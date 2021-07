Co musíte mít za dokumenty, když cestujete s dítětem, které má jiné příjmení?

Ne vždy se děti jmenují po svých rodičích. Někdy nejsou rodiče sezdaní a dítě pak nosí příjmení buď jen matky, nebo jen otce. A ne vždy jezdí s dětmi na dovolenou jejich rodiče. Častý bývá model, kdy děti cestují s babičkou a dědečkem, nebo třeba se strýcem, tetou a jejich rodinou.

Problém ale může nastat, když cestujete s dětmi, které nemají vaše příjmení, do zahraničí. Pokud totiž nemáte žádný dokument, který by prokazoval, že děti jsou skutečně vaše nebo jakou k nim máte vazbu, nemáte jak dokázat, že jste třeba dítě neunesli. A to může být problém.

Pro vycestování z ČR nemusíte mít papír. Záleží na příjezdové zemi

Česká republika nemá v zákoně stanoveno, že když dítě cestuje na dovolenou s osobami, se kterými nemá stejné příjmení, je potřeba si na takovou cestu opatřit jakýkoli dokument. Vycestovat tedy může vaše dítě klidně s prarodiči, nebo s druhým z rodičů, po kterém se nejmenuje, a to bez jakéhokoli potvrzení. Česká republika v tomto žádné podmínky nemá.

Kdo podmínky mít může a často i má, jsou ostatní státy. Stát, do kterého jedete na dovolenou, tak klidně může mít v podmínkách, že pokud dítě cestuje bez doprovodu rodičů, je potřeba, aby s sebou mělo jejich písemný souhlas.

Jestli takové informace daný stát vyžaduje, nebo ne, najdete například na webu Ministerstva zahraničních věcí v sekci Informace o podmínkách cestování do jednotlivých států světa, a to v rubrice konkrétního státu. Informace o podmínkách některých států EU naleznete také na webu Evropské unie.

Pro podrobnosti je pak potřeba kontaktovat velvyslanectví takového státu, které vám sdělí, co budete potřebovat.

Obecně stačí notářem potvrzený dokument

Ministerstvo zahraničních věcí ale doporučuje si nějaký dokument připravit i v případě, že oficiálně to druhý stát nepožaduje. Už třeba proto, že nikdy nevíte, kdy se změní podmínky nebo kdy budete celnímu úředníkovi podezřelí a začne situaci řešit, aniž by musel.

Pro všechny případy se proto doporučuje vybavit svoje dítě na dovolenou i dokumentem, ve kterém bude uvedený písemný souhlas rodiče s tím, že dítě cestuje bez jeho doprovodu.

Písemný souhlas by měl obsahovat:

identifikaci dítěte (jméno, příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu, bydliště),

identifikaci doprovázející osoby (jméno, příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu, bydliště),

destinaci, do které nezletilé dítě míří,

alespoň přibližný termín cesty.

Takový dokument je pak dobré nechat si ověřit buď u notáře, nebo na obecním úřadě. V ideálním případě nejen v češtině, ale také alespoň v angličtině nebo v jazyce, který je v dané zemi úřední. Pokud takhle cestuje velmi malé dítě, doporučuje se přiložit také fotokopii rodného listu.

Pokud nechcete celý dokument vymýšlet sami, můžete použít vzor z Ministerstva zahraničních věcí. Ten je v češtině i v angličtině a stačí si na obecním úřadě nechat ověřit podpis.

Pozor na přestupy v letecké dopravě

Problematické mohou v tomto směru být i přestupy v rámci letecké dopravy. Ačkoli v některé zemi jen přestupujete a míříte do jiné, která žádné takové informace nezjišťuje, opět se vám může stát, že všímavý úředník bude situaci řešit a bez dokumentu, který by dokazoval, že se ničeho nedopouštíte, můžete mít problém. Proto se doporučuje buď zjistit si podmínky i u všech zemí, ve kterých máte letecké přestupy, nebo si dokument nechat ověřit jednoduše pro všechny případy.

Stejná situace vás může potkat i v případě, že má nějaká pravidla samotná letecká společnost. Ačkoli Česká republika ani země, kam jedete na dovolenou, takové potvrzení nebude chtít, letecká společnost ho podle svých interních pravidel požadovat může.

A podobně se můžete dostat do úzkých v případě, že jedete například autem a nějakou zemí jen projíždíte. Některé země mohou mít zákonem stanoveno, že i pokud jde jen o transit jejich zemí, je potřeba doložit, že děti, které s vámi cestují, cestují dobrovolně a se souhlasem rodiče či rodičů.

Musí souhlasit oba rodiče?

Pokud dítě cestuje na dovolenou například s prarodiči, tak není potřeba, aby na písemném souhlasu byly ověřené podpisy obou rodičů. Postačí jeden. Pokud ale dítě cestuje jen s jedním z rodičů, doporučuje se mít písemný souhlas i toho rodiče, který s dítětem zrovna necestuje. Opět existují státy, kde je takový doklad vyžadován. A zejména na takovém dokladu lpí v případě, že rodiče dítěte nejsou sezdaní, každý se jmenuje jinak, a dítě tedy nemá příjmení obou rodičů. Opět můžete k dokladu přiložit i fotokopii rodného listu.

Důvodem, proč na takovém dokumentu některé státy lpí, je snaha zabránit potenciálním únosům dětí. Souhlas druhého z rodičů se doporučuje mít i v případě dlouhodobých cest do zahraničí. Jinak hrozí, že druhý z rodičů může toto vycestování označit jako únos dítěte.

Dokladem nic nezkazíte

Písemný a úředně či notářsky ověřený souhlas alespoň jednoho z rodičů by si nezletilé dítě s sebou mělo vézt na dovolenou v případě, že necestuje ani s jedním z rodičů. Jede například na dovolenou s prarodiči, tetou, strýcem apod.

A písemný úředně či notářsky ověřený souhlas druhého rodiče byste s sebou měli mít v případě, že jako rodič cestujete s dítětem, ale druhý rodič s vámi nejede. A to zejména v případě, že s druhým rodičem nejste sezdaní a každý máte jiné příjmení.