro prodej větších částek musí uživatel na burzu, anebo prodávat po 30 eurech každý den.

Eura za prodej PLU se na vaší kartě Plutus objeví nejpozději druhý den. Není to bohužel úplně instantní interní operace.

Kolik odměn si můžete vybrat

Jak již bylo zmíněno výše, základní 3% cashback a jednu odměnu se 100% cashbackem máte automaticky ihned po založení karty. Pokud ale chcete, můžete mít cashback vyšší a odměn více.

První, na čem závisí počet odměn, je to, jaký si zvolíte tarif. Jsou tři, přičemž základní je zdarma a další dva účtují měsíční poplatek:

Starter Everyday Premium 0 eur/měsíc 4,99 eur/měsíc (cca 120 Kč) 14,99 eur/měsíc (cca 358 Kč) 3% cashback 3% cashback 3% cashback cashback max. z částky 250 eur/měsíc cashback max. z částky 2000 eur/měsíc cashback max. z částky 22 500 eur/měsíc 1× cashback 100 % 2 × cashback 100 % 3 × cashback 100 % 1% poplatek při prodeji PLU 0% poplatek při prodeji PLU 0% poplatek při prodeji PLU

Bystřejší počtáři jistě hned odhalí, že se vyplatí mít pokročilejší tarif, protože dostanete více odměn a jejich součet převýší měsíční poplatek a také dostanete 3% cashback z vyšší měsíční útraty. Například tarif Everyday vás bude stát 4,99 eur, ale můžete si vzít 2× odměnu po 10 eurech, tj. 20 eur. Obdobně to zafunguje u tarifu Premium. U placených tarifů také neplatíte poplatek za prodej Plutonů na burze.

Pro vyzkoušení karty bohatě stačí tarif Starter zdarma, ale pro plnohodnotné využívání to chce spíše Everyday už jen proto, že můžete přes kartu točit až 2000 eur měsíčně (cca 50 000 Kč) a získat tak cashback 60 eur (cca 1500 Kč).

Druhé hledisko je to, kolik máte na účtu již zmíněných tokenů PLU (takzvaný staking):

Hero Veteran Legend G.O.A.T. 250 PLU (cca 53 140 Kč) 500 PLU (cca 106 280 Kč) 1000 PLU (cca 212 560 Kč 2000 PLU (cca 425 120 Kč) 4% cashback 5 % cashback 6 % cashback 8 % cashback 4× 100% cashback 5 × 100% cashback 6 × 100% cashback 8 × 100% cashback

A tady už bych byl hodně opatrný a rozhodně nedoporučuji nakupovat PLU tokeny kvůli více výhodám, pokud opravdu nevíte, co děláte, a nevěříte v růst kurzu Plutonu.

Jednoduchou matematikou zjistíte, že na 4 odměny potřebujete nakoupit PLU tokeny v hodnotě cca 2500 USD (asi 62 500 Kč). Nepřijde mi úplně chytré kupovat PLU za 62 000 Kč jen proto, abyste si zapnuli 4 odměny po 10 eurech (1000 Kč/měsíc) a procentnímu bodu cashbacku navíc. Návratnost takové investice se blíží 5 letům a na to, že bude za tu dobu Plutus existovat, bych si já osobně asi nevsadil.

Nalijme si v této části recenze čistého vína – interní tokeny jsou peníze z ničeho a opravdu jsou to spíše věrnostní body než peníze. Dostávat je za útratu je relativně v pohodě, kupovat si je za skutečné peníze bych si 3× rozmyslel.

Na druhou stranu, pokud se bude Plutusu dařit a bude úspěšný, může i takový v podstatě bezcenný token v dalším býčím trhu hezky zhodnotit – jeho cena je dnes o 75 % níže proti maximu.

Používání karty

Plutus je běžná debetní Visa karta, takže na jejím používání není nic neobvyklého. Upozorním ale na dvě důležité věci:

Jde o předplacenou kartu, musíte ji tedy nabít penězi, konkrétně eury. A musíte ji nabíjet z účtu, který je na vaše jméno, resp. na stejné jméno, jako vaše registrace u Plutusu. A pokud nabíjíte více jak 20 eur, musíte navíc své jméno uvést ještě do poznámky nebo názvu příjemce. U Revolutu to funguje tak, že při tvorbě příkazu napíšete své jméno do kolonky příjemce. Z logiky věci tam budete mít tendenci psát Plutus, ale musíte tam napsat opravdu své jméno. Příkaz se vám pak bohužel v historii tváří, jako že jste poslali peníze sami sobě, a je to trochu matoucí, ale funkční. Pokud to neuděláte, peníze se vám obratem vrátí. Vyzkoušeno za vás. Dobité peníze leží na „účtu“ a na kartu je musíte přesunout v mobilní aplikaci. Je to podobné jako u Crypto.com. Pozor ale na to, že přesun na kartu se nemusí provést v ten den, kdy ho provedete. Plutus uvádí, že přesun trvá až jeden pracovní den, typicky ale 1–2 hodiny. Vypozoroval jsem, že to závisí na tom, kdy se peníze nabily na účet, protože peníze nabité včera a dříve se přesouvají na kartu obratem. Neplatí to ale 100%, povedlo se mi na kartu obratem přesunout i dnes nabité peníze. Jistější je počítat s tím, že 100% je přesunete až následující den.

Apple Pay a Google Pay

Plutus umí momentálně jen Googe Pay, jablíčkáři mají zatím smůlu. Ovšem když jsem zkusil přidat kartu do Apple Pay, vše se dařilo až do schválení obchodních podmínek Plutusu a teprve poslední krok selhal a napsal mi, že jde o neplatnou kartu. Skoro to vypadá, jako by to byla poslední fáze testování, protože úplně nepodporovanou kartu by podle mě Apple odmítl hned na začátku. Ale nechci spekulovat. Plutus na webu píše, že na Apple Pay pracují.

Každopádně Plutus jde dostat i do jablečného mobilu oklikou přes kartu Curve. A Curve je zároveň i jedna z odměn, kterou si můžete vybrat a nechat si proplatit její vyšší tarif. Kruh se uzavřel.

Kurzové ztráty?

Karta účtuje v eurech, takže nabíjet ji musíte přes SEPA platbu. Já osobně používám Revolut kvůli dobrému kurzu eura. Převod z Revolutu na Plutus je prakticky instantní, trvá to jednotky minut. Ale klidně si můžete poslat peníze ze své banky, pokud vám dá dobrý kurz a má SEPA platbu zdarma.

Když jsem kurzové rozdíly testoval někdy v listopadu, tak mi transakce v rámci jednoho dne vyšla takto: koupil jsem euro na Revolutu za 24,3784 Kč a Plutus mi ho při platbě v korunách účtoval 24,2448 Kč. Prodělal jsem tedy asi 0,5 %. Fakticky tedy cashback klesl na 2,5 %. Dá se říct, že pokud si Plutus nabíjíte ze dne na den, neměli byste na kurzu výrazně prodělat, resp. cashback vynulovat. Pokud si dobijete větší částku například jednou měsíčně, pak hrajete hru o to, jestli kurz eura půjde proti vám, nebo s vámi. Můžete vydělat i prodělat nějaké drobné. Že by se kurz eura hnul o 3 % proti vám během pár dní, asi příliš pravděpodobné není. Já osobně používám Plutus tak, že udržuji částku na běžné útraty a dobíjím vždy, když klesne pod určitou úroveň.

Kdo kartu vydává a jak ji objednat

I když Plutus funguje na italské doméně .IT, stojí za ní britská firma BLOCK CODE LTD a karta je vydána v Litvě, aby byla v jurisdikci EU.

Při registraci musíte logicky projít ověřením identity (KYC), o což se postará online služba veriff.com. Budete potřebovat doklad totožnosti a uděláte si selfie. Po dokončení registrace musíte na kartu nabít minimálně 20 eur. Je to zřejmě pojistka, aby se odfiltrovali lidé, kteří o kartu jen požádají a pak ji nepoužívají. Nabitá eura máte pochopitelně k dispozici na kartě a můžete je následně utratit.

Po dokončení registrace a odeslání 20 eur už jen počkáte na doručení karty. Plutus píše, že to bude trvat 14–19 dní. Mně přišla přesně za 11 dní. Po doručení musíte kartu aktivovat v mobilní aplikaci a já osobně doporučuji udělat první platbu kontaktně, tj. zasunout ji do terminálu. Nikde to nepíší, ale první bezkontaktní platba mi nešla. A jiné karty občas toto vyžadují, takže to podle mě bylo tím.

Tip pro Spotify zdarma

Pokud si jako odměnu zvolíte Spotify, budete muset trochu čarovat s nastavením, protože této službě se nelíbí litevská karta v českém účtu. Můžete to jednoduše obejít tím, že kartu Plutus schováte za kartu Curve, případně změníte nastavení Spotify na Litvu. Oba způsoby jsou vyzkoušené a funkční. Netflix podobný problém nemá a lze platit přímo Plutusem.

Závěrečné shrnutí

Používáním karty hrajete s provozovatelem tak trochu hru o to, zda token Pluton vydrží a půjde spíše nahoru, nebo dolů. Odměny i cashback jsou virtuální až do okamžiku, kdy Plutony vyměníte za fiat peníze nebo třeba za bitcoin. Na druhou stranu nic neriskujete, dokud Plutony nekupujete za keš. Pokud je jen sbíráte jako odměny, tak to nejhorší, co se vám může stát, je, že v případě krachu celého projektu jste je sbírali zbytečně a odměny jste de facto nikdy nedostali.

V případě druhého scénáře, kdy Pluton přežije bear market a půjde do následující bull marketu, máte docela slušnou šanci, že PLU nasbírané na ceně okolo 10 dolarů prodáte dráž, a získáte tak vlastně daleko větší odměny.

Co mi přijde ale nejpodstatnější – používáním Plutusu nic neriskujte, pokud dodržíte toto: Nedržte na kartě žádné velké částky a nekupujte PLU za své peníze. Pak se vám nemůže nic špatného stát. Pokud vás karta zaujala a chcete si ji vyzkoušet, můžete o ni požádat online a přes tento odkaz dostanete i bonus 10 dolarů v PLU.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.