Co dělat, když jste zákazníky skupiny Bohemia Energy? Rady a postupy

Pokud máte spotřebu vyšší než 630 MWh ročně, musíte si zajistit svého dodavatele sami. Vás se zajištění dodavatele poslední instance vůbec netýká. To se týká se hlavně firem, obcí, možná obřích paneláků; nedovedu si představit domácnost s takovou spotřebou.

Kdybych měl smlouvu s krachujícím dodavatelem energie, co nejdříve bych zrušil trvalé příkazy, kterými bych platil zálohy na služby, popř. zrušil povolení k inkasu. Sice se nebude jednat o velkou částku, nicméně nedává mi smysl posílat další peníze krachující společnosti, zvláště když zkrachovala před topnou sezonou, tedy jsem pravděpodobně v přeplatku a byl bych věřitel krachující společnosti. Těžko říct, jaká bude míra uspokojení věřitelů, ale u firem bývá často kolem nuly, v jednotkách procent, nespoléhal bych na vyšší vyrovnání, a navíc kdo ví kdy. Nicméně byl bych si vědom, že bych porušoval smluvní podmínky. Z toho důvodu vám nemohu oficiálně radit, abyste totéž udělali i vy nyní, a vše v tomto odstavci je jen mé zamyšlení, když bych byl v podobné situaci. Stali jste se věřitelem krachující firmy. Pravděpodobně se za mnoho let dočkáte pár procent z přeplatku u nich. Záleží, jak včas vyhlásili krach, většina firem krach vyhlásí pozdě, a tím pádem věřitelé dostanou nulu.

Nahlásit samoodečet distributorům, popř. novému dodavateli. Nejdříve si hned vyfoťte váš plynoměr a elektroměr, aby byl čitelný stav i číslo měřidla. Najděte si stránky distributorů pro váš kraj.

Distributoři elektřiny EG.D – Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj (dříve E.ON Distribuce)

PREdistribuce – Praha a Roztoky u Prahy

ČEZ Distribuce – Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj Distributoři plynu EG.D – jižní Čechy

Pražská plynárenská distribuce – Praha

GasNet – zbytek republiky

Když nenahlásíte stav, nic moc se nestane, provede se odhad spotřeby v průběhu roku odhadem. Můžete na tom vydělat i prodělat. Zvážil bych nahlášení samoodečtu, zvláště pokud jste měli nadprůměrnou spotřebu do teď a teď se uskromníte, protože budete hledět na vysoké ceny plynu a elektřiny u dodavatelů poslední instance.

Zajistěte si nového dodavatele

Podívejte se na stránky dodavatele poslední instance vašeho kraje. V případě dodávek elektřiny poslední instance zákazníky automaticky na dobu 6 měsíců převezmou společnosti

E.ON – Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj,

Pražská energetika – Praha, Roztoky u Prahy,

ČEZ – zbytek republiky.

Dodávky plynu poslední instance zajistí

E.ON pro jižní Čechy,

Pražská plynárenská pro Prahu a

Innogy pro zbytek republiky.

Pohled na vysoké ceny dodavatelů poslední instance vás rychle namotivují, abyste hledání nového dodavatele neodkládali. Navíc se budete muset rozhodnout, jakou smlouvu uzavřete. Je to klasický problém jako u hypoték. Chtít fixaci a na jak dlouho, protože volba délky fixace má vliv na rizikovou přirážku. Nebo raději teď přistoupit na proměnlivé ceny, a jakmile se situace znormalizuje, přejít jinam za výrazně lepších podmínek?

Tuhle otázku za vás nezodpovím, záleží na vašem rizikovém profilu. Já bych spíše nyní přešel na nefixované ceny, než bych se uvazoval na nyní fixované ceny, které jsou nyní nižší. Proč? Protože za pár měsíců čekám situaci opačnou. A čekám, že nyní nižší cena fixované energie bude vyšší než cena, která bude pak k mání. Nicméně můžete mít jiný názor, jiné preference, volba je na vás, podobně jako u hypoték.

Pokud už jste v procesu změny dodavatele, protože jste odstupovali od smlouvy kvůli změně ceny, chvíli vyčkejte. Je možné, že si vás „váš“ budoucí dodavatel vezme dříve. Bohužel vám nemohu říct, jestli se tak stane. Je to výjimečná situace, jak výší cen, tak množstvím přecházejících zákazníků.

Již před krachem Bohemia Energy přechody k novému dodavateli byly plánovány až do půlky listopadu, protože systém pro změnu dodavatelů má určitou kapacitu. Např. MND zvažuje, jestli své (k němu již přecházející) zákazníky vezme najednou dřív, nebo ne. A pokud to udělá, musí najít cestu, jak to udělat mimo systém, který byl už před krachem vytížený. Podobně to bude s ostatními dodavateli, protože přechody více než milionu zákazníků by standardní systém totálně zahltilo na dlouhou dobu. Milion přechodů k jinému dodavateli je cca 5500 přechodů každý den po celých 6 měsíců včetně víkendů, svátků… Plus samozřejmě obvyklé změny z důvodu stěhování lidí.

Co se stane, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem do 6 měsíců? Můžete se ocitnout v režimu neoprávněného odběru a hrozí vám sankce. Proto neodkládejte příliš hledání nového dodavatele, i kvůli tomu, že prostě těch přechodů bude moc.

Na změnu máte půl roku

Není třeba panikařit, máte na přechod 6 měsíců. Na druhou stranu bych také příliš neotálel. Motivací jsou nejen vysoké ceny dodavatelů poslední instance, ale i to, že mnoho dodavatelů dočasně nepřijímá nové zákazníky a situace se může v tomto směru zhoršit. Na druhou stranu se může situace zlepšit, zvláště pokud ceny energií budou dále klesat od svého vrcholu před pár dny.

Ať se vám to líbí, nebo ne, váš rodinný rozpočet za energie bude víc zatížen, než jste předpokládali. Řešení jsou zřejmá. Smiřte se s tím, pokud váš rozpočet to v pohodě zvládne. Udělejte si větší finanční rezervu. Šetřete energií víc než obvykle, pokud byste vaši obvyklou spotřebu za cenu nového dodavatele neunesli. Stát sice zvažuje nějaké úlevy, subvence a dotace, ale i kdyby je schválil, někdo to vždy zaplatí. Každý žadatel minimálně v tom, že to bude muset řešit, vyřizovat. Všichni daňoví poplatníci i ti budoucí v daních.

Porovnejte si ceny dodavatelů energií

V současné situaci jsou srovnávače energií nepřesné a často zastaralé, nestíhají reagovat na změnu cen. U velkých dodavatelů se mění dokonce týdně, např. u Innogy. Proto sledujte přímo stránky jednotlivých dodavatelů. (Seznam všech dodavatelů energií)