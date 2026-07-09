Co můžete chtít, když se zpozdí vlak, zruší let nebo nepřijede autobus. Přehled práv cestujících

Zpožděný vlak, zrušený let nebo autobus, který vůbec neodjede. Pro podobné situace stanovila Evropská unie základní pravidla, která cestujícím přiznávají určitá práva. Typicky jde o právo na informace, vrácení jízdného, přesměrování, občerstvení při delším čekání a v některých případech i finanční kompenzaci.
Co se dozvíte v článku
- Dálkový autobus
- Vlak
- Letadlo
- Loď
- Jak postupovat, když chcete svá práva uplatnit
Tyto předpisy ovšem neplatí plošně – jiná pravidla se uplatní u dálkových autobusů, jiná u vlaků, letecké nebo lodní přepravy. Většinou se liší také hranice pro zpoždění, od které nárok na kompenzaci a další pomoc vzniká.
Nad rámec těchto unijních pravidel si pak mohou jednotliví dopravci určit vlastní pravidla nebo lhůty, vždy by vám ale měli zaručit alespoň minimum stanovené EU.
Následující přehled napoví, o jaká základní práva jde.
Dálkový autobus
Pravidla EU pro autobusovou a autokarovou dopravu se týkají hlavně dálkových linek s výchozím nebo cílovým bodem ležícím v některé zemi EU. Za dálkovou se pro tyto účely považuje linka, u které dělá plánovaná délka trasy alespoň 250 kilometrů. Rozhodující je přitom délka celé trasy, ne úsek, který skutečně jedete.
Když autobus odjede pozdě
Jestliže je jasné, že autobus neodjede včas, měli byste se to dozvědět nejpozději do 30 minut po plánovaném čase odjezdu.
Vedle práva na vrácení jízdného pak máte v této situaci také právo na vyhledání náhradního spoje do cíle za podobných podmínek a bez dalších dodatečných nákladů, například doplacení dražší jízdenky.
Pokud vám dopravce tyto možnosti nenabídne a zpoždění činí víc jak 120 minut, můžete později podat stížnost a žádat nejen vrácení ceny jízdenky, ale také náhradu ve výši 50 % z její ceny.
U dálkových cest, které měly trvat víc jak 3 hodiny, vzniká při zpoždění odjezdu o více než 90 minut také nárok na občerstvení nebo jídlo podle délky čekání.
Pokud je nutný nocleh, můžete požadovat ubytování nejvýše na dvě noci a maximálně do 80 EUR za noc včetně dopravy mezi terminálem a ubytováním. Výjimkou, kdy dopravce ubytování hradit nemusí, jsou situace, kdy zpoždění způsobí nepříznivé povětrnostní podmínky nebo přírodní katastrofa.
Pokud by autobus odjel před plánovaným časem odjezdu, považuje se to podle pravidel EU za zrušení jízdy. V takovém případě budete mít stejná práva jako při zrušení spoje.
Když autobus nabere zpoždění až během cesty
U dálkových autobusů je potřeba rozlišovat, kdy zpoždění vzniklo. Evropská pravidla dávají silnější práva hlavně při zrušení spoje, předčasném odjezdu nebo při zpoždění odjezdu z autobusové zastávky či terminálu.
Jiná situace nastane, pokud autobus odjede podle jízdního řádu, ale zpoždění nabere až během cesty, třeba kvůli dopravní koloně, nehodě nebo uzavírce. Takové zpoždění na rozdíl od železniční nebo letecké dopravy nepředstavuje důvod pro finanční kompenzaci. I v takové situaci ale máte právo na informace o průběhu cesty, případné další nároky se mohou odvíjet od přepravních podmínek dopravce nebo od konkrétních okolností případu.
Poškozená či ztracená zavazadla
Komplikaci na cestách nemusí způsobit jen zpoždění, problém jsou i ztracená či poškozená zavazadla. V takové situaci je v rámci autobusové dopravy nutné rozlišovat, z jakého důvodu k problému došlo. Nárok na odškodnění vám totiž pravidla EU přiznají jen tehdy, pokud k poškození či ztrátě došlo v důsledku nehody.
V ostatních případech se postupuje dle přepravních podmínek dopravce, případně daných vnitrostátních pravidel.
Vlak
Práva cestujících v železniční dopravě podle pravidel EU obecně platí na všech trasách a vztahují se na všechny železniční spoje. Členské státy však mohou z některých pravidel vyjmout například městské, příměstské nebo regionální vlaky, některé dálkové vnitrostátní vlaky nebo vlaky historické a turistické.
Když je vlak zrušený
Pokud je váš spoj zrušený a vy se tak do cíle dostanete se zpožděním větším než 60 minut, můžete si vybrat z několika možností.
Můžete požadovat vrácení peněz za jízdenku, a to za celou cestu nebo za její neuskutečněnou část. Pokud kvůli zrušení vlakového spoje už cesta nemá smysl, máte mít také možnost vrátit se do výchozí stanice.
Druhou možností je pokračování v cestě nebo vyhledání náhradního spoje za srovnatelných podmínek tak, abyste se dostali do cíle co nejdříve a bez dodatečných nákladů.
Třetí možností je pokračovat nebo se nechat přesměrovat v pozdějším termínu podle vlastního výběru, opět za srovnatelných podmínek a bez dalších nákladů.
K tomu EU cestujícím přiznává také nárok na přiměřené jídlo a občerstvení podle délky čekání. Pokud je kvůli zrušenému vlaku nutné přenocování nebo delší pobyt, měli byste mít také nárok na hotel nebo jiné ubytování a dopravu mezi ubytováním a nádražím.
Když má vlak zpoždění
Pokud vám průvodčí během cesty oznámí, že do cíle dorazíte se zpožděním 60 minut a víc, máte právo na řešení podobné jako u zrušeného vlaku. Můžete tedy požadovat vrácení jízdného (plného nebo části za neuskutečněnou jízdu), pokračování nebo vyhledání jiných spojů za srovnatelných podmínek.
Pokud by vás dopravce do 100 minut od plánovaného odjezdu zpožděného vlaku neinformoval o možnostech náhradních spojů, můžete využít jiný způsob veřejné dopravy a poté po původním dopravci požadovat úhradu nezbytných, odpovídajících a přiměřených nákladů.
Při zpoždění vlaku na odjezdu nebo příjezdu o 60 minut a více máte nárok na asistenci v podobě jídla a občerstvení přiměřeného délce čekání a případně i nárok na ubytování a dopravu mezi nádražím a ubytováním, pokud je to fyzicky možné.
Pokud budete pokračovat v cestě nebo využijete náhradní dopravu a dorazíte do cíle se zpožděním větším jak 60 minut, můžete mít navíc nárok na finanční kompenzaci:
- 25 % z ceny jízdného při zpoždění 60 až 120 minut,
- 50 % z ceny jízdného při zpoždění nad 120 minut.
Zmeškaný přípoj
Práva při zmeškání přípoje se u vlaků uplatní tehdy, pokud máte přímý přepravní doklad pro cestu zahrnující jedno nebo více spojení a kvůli zmeškanému přípoji máte do cíle dorazit se zpožděním nejméně 60 minut.
V takovém případě máte dle EU právo na asistenci, náhradní řešení a případně i poskytnutí finanční kompenzace obdobně jako při zpoždění vlaku. Pokud ale cestujete na základě několika samostatných jízdenek, tato pravidla se automaticky neuplatní.
Letadlo
Unijní předpisy ohledně práv cestujících v letecké dopravě se vztahují na lety v rámci EU, na lety z EU do zemí mimo EU a také na lety z místa mimo EU do EU, pokud je provozuje letecká společnost z EU. Pravidla se mohou vztahovat i na lety z Islandu, Norska a Švýcarska nebo do těchto zemí.
Když je let zrušený
Při zrušení letu si můžete vybrat mezi vrácením ceny letenky, zajištěním jiného spoje do cíle nebo změnou rezervace na pozdější termín. Pokud už cesta kvůli zrušení letu nemá smysl, měli byste mít také právo na návrat do výchozího místa.
Vedle toho EU cestujícím v případě zrušeného letu přiznává také právo na asistenci, tedy typicky občerstvení, jídlo, možnost komunikace a případně ubytování s dopravou mezi letištěm a hotelem, pokud je nutné přenocování.
V některých případech můžete mít také nárok na finanční náhradu. Záleží, kdy vás letecká společnost o zrušení informovala, jaký jiný spoj vám nabídla a zda zrušení nezpůsobily mimořádné okolnosti, kterým nebylo možné zabránit ani při přijetí všech přiměřených opatření.
Když má let zpoždění
Při kompenzaci za zpožděný let je důležitý nejen čas odletu, ale hlavně čas příletu do cílové destinace. Pokud se vlivem zpožděného letu dostanete do cíle se zpožděním 3 hodiny a víc, a zpoždění nezpůsobily mimořádné okolnosti, můžete mít nárok na finanční náhradu:
- u letů do 1500 km a zpoždění 3 hodiny a více 250 EUR,
- u letů nad 1500 km v rámci EU nebo ostatních letů od 1500 do 3500 km a zpoždění od 3 hodin a více 400 EUR,
- u letů delších než 3500 km mimo EU může jít až o 600 EUR, případně 300 EUR pokud se zpoždění u takového letu pohybovalo mezi 3 a 4 hodinami.
Při delším čekání na odlet máte rovněž právo na péči. Rozsah pomoci se odvíjí od délky zpoždění a vzdálenosti letu. Může jít o občerstvení, jídlo, možnost komunikace, případně ubytování a dopravu mezi letištěm a hotelem.
Mimořádné okolnosti
Za mimořádné okolnosti lze dle EU považovat rozhodnutí řízení letového provozu, politickou nestabilitu, nepříznivé povětrnostní podmínky a rizika spojená s ochranou před protiprávními činy.
Naopak za mimořádné okolnosti nelze považovat většinu technických problémů, které vyvstanou během údržby letadel nebo jsou způsobené nedostatky při údržbě letadla.
Když zmeškáte navazující let
Na náhradu můžete mít nárok také v situaci, kdy vaše cesta v rámci jedné rezervace zahrnuje navazující lety a vy kvůli zmeškanému přípoji (ne vlastní vinou) dorazíte do cílové destinace víc jak o 3 hodiny později. Náhrada se určí podle vzdálenosti letu a doby zpoždění, stejně jako při zpoždění letu.
Změna cestovní třídy
Unijní pravidla myslí i na situaci, kdy vás letecká společnost z kapacitních důvodů přesune do vyšší třídy – v takovém případě po vás nemůže požadovat žádný doplatek.
Naopak při přesunu do nižší třídy máte nárok na proplacení části ceny letenky. Roli opět hraje vzdálenost letu:
- u letů do 1500 km 30 % z ceny letenky,
- u letů v rámci EU delších než 1500 km a u ostatních letů od 1500 do 3500 km 50 % z ceny letenky,
- u delších letů 75 % z ceny letenky.
Pokud letenka zahrnuje víc navazujících letů, vrací se část ceny jen za let, během kterého vás zařadili do nižší třídy.
Ztracené a poničené kufry
Náhradu můžete po letecké společnosti požadovat, i pokud se vám ztratí, poškodí nebo zpozdí odbavená zavazadla. Letecká společnost by vám především měla proplatit nezbytné náklady, které vám kvůli ztracenému kufru vznikly, typicky proplatit nákup toaletních potřeb a dalších nezbytných věcí.
Limit této odpovědnosti se řídí Montrealskou úmluvou a vyjadřuje se ve zvláštních právech čerpání (SDR). Aktuálně se uvádí limit 1519 SDR na cestujícího, což odpovídá zhruba 1850 až 1900 EUR.
U příručních zavazadel letecká společnost odpovídá jen za poškození, která vzniknou její vinou.
Loď
Pravidla EU pro lodní dopravu se obvykle vztahují na cestování většinou trajektů a výletních lodí po moři i na vnitrozemských vodních cestách, tedy například po řekách, jezerech nebo kanálech.
Uplatní se zejména tehdy, když loď vyplouvá z přístavu v EU, pluje do přístavu v EU z místa mimo EU a službu provozuje dopravce z EU, nebo jde o rekreační okružní plavbu z přístavu EU s ubytováním a více než dvěma noclehy na palubě.
Pravidla se naopak nevztahují například na malé lodě s kapacitou nejvýše 12 cestujících, lodě s nejvýše třemi členy posádky apod.
Když je plavba zrušená
Pokud si rezervujete plavbu trajektem nebo výletní lodí a dojde k jejímu zrušení, máte právo vybrat si mezi proplacením jízdenky a případně bezplatnou cestou zpět do výchozího bodu, pokud kvůli zrušení plavby cesta ztratila smysl.
Nebo si můžete dopravci říct o přesměrování do cíle za srovnatelných podmínek a bez dodatečných nákladů. Výjimku z pravidla zde mají cestující na výletní plavbě, na které se právo volby mezi vrácením jízdného a přesměrováním nevztahuje.
Pokud si zvolíte náhradní spoj a do cíle dorazíte se zpožděním, můžete mít také nárok na náhradu – viz část Když loď dorazí pozdě
Zároveň máte nárok na pomoc v podobě jídla, svačiny nebo občerstvení přiměřeně k době čekání. Pokud je nutné přenocování, můžete mít nárok na ubytování na palubě nebo na pevnině a dopravu mezi terminálem a místem ubytování. Náklady na ubytování na pevnině může dopravce omezit na 80 EUR za noc a maximálně na tři noci.
Když má loď zpoždění při odplutí
Při zpoždění delším než 90 minut máte právo vybrat si mezi proplacením jízdenky, bezplatnou zpáteční cestou do výchozího bodu a jiným spojením do cíle za srovnatelných podmínek při nejbližší příležitosti a bez dodatečných nákladů.
Právo máte dle EU také na přiměřené občerstvení nebo jídlo, pokud je lze dodat, a při nutnosti přenocování na ubytování a dopravu mezi terminálem a místem ubytování. I zde může být ubytování na pevnině omezeno na 80 EUR za noc a maximálně tři noci.
Nárok na ubytování nevzniká, pokud bylo zpoždění způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami. Právo volby mezi proplacením jízdného a přesměrováním se opět nevztahuje na cestující na výletní plavbě.
Když loď dorazí pozdě
Pokud loď dorazí do cílové destinace se zpožděním, můžete mít nárok na náhradu. Její výše se odvíjí od plánované délky cesty a délky zpoždění:
- u cest plánovaných do 4 hodin vzniká nárok na náhradu 25 % ceny jízdenky při zpoždění nejméně o 60 minut a na 50 % při zpoždění nejméně o 120 minut,
- u cest v rozmezí od 4 do 8 hodin vzniká nárok na náhradu 25 % ceny jízdenky při zpoždění nejméně o 2 hodiny a na 50 % při zpoždění nejméně o 4 hodiny,
- u cest v rozmezí od 8 do 24 hodin vzniká nárok na náhradu 25 % ceny jízdenky při zpoždění nejméně o 3 hodiny a na 50 % při zpoždění nejméně o 6 hodin,
- u cest delších než 24 hodin vzniká nárok na 25 % z ceny jízdenky při zpoždění nejméně o 6 hodin a na 50 % při zpoždění nejméně o 12 hodin.
Nárok na náhradu nevzniká, pokud zpoždění způsobily nepříznivé povětrnostní podmínky nebo mimořádné okolnosti, například živelní pohromy nebo bezpečnostní hrozby, kterým nebylo možné zabránit ani přijetím všech přiměřených opatření. Cestující na výletní plavbě nárok na tuto náhradu nemají.
Zavazadla a nehoda na moři
Pokud se zavazadlo ztratí, poškodí nebo zpozdí v důsledku nehody lodi, můžete požadovat náhradu škody. U příručních zavazadel může činit až 2700 EUR, u vozidla až 15 500 EUR, přičemž tato částka se vztahuje i na zavazadla ve vozidle. Nárok nevzniká, pokud dopravce prokáže, že za škodu neodpovídá.
U cenností, jako jsou peníze, šperky nebo umělecká díla, může vzniknout nárok na náhradu přibližně do 4100 EUR, pokud byly uloženy u dopravce do úschovy.
Jak postupovat, když chcete svá práva uplatnit
Pro případnou reklamaci vaší cesty je v první řadě dobré uchovat si všechny doklady k cestě: jízdenku, letenku, rezervaci, potvrzení o zpoždění, e-maily, SMS, snímky obrazovky z aplikace nebo odjezdové tabule a účtenky za nutné výdaje. U letecké dopravy se hodí také palubní vstupenka nebo potvrzení o odbavení.
Konkrétní postup reklamace, formuláře a lhůty je vždy vhodné ověřit přímo u dopravce. Evropská pravidla nastavují základní rámec práv cestujících, zatímco dopravce může mít vlastní proces vyřizování žádostí nebo podmínky, které jsou pro cestujícího výhodnější.