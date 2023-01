Co se aktuálně děje v Komerční bance, ČSOB nebo mBank?

Přípravy devátého ročníku konference FIN (R‌)evoluce jsou v plném proudu. Program je téměř kompletní, průběžně budeme doplňovat poslední anotace a informace o našich spíkrech. Budeme se na vás těšit 28. února v Praze. Náš server Měšec.cz je pořadatelem konference (šéfredaktor Dalibor Z. Chvátal vás bude po celý den akcí provázet jako moderátor).

Vybíráme z programu

Jak navrhují produkty a služby v Komerční bance

V přednášce Lucie Tarbajovské a Heleny Warausové z Komerční banky se dozvíme, jak se snoubí designové myšlení a agilní metodika práce a jak propojení obou světů přispívá k budování design driven kultury.

V neposlední řadě pochopíme, jak tento přístup ovlivňuje uživatele a celkový obchodní úspěch nové digitální banky.

Virtualizace karetního portfolia, aneb rozlučme se s poslední fyzickou připomínkou banky v naší peněžence

Nastal už ten správný čas na nahrazení plastové karty mobilem? Budou to klienti akceptovat? Co když pořád chtějí plastovou kartičku mít? A jak jim to vlastně vysvětlit? To jsou otázky, které si v mBank často pokládají.

Společně se podíváme na to, jaké trendy v placení v mBank chystají, jak jejich klienti reagují na zavedení virtuálních karet a jaké benefity vlastně přináší čistě virtuální karta klientovi a jaké výhody zase bance.

IT trendy v ČSOB

Dynamická doba přináší v technologických oblastech stále nové trendy. Kyberbezpečnost je stále větší téma. Potřebu regulovat prostředí sdílejí národní i evropské instituce.

Jaké v tom vidí v ČSOB příležitosti? Tématu se chopí Denisa Škantová.

Bankovní identita: rok druhý

Bankovní identita, známá pod názvem BankID, je v České republice od ledna 2021. Po dvou letech tak lze s mírným odstupem zhodnotit, jak se jí daří v kontextu digitálních služeb státu a soukromých firem. Marek Růžička okomentuje aktuální statistiky, představí zajímavé příklady využití a nechá účastníky nahlédnout do plánovaného rozvoje elektronického podpisu a chystaného projektu evropské digitální peněženky.

Přinášíme vám pouze ochutnávku z programu, kompletní přehled všech našich letošních témat najdete na webu.

Prozradíme vám, že se můžete těšit ještě na celou řadu dalších přednášek:

Zástupce ze společnosti Dateio se zamyslí nad tím, proč se z card-linked marketingu stává evropský fenomén, připomeneme si dva roky fungování bankovní identity – co služba přinesla a co nového je v plánu?

Jaká je budoucnost metaverse a jak na ni reagují klienti finančních institucí, to je téma pro přednášejícího ze společnosti Deloitte Czech Republic.





Jak fintech mění investiční svět, nám přiblíží spíkr ze společnosti Fondee. Další přednášky si pro vás chystají řečníci z RIXO, BNP Paribas Cardif Pojišťovna nebo Agnostix.

Seznámit se můžete prostřednictvím medailonků také se všemi řečníky, k dispozici je také registrační formulář.

Nezapomeňte Konference FIN (R‌)Evoluce 2023 Kdy: 28. února 2013 od 9 hodin Kde: Jalta Boutique Hotel na Václavském náměstí v Praze

Mediálními partnery konference jsou CardMag, CFOworld, Euro.cz, Finance.cz, Fintree, Sdružení pro bankovní karty.

Pořadatelem konference je náš server Měšec.cz ve spolupráci s TUESDAY Business Network. Produkci zajišťuje Internet Info.