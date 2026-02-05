Co teď donést do práce, abyste získali všechny daňové úlevy, na které máte nárok?

Zaměstnanci bez povinnosti podávat daňové přiznání musí už brzy požádat svého zaměstnavatele o zúčtování daní. S tím souvisí i nutnost do práce donést všechny podklady prokazující nárok na uplatnění daňových slev a odpočtů od základu daně. Pokud byste termín propásli nebo na nějaký dokument zapomněli, bude řešení daní na vás.
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daní zaměstnancům zpracuje jejich zaměstnavatel. V případě, že jste jich měli loni více, jde o posledního zaměstnavatele, u kterého jste podepsali formulář prohlášení k dani (nebo ho dodatečně podepíšete).
Pokud z nějakého důvodu nemáte povinnost podat daňové přiznání, je nutné ho do 16. února 2026 požádat o zúčtování daní a do stejného termínu i donést do účtárny všechny podklady. (Standardně tento termín vychází na 15. února, letos se ale posouvá kvůli víkendu na nejbližší další pracovní den.)
Kromě dokumentů, které prokazují váš nárok na daňové slevy a odpočty od základu daně, musíte do účtárny donést i potvrzení o zdanitelných příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů, pro které jste loni pracovali a kde jste podepsali formulář prohlášení k dani. Bývalý zaměstnavatel by vám potvrzení měl vystavit do deseti dnů od doby, co ho o to požádáte.
Kromě toho, že je zpracování ročního zúčtování daní pro zaměstnance pohodlné, dostanou se díky němu také dříve k případnému daňovému přeplatku.
Kdy zaměstnanec musí podat daňové přiznání
Povinnost podat daňové přiznání stanovuje § 38g zákona o daních z příjmů. O zúčtování daní můžete požádat, pokud nemáte jiné příjmy než ty ze zaměstnání, nebo tyto jiné příjmy nepřesáhly za minulý rok hranici 20 tis. Kč.
Požádat o zúčtování daní můžete také jen v případě, že jste nepracovali loni v daném měsíci pro více než jednoho zaměstnavatele současně. Pro účely zúčtování daní nevadí, když je v měsíci zaměstnavatelů více, ale s tím, že se činnost pro ně nepřekrývá. Tedy pokud jste např. pro prvního pracovali v první polovině měsíce a pro druhého v té druhé. Nevadí dokonce ani situace, kdy se překrývají, ale zálohovou daň odvádíte jen u jednoho z nich, zatímco ten druhý daní vaše příjmy jen srážkovou daní. Problém by byl, pokud by se činnost pro oba zaměstnavatele v měsíci překrývala a vy byste odvedli v jednom měsíci za totéž období dvakrát daň zálohou. Pak byste museli podat daňové přiznání.
Daně si zaměstnanci musí vyřídit sami prostřednictvím daňového přiznání například i v situaci, že jejich příjmy z podnikání, pronájmu, kapitálového majetku nebo ostatní příjmy přesáhly 20 tis. Kč za minulý rok (kromě těch osvobozených nebo daněných srážkou).
Povinnost podat přiznání k dani z příjmů vzniká i zaměstnanci, který loni např. předčasně zrušil penzijko nebo životko, ze kterých si odečítal od základu daně své úložky, a nyní je povinen tyto případné odpočty dodanit deset let zpětně.
O zúčtování daní nemohou požádat ani poplatníci, kterým plynuly příjmy loni i od zahraničního zaměstnavatele.
O co snížit základ daně
Zaměstnanci mají, stejně jako podnikatelé, nárok na využití daňových výhod, mají-li na jejich uplatnění nárok.
V případě nezdanitelných částí si můžete základ daně snížit o:
- uznatelné dary (i darování krve či orgánů),
- úroky z úvěru na bydlení,
- platby na životní pojištění (kromě čistě úrazového),
- platby na penzijní spoření ve III. pilíři,
- platby na pojištění dlouhodobé péče,
- platby na dlouhodobý investiční produkt (DIP).
Od stanovené daně si můžete odečíst následující slevy:
- na vyživovanou manželku/manžela,
- na poplatníka,
- na děti (= daňové zvýhodnění – jediná sleva, která může „jít do minusu“, může pak vzniknout nárok na daňový bonus),
- pro držitele průkazu ZTP/P,
- za invaliditu.
Je možné, že některé slevy vám zaměstnavatel (kromě slevy na poplatníka, která se u zaměstnanců odečítá měsíčně) na vaše přání uplatňoval už během roku (typicky například sleva na děti). Některé slevy se však uplatňují právě až během zúčtování po skončení roku (např. sleva na vyživovanou manželku). Pokud jste nepracovali po celý rok, můžete si nárokovat díky zúčtování daní také zbytek slevy na poplatníka (tato sleva se nárokuje vždy v plné výši, i za měsíce, kdy jste nepracovali).
Avizované změny v daních
Nová vláda plánuje opět vzkřísit daňovou slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné), slevu pro pracující studenty i původní podmínky platné pro slevu na vyživovanou manželku. Zatím však není jasné, od kdy by měly změny platit.
Jisté je, že toto zúčtování daní vychází ze stavu platného v roce 2025, takže nové plány nové vlády ho nijak neovlivní.
Co přinést do účtárny
Co tedy zanést do účtárny, když si chcete uplatnit tu kterou daňovou slevu nebo nezdanitelnou část základu daně? Dnes se věnujeme hlavně dokladům, podrobněji nárok na slevy a odpočty od základu daně rozebereme v dalších článcích.
Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění je oficiální název pro slevu na vyživované dítě.
- rodný list dítěte
- potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče (nebo čestné prohlášení, pokud je OSVČ), že si také neuplatňuje slevu na toto dítě
- průkaz ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vystavení, pokud je/bude dítě jeho držitelem
- potvrzení o studiu, pokud je dítě zletilé
Slevu můžete využít za měsíce, ve kterých jste dítě vyživovali a sdíleli s ním společnou domácnost. V případě, že se vám potomek narodil loni, uplatňujete slevu od měsíce, ve kterém se narodil (i pokud to není na jeho počátku). Za každý takový měsíc máte nárok na dvanáctinu celkové roční slevy.
Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti až do měsíce jeho 18. narozenin (včetně). Dále pak i zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně. V měsíci, kdy dítě dosáhne 18. nebo 26. roku, se sleva neuplatňuje v případě, že se narodilo první den v měsíci.
Daňová sleva na vyživovaného manžela/manželku
V případě, že váš manžel či manželka (dále jen manžel) v minulém roce neměl příjmy (hrubé příjmy či příjmy před odečtením výdajů) vyšší než 68 000 Kč, můžete si uplatnit slevu na vyživovaného manžela. Nárok je ale podmíněn i tím, aby vyživovaný manžel pečoval o dítě do tří let.
Pokud plníte podmínky pro nárok, musíte předložit:
- čestné prohlášení, že manžel neměl za minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč,
- dokladem prokazujícím totožnost manžela/partnera,
- dokladem prokazující totožnost dítěte (a jeho věk),
- průkaz ZTP/P nebo potvrzení o jeho přiznání, je-li (bude-li) manžel jeho držitelem.
Je-li váš manžel držitelem průkazu ZTP/P, bude daňová sleva ve dvojnásobné výši (24 840 Kč vs. 49 680 Kč za rok).
Slevu můžete uplatnit jen za měsíce, na jejichž počátku jste byli sezdaní (nebo jste byli v registrovaném partnerství) a žili jste ve společně hospodařící domácnosti.
Sleva na poplatníka
Nijak se neprokazuje, nárok máte automaticky na plnou slevu za celý rok, a to i v případě, že jste pracovali loni jen po část roku.
Sleva na invaliditu
Slevu za invaliditu I. a II. stupně (činí 2520 Kč ročně) a za invaliditu III. stupně (5040 Kč ročně) dokládáte rozhodnutím o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu.
O tom, jakou slevu v daný měsíc mohou invalidní poplatníci nárokovat, rozhoduje stav na jeho počátku (pro případy, kdy byste byli během kalendářního měsíce přeřazeni do jiného stupně invalidity s důsledkem změny výše slevy).
Sleva pro držitele ZTP/P
Slevu pro držitele ZTP/P doložíte průkazem ZTP/P nebo potvrzením úřadu o jeho vydání, pokud ještě průkaz nemáte fyzicky v ruce.
Slevu uplatníte jen za měsíce (1/12 z částky 16 140 Kč za každý měsíc splnění podmínek), na jejichž počátku jste spadali do kategorie ZTP/P.
Dary (i dary krve či orgánů)
Od základu daně si můžete odečíst některé dary (na charitu, školství, na obranu Ukrajiny atd., přesně uplatnitelné dary stanovuje zákon). Je ale nutné, aby hodnota darů dosáhla souhrnně aspoň 1000 Kč za celé období nebo přesáhla dvě procenta vašeho základu daně (max. do 30 % základu daně).
Základ daně si můžete snížit i za bezpříspěvkové dárcovství krve, plazmy, krevních destiček, kmenových buněk, kostní dřeně nebo rovnou orgánu. Za jeden odběr je možné odečíst 3000 Kč. Darujete-li orgán, kmenové buňky či kostní dřeň, zvyšuje se odečitatelná položka na 20 000 Kč.
Každý dar musíte prokázat potvrzením od příjemce, tedy například charitativní organizace, kde bude uvedeno, kdo je příjemcem, v jaké hodnotě byl dar poskytnut, co bylo předmětem, na jaký účel a kdy. V případě darování krve, plazmy, orgánů apod. vystavuje potvrzení dané zařízení, které provádí odběr.
Úroky z úvěru na bydlení
Odpočet za zaplacené úroky z úvěru na bydlení (týká se úvěrů ze stavebního spoření a hypoték) se prokazuje potvrzením od banky či stavební spořitelny, která úvěr poskytla. Finanční instituce potvrzení zasílají začátkem roku. Je možné, že ho najdete i online ve své klientské sekci na webu u dané společnosti.
Ta samá možnost od letošního roku začíná platit i pro družstevníky, kteří pořídili družstevní byt a úvěrem (od stavební spořitelny či banky) financují svůj družstevní podíl. Odpočet si ale budou moci poprvé uplatnit až za letošní rok, takže ho reálně využijí až v roce 2027.
Příspěvky na zabezpečení ve stáří
Limit pro odpočet od základu daně pro platby na spoření na důchod ve III. pilíři se v minulosti sjednotil s limitem na životní pojištění na celkových 48 tis. Kč s tím, že kromě těchto produktů pod něj spadají i platby na další tzv. podporované produkty spoření na stáří, kterými jsou produkty Dlouhodobého investičního produktu (DIP) a pojištění dlouhodobé péče. U všech těchto produktů platí, že nárok na odpočet od základu daně dokládáte smlouvou a potvrzením o platbách na daný produkt za minulý rok, který vám už pravděpodobně zaslal jeho poskytovatel buď do schránky nebo do vašeho klientského profilu.
Odpočet za platby na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři tedy dokládáte potvrzením o zaslaných příspěvcích od penzijní společnosti. Odpočet za životní pojištění pak potvrzením o zaslaných příspěvcích od pojišťovny.
Potvrzení o platbách poukázaných na produkty DIP poskytne daná finanční instituce, u které jste si je sjednali a potvrzení o platbách na pojištění dlouhodobé péče zase pojišťovna, u které pojistku máte. Nezapomeňte však, že konkrétně u pojištění dlouhodobé péče je odčitatelné jen pojistné uhrazené na krytí rizika nesoběstačnosti ve III. a IV. stupni.