ČNB zvýšila úrokovou sazbu na 4 %. Banky už přidávají sazby na spoření, hypotéky ale čeká velký otazník

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek 5. 11. 2026 rozhodla o zvýšení základní dvoutýdenní repo sazby o 0,25 p.b. na 4 % p.a. Současně zvýšila diskontní sazbu na 3 % a lombardní sazbu na 5 %. Nové sazby začnou platit od pátku 6. 11. 2026.
Jde už o druhé zvýšení úrokových sazeb v letošním roce. Naposledy ČNB sazby zvyšovala v červnu, kdy repo sazbu posunula na 3,75 % p.a., nyní se tak dostává na nejvyšší úroveň od února 2025.
Rozhodnutí centrální banky nebylo překvapivé, finanční trhy s ním dopředu počítaly. Důvodem jsou především sílící inflační tlaky, které přicházejí jak z domácí ekonomiky, tak ze zahraničí.
Samotné hlasování ale bylo těsné. Pro zvýšení sazeb se vyslovili čtyři členové bankovní rady, zatímco tři chtěli sazby ponechat beze změny. Podle Dominika Rusinka, hlavního ekonoma Patria Finance, to ukazuje na rozdílné názory uvnitř rady na potřebu dalšího zpřísňování měnové politiky. Připomíná také vyjádření guvernéra Aleše Michla, podle kterého nynější zvýšení není začátkem nového cyklu, ale jen doladěním přísnosti měnové politiky.
Inflace opět hrozí růstem ke 4 %
Důvodů je více. Zatímco ještě v první polovině roku se inflace držela poměrně nízko, v posledních měsících začaly tlaky na ceny. Problém představují zejména ceny služeb a nemovitostí. A k tomu se přidává opětovné zdražování energií a pohonných hmot, které se přirozeně promítá do cen výrobků a služeb.
Z tuzemska zůstává inflačně problematický hlavně sektoru služeb a nemovitostí. Ze zahraničí pak přichází silný energetický cenový šok, který v kombinaci s ne zcela ukotvenými inflačními očekáváními může spustit sebe-posilující inflační spirálu, upozorňuje Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti INVESTIKA.
Podle Martina Gürtlera z Komerční banky meziroční jádrová inflace v září dosáhla 3,10 % a překročila tím horní hranici tolerančního pásma ČNB. Proinflační riziko představují také vyšší světové ceny ropy, elektřiny a plynu a slabší zemědělská úroda.
Očekáváme stabilitu repo sazby na současných 4 % po zbytek letošního roku a celý příští rok, říká Martin Gürtler z ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky.
Podle prognózy Komerčky by průměrná inflace měla vzrůst z letošních 2,10 % na 3 % v roce 2027. V únoru by se přitom mohla přiblížit 4 %, než začne postupně klesat.
Podobně situaci hodnotí Václav Franče, analytik investiční společnosti UNIQA:
Další zvýšení sazeb se nedá vyloučit, ale spíše jej neočekávám. Současná bankovní rada má tendenci neměnit úrokové sazby skokově, uvádí Franče. Připomíná, že začátkem příštího roku může meziroční inflace dosáhnout 3,50 % a případně atakovat i 4 %.
Horší inflační výhled přinesla také nová prognóza ČNB.
Pro rok 2027 centrální banka zvýšila odhad průměrné inflace z dosavadních 2,50 % na 3,2 %. Současně snížila očekávaný růst české ekonomiky z 2,70 % na 2,50 %.
Patria Finance ale očekává ještě o něco vyšší inflaci. Pokud ceny plynu a elektřiny zůstanou na současných úrovních, podle Rusinka se inflace začátkem příštího roku přiblíží ke 4 % a v celoročním průměru dosáhne 3,40 %. Vedle dražších energií očekává také opětovný růst cen potravin.
Hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák považuje prognózu ČNB vzhledem k okolnostem za poměrně optimistickou.
Osobně jsem očekával v prognóze pro rok 2027 vyšší inflaci a o něco slabší růst HDP, uvádí. Největší nejistotu podle něj představují ceny energií a jejich následné promítání do dalších cen.
Další zvýšení sazeb? Analytici se neshodnou
Zatímco Komerční banka předpokládá stabilitu sazeb po celý rok 2027, finanční trhy podle Petra Dufka z Banky CREDITAS počítají s dalším zpřísňováním měnové politiky.
Trhy totiž stále předpokládají, že dnešní zvýšení sazeb není zdaleka posledním krokem. V horizontu jednoho roku mají stále započítána ještě tři další zvýšení sazeb, upozorňuje Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS. Pro další rozhodování ČNB bude podle něj důležité, jak dopadne inflace na začátku příštího roku. Právě v lednu se totiž obvykle projeví nové ceníky energií a dalších služeb.
Dufek ale současně nepředpokládá dramatické zvyšování úroků.
ČNB je díky své dřívější aktivitě ve fázi dolaďování měnové politiky, nikoliv dramatických zásahů, dodává.
O něco umírněnější očekávání finančních trhů zmiňuje Komerční banka, podle které trh v ročním horizontu počítá s jedním až dvěma dalšími zvýšeními sazeb. Sama banka však jejich další růst ve své základní prognóze nepředpokládá.
Prostor pro možný návrat úrokových sazeb ČNB na nižší úrovně vidíme až v roce 2028, upozorňuje Gürtler.
Další zvyšování sazeb v roce 2027 ve svém základním scénáři nepředpokládá ani Miroslav Novák z Citfinu.
Hlavní sazba na 4 % tak může být konečnou úrovní současné epizody zpřísňování měnové politiky, říká. Rizika ale podle něj směřují k případnému dalšímu zvýšení.
ČNB by mohla přidat ještě čtvrt procentního bodu zejména tehdy, pokud přetrvají vysoké ceny energií, lednové zdražování bude výrazné a současně nepoleví jádrová inflace, růst mezd a úvěrová aktivita.
Podobně podmíněný výhled nabízí Dominik Rusinko z Patria Finance. Pokud domácí cenové tlaky postupně zeslábnou a energie zlevní, další zvýšení sazeb už podle něj nemusí být potřeba. Pokud ale silná poptávka usnadní přenos dražších energií do dalších cen nebo se vyostří konflikt na Blízkém východě, další zpřísnění měnové politiky v příštím roce nevylučuje.
Spořicí účty začínají nabízet vyšší úroky
Zvýšení sazeb ČNB představuje příznivou zprávu pro spotřebitele, kteří mají peníze uložené na spořicích účtech. Vyšší základní sazba totiž vytváří prostor pro vyšší úročení bankovních vkladů. V době publikace článku už na zvýšení sazeb obratem reagovaly dvě banky.
Raiffeisenbank od 1. 12. 2026 zvýší maximální úrokovou sazbu Bonusového spořicího účtu na 4,50 % p.a. pro zůstatky do 250 000 Kč. Nejvyšší sazba je podmíněná aktivním využíváním bankovních služeb, včetně plateb kartou a investování. Nicméně stávající úroková sazba max. 4,20 % p.a. je přitom až do 500 000 Kč. Fakticky by tím dojde ke snížení úročeného pásma, ale detaily budeme znát až s novým úrokovým lístkem Raiffky.
10 plateb kartou měsíčně již dnes splňuje více než 80 % našich klientů, kteří aktivně využívají Bonusový spořicí účet. Bonusovou sazbu za investice lze získat mimo jiné i za pravidelné investování od velmi nízké částky, vysvětluje Vladimír Bureš, manažer depozitních produktů Raiffeisenbank.
Také mBank zvýší úrokové sazby, a to už od 16. 11 2026. Na mSpořicím účtu Plus nabídne aktivním klientům následující sazby:
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 500 000
|500 001 – 3 000 000
|3 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,21 → 4,41 %
|4,01 → 4,11 %
|3,41 → 3,51 %
|3,21 → 3,41 %
U dalších bank lze tak rovněž očekávat úpravy nabídky, nemusí však jít o plošné zvyšování úroků.
Hypotéky zdražit nemusí, ale banky mají důvod držet vyšší marže
Zvýšení základní sazby ČNB nemusí znamenat okamžité zdražení hypoték. Ty se totiž neřídí přímo dvoutýdenní repo sazbou, ale především dlouhodobějšími tržními úrokovými sazbami, tj. úrokovými swapy. Navíc finanční trhy s listopadovým rozhodnutím ČNB již dopředu počítaly.
Krátkodobě pravděpodobně nic zásadního. Zvýšení sazeb bylo očekávané a finanční trhy ho již do svých cen promítly, vysvětluje Michael Opočenský, analytik OVB Allfinanz.
Upozorňuje přitom, že tříleté úrokové swapy, které jsou pro hypoteční banky důležité, se od poloviny září pohybují na relativně stabilních úrovních.
Přesto některé banky v posledním měsíci hypoteční úvěry zdražovaly. Podle Opočenského k tomu mohou mít i jiné než čistě ekonomické důvody.
Předpokládá totiž, že letošní objem poskytnutých hypoték překoná dosavadní rekord z roku 2021, kdy banky a stavební spořitelny podle České bankovní asociace poskytly nové hypotéky za 379 miliard korun.
Banky tak mohou mít letošní obchodní plány prakticky splněné a nemusí být ochotné dál poskytovat hypotéky s nízkými maržemi.
V příštím roce by se však situace mohla změnit.
Nižší objem trhu totiž automaticky nemusí znamenat horší podmínky pro klienty. Naopak, s novými obchodními plány může přijít i nová ochota bank bojovat o kvalitní klienty, předpokládá Opočenský.
Jinými slovy, ani další zvýšení sazeb ČNB nemusí automaticky znamenat, že každá banka zdraží hypotéky. O konkrétních nabídkách bude rozhodovat také konkurence mezi bankami, vývoj tržních sazeb a ochota bank snižovat vlastní marže.
Vyšší úroky mohou pomoci také koruně
Zvýšení úrokových sazeb může mít pozitivní vliv i na českou korunu. Korunové investice jsou díky vyššímu úročení atraktivnější pro zahraniční investory.
Korunu vyšší sazby podporují, protože se tím opět rozšiřuje úrokový diferenciál vůči euru, vysvětluje Petr Dufek z Banky CREDITAS.
Silnější koruna by přitom mohla částečně tlumit dovozní inflaci, například zlevňovat zboží a suroviny nakupované v zahraničí. Vývoj kurzu ale ovlivňuje také dění na světových trzích a geopolitická situace.
Další směřování úrokových sazeb bude nyní záviset hlavně na vývoji inflace v závěru letošního roku a na začátku roku 2027.