Co když vám pro nárok na mateřskou vychází doba pojištění k 6. týdnu před porodem, ale porodíte dřív?

Po porodu můžete postupně čerpat dvě sociální dávky:

peněžité pomoci v mateřství,

rodičovského příspěvku.

Peněžitou pomoc v mateřství čerpáte 6 měsíců, a abyste na ni měli nárok, musíte splnit řadu podmínek. Rodičovský příspěvek ale náleží každému, kdo celý kalendářní měsíc osobně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodičovský příspěvek pak můžete čerpat až do 3 let věku dítěte.

Co musíte splnit, abyste mohli pobírat mateřskou?

Pro pobírání rodičovského příspěvku stačí, když o dítě pečujete. U peněžité pomoci v mateřství, neboli mateřské, to ale neplatí. Abyste na peněžitou pomoc v mateřství měli nárok, musíte ke dni nástupu na mateřskou dovolenou splnit 2 podmínky:

V den nástupu na PPM musíte být stále účastny nemocenského pojištění, nebo musíte být v tzv. ochranné lhůtě.

V období 2 let před dnem nástupu na PPM musíte být pojištěny alespoň 270 dnů (cca 9 měsíců).

Pokud nejste zaměstnankyně, ale OSVČ, musíte kromě těchto dvou podmínek splnit ještě třetí. Podnikatelky (OSVČ) musí mít ke dni nástupu na mateřskou účast na dobrovolném nemocenském pojištění jako OSVČ alespoň 180 kalendářních dnů (cca 6 měsíců) během 1 roku před dnem nástupu na mateřskou, uvedla pro Měšec.cz Jitka Drmolová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Tytéž podmínky pochopitelně platí i pro muže, pokud budou chtít využít otcovskou dovolenou.

Den nástupu si volíte sama

Den nástupu na mateřskou dovolenou si volíte sama, a to v rozmezí 6–8 týdnů před očekávaným datem porodu. Dříve ani později jít nemůžete.

Potřebná doba pojištění, tedy 180 dnů v uplynulém roce a 270 dnů v uplynulých 2 letech, se počítá za kalendářní dny, a to včetně svátků a víkendu, i když během nich nepracujete. Důležité je, že i během těchto dnů trvalo nemocenské pojištění. Podrobně jsme se tomuto tématu věnovali v článku Máte nárok na mateřskou, když jste v práci jen pár měsíců nebo pracujete jen brigádně?

Zmíněnou dobu pojištění pak musíte splnit ke dni nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud se tedy stane, že například při odchodu na mateřskou dovolenou 8 týdnů před porodem by vám doba pojištění nestačila, ale při odchodu až 6 týdnů před porodem už by vám potřebná doba pojištění vyšla, můžete si dobu nástupu na mateřskou dovolenou zvolit až k datu 6 týdnů před očekávaným datem porodu.

Co když ale porodíte dřív?

Porod se ale pochopitelně naplánovat nedá. Datum porodu je pouze očekávané datum na základě lékařského výpočtu. Může se snadno stát, že začnete rodit dříve, než jste počítala. Například 7 týdnů před porodem. Pokud k porodu dojde předčasně, tj. před standardním dnem nástupu na PPM, nastává nástup na PPM dnem porodu a tímto dnem začíná podpůrčí doba, říká Jitka Drmolová.

To v praxi znamená, že pokud jste si naplánovala nástup na mateřskou dovolenou k 6. týdnu před očekávaným datem porodu, ale začnete neplánovaně rodit už během 7. týdne před datem porodu, odcházíte na mateřskou dovolenou dříve. Pokud vám kvůli tomu o týden nevyšla potřebná doba pojištění, nic se neděje. Podle právní úpravy se v těchto případech podmínka účasti na pojištění považuje za splněnou, pokud se splní k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, dodává Jitka Drmolová.





Kvůli dřívějšímu porodu tedy o peněžitou pomoc v mateřství nepřijdete. Stačí, že na papíře byste tuto dobu splnila k počátku šestého týdne před očekávaným datem porodu.

Ani nemoc váš nárok neovlivní

A platí to i v případě, že byste onemocněla. Například v situaci, kdy si opět naplánujete datum nástupu na mateřskou dovolenou k 6. týdnu před očekávaným datem porodu, aby vám vyšla potřebná doba pojištění, ale během těhotenství onemocníte. Případně máte v těhotenství komplikace a lékař vás pošle do pracovní neschopnosti až do doby porodu, abyste neohrozila plod.

Pokud například 2 měsíce před porodem onemocníte a jste účastna nemocenského pojištění, vystaví vám lékař Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. A takto čerpáte nemocenskou až do 6. týdne před očekávaným datem porodu. K tomu datu vám lékař ukončí dočasnou pracovní neschopnost, respektive ke dni předcházejícímu začátek 6. týdne před očekávaným datem porodu. A následně další den nastoupíte na mateřskou dovolenou a začnete čerpat peněžitou pomoc v mateřství. Podmínky pro PPM se budou posuzovat k 6. týdnu před očekávaným dnem porodu, zaměstnání trvalo i v době dočasné pracovní neschopnosti a do doby pojištění se započítává, dodává Jitka Drmolová.

A tato pracovní neschopnost vám ani nemůže „zkazit“ výši mateřské. O tom jsme podrobně psali ve článku Jak vám může pracovní neschopnost zasáhnout do výpočtu mateřské?