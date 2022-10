K výplatě navíc pivo, vaše zvíře v kanceláři či bohaté dětské rekreace. Přehled zajímavých firemních benefitů

Od té doby, co byly vynalezeny peníze, mi za práci neděkujte, zní jedna postarší hláška, kterou si pamatuji ještě snad z doby před rokem 1989. Nevím, jestli ji ještě dnes někdo používá. Matně si vzpomínám, že jsem ji snad zaslechla mezi zaměstnanci ještě před nějakými 15 lety, když jsem pracovala v jedné nadnárodní korporaci.

Personalisté a dobří týmoví lídři vědí, že neděkovat za práci je nesmysl, i když je patřičně zaplacená. Také vědí, že kromě platů a děkovaček se firma neobejde bez zaměstnaneckých benefitů, které mohou rozhodnout o tom, jestli získá nového zaměstnance a udrží si ho na dlouhou dobu.

Měšec.cz prošel pracovní portály inzertních serverů patřící pod společnost LMC, jako je například Jobs.cz a Práce.cz, aby se podíval, jaké zajímavé benefity v současné době nabízejí firmy pracující v nejrůznějších odvětvích, od bankovnictví přes průmyslové podniky až po maloobchod. Porovnávali jsme jen benefity u nabízených pozic, tedy od dělnických až po seniorní manažerské.

Co tedy dostávají zaměstnanci navíc za to, že pro svoji firmu pracují?

Nejčastější benefity, které už jsou „normál“

Mezi nejobvyklejší firemní benefity, které vám patrně nabídne každý zaměstnavatel pro kancelářské profese, jsou

příspěvky na stravování (rozmezí 75–120 Kč na den)

na den) příspěvky na penzijní spoření (rozmezí 500–2800 Kč měsíčně)

měsíčně) pružná pracovní doba a flexibilita,

home office,

dny nebo týdny volna navíc,

služební vůz i pro soukromé účely,

pro kancelářské pozice služební telefon a notebook i k soukromým účelům,

Cafeterie, která zahrnuje všechno možné od kávy a občerstvení na pracovišti až po Multisport kartu a vstupenky na kulturní akce

Česká spořitelna dá nadstandardně dlouhé volno

Tak třeba u inzerované pozice Analytik bezpečnosti klientských transakcí (ale i u jiných) vyčnívá nadstandardně dlouhá doba placeného volna. Spořka dává celkem 42 dní, z toho je 5 týdnů (25 dní) dovolená, k tomu 5 dní zdravotního volna bez udání důvodu a dalších 12 dní volna jen tak. Tyto dny slouží k tomu, aby zaměstnanci měli 1 den volna měsíčně navíc pro dobré vyvážení pracovního a soukromého života.

Když už jsme u České spořitelny, pak jako zaměstnanec máte nárok na příspěvek 9600 Kč ročně z Cafeterie (s možností Multisport karty) a příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření až 28 800 Kč, což měsíčně vychází až na 2400 Kč. Kromě toho také dostanete slevu na nákup vozů Škoda, Opel a Volkswagen, na nákupy elektroniky ve vybraných obchodech, levnější zájezdy s některými cestovními kancelářemi, slevy na vlakové jízdenky a další.

Benefit od MONETA Money Bank využijete i na splacení úvěru

Když už jsme v bankovním sektoru, Měšec.cz zaujala nabídka MONETA Money Bank (MMB), která umožňuje roční finanční benefit v podobě příspěvku na Cafeterii (výše od 20 000 Kč do 28 000 Kč) použít raději na mimořádnou splátku úvěru, který případně má zaměstnanec u MMB. Zaměstnanec bude bez kávy, penzijka nebo fitka zdarma, ale zbavit se úvěru je taky fajn.

S placeným volnem MMB tolik nehýří, dostanete jen 5 týdnů dovolené plus 4 dny volna na cokoli, ale k tomu ještě 32 hodin na zajištění soukromých pochůzek, které si potřebujete vyřídit v pracovní době. Jenom pro upřesnění, tyto benefity jsme našli u pozice Osobní bankéř/ka.





100% home office, příspěvek na práci z domova a „přítel na telefonu“

Tyto benefity nabízí například společnost ABB, která se zabývá oblastí průmyslové automatizace a robotiky. Ta nabízí uchazečům o zaměstnání (například u pozice Automatizační inženýr) nad rámec obvyklých benefitů například:

100% home office, pokud existují zjevné důvody, abyste do kanceláře vůbec nemuseli.

Dostanete také příspěvek na práci z domu, což bývají peníze určené na nákup kancelářského nábytku nebo softwarového vybavení, případně i na úhradu energií.

Možnost nákupu akcií společnosti a

asistenční linku, která zaměstnancům nabízí odborné poradenství v oblasti vztahů, práce, práva a financí.

Pro pozice projektových manažerů firma jako benefit nabízí 7,5hodinovou pracovní dobu.

Příspěvky na dětskou rekreaci

Kdo má děti a ví, kolik stojí letní prázdniny dětí, když potřebujete pracovat, ocení příspěvky na dětskou rekreaci například u firmy Continental Barum. Ta zaplatí dětem zaměstnanců až 27 450 Kč ročně, záleží samozřejmě na pozici. Toto je nabídka pro nabízenou pozici Finanční účetní – pohledávky.

Zvířata v kancelářích vítána, děti také a psycholog po ruce

Například Operátor ICT, což je pražská městská firma, která zajišťuje služby v oblasti komunikačních a informačních technologií, má firemní benefity zcela obvyklé. Až na jeden, a tím je „pet friendly office“, tedy kancelář přátelská ke zvířatům.

Zaměstnanci si smí vodit s sebou do práce vychované mazlíčky, myšleno je zejména psy, ale podle webových stránek to mohou být jakákoli zvířata. A další benefit, kromě čtyřnohých domácích miláčků si lidé mohou přivést i ty dvounohé, tedy děti, o které se postarají v dětském koutku recepční.

V rámci těch méně obvyklých benefitů firmy jsou tři online konzultace s psychologem v rámci péče o duševní zdraví. Pokud zaměstnanci potřebují pravidelnější péči o duši, pak jsou zde k mání i skupinové meditace, odpočinek v relax zóně s Xboxem a fitko i sauna zdarma.

Pivko na dovolenou i na Vánoce

U Plzeňského Prazdroje tento benefit asi nepřekvapí. Zaměstnavatel zkrátka dává zaměstnancům to, co jejich firma vyrábí, ale přesto je to příjemná záležitost. Když budete pracovat zde, pivo bude, kam se podíváte: bonusové pivo, pivo na dovolenou, poukázky na nákup piva, pivo v zaměstnanecké restauraci za symbolickou cenu, volné vstupy na prohlídky pivovarů.

Peníze navíc za to, že vůbec přijdete do práce

Na tomto firemním benefitu se ukazuje bolest snad každé průmyslové firmy zaměstnávající dělnické profese. Firma PLAKOR CZECH, která se zabývá vstřikováním, lakováním a montáží automobilových plastů, dává zaměstnancům peníze navíc jenom za to, že chodí do práce tak, jak se dohodli. Bonus 2000 Kč k výplatě dostane ten, kdo dodrží danou docházku. Dává to smysl. Je lepší zaplatit zaměstnancům za to, že budou pracovat tak, jak mají, než platit tučné sankce odběrateli za zpožděnou dodávku kvůli nespolehlivým dělníkům.

K tomu ještě zaměstnanci dostanou před letní celozávodní dovolenou 13. plat a před Vánoci ještě 14. plat navíc.

Slevy na nákup a dorovnání mateřské dovolené do výše platu

Zajímavý zaměstnanecký benefit společnosti Tesco Stores ČR, který se bude hodit zejména pracovníkům v obchodech, je 15% sleva na každý nákup v obchodech Tesco, a to hned od 1. dne zaměstnání. Druhým benefitem, který stojí za zmínku, je dorovnání mateřské dovolené až do 100% výše mzdy. Nárok na penzijní připojištění/spoření zaměstnanci mají až po odpracovaném roce.

Benefity, co vlastně nejsou benefity

Samostatnou kapitolu „benefitů“ tvoří firemní aktivity, které jsou sice pro zaměstnance přínosem, ale v první řadě na nich má zájem samotná firma. Těmi jsou například vzdělávací aktivity zaměstnanců, jazykové kurzy, školení a podobně. Vzdělávání benefit není. Zkuste k němu přistupovat jako k investici do svých lidí a k potřebě, bez které se firma nemůže posouvat kupředu, radí firmám portál LMC.

Ano, zaměstnanec se díky školení a jazykovému kurzu posouvá dál. Rozvojové programy pro zaměstnance jsou v zájmu každé firmy, protože povýšit zkušeného kolegu je rychlejší a může přijít levněji než získat nového, který se musí s chodem firmy teprve seznamovat.

Například firma SUPER ZOO nabízí zájemcům o práci v obchodě jako benefit za dobře dovedenou práci kromě jiného kurz „Péče o zvířata na prodejnách“ a kurz „Vyhrazené léčivé přípravky“. Otázkou je, co by se stalo, kdyby pracovník práci neodvedl dobře, protože ho firma přijala bez předchozí zkušenosti se zvířaty, kterou ostatně ani nemá v podmínkách pro přijetí. Tou je pouze chuť učit se nové věci a mít rád zvířata.

A nakonec to „nejlepší“, společnost Lidl Česká republika mezi svými benefity uvádí:

pracovní smlouvu,

garantovanou výši mzdy: „Výše mzdy a její pravidelné navyšování jsou garantovány přímo v pracovní smlouvě,“ píše se na webu společnosti.

zkrácené úvazky (které má podle firmy většina zaměstnanců).

Jeden by řekl, že tyto „benefity“ jsou spíš samozřejmostí při vzniku pracovněprávního vztahu. Mít smlouvu, v ní mít uvedený plat, jehož výši je nutno dodržet. Zkrácený úvazek je zkrátka typ pracovního úvazku a je dobře, že ho firma nabízí, ale benefit to rozhodně není.