Clo na levné balíčky z Asie startuje. Co to znamená pro zákazníka?

Zatímco v roce 2023 do Česka v zásilkách nízké hodnoty (do 150 EUR, cca 3622 Kč dle aktuálního celního kurzu) doputovaly zhruba 3 miliony položek, o rok později to bylo 23 milionů a loni už 105 milionů.
Co se dozvíte v článku
Podobný vývoj má nárůst počtu těchto zásilek typicky proudících z asijských tržišť i v rámci celé Evropy: zatímco v roce 2023 se jednalo o 2,3 mld. položek, za rok 2025 došlo do EU téměř 6 miliard položek zboží v malých zásilkách.
Záplava levného zboží s sebou přitom podle úřadů přináší řadu problémů – nerovné podmínky pro evropské podnikatele, daňové úniky, ale i dovoz zboží, které nesplňuje environmentální a bezpečnostní předpisy. Evropská unie se proto rozhodla zakročit a s účinností od 1. července ruší osvobození od cla, které pro tyto zásilky dosud platilo: Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Prozradíme, od kdy to bude a o kolik
Co konkrétně se mění, koho se to týká a jak to ovlivní vaše nakupování? Projděte si odpovědi na několik praktických otázek.
Jakých zásilek se clo týká?
Obecně platí, že zboží, které do Česka dorazí ze zemí mimo EU, podléhá dani z přidané hodnoty a clu. Pro zásilky nízké hodnoty ale dosud (do konce června 2026) platila výjimka, dle které nebylo clo nutné hradit, jestliže hodnota zásilky nepřekročila 150 EUR.
Tato výjimka od 1. července 2026 padá. Nově budou specifickému clu – 3 EUR na položku – podléhat i zásilky s nízkou hodnotou do 150 EUR, koupené na internetu fyzickou osobou a dovezené ze zemí mimo EU.
Kolik a za co vlastně platím?
Jak už jsme naznačili výš, clo se nově platí za položku, nikoli za celý balík. Za jednu položku se považuje jeden nebo více kusů stejné kategorie zboží podle celního sazebníku. Co to znamená v praxi?
- Objednáte si tři stejné sklenice (jedna položka) → clo bude 3 EUR
- Objednáte si skleničku a talíř (dvě položky) → clo bude 2 × 3 EUR = 6 EUR
- Objednáte si tři stejné sklenice a talíř (dvě položky) → clo bude 2 × 3 EUR = 6 EUR
- Objednáte si sklenici, talíř a sluneční brýle (tři položky) → clo bude 3 × 3 EUR = 9 EUR
Rozhodující je vždy celní zařazení zboží. To přitom mnohdy nerozlišuje jen v rámci kategorie výrobků, ale i z pohledu materiálu. Pokud si například objednáte jedno tričko z hedvábí a další z vlny, clo bude dělat 6 EUR protože podle celního sazebníku jde o dvě různé položky.
Zůstávají nějaké výjimky?
Ačkoli nařízení EU dopadne na většinu zásilek, prostor zůstane i pro některé výjimky. Konkrétně se toto specifické clo nebude týkat zásilek, které obsahují dárky poslané mezi dvěma fyzickými osobami do hodnoty 45 EUR. Nad 45 EUR už se uplatní standardní sazby podle celního sazebníku a balík projde standardním celním řízením.
Další výjimku představuje zboží ze zemí, se kterými má EU dohodu o nižší výši cla. Celním poplatek tak může být nižší nebo nulový.
Jak se mě bude týkat celní řízení?
Jako zákazníci pocítíme zrušení bezcelního limitu malých zásilek především finančně. Papírování a celního řízení se, hlavně při nákupech na větších platformách, obávat nemusíte. Clo většinou zaplatíte přímo při nákupu v e-shopu. Jde o stejný princip, jaký se uplatňuje u DPH v rámci takzvaného jednoho správního místa pro dovoz (IOSS).
Další možností je, že clo zaplatíte tomu, kdo vás bude zastupovat v celním řízení, typicky půjde o přepravní společnost. V obou případech ale clo Celní správě odvede ten, kdo bude celní formality vyřizovat.
Kolik si připlatíme
Hodnota běžné spotřebitelské zásilky z Temu do ČR se podle dopočtu z veřejných dat pohybuje kolem 120–130 Kč. Tříeurové clo v přepočtu znamená zhruba 75 Kč, a po připočtení DPH 21 % činí reálné navýšení přibližně 90 Kč na jednu kategorii v balíčku.
U průměrné objednávky za 128 Kč to v praxi znamená navýšení o zhruba 70 % na cca 218 Kč. Pokud zásilka obsahuje zboží ze dvou různých tarifních tříd, cena se prakticky zdvojnásobí (cca 308 Kč). U tří kategorií dosáhne přibližně 400 Kč, což je více než trojnásobek původní ceny.
Zdroj: Analýza poradenské skupiny Moore Czech Republic
Platí nová pravidla i pro zásilky objednané během června?
Pro uplatnění nových pravidel je rozhodující, kdy zboží fyzicky vstoupí na území EU. Pravidlo se proto vztahuje na všechny zásilky proclené od 1. července 2026 dál. To, že jste si dané zboží objednali už během června, nehraje roli.
Je zavedení cla na tento typ zásilek trvalé?
Zavedení fixního cla u zásilek nízké hodnoty EU považuje za prozatimní řešení. Na rok 2028 plánuje spuštění nového unijního celního systému, v rámci kterého by toto dočasné clo nahradily standardní celní sazby.
Ještě předtím, pravděpodobně od listopadu 2026, chce EU pro zásilky odeslané mimo Unii zavést také manipulační poplatek. I tento poplatek by se hradil za každou položku z balíčku a týkat by se měl zásilek jakékoli hodnoty.