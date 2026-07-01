Měšec.cz  »  Spotřebitel

Clo na levné balíčky z Asie startuje. Co to znamená pro zákazníka?

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
1 nový názor

Sdílet

Temu je z čínských tržišť v Česku nejoblíbenější, v závěsu se drží Shein.
Autor: Unsplash
Temu je z čínských tržišť v Česku nejoblíbenější, v závěsu se drží Shein.
Objednáváte z Temu, Sheinu nebo jiných mimoevropských e-shopů? Projděte si praktický přehled, jak se nové clo počítá, kdy ho zaplatíte a koho se týká.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Zatímco v roce 2023 do Česka v zásilkách nízké hodnoty (do 150 EUR, cca 3622 Kč dle aktuálního celního kurzu) doputovaly zhruba 3 miliony položek, o rok později to bylo 23 milionů a loni už 105 milionů.

Co se dozvíte v článku
  1. Jakých zásilek se clo týká?
  2. Kolik a za co vlastně platím?
  3. Zůstávají nějaké výjimky?
  4. Jak se mě bude týkat celní řízení?
  5. Platí nová pravidla i pro zásilky objednané během června?
  6. Je zavedení cla na tento typ zásilek trvalé?

Podobný vývoj má nárůst počtu těchto zásilek typicky proudících z asijských tržišť i v rámci celé Evropy: zatímco v roce 2023 se jednalo o 2,3 mld. položek, za rok 2025 došlo do EU téměř 6 miliard položek zboží v malých zásilkách.

Záplava levného zboží s sebou přitom podle úřadů přináší řadu problémů – nerovné podmínky pro evropské podnikatele, daňové úniky, ale i dovoz zboží, které nesplňuje environmentální a bezpečnostní předpisy. Evropská unie se proto rozhodla zakročit a s účinností od 1. července ruší osvobození od cla, které pro tyto zásilky dosud platilo: Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Prozradíme, od kdy to bude a o kolik

Co konkrétně se mění, koho se to týká a jak to ovlivní vaše nakupování? Projděte si odpovědi na několik praktických otázek.

Jakých zásilek se clo týká?

Obecně platí, že zboží, které do Česka dorazí ze zemí mimo EU, podléhá dani z přidané hodnoty a clu. Pro zásilky nízké hodnoty ale dosud (do konce června 2026) platila výjimka, dle které nebylo clo nutné hradit, jestliže hodnota zásilky nepřekročila 150 EUR.

Tato výjimka od 1. července 2026 padá. Nově budou specifickému clu – 3 EUR na položku – podléhat i zásilky s nízkou hodnotou do 150 EUR, koupené na internetu fyzickou osobou a dovezené ze zemí mimo EU.

Smluv uzavřených na dálku se zbavíte rychleji. Změna se bude týkat e-shopů i finančních služeb Přečtěte si také:

Smluv uzavřených na dálku se zbavíte rychleji. Změna se bude týkat e-shopů i finančních služeb

Kolik a za co vlastně platím?

Jak už jsme naznačili výš, clo se nově platí za položku, nikoli za celý balík. Za jednu položku se považuje jeden nebo více kusů stejné kategorie zboží podle celního sazebníku. Co to znamená v praxi?

  • Objednáte si tři stejné sklenice (jedna položka) → clo bude 3 EUR
  • Objednáte si skleničku a talíř (dvě položky) → clo bude 2 × 3 EUR = 6 EUR
  • Objednáte si tři stejné sklenice a talíř (dvě položky) → clo bude 2 × 3 EUR = 6 EUR
  • Objednáte si sklenici, talíř a sluneční brýle (tři položky) → clo bude 3 × 3 EUR = 9 EUR

Rozhodující je vždy celní zařazení zboží. To přitom mnohdy nerozlišuje jen v rámci kategorie výrobků, ale i z pohledu materiálu. Pokud si například objednáte jedno tričko z hedvábí a další z vlny, clo bude dělat 6 EUR protože podle celního sazebníku jde o dvě různé položky.

Zůstávají nějaké výjimky?

Ačkoli nařízení EU dopadne na většinu zásilek, prostor zůstane i pro některé výjimky. Konkrétně se toto specifické clo nebude týkat zásilek, které obsahují dárky poslané mezi dvěma fyzickými osobami do hodnoty 45 EUR. Nad 45 EUR už se uplatní standardní sazby podle celního sazebníku a balík projde standardním celním řízením.

Další výjimku představuje zboží ze zemí, se kterými má EU dohodu o nižší výši cla. Celním poplatek tak může být nižší nebo nulový.

Jak se mě bude týkat celní řízení?

Jako zákazníci pocítíme zrušení bezcelního limitu malých zásilek především finančně. Papírování a celního řízení se, hlavně při nákupech na větších platformách, obávat nemusíte. Clo většinou zaplatíte přímo při nákupu v e-shopu. Jde o stejný princip, jaký se uplatňuje u DPH v rámci takzvaného jednoho správního místa pro dovoz (IOSS).

Další možností je, že clo zaplatíte tomu, kdo vás bude zastupovat v celním řízení, typicky půjde o přepravní společnost. V obou případech ale clo Celní správě odvede ten, kdo bude celní formality vyřizovat.

Kolik si připlatíme

Hodnota běžné spotřebitelské zásilky z Temu do ČR se podle dopočtu z veřejných dat pohybuje kolem 120–130 Kč. Tříeurové clo v přepočtu znamená zhruba 75 Kč, a po připočtení DPH 21 % činí reálné navýšení přibližně 90 Kč na jednu kategorii v balíčku.

U průměrné objednávky za 128 Kč to v praxi znamená navýšení o zhruba 70 % na cca 218 Kč. Pokud zásilka obsahuje zboží ze dvou různých tarifních tříd, cena se prakticky zdvojnásobí (cca 308 Kč). U tří kategorií dosáhne přibližně 400 Kč, což je více než trojnásobek původní ceny.

Zdroj: Analýza poradenské skupiny Moore Czech Republic

Platí nová pravidla i pro zásilky objednané během června?

Pro uplatnění nových pravidel je rozhodující, kdy zboží fyzicky vstoupí na území EU. Pravidlo se proto vztahuje na všechny zásilky proclené od 1. července 2026 dál. To, že jste si dané zboží objednali už během června, nehraje roli.

Temu dostalo mastnou pokutu. EU vadí prodej nelegálních výrobků Přečtěte si také:

Temu dostalo mastnou pokutu. EU vadí prodej nelegálních výrobků

Je zavedení cla na tento typ zásilek trvalé?

Zavedení fixního cla u zásilek nízké hodnoty EU považuje za prozatimní řešení. Na rok 2028 plánuje spuštění nového unijního celního systému, v rámci kterého by toto dočasné clo nahradily standardní celní sazby.

Ještě předtím, pravděpodobně od listopadu 2026, chce EU pro zásilky odeslané mimo Unii zavést také manipulační poplatek. I tento poplatek by se hradil za každou položku z balíčku a týkat by se měl zásilek jakékoli hodnoty.

Souhlasíte se zavedením cla na zasilky nízké hodnoty?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz
Ne, nesouhlasím!! Vymýšlíme činnost pro kluby důchodců a z Temu jsme si objednávali zboží na různé drobné práce, třeba korálky na drobnou bižuterii, papírky na quilling nebo diamantové malování, Za pár korun. Hodnota jedné zásilky byla kolem 500,- Kč a třeba korálky tam byly cca 10x levnější než v českém obchodě, o diamantovém malování ani nemluvím, ten cenový rozdíl je prostě propastný. Takže už to objednávat nebudeme, protože pro nás je to násobné zdražení. Takže senioři si můžoou leda tak…
Kousavka


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Nejžádanější na měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).